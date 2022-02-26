УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13384 відвідувача онлайн
Новини Київські новиниВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
9 199 25
Київ (13835) диверсія (275)

Комендантську годину у Києві встановлено з 17:00 до 8:00. Усі цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці в цей період, вважатимуться членами ДРГ

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

Комендантську годину у Києві встановлено з 17:00 до 8:00. Усі цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці в цей період, вважатимуться членами ДРГ

У Києві змінено дію комендантської години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА із посилання на мера Києва Віталія Кличка.

"Увага! Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців від сьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого.

Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Прошу із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Диверсанти розставили по Києву багато міток, - КМДА. ВIДЕО

Комендантську годину у Києві встановлено з 17:00 до 8:00. Усі цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці в цей період, вважатимуться членами ДРГ 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Вибачте, ви мабуть не помітили, але в Україні трошки війна.
показати весь коментар
26.02.2022 13:42
+12
..самое простое и эффективное средство для ЗСУ и теробороны
показати весь коментар
26.02.2022 13:35
+11
Очень правильно. Это война, а не прогулка в парке. С кровожадным и бесчеловечным врагом.
показати весь коментар
26.02.2022 13:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ничего себе
показати весь коментар
26.02.2022 13:33 Відповісти
Очень правильно. Это война, а не прогулка в парке. С кровожадным и бесчеловечным врагом.
показати весь коментар
26.02.2022 13:41 Відповісти
Да, особенно после новости с метками и рашкиными новостями о большом количестве захваченных пленных. Не надо военных добавлять головной боли из-за безответственности.
показати весь коментар
26.02.2022 13:46 Відповісти
В Києві вчора дуже м'ягко було у комендантську. Підлітки вершталися з дівчатами, якісь алкаші гульбанілі. А потім ми на всю нічь отримали ******* повний.
Все правильно зробили. Інакше як дрг від бомжів відрізнити?
показати весь коментар
26.02.2022 13:58 Відповісти
..самое простое и эффективное средство для ЗСУ и теробороны
показати весь коментар
26.02.2022 13:35 Відповісти
100%. Хорвати так сербську вату вгамовували. Дієва штука.
показати весь коментар
26.02.2022 14:01 Відповісти
Так в боях загине менше цивільних
показати весь коментар
26.02.2022 13:38 Відповісти
Що за фігня, я з собакою гуляю
показати весь коментар
26.02.2022 13:38 Відповісти
Вибачте, ви мабуть не помітили, але в Україні трошки війна.
показати весь коментар
26.02.2022 13:42 Відповісти
Собаку жалко...😃
показати весь коментар
26.02.2022 13:43 Відповісти
ничего страшного, на балконе погуляешь
показати весь коментар
26.02.2022 13:44 Відповісти
С пяти вечера до восьми утра продержиться)
показати весь коментар
26.02.2022 14:02 Відповісти
Не здохне твоя собака!
показати весь коментар
26.02.2022 14:13 Відповісти
Усыпи её нах, если сам баобаб!
показати весь коментар
26.02.2022 14:48 Відповісти
А кто будет кидать коктейли молотова тогда?
показати весь коментар
26.02.2022 13:42 Відповісти
Пензлюй у ТРО і кидай скільки влізе.
показати весь коментар
26.02.2022 14:00 Відповісти
Прийома в ТрО нет.
показати весь коментар
26.02.2022 17:45 Відповісти
Украинский пилот МиГ-29 за вчерашний день одержал шесть воздушных побед над российскими силами: 2хСу-35, 1хСу-27, 1хМиГ-29, 2хСу-25.

https://www.polskieradio.pl/397/7830/Artykul/2909226,Украинский-пилот-над-Киевом-сбил-6-самолетов-оккупантов?fbclid=IwAR0lJcfXVhGIZCcl81W35C7Orp7_LCrtyzIDbPRDBENjdNmKGq5VGDZgR7s
показати весь коментар
26.02.2022 13:43 Відповісти
СМИ: Путин снял начальника Генштаба РФ за провал операции в Украине!
показати весь коментар
26.02.2022 13:44 Відповісти
Лучше бы себя снял.......
показати весь коментар
26.02.2022 14:02 Відповісти
Лучше бьІ ему бошку кто то снял.
показати весь коментар
26.02.2022 14:25 Відповісти
міг би сам застрелитись...
показати весь коментар
26.02.2022 14:33 Відповісти
nnn
показати весь коментар
26.02.2022 14:04 Відповісти
Очень правильная мера. Идёт война.
показати весь коментар
26.02.2022 14:10 Відповісти
 
 