Чехія надала Україні кулемети, автомати, снайперські гвинтівки, пістолети та набої вартістю 250 млн грн, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Чехії за надання військової допомоги вартістю 250 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у твіттері.

"Дякую уряду Чехії та особисто прем'єру Петру Фіалу за надану військову допомогу, зокрема, за кулемети, автомати, снайперські гвинтівки, пістолети та набої вартістю 250 млн грн. Це допомога справжніх друзів, яка допоможе українській армії захистити Україну і Європу від агресора", - написав Шмигаль.

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