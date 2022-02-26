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"Ми прийдемо за кожним": Сили спецоперацій перемагають ворога на всіх напрямках

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сили спеціальних операцій заявили, що перемагають ворога на всіх напрямках.

Про це у Facebook повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"ССО України зупиняють та перемагають ворога на всіх напрямках в найнеочікуваніших місцях!

Ми прийдемо за кожним!" - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: "Путін вас, дураків, ставить, щоб ви йшли сюда": Російський окупант здався в полон та плаче. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+70
Іду на Ви !

Слава українським вовкулакам ССО!
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26.02.2022 14:28
+61
Израильская пресса:

Киев - ты город-герой!!!

Первый штурм Киева отбит. Судя по всему, с большими потерями для атакующих. Под Васильковым (25 км к югу от столицы) сбит Ил-76 с десантом на борту. Они высаживали ПАРАШЮТНЫЙ десант, парашютный, ****, на подготовленную оборону. Десант разгромлен. Они воюют по лекалам Второй мировой, ну, максимум, Второй чеченской.

Я вот подумал - он такой весь из себя, реставратор империи. Готовил ее к войне, последние лет 10 больше ничем не занимаясь. Тратил триллионы на оружие, пушкитанкисамолетыракеты, все самоновейшее. Самая большая армия после китайской, две трети которой отправлены воевать "бандеровцев". Ему докладывают, да за полдня, ну, максимум за день. Они же разбегутся. У них же нет никакой современной техники, нет самолетов, ракет, да ни черта нет.

А они не разбегаются. Они дерутся с невероятным упорством и остервенением. Потери, как в Сталинграде. Никакого блицкрига не выходит. И все твои пушкитанкисамолетыракеты не помогают. Потому что с одной стороны там - обосравшийся срочник/контрактник, которого привезли из Забайкалья, якобы на учения и послали убивать "х@хлов", которых он и в глаза-то отродясь не видел. А с другой 40-летний мужик, у которого за спиной Харьков/Днепр/Чернигов/Киев (впиши нужное), там его жена, дети, папа с мамой, друзья, школа, куда он ходил, работа, да вся жизнь... Да он же зубами будет рвать...

И все его триллионы идут в унитаз, вместе с репутацией, внешней политикой, отношениями. А он по-прежнему читает папочки, в которых его танковые колонны идут по Крещатику. Но они там не идут. Они горят в пригородах. "Джавелин" не знает, что Т-90 самый лучший танк в мире. Ему вообще все равно - у него датчик на большую массу металла. И самолеты падают. И могучий флот расстреливает из пушек почти безоружную погранзаставу и бункеровщика под панамским флагом, который идет в Одессу.

https://www.9tv.co.il/item/41218
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26.02.2022 14:30
+55
Удачной охоты

Слава Украине!
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26.02.2022 14:29
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Іду на Ви !

Слава українським вовкулакам ССО!
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26.02.2022 14:28 Відповісти
Є додаткова можливість потренуватися.... Тримайтеся, хлопці
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26.02.2022 14:28 Відповісти
головне правило війни для народу зараз таке: ДЕ ПОБАЧИВ РОСІЙСЬКОГО ОКУПАНТА - ТАМ І ЗНИЩУЙ.
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26.02.2022 14:28 Відповісти
Якщо за цлій день ти не вбив солдата з підарасії чи їх продажніх підсобників з білорасії або наших перевертнів зрадників-коректуквальщиків-малювальщиків - значить день пройшов даром.
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26.02.2022 14:50 Відповісти
Удачной охоты

Слава Украине!
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26.02.2022 14:29 Відповісти
Героям Слава!
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26.02.2022 14:41 Відповісти
А з ними міг бути і "Ріфмастер" ...
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26.02.2022 14:29 Відповісти
Тримаймося хлопці за нами Сім'ї, Наша Україна та Правда. Ми обов'язково Переможемо.
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26.02.2022 14:29 Відповісти
Израильская пресса:

Киев - ты город-герой!!!

Первый штурм Киева отбит. Судя по всему, с большими потерями для атакующих. Под Васильковым (25 км к югу от столицы) сбит Ил-76 с десантом на борту. Они высаживали ПАРАШЮТНЫЙ десант, парашютный, ****, на подготовленную оборону. Десант разгромлен. Они воюют по лекалам Второй мировой, ну, максимум, Второй чеченской.

Я вот подумал - он такой весь из себя, реставратор империи. Готовил ее к войне, последние лет 10 больше ничем не занимаясь. Тратил триллионы на оружие, пушкитанкисамолетыракеты, все самоновейшее. Самая большая армия после китайской, две трети которой отправлены воевать "бандеровцев". Ему докладывают, да за полдня, ну, максимум за день. Они же разбегутся. У них же нет никакой современной техники, нет самолетов, ракет, да ни черта нет.

А они не разбегаются. Они дерутся с невероятным упорством и остервенением. Потери, как в Сталинграде. Никакого блицкрига не выходит. И все твои пушкитанкисамолетыракеты не помогают. Потому что с одной стороны там - обосравшийся срочник/контрактник, которого привезли из Забайкалья, якобы на учения и послали убивать "х@хлов", которых он и в глаза-то отродясь не видел. А с другой 40-летний мужик, у которого за спиной Харьков/Днепр/Чернигов/Киев (впиши нужное), там его жена, дети, папа с мамой, друзья, школа, куда он ходил, работа, да вся жизнь... Да он же зубами будет рвать...

И все его триллионы идут в унитаз, вместе с репутацией, внешней политикой, отношениями. А он по-прежнему читает папочки, в которых его танковые колонны идут по Крещатику. Но они там не идут. Они горят в пригородах. "Джавелин" не знает, что Т-90 самый лучший танк в мире. Ему вообще все равно - у него датчик на большую массу металла. И самолеты падают. И могучий флот расстреливает из пушек почти безоружную погранзаставу и бункеровщика под панамским флагом, который идет в Одессу.

https://www.9tv.co.il/item/41218
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26.02.2022 14:30 Відповісти
саме так і ніяк інакше!
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26.02.2022 14:40 Відповісти
Хорошо сказано, а мурашки по коже.
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26.02.2022 15:36 Відповісти
доброго полювання усім Вам...
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26.02.2022 14:31 Відповісти
Молодці хлопці
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26.02.2022 14:32 Відповісти
Русские сдавайтесь в плен пока не поздно. Украинцы добродушные но в меру, вас защитят и от путлера!!!
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26.02.2022 14:33 Відповісти
Пленным можем организовать круиз по столицам Европы. Колонной, с транспоратами "Простите нас". Проживание и пропитания за счет принимающей страны.
Когда еще там будете - хоть немного нормальный мир увидите.
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26.02.2022 14:53 Відповісти
Полоненим дуже довго прийдеться відбудовувати все.
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26.02.2022 15:23 Відповісти
Смерть цапам!
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26.02.2022 14:33 Відповісти
Бог услышал наши молитвы Русня сдохни , пленных не брать Гуманизм закончился 23 февраля *****, это коллективный продукт русни
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26.02.2022 14:38 Відповісти
Удачи!
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26.02.2022 14:39 Відповісти
@YanaSuporovska

·

Рашисти змінюють тактику і будуть все більше сил кидати на диверсійні групи.

Такі групи уже працюють по багатьох точках країни.

Навіть у відносно мирних містах зараз ми обов'язково повідомляємо про всіх чужих, підозрілих, що бачимо, в поліцію, СБУ, або в місцеву тероборону.
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26.02.2022 14:41 Відповісти
Что слышно про кадыровцев?
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26.02.2022 14:44 Відповісти
"Переживаю" за них
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26.02.2022 14:46 Відповісти
слышно, что по направлению к Блиставице/Гостомелю заходят в дома, все переворачивают, видимо ищут оружие и коктейли молотова. Но людей вроде не трогают.
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26.02.2022 15:12 Відповісти
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26.02.2022 15:22 Відповісти
ОДКБ?
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26.02.2022 15:25 Відповісти
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26.02.2022 15:42 Відповісти
Вдалого полювання, хлопці
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26.02.2022 15:02 Відповісти
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26.02.2022 15:10 Відповісти
Будь-які «добровольці», які оперують на чужій території зі зброєю в руках, апріорі не підпадають під дію конвенції. Простіше кажучи, якщо у складі армії окупанта є найманці або особи, які показують себе як найманці, наприклад - одягнені не у форму армії окупанта або які ведуть себе нековенційно, зокрема - навмисно завдають шкоди мирному населенню, випадають з-під дії цієї конвенції та підлягають знищення. У такому разі це не буде воєнним злочином.

Російська армія - повністю діє поза Женевською конвенцією. Вона завдає ударів по житлових кварталах, вона навмисно вбиває мирних громадян і як уже є маса повідомлень, вони перевдягаються у форму ЗСУ чи нашої поліції. Прийом, роблять вони це не в поодиноких випадках, а системно і сьогодні можна говорити про те, що російські війська діють не конвенційними методами, що дає право ЗСУ не брати їх у полон зовсім, а знищувати суцільним, скільки їх є.
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26.02.2022 15:25 Відповісти
***** їх годувати? Який плєн?
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26.02.2022 15:28 Відповісти
Але є й інший аспект цього питання. Найменше він полягає в тому, щоб взяти полоненого для отримання якихось відомостей або показати його на ТБ. Насправді єдиний, на наш погляд, виправданий резон для того, щоб брати з полон, полягає в психологічному моменті. Там же не бойові машини і роботи служать. Так, вони підлі, кровожерливі, але їм страшно і вони не мають тієї мотивації, яка є у нас.

Вони чудово розуміють, що їм протистоїть противник, що воює за свою землю і героями вони виглядають тільки коли їх ще багато і їм здається, що вони незламні. Але коли все поруч починає горіти, а довкола валяються руки-ноги та кишки «героїв», з якими вони ще вчора весело обговорювали, як тут усіх порвуть, то їхній болотно-зелений піксель, відразу поповнюється коричневими розлученнями і їм дуже хочеться до мами . А в такому разі, їм має бути не так страшно здатися в полон, ніж відстрілюватись до останнього. Це єдине, заради чого варто залишати полонених.

Адже у 2014 році їх пакували для того, щоб показати, що насправді під виглядом шахтарів воюють російські кадрові військові, а тепер у цьому немає жодних сумнівів і все очевидно, без їх свідчень. Відверто кажучи, ми дуже переймалися тим, що Путін закамуфлює свої війська під білоруські і рушивши їх уперед, знову робитиме круглі очі і розповідатиме, що він тут ні до чого, і що він за мир у всьому світі. На цей раз він зробив велику помилку і відправивши війська під своїм прапором, розставив усі крапки над i, що вже запустило механізм випилювання Московії з цивілізованого світу.
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26.02.2022 15:27 Відповісти
Інформація, сам лізе до пакету, ті, що не в пакеті ще, прикопую пакет. Ось десь така повинна бути послідовність. Головне, щоб все самі робили.
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26.02.2022 15:32 Відповісти
Наш 3 полк, наші кіборги з Кропивницького, вже десь на завданні. Можливо по тилам русню кошмарять.
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26.02.2022 18:19 Відповісти
 
 