Комендантську годину у Києві встановлено з 17:00 до 8:00. Усі цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці в цей період, вважатимуться членами ДРГ

У Києві змінено дію комендантської години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА із посилання на мера Києва Віталія Кличка.

"Увага! Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого.

Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Прошу із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці.

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