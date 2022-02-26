Глава ДПСУ Дейнеко - білоруським прикордонникам: "Будьте вы прокляты, твари! Ми переможемо!". ДОКУМЕНТ
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Білорусь з перших днів вторгнення РФ до України надає активну підтримку Росії.
Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.
"З перших днів кривавого російського вторгнення в Україну підтримку країні-агресору активно надає Білорусь. Колони техніки атакували не лише з території Росії, а й країни, що перетворилася на сателіта РФ. До цього додається використання бойової авіації, артилерії, балістичних ракет і інших засобів з території РБ. Все, що я думаю на дії Білорусі виказав керівнику прикордонного відомства.
Знайте! МИ ПЕРЕМОЖЕМО БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, ТВАРИ!!! С ПРЕЗРЕНИЕМ! Можу також додати – ви не достойні називати себе прикордонниками", - наголосив він.
Топ коментарі
+88 cimbitep
показати весь коментар26.02.2022 13:45
+66 Andy Diak
показати весь коментар26.02.2022 13:45
+52 Все Обманываете
показати весь коментар26.02.2022 13:46
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Будь ласка, зачекайте...
різати кацапню з великим занепокоїнням про їх жінок, дітей, матерів!
І багато, багато таких документів, НА КЛЯТІЙ, бо інших мов анє не розуміють!
Але вже треба думати про майбутнє.
Вільна Бєларусь - має бути нашим надійним спільником.
Будемо їм допомагати.
Вони нормальний народ. Тільки ними фашист Лука керує.
Тепер наша місія - порятувати також і білорусів!
Благие намерениями выслана дорога в АД
Украiнцi, на вашому боцi правда i Бог.
Слава Украiнi!
Квіти ще є? Несіть свому бацьку.
Регулярно
Некоторые долетают до иванкова (пгт киевской) и назад в беларусь
Дольше - неизвестно
И обязательное дополнение на языке первобытных племён !!!!!!!! картинками .
читать -то умеют , но не усваивают....
П.С. "путин - ху?ло" !!!