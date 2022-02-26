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Орбан запевнив у підтримці відключення Росії від SWIFT, - прем'єр Польщі Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Орбан запевнив у підтримці відключення Росії від SWIFT, - прем'єр Польщі Моравецький

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив у підтримці далекосяжних санкцій проти Росії та відключення РФ від SWIFT.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я знову розмовляв із прем'єр-міністром Угорщини В. Орбаном. І ще раз запевнив мене у своїй підтримці санкцій, що далеко йдуть, проти Росії. Зокрема, про блокування системи SWIFT", - написав Моравецький у Twitter у суботу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Італії Драгі підтримав відключення Росії від SWIFT, - Зеленський
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Топ коментарі
+30
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26.02.2022 14:14
+21
Наконец то ******** ******* додавили
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26.02.2022 14:15
+14
еще фрици-защитники кацапских бабушек остались.
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26.02.2022 14:17
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26.02.2022 14:14 Відповісти
Момент истины последний.
Фашистов-рашистов?
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26.02.2022 14:14 Відповісти
Последнее государство ЕС поддержало отключение России от SWIFT - СМИ.
Немцы уже тоже розчехлились.
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26.02.2022 16:07 Відповісти
Наконец то ******** ******* додавили
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26.02.2022 14:15 Відповісти
У нас коме Польши, и Балтийских стран, нет союзников, в данной ситуации они сами, точнее поляки, задовили любовь к *****, и заставили венгров пойти против своего спонсора
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26.02.2022 14:26 Відповісти
Ура !!! Джек-пот !!!
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26.02.2022 14:15 Відповісти
еще фрици-защитники кацапских бабушек остались.
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26.02.2022 14:17 Відповісти
Фрицы уже дали добро
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26.02.2022 14:19 Відповісти
пруф будь-ласка
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26.02.2022 14:21 Відповісти
Немцы... Пардон... Німці ще вчора дали згоду, зранку погодився кіпр... Залишались йовбаки... І осьо...
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26.02.2022 16:06 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3319454/germaniya_podderjala_otklyuchenie_rf_ot_swift_yiozvyak
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26.02.2022 16:06 Відповісти
кто еще не плюнул в ***** ?
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26.02.2022 14:16 Відповісти
Пальцы-в-двери - и он уже согласен
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26.02.2022 14:18 Відповісти
То тхто тепер проти відключення?
Раніше було, - Німеччина, угорщина, Кіпр.
Потім Кіпр і Угорщина начебто погодилися.
То тепер тільки німецькі нацисти підтримують кацапських соратників.
То дійсно як на початку 2-ї Світової війни...
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26.02.2022 14:19 Відповісти
Німеччина ще вчора дала добро. Наскількі розумію,залишився тількі Кіпр.
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26.02.2022 14:49 Відповісти
Кипр тоже "за".
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26.02.2022 16:12 Відповісти
АVE , отключайте! Осталось еще небо закрить, ни да начинется Ночной дозор!
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26.02.2022 14:20 Відповісти
подивимось..
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26.02.2022 14:21 Відповісти
Последний?
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26.02.2022 14:23 Відповісти
Так в чому затримка? Якщо всі згодні, то чому б не відключити вже😡
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26.02.2022 14:23 Відповісти
******* кацапню на всех фронтах
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26.02.2022 14:23 Відповісти
Всі види санкцій які застосовувались 8 років по своєму впливу на ********* усі разом слабші за відключення від СВІФТ. А далі залишається тільки ембарго і програма типу "нєфть в обмєн на продовольствіє". ******* економіці *********у навіть не підкрадався а відкрито декларувався з 2014 року. Кацапи клали на всі санкції і глузували з Заходу. Зараз почнеться таке виття на болотах...
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26.02.2022 14:23 Відповісти
Додавили таки ************ виродка.Слава Україні!!!!
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26.02.2022 14:24 Відповісти
Героям слава !!
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26.02.2022 14:28 Відповісти
Кацапи вам п😂издець!
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26.02.2022 14:24 Відповісти
Ещё и потому что
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26.02.2022 14:26 Відповісти
Цього путіноїда було б краще виключити з ЄС бо він всі рішення проти параші торпедує.
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26.02.2022 14:26 Відповісти
💯
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26.02.2022 14:34 Відповісти
Додавили жлоб'яру з дерев'яною мордою , який падкий на кремлівське бабло 😠
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26.02.2022 14:27 Відповісти
додавили путінську консерву ******
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26.02.2022 14:28 Відповісти
Ще одна гидотамадярота як білорасєяни...
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26.02.2022 14:29 Відповісти
додавили циган. теперь вперед!
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26.02.2022 14:31 Відповісти
Абдулла, поджигай!
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26.02.2022 14:31 Відповісти
Из неприятного - Все плохо в Охтирке и Сумах,
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26.02.2022 14:32 Відповісти
Дякую
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26.02.2022 14:41 Відповісти
В проливе Ла-Манш задержали российское грузовое судно
127-метровое грузовое судно под российским флагом задержали в проливе Ла-Манш. Известно, что задержанный корабль Baltic Leader принадлежит дочерней компании "Промсвязьбанка", попавшего под санкции в США, и имеет разрешение на плавание в водах Франции.
"В посольство России во Франции поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш. Консульский отдел посольства незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу. Сейчас мы ждем ответа, и сообщим дополнительную информацию", - рассказал руководитель пресс-службы посольства Александр Макогонов.
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26.02.2022 14:42 Відповісти
И эти подтянулись. Один Израиль ничего не делает для Украины. А вымогают от нас .
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26.02.2022 16:08 Відповісти
блин, столько бабла газпромовского вливали
а все зря
щас еще первым побежит, что вообще он и не против был изначально
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26.02.2022 16:09 Відповісти
навіть одіозний Орбан не схотів ставати по один бік з ботоксним маніаком-вбивцею
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26.02.2022 16:10 Відповісти
оно проснулось
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26.02.2022 16:12 Відповісти
Теперь расеянцам доллары и евро не нужны.. От слова СОВСЕМ
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26.02.2022 16:14 Відповісти
Клеба вроде заявил , что начали процедуру отключения . Правда инфа не проверена .
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26.02.2022 16:17 Відповісти
Мабуть усвідомив, що громада закарпаття м'яко кажучи не зрозуміє іншого рішення.
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26.02.2022 16:20 Відповісти
После поставленной клизмы Орбан дал согласие
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26.02.2022 19:47 Відповісти
 
 