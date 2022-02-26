Семирічна Аліса Гланс, яку було поранено внаслідок обстрілу військами РФ Охтирки, померла, - Венедіктова
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Померли семирічна дівчинка, яку було поранено внаслідок обстрілу Охтирки військами РФ.
Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
"Гланс Аліса, 26.05.2014 - 26.02.2022, час смерті 13.15 Вона не дожила 3 місяці до 8 років.
Дівчинка з Охтирки на Сумщині - чергова жертва кривавого агресора. Добу тому ця дитина була важко поранена під час обстрілу дошкільного навчального закладу із "Урагана" та "Града".
За другу поранену дитину в реанімації борються лікарі", - зазначила Венедіктова.
Топ коментарі
+51 Виталий Харитонов f2132970
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Нікого не жаліти!
Прям щас идёт артиллеристская перестрелка. Сюда грады. Отсюда гаубицы.
По гуглу в том районе есть в/ч. Они туда и пытаются попасть. Но она крошечная. И там давно никого нет. Как бы война. Все ушли на фронт. Но логика и кацы это в разных вселенных.
В больнице уже 70 человек
По хер ,что грешно так думать.
Не забудем. Не простим.
смерть пидороссии