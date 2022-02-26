Семирічна Аліса Гланс, яку було поранено внаслідок обстрілу військами РФ Охтирки, померла, - Венедіктова

Померли семирічна дівчинка, яку було поранено внаслідок обстрілу Охтирки військами РФ.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Гланс Аліса, 26.05.2014 - 26.02.2022, час смерті 13.15 Вона не дожила 3 місяці до 8 років.

Дівчинка з Охтирки на Сумщині - чергова жертва кривавого агресора. Добу тому ця дитина була важко поранена під час обстрілу дошкільного навчального закладу із "Урагана" та "Града".

За другу поранену дитину в реанімації борються лікарі", - зазначила Венедіктова.

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