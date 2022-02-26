УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13314 відвідувачів онлайн
Новини СпортВійна в Україні
5 954 21
Білорусь (5968) МОК (151) Росія (47208) спорт (1384)

МОК не проводитиме будь-які змагання на території Росії чи Білорусі і закликає усі міжнародні федерації чинити так само

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

МОК не проводитиме будь-які змагання на території Росії чи Білорусі і закликає усі міжнародні федерації чинити так само

Міжнародний Олімпійський комітет виступив із заявою-закликом до усіх міжнародних федерацій про скасування чи перенесення з території Росії та Білорусі міжнародних змагань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МОК.

Читайте також: МОК засудив порушення олімпійського перемир'я російським урядом

Виконавча рада МОК заявив про рішуче засудження порушення Росією та Білоруссю олімпійського перемир'я через напад на Україну - період, що розпочинається за 7 днів до початку Олімпійських ігор та завершується за 7 днів після завершення Паралімпійських ігор. У 2022 році олімпійське перемир'я мало тривати з 28 січня по 20 лютого.

МОК не планує проводити будь-які змагання на території Росії чи Білорусі, а також закликає усі федерації перенести звідти міжнародні старти.

Окрім того, виконком МОК прийняв рішення не вивішувати прапор Білорусі та Росії, а також не виконувати гімни цих країн на міжнародних спортивних змаганнях (які ще не потрапляють під санкції проти Росії).

Читайте також: Глава ДПСУ Дейнеко - білоруським прикордонникам: "Будьте вы прокляты, твари! Ми переможемо!". ДОКУМЕНТ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Давить утырков по всем фронтам!
показати весь коментар
26.02.2022 13:52
+9
Так.Спорт - це ж мир.А як немає миру- нащо вам спорт?????
показати весь коментар
26.02.2022 13:51
+9
от чумных крыс все отворачиваются
показати весь коментар
26.02.2022 13:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так.Спорт - це ж мир.А як немає миру- нащо вам спорт?????
показати весь коментар
26.02.2022 13:51 Відповісти
Ти помиляєшся - вусік та ломаченка не дадут збрехати
показати весь коментар
26.02.2022 14:21 Відповісти
Країна ізгой
показати весь коментар
26.02.2022 13:52 Відповісти
Давить утырков по всем фронтам!
показати весь коментар
26.02.2022 13:52 Відповісти
от чумных крыс все отворачиваются
показати весь коментар
26.02.2022 13:54 Відповісти
Території кажете? До території раші дуже великі сумніви і у України і у Китая.
показати весь коментар
26.02.2022 13:55 Відповісти
Смерть цапам!
показати весь коментар
26.02.2022 13:56 Відповісти
Поширюйте відео знищених росіян. Поширюйте в росію і білорусію. Там і білоруси є ліквідовані https://youtube.com/shorts/xy7Y8lbXUWE?feature=share
показати весь коментар
26.02.2022 13:56 Відповісти
Кацапів відправляти нах з усіх змагань, фестивалів, конкурсів... Хай сидять в своєму Мордорі і заливаються метиловим спиртом!
показати весь коментар
26.02.2022 13:56 Відповісти
уже через 2 часа после начала этого кацапского говнища написал что отныне могут забыть за свой один из главных пропогандонских ресусов - спорт.
показати весь коментар
26.02.2022 16:05 Відповісти
Они там пишут, что им похер.
"Будем играть между собой, чтобы на весь мир не позориться" (с)
показати весь коментар
26.02.2022 13:57 Відповісти
Недовго їм грати зосталося "между собой".
показати весь коментар
26.02.2022 14:01 Відповісти
То Україні п##ць як зараз поможе. Але дякуємо.
показати весь коментар
26.02.2022 13:59 Відповісти
кабаїв - фраєр, йому саме це як серпом по яйцях
показати весь коментар
26.02.2022 15:03 Відповісти
Николаев организует круговую оборону, прорвалась колонна танков,чертов мост таки нужно взрывать.
показати весь коментар
26.02.2022 14:02 Відповісти
Исправьте на 20 марта, пожалуйста, а то ̶гляди и к этому придерутся
показати весь коментар
26.02.2022 14:25 Відповісти
Тобто через вісім днів після олімпіади можна вбивати? Який цинізм.
показати весь коментар
26.02.2022 14:31 Відповісти
Никаких титульных боёв в РФ, исключить россиян из топ-15. WBO готовит санкции

Президент WBO Франсиско Валкарсель возмущён атаками россиян на Украину и угрожает санкциями.

«В WBO рассматривают возможность отказа от санкционирования титульных боёв в России, а также не включать россиян в наш рейтинг до тех пор, пока не прекратится вторжение в Украину», - пишет Валкарсель.

Функционер тегнул при этом боссов всех остальных организаций, тем самым предложив присоединиться к акции. А ещё Валкарсель отметил ведущих журналистов США.

Обозреватель Дэн Рафаэл «даже не знает, как на это реагировать», его коллега Лэнс Пагмайер просто ретвитнул. А вот менеджер Тони Толь считает, что это всенепременно нужно сделать и аплодирует боссу WBO.
показати весь коментар
26.02.2022 15:01 Відповісти
отстранить кацапов от любых соревнований и кол. мероприятий в ЛЮБОЙ стране мира!!
показати весь коментар
26.02.2022 15:41 Відповісти
 
 