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Резніков закликав українців повідомляти про ворожих коригувальників і спалювати ворожу бронетехніку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Резніков закликав українців повідомляти про ворожих коригувальників і спалювати ворожу бронетехніку

У Києві, Харкові та інших містах діють коригувальники, які наводять вогонь російських військ або прокладають їм дорогу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у фейсбуці.

"Понад 55 годин опору. Наші захисники і захисниці повністю зруйнували плани ворога. Станом на сьогоднішній ранок кількість знищених російських окупантів перевищила 3000 осіб. Понад 200 інтервентів потрапили у полон. Кількість полонених збільшується. Вони не очікували такої відсічі і здаються самі", - написав він.

Резніков зазначив, що знищено сотні одиниць бронетехніки, зокрема - понад сто російських танків. Учора стінгерами було збито 7 гелікоптерів.

"Ворог намагається змінити тактику. Російські війська обстрілюють житлові квартали, лікарні, навчальні заклади.

Оскільки швидкий наступ великими колонами захлинувся, почали активніше застосовувати ДРГ і десант. Наша армія і тероборона ефективно їх знешкоджують. Але силам оборони потрібна допомога, щоб діяти на випередження.

Звертаюся до усіх.

У Києві, Харкові, інших містах діють коригувальники, які можуть навести вогонь на ваші домівки чи прокласти дорогу російським військам. Вони є очима ворога.

Якщо ви бачите підозрілих осіб, які встановлюють маяки, наносять мітки, чи не можуть чітко пояснити мету свого перебування у певному місці, затримуйте їх самостійно або інформуйте тероборону. Затримані можуть стати джерелом корисної інформації.

Окремо звертаюся до тих, хто свідомо співпрацює з російськими окупантами або може бути введений ними в оману обіцянками "підзаробити"", - написав він.

Також він повідомив, що за дві доби російські нелюди вбили майже двісті мирних громадян, з них – трьох дітей. Ще 33 дитини поранені.

"За таких обставин вас просто можуть не схотіти або не встигнути затримати живими. Відмовтеся від злочинних намірів, поки не пізно", - написав він.

"Особливе прохання для мешканців українських сіл і невеликих містечок, а також усіх, хто матиме відповідну нагоду.

Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час бути йти колона з паливом. Затримайте або спаліть її. Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буде відкрито гарячу лінію для рідних російських окупантів, щоб вони дізналися всю правду, - Геращенко
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Топ коментарі
+8
!!!

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26.02.2022 14:03
+7
Талибы намерены эвакуировать граждан Афганистана с территории Украины - МИД Афганистана.
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26.02.2022 14:05
+6
А зачем сообщать? Корректировщиков надо сразу убивать.
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26.02.2022 14:17
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"Война обходится в день в 20 млрд $. Путин лютует

https://patrioty.org.ua/blogs/voina-obkhodytsia-
v-den-v-20-mlrd-putyn-liutuet-bl-uveren-chto-
to-budet-lhkaia-********--rosiiskyi-opozytsioner-412068.html
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26.02.2022 14:03 Відповісти
!!!

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26.02.2022 14:03 Відповісти
Талибы намерены эвакуировать граждан Афганистана с территории Украины - МИД Афганистана.
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26.02.2022 14:05 Відповісти
Українці сурові а ніж таліби
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26.02.2022 14:07 Відповісти
Отлично! Пусть все чурки с Украины валят.
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26.02.2022 14:18 Відповісти
В Днепре Срочно нужно в Мечникова и в 16.ю 3 и 4 группа крови 1 и 2 пока есть СРОЧНО..... много раненых..
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26.02.2022 14:08 Відповісти
Спалену техніку потрібно навічно поставити на всіх прикордонних переходах з росією, чи як вона буде називатись, в'їзді в Україну, у вигляді стіни
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26.02.2022 14:08 Відповісти
Ніт, усю техніку переплавим на ракетні балістичні комплекси і націлимо на Підарашку!
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26.02.2022 14:15 Відповісти
Victoriya Zabella, не буде вже ніякої "підерашки". Це розпад імперії, він приходить негаданно і швидко.
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26.02.2022 14:44 Відповісти
Азіати поважають лише силу!!! Шоб було!!!
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26.02.2022 15:11 Відповісти
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СУБОТА, 26 ЛЮТОГО 2022, 13:52





Угорщина корегує свою позицію щодо необхідності покарання РФ за її агресію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Twitter пише польський прем'єр Матеуш Моравецький.

"Сьогодні я знову спілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. І він ще раз запевнив мене у своїй підтримці далекосяжних санкцій проти Росії. У тому числі - про блокування системи SWIFT",- пише він.
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26.02.2022 14:16 Відповісти
А зачем сообщать? Корректировщиков надо сразу убивать.
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26.02.2022 14:17 Відповісти
SLAVA UKRAINE!!!!!
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26.02.2022 14:18 Відповісти
До речі, коригувальників теж можна спалювати
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26.02.2022 14:35 Відповісти
Хлопці паліть бензовози та тиловиків, це безпечніше і їх панцерники без палива просто гроби.
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26.02.2022 14:41 Відповісти
"За таких обставин вас просто можуть не схотіти або не встигнути затримати живими".
Это можно расценивать как разрешение на самостоятельный отстрел всякой швали, которая пособничает путлеровско-фашистским захватчикам?)
Хотя, нафиг спрашивать.
Все и так это будут делать)
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26.02.2022 14:54 Відповісти
Корегувальників садіть в бронетехнику і спалюйте разом!
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26.02.2022 15:31 Відповісти
 
 