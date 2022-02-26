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Чехія надала Україні кулемети, автомати, снайперські гвинтівки, пістолети та набої вартістю 250 млн грн, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Чехії за надання військової допомоги вартістю 250 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у твіттері.
"Дякую уряду Чехії та особисто прем'єру Петру Фіалу за надану військову допомогу, зокрема, за кулемети, автомати, снайперські гвинтівки, пістолети та набої вартістю 250 млн грн. Це допомога справжніх друзів, яка допоможе українській армії захистити Україну і Європу від агресора", - написав Шмигаль.
Топ коментарі
+32 Юрий Хорошунов
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+28 Шимус
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Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ВВС.
Французькі офіційні особи повідомили, що судно було перехоплено відповідно до нових санкцій ЄС, і кажуть, що воно було перенаправлене до північного порту Булонь-сюр-Мер.
"Російський суховантаж довжиною 127 метрів під назвою "Балтійський лідер", що перевозив автомобілі, було перехоплено в ніч у Ла-Манші французькими військово-морськими силами і доставлено в порт Булонь-сюр-Мер на півночі Франції", - сказав чиновник.
"Вона була доставлена до французького порту на запит французького уряду, оскільки підозрюється у приналежності до компанії, проти якої діють санкції ЄС щодо Росії", - додав він.
Посольство Росії у Франції вимагає від французької влади пояснень щодо конфіскації.
Но учитывая какое таки качество, и как часто придется менять....
До скорей просто на Хавалы сядут
-А гдє тут астанівка?
-Взагалі-то зупинка он там, але ти, москалику, вже приїхав...
надо же будет кого винить
а не те "славяне", "братья" , которые "от нато защищаются"
Слава Украине!
Береги бог наш народ и наших героев!
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