МОК не проводитиме будь-які змагання на території Росії чи Білорусі і закликає усі міжнародні федерації чинити так само
Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні
Міжнародний Олімпійський комітет виступив із заявою-закликом до усіх міжнародних федерацій про скасування чи перенесення з території Росії та Білорусі міжнародних змагань.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МОК.
Виконавча рада МОК заявив про рішуче засудження порушення Росією та Білоруссю олімпійського перемир'я через напад на Україну - період, що розпочинається за 7 днів до початку Олімпійських ігор та завершується за 7 днів після завершення Паралімпійських ігор. У 2022 році олімпійське перемир'я мало тривати з 28 січня по 20 лютого.
МОК не планує проводити будь-які змагання на території Росії чи Білорусі, а також закликає усі федерації перенести звідти міжнародні старти.
Окрім того, виконком МОК прийняв рішення не вивішувати прапор Білорусі та Росії, а також не виконувати гімни цих країн на міжнародних спортивних змаганнях (які ще не потрапляють під санкції проти Росії).
Будь ласка, зачекайте...
"Будем играть между собой, чтобы на весь мир не позориться" (с)
Президент WBO Франсиско Валкарсель возмущён атаками россиян на Украину и угрожает санкциями.
«В WBO рассматривают возможность отказа от санкционирования титульных боёв в России, а также не включать россиян в наш рейтинг до тех пор, пока не прекратится вторжение в Украину», - пишет Валкарсель.
Функционер тегнул при этом боссов всех остальных организаций, тем самым предложив присоединиться к акции. А ещё Валкарсель отметил ведущих журналистов США.
Обозреватель Дэн Рафаэл «даже не знает, как на это реагировать», его коллега Лэнс Пагмайер просто ретвитнул. А вот менеджер Тони Толь считает, что это всенепременно нужно сделать и аплодирует боссу WBO.