"Ми прийдемо за кожним": Сили спецоперацій перемагають ворога на всіх напрямках
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Сили спеціальних операцій заявили, що перемагають ворога на всіх напрямках.
Про це у Facebook повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"ССО України зупиняють та перемагають ворога на всіх напрямках в найнеочікуваніших місцях!
Ми прийдемо за кожним!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+70 Алекс Мышкевич
показати весь коментар26.02.2022 14:28
+61 Andy Fisher 67a9edc7
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+55 Fransua
показати весь коментар26.02.2022 14:29
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Слава українським вовкулакам ССО!
Слава Украине!
Киев - ты город-герой!!!
Первый штурм Киева отбит. Судя по всему, с большими потерями для атакующих. Под Васильковым (25 км к югу от столицы) сбит Ил-76 с десантом на борту. Они высаживали ПАРАШЮТНЫЙ десант, парашютный, ****, на подготовленную оборону. Десант разгромлен. Они воюют по лекалам Второй мировой, ну, максимум, Второй чеченской.
Я вот подумал - он такой весь из себя, реставратор империи. Готовил ее к войне, последние лет 10 больше ничем не занимаясь. Тратил триллионы на оружие, пушкитанкисамолетыракеты, все самоновейшее. Самая большая армия после китайской, две трети которой отправлены воевать "бандеровцев". Ему докладывают, да за полдня, ну, максимум за день. Они же разбегутся. У них же нет никакой современной техники, нет самолетов, ракет, да ни черта нет.
А они не разбегаются. Они дерутся с невероятным упорством и остервенением. Потери, как в Сталинграде. Никакого блицкрига не выходит. И все твои пушкитанкисамолетыракеты не помогают. Потому что с одной стороны там - обосравшийся срочник/контрактник, которого привезли из Забайкалья, якобы на учения и послали убивать "х@хлов", которых он и в глаза-то отродясь не видел. А с другой 40-летний мужик, у которого за спиной Харьков/Днепр/Чернигов/Киев (впиши нужное), там его жена, дети, папа с мамой, друзья, школа, куда он ходил, работа, да вся жизнь... Да он же зубами будет рвать...
И все его триллионы идут в унитаз, вместе с репутацией, внешней политикой, отношениями. А он по-прежнему читает папочки, в которых его танковые колонны идут по Крещатику. Но они там не идут. Они горят в пригородах. "Джавелин" не знает, что Т-90 самый лучший танк в мире. Ему вообще все равно - у него датчик на большую массу металла. И самолеты падают. И могучий флот расстреливает из пушек почти безоружную погранзаставу и бункеровщика под панамским флагом, который идет в Одессу.
https://www.9tv.co.il/item/41218
Когда еще там будете - хоть немного нормальный мир увидите.
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Рашисти змінюють тактику і будуть все більше сил кидати на диверсійні групи.
Такі групи уже працюють по багатьох точках країни.
Навіть у відносно мирних містах зараз ми обов'язково повідомляємо про всіх чужих, підозрілих, що бачимо, в поліцію, СБУ, або в місцеву тероборону.
Російська армія - повністю діє поза Женевською конвенцією. Вона завдає ударів по житлових кварталах, вона навмисно вбиває мирних громадян і як уже є маса повідомлень, вони перевдягаються у форму ЗСУ чи нашої поліції. Прийом, роблять вони це не в поодиноких випадках, а системно і сьогодні можна говорити про те, що російські війська діють не конвенційними методами, що дає право ЗСУ не брати їх у полон зовсім, а знищувати суцільним, скільки їх є.
Вони чудово розуміють, що їм протистоїть противник, що воює за свою землю і героями вони виглядають тільки коли їх ще багато і їм здається, що вони незламні. Але коли все поруч починає горіти, а довкола валяються руки-ноги та кишки «героїв», з якими вони ще вчора весело обговорювали, як тут усіх порвуть, то їхній болотно-зелений піксель, відразу поповнюється коричневими розлученнями і їм дуже хочеться до мами . А в такому разі, їм має бути не так страшно здатися в полон, ніж відстрілюватись до останнього. Це єдине, заради чого варто залишати полонених.
Адже у 2014 році їх пакували для того, щоб показати, що насправді під виглядом шахтарів воюють російські кадрові військові, а тепер у цьому немає жодних сумнівів і все очевидно, без їх свідчень. Відверто кажучи, ми дуже переймалися тим, що Путін закамуфлює свої війська під білоруські і рушивши їх уперед, знову робитиме круглі очі і розповідатиме, що він тут ні до чого, і що він за мир у всьому світі. На цей раз він зробив велику помилку і відправивши війська під своїм прапором, розставив усі крапки над i, що вже запустило механізм випилювання Московії з цивілізованого світу.