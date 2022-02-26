Сійярто спростував інформацію щодо блокування Угорщиною санкцій проти РФ: пропонуємо Будапешт для переговорів України та РФ
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Глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав фейком інформацію про те, що Угорщина блокує впровадження частини санкцій проти РФ, зокрема відключення Росії від системи SWIFT.
"Я з жалем і з подивом бачу, що деякі представники міжнародної політики та міжнародної преси не припиняють створювати неправдиві новини та брехню. Я не розумію, як у той час, коли люди помирають, коли триває війна, деякі керують фабриками фейкових новин. І тепер брешуть, що Угорщина блокує частину санкцій проти Росії, наприклад, щодо системи SWIFT", - заявив Сійярто, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що ця інформація є неправдивою.
"Ми ніколи не виступали проти будь-якої з пропозицій щодо санкцій, ми не блокували і не блокуємо нічого. Розповсюджувачам фейкових новин, незалежно від їхньої національності, нехай буде соромно", - наголосив Сійярто.
Глава угорської дипломатії додав, що він веде переговори з представниками російського та українського урядів щодо початку прямих переговорів у Будапешті.
"Для цього я проситиму допомоги у лідерів ООН сьогодні і тут, у Нью-Йорку", - підсумував Сійярто.
Будь ласка, зачекайте...
Важлива інформація від джерел з Білорусі 🔥
Кремль через посла Гризлова наполягає на приєднанні Мінська до "військової операції", тобто війни проти України. Лукашенко відповів, що чекає на закінчення референдуму і готовий протягом 72 годин приєднатися.
В якості приводу буде задіяна чергова операція під фальшивим прапором, тобто інсценування нібито "Україна атакувала Білорусь".
Путін мов баласт йде на дно і тягне за собою усіх своїх подільників, хоче максимально замазати в крові цієї агресії всіх, хто поряд з ним. Диктатор Лукашенко боїться і тягне час.
Але фактично коли російські війська використали територію Білорусі як плацдарм для вторгнення, то Білорусь була втягнута у війну.
Закликаємо білорусів чинити опір російським окупантам та випалювати їх тили у Білорусі - так ви покажете, що білоруси не хочуть бути замазані воєнними злочинами Путіна і готові боротись проти рашистів. https://t.me/operativnoZSU/8932
Йому ж пуйло розповідає про сотні тисяч резервів )))
Мабуть, Лукашенко вже підозрює своє майбутнє, але сподівається трішки реабілітуватися денонсацією всіх угод з РФ.
Перегрворы должнв бвть о внетральном статусе,но вентуть нам ядерный статус и ядерное оружие.
Это очень правильно. Пусть у.бывают из Крыма и Донбасса - и сразу за стол переговоров. Обсуждать контрибуцию.
Будапешт неможливий в принципі через меморандум який і привів до цієї війни.
Якісь утиски прав угорців весь час знаходить - нічого не нагадує ?
Нє, не ************* ні разу ...
А місце їм повішеними на крані за зраду батьківщини.
А хоче угорець замінити путіну Мінськ - хоч якось виправдає оплату послуг.
Україна має жорстко віднестися до ЧУЖИХ громадян, кяі невідомо якого ... роблять в Україні.
Вугорщина, то "забуде" та покаже Закарпаття як СВОЮ територію, то куйлу сосе. Пора завязувати з цими сектантами. АБО Україна, або - ездуй в угорщину, а не як зараз по 2 паспорти, по 3.
https://ukrreporter.com.ua/politic/war/teroborona-v-kyyevi-zatrymala-rosijskyh-okupantiv-u-pidvali-zhytlovogo-budynku-video.html
https://suspilne.media/211292-u-mikolaevi-teroborona-ta-policia-zatrimala-vorozih-diversantiv-voni-perehovuvalis-u-pidvali/
Два повідомлення про одну подію в різних містах.
Це добре що затримали, але де - не зрозуміло.
Про це повідлмило командування Повітряних сил ЗСУ.
Ссылка есть в тексте статьи на укррепортёре
уже был будапешт
может лучше бухарест?
а то "миротворцы" какие нить нарисуются из макрона или шольца
и давай мирить, какую то ничего не значащую бумажку подписать, чтобы спасти его
нет уж, гаага ждет тебя путлер
Шкода, що стілки років Україна НЕ хотіла прийняти простий закон - про єдине громаданство та автоматичне побзавлення громадянства.
Ось і маємо в Закарпатті 100к+ громадян ІНШОЇ країни. Чому - невідомо. Це, безумовно право людей, яке громадянство вибрати, АЛЕ мати подвійне громадянство для України неприпустимо.
Може хтось з цих громадян України та угорщини звонить свому ******? чи сіятро? НІ. Навіщо.
Незрозуміло, ЧОМУ громадяни ІНШОЇ країни мають ПРАВО хоть щось вирішувати в ЧУЖІЙ країні.
Як бачимо залишилась єдина курва - угорщина. Пора з нею прощатись. хай йде та сосе та лиже дупу ху.лу.
А до цього (15+ років назад ) бігали як дурень з ступою "русини" з своєю автономією.
Просто напрсто треба прийняти ПІСЛЯ війни такий простий закон та дати можливість подвійникам вибрати "З КИМ ти". Ось і все. В гості - будь-ласка. Але НЕ громадяни України повинні мати лише статус ГОСТЕЙ.