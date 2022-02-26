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Буде відкрито гарячу лінію для рідних російських окупантів, щоб вони дізналися всю правду, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Буде відкрито гарячу лінію для рідних російських окупантів, щоб вони дізналися всю правду, - Геращенко

У Міністерстві оборони готуються до відкриття гарячої лінії, по якій родичі російських військових можуть дізнатися, чи живі вони, чи потрапили в полон, або ж як забрати їх тіла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Сьогодні ближче до вечора в Міністерстві оборони відкриється гаряча телефонна лінія для матерів, батьків, дружин, бабусь і дідусів, російських окупантів. Вона буде називатися - " Повернись живим з України!" - заявив він.

Чиновник попросив при можливості поширити цю інформацію в Російській Федерації.

"На цій гарячій лінії ви зможете дізнатися про те, чи живі ще ваші рідні, чи взяті в полон, чи є поранення або вирішити питання про те коли і як ви зможете забрати тіло вашого загиблого родича", - повідомив він.

Геращенко зазначив, що трохи пізніше буде офіційна заява Міністерства оборони України з цього питання.

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Топ коментарі
+6
У час інтернету хто хоче знати правду, той її знає.
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26.02.2022 13:02
+4
Шикарно читається заголовок
ГАРЯЧА ЛІНІЯ ДЛЯ РІДНИХ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ
перед очима стала картина:
- альо, ето горячая лінія?
- так. а це рідний російський окупант?

Ні, я розумію, що малося на увазі, але омоніми просто порадували)
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26.02.2022 13:06
+4
не треба ! нехай все життя живуть у невідомісті! це буде їхня кара за те ,що полізли до нас воювати
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26.02.2022 13:11
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У час інтернету хто хоче знати правду, той її знає.
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26.02.2022 13:02 Відповісти
Там по селах супердержави кізяками топлять, який там інтернет. Не вся солдатня з вгодованого Пітера і Москви. А от як мамці задзвонить "синочок" і розкаже де його взяли і що йому світить - ця новина облетить навколо так, що ніякій пропаганді и не снилося.
Я на мене, то слушай крок.
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26.02.2022 13:56 Відповісти
Та кацапам пох на своїх виб***ів
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26.02.2022 13:05 Відповісти
Шикарно читається заголовок
ГАРЯЧА ЛІНІЯ ДЛЯ РІДНИХ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ
перед очима стала картина:
- альо, ето горячая лінія?
- так. а це рідний російський окупант?

Ні, я розумію, що малося на увазі, але омоніми просто порадували)
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26.02.2022 13:06 Відповісти
Хороший шаг. Но лучше пусть узнают где они закопаны.
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26.02.2022 13:07 Відповісти
Ніяких могил окупантів в Україні не повинно бути! Утилізація в скотомогильниках або вивіз трупів в ********* за рахунок *********у.
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26.02.2022 13:14 Відповісти
суміш для українських свиней...
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26.02.2022 13:31 Відповісти
Гаряча лінія- це вже для гарно пропечених .
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26.02.2022 13:07 Відповісти
самки-кацапки лучше возьмут деньгами, у сцаря-хйла, по сотне баксов компенсации за кацарыло
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26.02.2022 13:08 Відповісти
Треба назвати: "На х@й з України живим або мертвим".
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26.02.2022 13:08 Відповісти
надо, а то они за унитазами из своих ****** попрутся, на раша тв уже пабеда без потерь.
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26.02.2022 13:10 Відповісти
А ще потрібно масово створювати фейкові акаунти, заходити в російські соцмережі, в коментарях під публікаціями відомих россмі від осіб громадян писати про втрати росармії в Україні. Якщо проситимуть пруфи, кажіть, що типу інфа від моїх родичів в Україні. Можна, наприклад, прикидатися матір'ю розсолдата, який загинув в Україні, проклинати путіна тощо. Головне нагнітати паніку.
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26.02.2022 13:11 Відповісти
Ми не такі, як вони! Ми не повинні брехати!
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26.02.2022 13:34 Відповісти
От ти дурне. Може ще запропонуєш не вбивати загарбників? Ворог веде, давно вже веде, гібридну войну. Клин клином вибивають.
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26.02.2022 13:48 Відповісти
Це ти дурень. Нам вірять у всьому світі саме тому, що ми не такі, як кацапи.
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26.02.2022 19:31 Відповісти
Вам, кацапам, у всьому світі вже ніхто не вірить. Ти вже спалився написом своєго псевдо на кацапському йазику.
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26.02.2022 19:43 Відповісти
Я тут еще с майдана сижу. От надо было мне тогда думать, что какой-то Роман Ткачук, любитель обмануть кого-то, ко мне через 8 лет прицепится.
Еще раз говорю - правда на нашей стороне. Поэтому нам нет смысла врать.
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27.02.2022 12:04 Відповісти
ПНХ, тупий кацап. Мова йде не про брехню, а за контрпропаганду. Це також є зброєю.
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27.02.2022 12:17 Відповісти
В спам тебя, козел. Потому что и мальчика от девочки не отличаешь, і ввічливо спілкуватися не вмієш.
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27.02.2022 16:11 Відповісти
Для спаму в тебе ще спамивка не відросла.
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27.02.2022 20:06 Відповісти
не треба ! нехай все життя живуть у невідомісті! це буде їхня кара за те ,що полізли до нас воювати
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26.02.2022 13:11 Відповісти
Це щоб їм відповісти треба в трупарні смаженої щукати документи?? Чи є в них жетони???
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26.02.2022 13:12 Відповісти
Многие из них 3000 человек, не знали куда их везут , срочники, дети по 18-19 лет, каждого дома ждёт мама, нужно вернуть тела матерям
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26.02.2022 13:24 Відповісти
Ти ******* москальсське створіння, ці "діти" танковими колонами рушили через кордон іншої держави не розуміючи де вони?!))
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26.02.2022 13:28 Відповісти
І на х..я нам це треба? хай шукають своїх ********* хоч у Папуа-Гвінеї...
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26.02.2022 13:24 Відповісти
Правильнт роблять. Я розумію, мало хто зараз може нирнути в помилку російських новин и не виблювати собі кишки, але там зараз така деза і нісенітниця, що багато хто з росіян поважнє вірить, що іде операція на Донбасі, що по мирному населенню не стріляють, що армія України розбита а зеленьський втік.
ТРЕБА ШОБ МАТЕРІ ТЕЇ НАВОЛОЧІ ДІЗНАЛИСЯ ДЕ ЇХ ДІТИ і що відбувається. Вони самі перекажуть інформацію іншим і інформаційна блокада мордою буде знищена зсередини. Україні та гаряча лінія не коштує, але ефект од того буде сильний!
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26.02.2022 13:51 Відповісти
Добрено)) толерантність українців це самознищення української державності...
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26.02.2022 14:05 Відповісти
Ну, толерантність тут точно ні до чого. Простий розрахунок і елемент інформаційної війни.
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26.02.2022 14:14 Відповісти
Саме толерантність українців знищить Україну, згадаєш, мій польській телепень, мої слова через надцять років...
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26.02.2022 14:23 Відповісти
Ещё бы платочком закупили,слезы этим мрази вытирать😡С#ка,как вы за#али со своим милосердием к убийцам. Предлагаю дизайнерское надгробье для свинячих скотомогильников --💩--
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26.02.2022 13:36 Відповісти
Нахрен вони тут треба- смердіть. Нехай забирають руки, ноги і може дойде тоді- що вони своїм мовчанням вбили своїх дітей
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26.02.2022 15:25 Відповісти
 
 