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Армія РФ ймовірно буде обстрілювати з "Градів" житлові квартали Чернігова: всім в укриття, - голова ОДА Чаус

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Влада Чернігівщини закликає все населення Чернігова сховатися в укриття, а за неможливості — перебувати вдома. Російська армія ймовірно буде повторювати ракетні обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у фейсбуці.

Він наголосив:

1. Всьому населенню Чернігова, яке не бере участі у загонах ТрО та обороні міста — сховатися в укриття, а за неможливості — перебувати вдома. Сили ЗСУ та ТрО захищають місто. Не заважайте.

2. Є інформація, що росіяни з літаків можуть скидати міни та вибухові пристрої, у тому числі замасковані під дитячі іграшки, телефони, та інші цінні предмети. НЕ БЕРІТЬ СТОРОННІХ ПРЕДМЕТІВ У РУКИ, ІНАКШЕ ЗАГИНЕТЕ.

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3. Російська армія ймовірно буде повторювати ракетні обстріли, обстріли з "градів" міста Чернігів, зокрема житлових кварталів

Армія РФ ймовірно буде обстрілювати з Градів житлові квартали Чернігова: всім в укриття, - голова ОДА Чаус 01
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А потім зловлять мудака - воно скаже - я нє знал, думал мина учєніях.
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26.02.2022 14:12 Відповісти
Украинские лидеры мнений выступили против переговоров с Россией - https://zn.ua/UKRAINE/ukrainskie-aktivisty-vystupili-protiv-perehovorov-s-rossiej.html
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26.02.2022 14:36 Відповісти
Гореть в аду свинособаки со своими свинощенятами.
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26.02.2022 14:13 Відповісти
Це терористи, звичайні терористи, ****😡
Якого хера ця держава терорист ще має право вето в ООН ?
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26.02.2022 14:13 Відповісти
А может стоило бы их уничтожить до того,как они нанесут удар и не ждать?
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26.02.2022 14:14 Відповісти
Задрали, и так перед этим часа два долбили из своих сраных Градов, ещё и повторять хотят. Расчёты "Градов" в плен не брать, сразу в расход
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26.02.2022 14:18 Відповісти
Держитесь и берегите себя.
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26.02.2022 16:49 Відповісти
Поширте серед російських солдат, щоб накази на обстріл були у письмовому вигляді.

Уже саме таке звернення рос. солдат за підписов зможе, власне і зірвати такі постріли
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26.02.2022 14:19 Відповісти
Вже обстріляли суки, горіти їм в пеклі!
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26.02.2022 14:24 Відповісти
А наша авиация и Байрактары где?
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26.02.2022 14:25 Відповісти
SLAVA ЧерниговU
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26.02.2022 14:26 Відповісти
это часто как раз "мальчики 20летние"
странно что сразу так делать не начали
видимо сначала хотели быстро все завершить
чтобы "красивая картинка" была
как в крыму
типа без потерь, тихо, никто не возникает
все радуются

мечтайте
будете потом еще на донбассе разминировать все
и восстанавливать здания
(хотя вы криворукие, строить не годны)
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26.02.2022 14:30 Відповісти
а знищити ті гради з повітря безпілотниками? щоб не ждати поки вони населення почнуть обстрілювати.
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26.02.2022 14:31 Відповісти
 
 