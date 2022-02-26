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Люту ненависть до мене Путіна і Ко я сприймаю, як нагороду за руйнацію їхніх планів на знищення України в 2014 році, - Турчинов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Люту ненависть до мене Путіна і Ко я сприймаю, як нагороду за руйнацію їхніх планів на знищення України в 2014 році, - Турчинов

Ненависть Путіна і Ко до мене я сприймаю, як нагороду за руйнацію їх планів.

Про це сказав в. о. президента України у 2014 році керівник Центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов, інформує Цензор.НЕТ.

Так він прокоментував повідомлення російських пропагандистів, що ширяться різними телеграм-каналами про те, що чеченські "добровольці" (оксюморон) визначили своїми головними цілями Турчинова, Наливайченка, Яценюка, Гончаренко, Авакова та Яроша, щоб позбавити "режим Зеленського" від впливу цих "злочинців", а також, про те, що "російським розвідникам віддано особливий наказ захопити Турчинова, щоб його демонстративно судили за військові злочини і розпочату війну на сході України".

"У захисників Києва незламний дух українського народу, що протистоїть російській орді і вже зламав плани Путіна щодо блискавичної окупації України. Тому всі погрози кремлівських покидьків і неадекватів не варті того, щоб на них взагалі звертати увагу. А люту ненависть до мене Путіна і Ко я сприймаю, як нагороду за руйнацію їх планів і сподівань на окупацію і знищення України у 2014 році!" – зазначив Турчинов.

Читайте також: Турчинов: Прийде час і міжнародний трибунал судитиме Путіна та всю його злочинну команду

Люту ненависть до мене Путіна і Ко я сприймаю, як нагороду за руйнацію їхніх планів на знищення України в 2014 році, - Турчинов 01
Люту ненависть до мене Путіна і Ко я сприймаю, як нагороду за руйнацію їхніх планів на знищення України в 2014 році, - Турчинов 02
Люту ненависть до мене Путіна і Ко я сприймаю, як нагороду за руйнацію їхніх планів на знищення України в 2014 році, - Турчинов 03
Люту ненависть до мене Путіна і Ко я сприймаю, як нагороду за руйнацію їхніх планів на знищення України в 2014 році, - Турчинов 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
Со всем уважением будьте здоровы, пан Турчинов!
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26.02.2022 14:13
+19
Кривавий пастор ще посцить на могилу *****.Слава Україні!
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26.02.2022 14:15
+18
Турчинов - міцний козак! Він врятував країну у дуже складний час навесні 14-го року.
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26.02.2022 14:16
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Со всем уважением будьте здоровы, пан Турчинов!
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26.02.2022 14:13 Відповісти
Извините, что немножко не по теме, но мучает один вопрос:
- Что там в Киеве с кацапскими попами в Лавре ??? Живы, слиняли ....???
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26.02.2022 14:14 Відповісти
затихли, після перемоги треба МП викинути в парашу!
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26.02.2022 14:20 Відповісти
Обов'язково викинемо!Цим покидькам тут не місце.
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26.02.2022 14:27 Відповісти
Але наразі військовий стан І по закону потрібно в них усіх зробити обшуки.
Виявлення доказів співпраці з ворогом. Маємо повне право.
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26.02.2022 15:00 Відповісти
Там (у Києво-Печерській і Почаївській Лаврах, московських церквах) найшвидше, що переховуються ДРГ противника і склади зброї на випадок "повстання". Зайти і прошманати московський сатанат, а попів поставити раком і дати копняка у сраку і провітрити приміщення.
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26.02.2022 18:48 Відповісти
Друже а дети зараз на якому фронті чи де
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26.02.2022 14:14 Відповісти
За таки питання в час війни з початку б'ють у морду!
А потім перевіряють паспорт.
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26.02.2022 14:21 Відповісти
Допоможи пане пасторе ака в рук і в перед
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26.02.2022 14:15 Відповісти
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26.02.2022 14:24 Відповісти
Кривавий пастор ще посцить на могилу *****.Слава Україні!
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26.02.2022 14:15 Відповісти
І я не проти посцяти на ******* могилу.
Даєш літо в українсьому Криму !!
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26.02.2022 14:23 Відповісти
І я так хочу, хоч і дівчина. Наші хлопці просто відвернуться під час процесу.
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26.02.2022 15:37 Відповісти
Турчинов - міцний козак! Він врятував країну у дуже складний час навесні 14-го року.
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26.02.2022 14:16 Відповісти
Нет!мы тогда не были так сильны!у нас ничего тогда не было!
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26.02.2022 14:37 Відповісти
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26.02.2022 14:17 Відповісти
Новий провідник України модна сказати.
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26.02.2022 14:18 Відповісти
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26.02.2022 14:25 Відповісти
Не дали Пастору роботу доробити, і не стріляв би р\к "Москва" по захисникам о.Зміїний, а тонув.
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26.02.2022 14:27 Відповісти
Буде тобі куля в лоб...
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26.02.2022 14:39 Відповісти
Жалкое лицемерие баптистского пастора !
Ведь он все просрал еще 2014 году !
Нормальные граждане (кроме шароварников) ему, в принципе не могут верить !
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26.02.2022 14:50 Відповісти
Пям'ятаємо пане Олександр як ви здали Крим без бою. Ганьба вам назавжди
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26.02.2022 14:51 Відповісти
Дякую Вам Пасторе храни Вас Бог
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26.02.2022 16:36 Відповісти
 
 