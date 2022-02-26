Резніков закликав українців повідомляти про ворожих коригувальників і спалювати ворожу бронетехніку
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У Києві, Харкові та інших містах діють коригувальники, які наводять вогонь російських військ або прокладають їм дорогу
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у фейсбуці.
"Понад 55 годин опору. Наші захисники і захисниці повністю зруйнували плани ворога. Станом на сьогоднішній ранок кількість знищених російських окупантів перевищила 3000 осіб. Понад 200 інтервентів потрапили у полон. Кількість полонених збільшується. Вони не очікували такої відсічі і здаються самі", - написав він.
Резніков зазначив, що знищено сотні одиниць бронетехніки, зокрема - понад сто російських танків. Учора стінгерами було збито 7 гелікоптерів.
"Ворог намагається змінити тактику. Російські війська обстрілюють житлові квартали, лікарні, навчальні заклади.
Оскільки швидкий наступ великими колонами захлинувся, почали активніше застосовувати ДРГ і десант. Наша армія і тероборона ефективно їх знешкоджують. Але силам оборони потрібна допомога, щоб діяти на випередження.
Звертаюся до усіх.
У Києві, Харкові, інших містах діють коригувальники, які можуть навести вогонь на ваші домівки чи прокласти дорогу російським військам. Вони є очима ворога.
Якщо ви бачите підозрілих осіб, які встановлюють маяки, наносять мітки, чи не можуть чітко пояснити мету свого перебування у певному місці, затримуйте їх самостійно або інформуйте тероборону. Затримані можуть стати джерелом корисної інформації.
Окремо звертаюся до тих, хто свідомо співпрацює з російськими окупантами або може бути введений ними в оману обіцянками "підзаробити"", - написав він.
Також він повідомив, що за дві доби російські нелюди вбили майже двісті мирних громадян, з них – трьох дітей. Ще 33 дитини поранені.
"За таких обставин вас просто можуть не схотіти або не встигнути затримати живими. Відмовтеся від злочинних намірів, поки не пізно", - написав він.
"Особливе прохання для мешканців українських сіл і невеликих містечок, а також усіх, хто матиме відповідну нагоду.
Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час бути йти колона з паливом. Затримайте або спаліть її. Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
https://patrioty.org.ua/blogs/voina-obkhodytsia-
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СУБОТА, 26 ЛЮТОГО 2022, 13:52
Угорщина корегує свою позицію щодо необхідності покарання РФ за її агресію.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Twitter пише польський прем'єр Матеуш Моравецький.
"Сьогодні я знову спілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. І він ще раз запевнив мене у своїй підтримці далекосяжних санкцій проти Росії. У тому числі - про блокування системи SWIFT",- пише він.
Это можно расценивать как разрешение на самостоятельный отстрел всякой швали, которая пособничает путлеровско-фашистским захватчикам?)
Хотя, нафиг спрашивать.
Все и так это будут делать)