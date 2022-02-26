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Чехія надала Україні кулемети, автомати, снайперські гвинтівки, пістолети та набої вартістю 250 млн грн, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чехія надала Україні кулемети, автомати, снайперські гвинтівки, пістолети та набої вартістю 250 млн грн, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Чехії за надання військової допомоги вартістю 250 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у твіттері.

"Дякую уряду Чехії та особисто прем'єру Петру Фіалу за надану військову допомогу, зокрема, за кулемети, автомати, снайперські гвинтівки, пістолети та набої вартістю 250 млн грн. Це допомога справжніх друзів, яка допоможе українській армії захистити Україну і Європу від агресора", - написав Шмигаль.

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Чехія надала Україні кулемети, автомати, снайперські гвинтівки, пістолети та набої вартістю 250 млн грн, - Шмигаль 01
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Топ коментарі
+32
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26.02.2022 14:34
+28
чешское - знак качества спасибо братья
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26.02.2022 14:32
+27
Щиро дякуємо БРАТИ - СЛОВЯНИ.
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26.02.2022 14:33
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чешское - знак качества спасибо братья
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26.02.2022 14:32 Відповісти
Щиро дякуємо БРАТИ - СЛОВЯНИ.
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26.02.2022 14:33 Відповісти
Спасибо
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26.02.2022 14:34 Відповісти
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26.02.2022 14:34 Відповісти
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26.02.2022 14:56 Відповісти
якщо їм треба буде, то ми їм допоможемо - треба було добавить.)
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26.02.2022 14:35 Відповісти
Спасибо! Чешское оружие - хорошего качества.
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26.02.2022 14:35 Відповісти
пистолет CZ-75 вещь
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26.02.2022 15:01 Відповісти
Французькі військово-морські сили перехопили в протоці Ла-Манш вантажне судно, яке прямувало до Санкт-Петербурга.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ВВС.

Французькі офіційні особи повідомили, що судно було перехоплено відповідно до нових санкцій ЄС, і кажуть, що воно було перенаправлене до північного порту Булонь-сюр-Мер.

"Російський суховантаж довжиною 127 метрів під назвою "Балтійський лідер", що перевозив автомобілі, було перехоплено в ніч у Ла-Манші французькими військово-морськими силами і доставлено в порт Булонь-сюр-Мер на півночі Франції", - сказав чиновник.


"Вона була доставлена ​​до французького порту на запит французького уряду, оскільки підозрюється у приналежності до компанії, проти якої діють санкції ЄС щодо Росії", - додав він.

Посольство Росії у Франції вимагає від французької влади пояснень щодо конфіскації.
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26.02.2022 14:36 Відповісти
скоро вся параша начнёт снова пересаживаться на лады-калины )) запчасти то к иномаркам тоже скоро, вместе с иномарками, исчезнут с рынка ))
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26.02.2022 14:46 Відповісти
Ну они будут первое время на китайских частях

Но учитывая какое таки качество, и как часто придется менять....

До скорей просто на Хавалы сядут
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26.02.2022 14:58 Відповісти
Згадується анекдот:
-А гдє тут астанівка?
-Взагалі-то зупинка он там, але ти, москалику, вже приїхав...
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26.02.2022 15:00 Відповісти
Еще в Молдове, точнее в пмр расположен самый большой в Европе советский склад боеприпасов, и там всего море, надо его взять на заметку.
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26.02.2022 14:38 Відповісти
Не делайте паники. Те боеприпасы, если их тронуть, скорее всего рванут и разрушат все в радиусе километров так 15. Там еще с 40-х годов боеприпасы хранятся, и все что можно было оттуда вытащить, уже вытащили и распродали за 25 лет открытой границы по сегменту под контролем сепаров.
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26.02.2022 15:56 Відповісти
Дякуємо за усе що вбиває расєян на нашій землі...
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26.02.2022 14:39 Відповісти
***** сняло ач нач ГШ за провал операции в Украине!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.02.2022 14:40 Відповісти
Чи не фейк?
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26.02.2022 14:45 Відповісти
не, скоро официал узнаешь
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26.02.2022 14:49 Відповісти
может это правый сектор все планы операции "подкрутил"
надо же будет кого винить
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26.02.2022 14:56 Відповісти
Спасибо!
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26.02.2022 14:47 Відповісти
Розумію що не в тему, але. Куди стукати, на фейсбуці вже писала. Що в Запоріжжі та області ? В місцевих новинах інформації дуже мало, а геликоптер РФ сбили, у м.Токмак бої... Що за х*йня ???!!!
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26.02.2022 14:48 Відповісти
У самому місті Запоріжжя все добре , цілий день лунали сирени протиповітряної оборони. Начебто перекритий в'їзд на мости в якості превентивного заходу безпеки.
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26.02.2022 15:03 Відповісти
вот это славяне, помогают, польша, страны балтии, уже и франция и германия
а не те "славяне", "братья" , которые "от нато защищаются"
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26.02.2022 14:55 Відповісти
точно підмічено"братья славянє"
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26.02.2022 14:59 Відповісти
"Затеваете НАТО-фобию, вот это вот всё, это вот затеваете."(с) почти по ночному волку позорному Ракомстанову

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26.02.2022 15:03 Відповісти
да сколько нужно повторять, мордор-московия никогда не была славянским государством, она даже рядом не сидела. В этой стране морока проживают отраханые тюркскими народами угрофины, им финны живущие в Финляндии родня а не мы.
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26.02.2022 15:56 Відповісти
ось це наші браття- а не смердючі кацапи-
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26.02.2022 14:55 Відповісти
А що Німечина.? А Всралась
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26.02.2022 14:57 Відповісти
Шоломи, шоломи(
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26.02.2022 15:05 Відповісти
В трудный момент не оставили нас. Израилю - позор.
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26.02.2022 14:57 Відповісти
Верим в победу!
Слава Украине!
Береги бог наш народ и наших героев!
🇺🇦🇨🇿
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26.02.2022 15:00 Відповісти
А немцы еще 55 касок обещали подогнать, через неделю
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26.02.2022 15:05 Відповісти
Еще одна страна выпала из зоны поддержки пуйла. Скоро кроме Луки и Никарагуа никого не останется.
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26.02.2022 15:18 Відповісти
мій сусід німець, каже, що Бундесвер в Україну вислав Stahlhelme

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26.02.2022 15:21 Відповісти
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26.02.2022 15:34 Відповісти
 
 