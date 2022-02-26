Орбан запевнив у підтримці відключення Росії від SWIFT, - прем'єр Польщі Моравецький
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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив у підтримці далекосяжних санкцій проти Росії та відключення РФ від SWIFT.
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я знову розмовляв із прем'єр-міністром Угорщини В. Орбаном. І ще раз запевнив мене у своїй підтримці санкцій, що далеко йдуть, проти Росії. Зокрема, про блокування системи SWIFT", - написав Моравецький у Twitter у суботу.
Топ коментарі
+30 Ирина Мороз
показати весь коментар26.02.2022 14:14
+21 Zemer
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+14 Владимир Николенко 123e1460
показати весь коментар26.02.2022 14:17
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Фашистов-рашистов?
Немцы уже тоже розчехлились.
Раніше було, - Німеччина, угорщина, Кіпр.
Потім Кіпр і Угорщина начебто погодилися.
То тепер тільки німецькі нацисти підтримують кацапських соратників.
То дійсно як на початку 2-ї Світової війни...
127-метровое грузовое судно под российским флагом задержали в проливе Ла-Манш. Известно, что задержанный корабль Baltic Leader принадлежит дочерней компании "Промсвязьбанка", попавшего под санкции в США, и имеет разрешение на плавание в водах Франции.
"В посольство России во Франции поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш. Консульский отдел посольства незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу. Сейчас мы ждем ответа, и сообщим дополнительную информацию", - рассказал руководитель пресс-службы посольства Александр Макогонов.
а все зря
щас еще первым побежит, что вообще он и не против был изначально