"Ми прийдемо за кожним": Сили спецоперацій перемагають ворога на всіх напрямках

Сили спеціальних операцій заявили, що перемагають ворога на всіх напрямках.

Про це у Facebook повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"ССО України зупиняють та перемагають ворога на всіх напрямках в найнеочікуваніших місцях!

Ми прийдемо за кожним!" - йдеться в повідомленні.

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