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Глава ДПСУ Дейнеко - білоруським прикордонникам: "Будьте вы прокляты, твари! Ми переможемо!". ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Глава ДПСУ Дейнеко - білоруським прикордонникам:

Білорусь з перших днів вторгнення РФ до України надає активну підтримку Росії.

Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.

"З перших днів кривавого російського вторгнення в Україну підтримку країні-агресору активно надає Білорусь. Колони техніки атакували не лише з території Росії, а й країни, що перетворилася на сателіта РФ. До цього додається використання бойової авіації, артилерії, балістичних ракет і інших засобів з території РБ. Все, що я думаю на дії Білорусі виказав керівнику прикордонного відомства.

Знайте! МИ ПЕРЕМОЖЕМО БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, ТВАРИ!!! С ПРЕЗРЕНИЕМ! Можу також додати – ви не достойні називати себе прикордонниками", - наголосив він.

Також читайте: Росія почала передислокацію резервів у прикордонні з Україною райони, - Генштаб

Глава ДПСУ Дейнеко - білоруським прикордонникам: Будьте вы прокляты, твари! Ми переможемо! 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+88
нормальное официальное письмо. все как положено, все отступы, запятые и точки на местах.
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26.02.2022 13:45
+66
сейчас пишется новая история. я думаю, все твари вымажутся, а мы их не забудем
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26.02.2022 13:45
+52
Респект і повага
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26.02.2022 13:46
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26.02.2022 13:44 Відповісти
нормальное официальное письмо. все как положено, все отступы, запятые и точки на местах.
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26.02.2022 13:45 Відповісти
так повинно бути і надалі!

різати кацапню з великим занепокоїнням про їх жінок, дітей, матерів!

І багато, багато таких документів, НА КЛЯТІЙ, бо інших мов анє не розуміють!
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26.02.2022 13:50 Відповісти
Козаки завжди такі листи пишуть. Це навіть художники документують та пишуть.
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26.02.2022 14:05 Відповісти
сейчас пишется новая история. я думаю, все твари вымажутся, а мы их не забудем
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26.02.2022 13:45 Відповісти
Респект і повага
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26.02.2022 13:46 Відповісти
Прийдеться допомагати ще й білорусам...бо вони без нас не зможуть позбутися московського іга...
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26.02.2022 13:46 Відповісти
Духа нет у них быть свободными. Плачут, что оружия им ни кто не дал. У небесной сотни тоже оружия не было.
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26.02.2022 13:56 Відповісти
Михайло Жизнєвський Великий Білорус, Герой України. Загинув на Майдані за свободу України і Білорусі. Він мав би очолити цю країну, а не всякі покидьки...
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26.02.2022 14:09 Відповісти
*****, совсем забыл. А где велосмПЕДИК мороз? Где эта проститутка? Да и опзж пора к ногтю.
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26.02.2022 16:10 Відповісти
Допомогати? А вони нам зараз допомогають? Навіть в Россії люди виходять на підтримку України, а ці безхребетні мовчки дивляться. Горіти їм в одному пеклі з кацапами
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26.02.2022 14:11 Відповісти
Якось не хочеться. Памятаєте як вони радісно і масово ломанулись в "Крим без хахлов"? А як лукашенко виляв хвостом і обіцяв пускати українців в ліс за грибами після підтримки окупації Криму в ООН? Бяшки заслуговують на те що вони мають. Зараз їх на убій потягнуть і так тому і бути.
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26.02.2022 14:16 Відповісти
Допомогати що ? Добрі ви щось черезмірно . Вони , коли "тіпа протєстували" проти козла вусатого , все одно кричали :"мі с расієй!путінввєді!". А зараз найбільша загроза Україні саме з їхнього боку . А ви чули , щоб вони хоча б обматюкали або закидали яйцями орків-вбивць , які їдуть сюди ?
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26.02.2022 14:34 Відповісти
Потрібно буде звільнювати територію Республіки Бєларусь від кацапських окупантів.
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26.02.2022 13:47 Відповісти
Ні ні ні треба. Нам треба звільняти свої би території України
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26.02.2022 14:00 Відповісти
Само собою. Навіть не сумніваюся в цьому.
Але вже треба думати про майбутнє.
Вільна Бєларусь - має бути нашим надійним спільником.
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26.02.2022 14:05 Відповісти
Спільники агресору не допомагають.
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26.02.2022 14:07 Відповісти
ні , треба. щоб вирівняти фронт.
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26.02.2022 14:08 Відповісти
Ні ні. Самі.
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26.02.2022 14:06 Відповісти
Лука на жосткому підсосі в *****.Їх обох санкціями так дожмуть,що скоро будуть на колінах проситися на кордоні..
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26.02.2022 14:11 Відповісти
Бульбашня от кацапов особо не отличаются такие молчаливые рабы способные омону дарить цветы пока их баб в сизо ****, ниче ниче бульбаши,ещё поговорим
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26.02.2022 13:47 Відповісти
Білоруси давно в окупації.
Будемо їм допомагати.
Вони нормальний народ. Тільки ними фашист Лука керує.
Тепер наша місія - порятувати також і білорусів!
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26.02.2022 13:52 Відповісти
Рузьге тоже нормальний народ начебто. Та ці "нормальні " сьогодні нас вбивають. Це означає що вони - вороги , а ворога треба убивати, а не солі пускати.
Благие намерениями выслана дорога в АД
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26.02.2022 14:21 Відповісти
100%👍
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26.02.2022 13:54 Відповісти
Не пиши дурниці. Зліз з дивана і йди в тероборону.
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26.02.2022 13:58 Відповісти
отож и я об этом....одноклассница после 25 лет жизни у бульбашов стала коммунистическим зомби)) на стене вырезки с наградами от бульбофюрера под стеклом...достижения ее прохвесиональные
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26.02.2022 14:01 Відповісти
и "литвину" мой личный точно такой же привет. я давний его поклонник )) он у меня в списке белопарашных "фаворитов" ))
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26.02.2022 13:48 Відповісти
Пограничники первыми приняли бой, слава Героям!
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26.02.2022 13:48 Відповісти
Мы ничего не знали, это всё учения (с) российский военный после взятия в плен

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26.02.2022 13:48 Відповісти
перебор)) есть тоже адекватные
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26.02.2022 14:02 Відповісти
не замечала в данном случае никогда ничего антиукраинского))
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26.02.2022 14:36 Відповісти
молодець повага нашим воінам
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26.02.2022 13:48 Відповісти
Немедленно разорвать дипотношения!
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26.02.2022 13:49 Відповісти
Точно, это недоработка!
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26.02.2022 13:54 Відповісти
А з поляками шо вони робили? Це гебісти, а не прикордонники . Це тварюки
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26.02.2022 13:50 Відповісти
У нас немає ні друзів ні братів в Білорусі. Вони - раби і зрадники.
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26.02.2022 13:51 Відповісти
100%
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26.02.2022 13:55 Відповісти
..як менi соромно за все це. Але пан Дейнеко правий.
Украiнцi, на вашому боцi правда i Бог.
Слава Украiнi!
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26.02.2022 13:51 Відповісти
Соромно, якщо в під'їзді насцяв, та спіймали. Зараз дещо інше.
Квіти ще є? Несіть свому бацьку.
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26.02.2022 14:03 Відповісти
Вони вже і квіти бояться носити, бо тоді не буде миру, як там, в Україні...
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26.02.2022 14:49 Відповісти
то ви Шевченко не вчили. Борітеся і поборете
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26.02.2022 14:39 Відповісти
Со стороны мозыр (беларусь) в сторону киева постоянно на бреющем летят московские реактивные самолеты
Регулярно
Некоторые долетают до иванкова (пгт киевской) и назад в беларусь
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26.02.2022 13:53 Відповісти
В самом иванкове московские службы вызывают молодых людей на собеседование
Дольше - неизвестно
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26.02.2022 13:56 Відповісти
Слова справжнього офіцера. Повністю підтримую. Слава Украині!
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26.02.2022 13:54 Відповісти
"Мы ничего не знали, это всё учения (с) российский военный после взятия в плен"- дурня!!! Яки це навчання, коли видали бойові набої? Навіть останній московський дов...*** все зрозумів. Ніякого жалю!
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26.02.2022 13:54 Відповісти
В Гааг ском трибунале Беларусь будет рассматриваться активным агрессором вместе с РФ
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26.02.2022 13:55 Відповісти
Він правий, білорасєяни найгірші тварі на землі, найпотворнійший народішко...
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26.02.2022 13:56 Відповісти
сергей, не хочу деанонится, но лично знаю вас еще с орв окпп, у меня тогда на одну звездочку меньше ваших было . как бы вас не оценивали ваши подчиненные, всем мил не будешь, но за это письмо вам полная амнистия. ******* и да хранит вас бог!
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26.02.2022 13:58 Відповісти
___Это просто Шедевр.
И обязательное дополнение на языке первобытных племён !!!!!!!! картинками .
читать -то умеют , но не усваивают....
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26.02.2022 13:59 Відповісти
Сябри! Несіть квіти своїм прикордонникам. Блатскій нарід...
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26.02.2022 13:59 Відповісти
Простите нас, украинцы, что мы не смогли предотвратить этого. Мы виноваты и объяснения. почему это произошло, все есть разговоры в пользу бедных. У нас , ребята, один большой Донбасс с ватным на всю голову населением, и единицы адекватных не могли повлиять на ситуацию, но виноваты все, и адекватные и вата.
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26.02.2022 14:03 Відповісти
пробачим тоді,коли ви почнете палити і захоплювати російську (і свою теж) техніку
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26.02.2022 14:11 Відповісти
Вони у житті нічого не зможуть)) бо плазуни, по визначенню...
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26.02.2022 14:18 Відповісти
Ви не вінуваті, ви такі самі тварі, як і русня. І нічого тут винитися і виправдовуватися.
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26.02.2022 14:14 Відповісти
У вас есть шанс после победы Украины скинуть диктатора и стать свободной, демократической страной. Воспользуетесь - поверим.
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26.02.2022 14:43 Відповісти
Диктатор сам збіжить. Там не буде що скидувати. Хіба що, як лайно в полонку.
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26.02.2022 15:38 Відповісти
іншої думки, воно ж хитрожопе і авторитарне, скаже все це путін його змусив, і мігранти і війна, а сам буде далі правити над холопами
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26.02.2022 15:57 Відповісти
В письме отсутствует один очень важный реквизит:

П.С. "путин - ху?ло" !!!
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26.02.2022 14:04 Відповісти
Вот где настоящий фашики. Бункерный как Гитлер, а Лука - это Муссолини. Его первого повесим, а крысу ядом накормим
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26.02.2022 14:04 Відповісти
а я не знаю що нас стримує від відповіді принаймні в нас ітак неоголошена війна з ними






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26.02.2022 14:20 Відповісти
Respect! 💪
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26.02.2022 14:21 Відповісти
Придет время и бульбофюрера повесят на главной площади Минска. Пуйла же удушат свои в бункере. А мьІ украинцьІ победим. Надо немного продержаться.
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26.02.2022 14:30 Відповісти
 
 