Армія РФ ймовірно буде обстрілювати з "Градів" житлові квартали Чернігова: всім в укриття, - голова ОДА Чаус
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Влада Чернігівщини закликає все населення Чернігова сховатися в укриття, а за неможливості — перебувати вдома. Російська армія ймовірно буде повторювати ракетні обстріли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у фейсбуці.
Він наголосив:
1. Всьому населенню Чернігова, яке не бере участі у загонах ТрО та обороні міста — сховатися в укриття, а за неможливості — перебувати вдома. Сили ЗСУ та ТрО захищають місто. Не заважайте.
2. Є інформація, що росіяни з літаків можуть скидати міни та вибухові пристрої, у тому числі замасковані під дитячі іграшки, телефони, та інші цінні предмети. НЕ БЕРІТЬ СТОРОННІХ ПРЕДМЕТІВ У РУКИ, ІНАКШЕ ЗАГИНЕТЕ.
3. Російська армія ймовірно буде повторювати ракетні обстріли, обстріли з "градів" міста Чернігів, зокрема житлових кварталів
Будь ласка, зачекайте...
Якого хера ця держава терорист ще має право вето в ООН ?
Уже саме таке звернення рос. солдат за підписов зможе, власне і зірвати такі постріли
странно что сразу так делать не начали
видимо сначала хотели быстро все завершить
чтобы "красивая картинка" была
как в крыму
типа без потерь, тихо, никто не возникает
все радуются
мечтайте
будете потом еще на донбассе разминировать все
и восстанавливать здания
(хотя вы криворукие, строить не годны)