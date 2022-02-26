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Семирічна Аліса Гланс, яку було поранено внаслідок обстрілу військами РФ Охтирки, померла, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Семирічна Аліса Гланс, яку було поранено внаслідок обстрілу військами РФ Охтирки, померла, - Венедіктова

Померли семирічна дівчинка, яку було поранено внаслідок обстрілу Охтирки військами РФ.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Гланс Аліса, 26.05.2014 - 26.02.2022, час смерті 13.15 Вона не дожила 3 місяці до 8 років.

Дівчинка з Охтирки на Сумщині - чергова жертва кривавого агресора. Добу тому ця дитина була важко поранена під час обстрілу дошкільного навчального закладу із "Урагана" та "Града".

За другу поранену дитину в реанімації борються лікарі", - зазначила Венедіктова.

Читайте: Окупанти обстріляли касетними бомбами Харківський авіаційний завод - Венедіктова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+51
Смерть руснявим окупантам!
Нікого не жаліти!
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26.02.2022 14:36
+45
Суки!!! Реально горіть в пеклі кацапська наволоч.
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26.02.2022 14:36
+41
Не брать пленных, мрази, жечь
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26.02.2022 14:37
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Смерть руснявим окупантам!
Нікого не жаліти!
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26.02.2022 14:36 Відповісти
суки кацапские!
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26.02.2022 14:36 Відповісти
Суки!!! Реально горіть в пеклі кацапська наволоч.
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26.02.2022 14:36 Відповісти
Не брать пленных, мрази, жечь
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26.02.2022 14:37 Відповісти
Только так
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26.02.2022 15:58 Відповісти
Может все таки нам не брать их в плен?
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26.02.2022 14:37 Відповісти
сумно дуже
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26.02.2022 14:37 Відповісти
****** варвари, ви будете горіти в Аду!
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26.02.2022 14:38 Відповісти
Чи в Пеклі! Як забажаєте.
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26.02.2022 14:40 Відповісти
де наші журналісти? зніміть про це репортажі. покажіть всьому світу!
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26.02.2022 14:38 Відповісти
ну что следующая партия подсвинков в 122мм по русне за Алину
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26.02.2022 14:38 Відповісти
Вбивати цапів без жалю!
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26.02.2022 14:38 Відповісти
Сегодня рашисты сбросили две бомбы. В тот же жилой квартал. В прошлый раз туда прилетел пакет града.
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26.02.2022 14:39 Відповісти
После первого случая им прилично наваляли. Белгородская траса завалена их металлоломом и трупами. Видно бесятся со злости.

Прям щас идёт артиллеристская перестрелка. Сюда грады. Отсюда гаубицы.
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26.02.2022 14:44 Відповісти
Разведки у них похоже вообще нету. Цели выбираются скорее всего по гугл мап. Как в Сирии.

По гуглу в том районе есть в/ч. Они туда и пытаются попасть. Но она крошечная. И там давно никого нет. Как бы война. Все ушли на фронт. Но логика и кацы это в разных вселенных.
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26.02.2022 14:51 Відповісти
Вам кстати это странным не кажется? Я не думал что они настолько тупые
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26.02.2022 15:08 Відповісти
Пишут что это были две крылатые ракеты.

В больнице уже 70 человек
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26.02.2022 15:27 Відповісти
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26.02.2022 15:59 Відповісти
Тварі ********** горіть в пеклі .
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26.02.2022 14:40 Відповісти
Желаю,чтобы русские матери плакали о смерти своих детей -"освободителей" и их близких.
По хер ,что грешно так думать.
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26.02.2022 14:40 Відповісти
***** сняло нач ГШ за провал операции в Украине!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.02.2022 14:41 Відповісти
Смерть и только смерть кацапам вонючим
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26.02.2022 14:42 Відповісти
Это вторая из 3 тяжелых?
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26.02.2022 14:42 Відповісти
Ви будете вблагати відправити вас в ад, бо там муки менші за муки для окупантів на нашій землі.
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26.02.2022 14:43 Відповісти
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26.02.2022 14:45 Відповісти
Дитинко,Царство Небесне тобі янголятко.Господи ти є?!
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26.02.2022 14:45 Відповісти
Смерть окупантам!
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26.02.2022 14:47 Відповісти
*****.... буду москаляк душиииииииити....
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26.02.2022 15:12 Відповісти
Отже варвари вбиваєте дітей горіть в пеклі паскуди.
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26.02.2022 15:13 Відповісти
Бідне янголятко... яке горе.
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26.02.2022 15:17 Відповісти
Вечная Память..
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26.02.2022 15:59 Відповісти
Ловить и УБИВАТЬ скотов!
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26.02.2022 16:00 Відповісти
не щадят фашисты кацапские не женщин,ни детей!может УКРАИНЦАМ вспомнить чеченский опыт-как чеченцы в 90е убивали русню в их же городах,высылая специальные отряды в будёновск,москву и т.д?!с этими тварями иначе нельзя-за все их зверства они должны отвечать в их де земле!
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26.02.2022 16:01 Відповісти
R.I.P Angel.
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26.02.2022 16:01 Відповісти
Светлая память. Госспади как больно….
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26.02.2022 16:03 Відповісти
Фото на все первые страницы мировых журналов ! Об этом должны узнать все !
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26.02.2022 16:05 Відповісти
Все смерти украинских детей должны быть обязательно отомщены. Руснявая кодла ответит за свои людоедства.
Не забудем. Не простим.
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26.02.2022 16:06 Відповісти
Источником власти,всегда и везде,был народ.Я не кровожадный,но,для того что бы настал мир россияне должны жрать и убивать друг друга.В прямом смысле.Пока они хоть как то будут сводить концы с концами, они всегда будут ненавидеть всех вокруг себя,будут ненавидеть свое же начальство и бояться его.Так что это не Путин,это простой народ должен быть покаран раньше своего бесноватого фюрера.
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26.02.2022 16:11 Відповісти
Царство небесное (((
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26.02.2022 16:59 Відповісти
Слава Украине
смерть пидороссии
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26.02.2022 17:00 Відповісти
Упокій Господи р.Т. Алісу !
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26.02.2022 18:07 Відповісти
Вбивайте всіх фашиських оккупантів, не жалійте, вони принесли лихо на нашу землю!
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26.02.2022 18:32 Відповісти
 
 