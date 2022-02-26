УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13202 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
13 838 74
Угорщина (1326) війна (56406) Росія (47208) санкції (6842) SWIFT (93) Сійярто (240)

Сійярто спростував інформацію щодо блокування Угорщиною санкцій проти РФ: пропонуємо Будапешт для переговорів України та РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Сійярто спростував інформацію щодо блокування Угорщиною санкцій проти РФ: пропонуємо Будапешт для переговорів України та РФ

Глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав фейком інформацію про те, що Угорщина блокує впровадження частини санкцій проти РФ, зокрема відключення Росії від системи SWIFT.

"Я з жалем і з подивом бачу, що деякі представники міжнародної політики та міжнародної преси не припиняють створювати неправдиві новини та брехню. Я не розумію, як у той час, коли люди помирають, коли триває війна, деякі керують фабриками фейкових новин. І тепер брешуть, що Угорщина блокує частину санкцій проти Росії, наприклад, щодо системи SWIFT", - заявив Сійярто, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що ця інформація є неправдивою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина відмовилася розмістити додаткові війська НАТО на своїй території: "Вони нам не потрібні"

"Ми ніколи не виступали проти будь-якої з пропозицій щодо санкцій, ми не блокували і не блокуємо нічого. Розповсюджувачам фейкових новин, незалежно від їхньої національності, нехай буде соромно", - наголосив Сійярто.

Глава угорської дипломатії додав, що він веде переговори з представниками російського та українського урядів щодо початку прямих переговорів у Будапешті.

"Для цього я проситиму допомоги у лідерів ООН сьогодні і тут, у Нью-Йорку", - підсумував Сійярто.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+37
Влад Стар ПЛЕННЫЙ ОФИЦЕР Армии России сказал : У Путина уже Нет Резерва ! Абсолютно! Мобилизуют Полицию ! ) Россияне у вас появляется шанс , удавить крысу
показати весь коментар
26.02.2022 14:53
+29
Ніяких перемовин. ХЛО має на колінах просити про мир
показати весь коментар
26.02.2022 14:54
+27
Ссыкло. Придали к стенке его по-любому. Сказали либо соглашайся либо с рашистами заодно.
показати весь коментар
26.02.2022 14:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ссыкло. Придали к стенке его по-любому. Сказали либо соглашайся либо с рашистами заодно.
показати весь коментар
26.02.2022 14:52 Відповісти
Влад Стар ПЛЕННЫЙ ОФИЦЕР Армии России сказал : У Путина уже Нет Резерва ! Абсолютно! Мобилизуют Полицию ! ) Россияне у вас появляется шанс , удавить крысу
показати весь коментар
26.02.2022 14:53 Відповісти
Да им пугал в полицейской одежде расставь на улицах, они не выйдут без лидера.
показати весь коментар
26.02.2022 14:57 Відповісти
він анексованих сілавікофф і вояк з рб на заріз пустить

Важлива інформація від джерел з Білорусі 🔥

Кремль через посла Гризлова наполягає на приєднанні Мінська до "військової операції", тобто війни проти України. Лукашенко відповів, що чекає на закінчення референдуму і готовий протягом 72 годин приєднатися.
В якості приводу буде задіяна чергова операція під фальшивим прапором, тобто інсценування нібито "Україна атакувала Білорусь".

Путін мов баласт йде на дно і тягне за собою усіх своїх подільників, хоче максимально замазати в крові цієї агресії всіх, хто поряд з ним. Диктатор Лукашенко боїться і тягне час.
Але фактично коли російські війська використали територію Білорусі як плацдарм для вторгнення, то Білорусь була втягнута у війну.

Закликаємо білорусів чинити опір російським окупантам та випалювати їх тили у Білорусі - так ви покажете, що білоруси не хочуть бути замазані воєнними злочинами Путіна і готові боротись проти рашистів. https://t.me/operativnoZSU/8932
показати весь коментар
26.02.2022 15:00 Відповісти
Соседка наша сестре своей из Беларуси описывает бои ,та долго слушала ,а потом говорит-не может быть!
показати весь коментар
26.02.2022 15:09 Відповісти
Лукашенко просто ще боїться відмовити. За 72 години вже стане повністю ясно, чи в пуйла ще є резерви...
Йому ж пуйло розповідає про сотні тисяч резервів )))

Мабуть, Лукашенко вже підозрює своє майбутнє, але сподівається трішки реабілітуватися денонсацією всіх угод з РФ.
показати весь коментар
26.02.2022 15:11 Відповісти
Будапештский меморандум №2 ??
показати весь коментар
26.02.2022 14:53 Відповісти
Чи Мінськ-3?
показати весь коментар
26.02.2022 15:01 Відповісти
Буде Гаага-1
показати весь коментар
26.02.2022 15:03 Відповісти
Ніяких перемовин. ХЛО має на колінах просити про мир
показати весь коментар
26.02.2022 14:54 Відповісти
***** має здохнути й просити вибачення в Бога, або, навіть, у Діавола. Тому що навіть він вже *****, напевно, від дій цапів та їхнього *************.
показати весь коментар
26.02.2022 15:00 Відповісти
ne ne ne....vot sdohnutj emu kak raz davatj ne nado.......poka.
показати весь коментар
26.02.2022 15:12 Відповісти
Ніт. Після вироку в Гаазі його стратять без варіантів.
показати весь коментар
26.02.2022 15:14 Відповісти
ШО, Путин уже методичку прислал?
показати весь коментар
26.02.2022 14:54 Відповісти
Боевой венгр Сийярто....пошёл НАХ !!!
показати весь коментар
26.02.2022 14:54 Відповісти
Да посмотрев как жгут парашу, всралось чмо
показати весь коментар
26.02.2022 14:55 Відповісти
Пішов *****, під-кацапник
показати весь коментар
26.02.2022 14:55 Відповісти
Что? Еще один Будапешт?Нам и меморандумов уже хватит.
Перегрворы должнв бвть о внетральном статусе,но вентуть нам ядерный статус и ядерное оружие.
показати весь коментар
26.02.2022 14:55 Відповісти
Будемо давати Путіну гарантії, що до невступу України в НАТО, як він і вимагав??
показати весь коментар
26.02.2022 14:58 Відповісти
А Я же о чем,невходим в НАТО,а гарантия нашей безопасности, наш ядерный статус.
показати весь коментар
26.02.2022 15:10 Відповісти
...веде переговори з представниками російського та українського урядів щодо початку прямих переговорів у Будапешті.

Это очень правильно. Пусть у.бывают из Крыма и Донбасса - и сразу за стол переговоров. Обсуждать контрибуцию.
показати весь коментар
26.02.2022 14:55 Відповісти
Із Криму їх треба вибити. Вже зараз треба засипати військові об'єкти в Криму ракетами та насамперед Керченський міст.
показати весь коментар
26.02.2022 16:14 Відповісти
До цього паскуди якнайкраще підходить відомий старий анекдот - "Не дысись? А как дысал...?
показати весь коментар
26.02.2022 14:55 Відповісти
мудило
показати весь коментар
26.02.2022 14:55 Відповісти
******** *****
показати весь коментар
26.02.2022 14:57 Відповісти
Боїться замазатись об фуйла ?
показати весь коментар
26.02.2022 14:55 Відповісти
Йому можна відповісти словами наших Героїв з острова Зміїний
показати весь коментар
26.02.2022 14:55 Відповісти
йбик идёт накуй ***** твоё снимать порно
показати весь коментар
26.02.2022 14:55 Відповісти
видно поляки відпустили гарних "лящів " ! подіяв чарівний пендель !
показати весь коментар
26.02.2022 14:56 Відповісти
Нам одного вистачило, нацист ******...
показати весь коментар
26.02.2022 14:56 Відповісти
Доречі санції і ********* мають торкатись. Зрадники срані.
показати весь коментар
26.02.2022 14:56 Відповісти
І цей фрукт дозрів.
показати весь коментар
26.02.2022 14:56 Відповісти
ну да. якщо об'явить на весь світ, що Угорщина заблокувала санкції, то світ возненавидить Угорщину.
показати весь коментар
26.02.2022 14:56 Відповісти
Нах с пляжа...капитуляцию паРаши будем подписывать или в Польше или в странах Балтии...
показати весь коментар
26.02.2022 14:56 Відповісти
Лучше на могиле *****.
показати весь коментар
26.02.2022 15:04 Відповісти
Это в разы лучше...
показати весь коментар
26.02.2022 15:08 Відповісти
Обсійарто😀
показати весь коментар
26.02.2022 14:57 Відповісти
Рузкая Угорщіна, іді *****!
показати весь коментар
26.02.2022 14:57 Відповісти
Ідеш ти туди. А щонайменше в бан. Турція взагалі не запровадила санкцій. А Угорщина чітко працює з союзниками по НАТО для зупинення агресії, що і підтвердив їх міністр.
Будапешт неможливий в принципі через меморандум який і привів до цієї війни.
показати весь коментар
26.02.2022 15:03 Відповісти
Сам йди туди. Як вийобувалась Угорщина проти Україния все дуже файно памєятаю.
показати весь коментар
26.02.2022 15:09 Відповісти
Заблокувала кібер-НАТО і не тільки.
Якісь утиски прав угорців весь час знаходить - нічого не нагадує ?
Нє, не ************* ні разу ...
показати весь коментар
26.02.2022 15:16 Відповісти
Турція позакривала протоки. Кацапи там більше не пройдуть. Це найкращі санкції, які вона могла вліпити кацапні. Плюс, зараз з усього Світу до нас їдуть добровольці. І з Туреччини також.
показати весь коментар
26.02.2022 15:45 Відповісти
Будапешт для Украины токсичен. Уже подписали одну бумажку.
показати весь коментар
26.02.2022 14:57 Відповісти
В курсі, хто порушив Будапешт?
показати весь коментар
26.02.2022 14:59 Відповісти
ВСІ! Де їхні гарантії = Ми одні захищаємось.
показати весь коментар
26.02.2022 15:01 Відповісти
Та нема й не було там ніяких гарантій.
показати весь коментар
26.02.2022 15:05 Відповісти
Значить ніхто і не порушив. І якщо ядерка буде в нас ми теж не порушуємо. Нічого особистого.
показати весь коментар
26.02.2022 15:09 Відповісти
В курсі, що Будапешт пустишка-бомажка. АЛЕ ні кучма, ні кравчук поки не сидять навіть в сізо.
А місце їм повішеними на крані за зраду батьківщини.
показати весь коментар
26.02.2022 15:02 Відповісти
Угорщина стане першою країною НАТО яка з тріском звідти вилетить
показати весь коментар
26.02.2022 14:58 Відповісти
старые мадьяры не забыли 1956)) вон как чехи вспоминают, даже земан после лечения короны встрепенулся и занегодовал
показати весь коментар
26.02.2022 14:58 Відповісти
************* наволоч !
показати весь коментар
26.02.2022 14:58 Відповісти
Будапешт не фартове для України місто: там вже меморандум підписали
А хоче угорець замінити путіну Мінськ - хоч якось виправдає оплату послуг.
показати весь коментар
26.02.2022 14:59 Відповісти
Чую запах гімна. Хтось обісрався
показати весь коментар
26.02.2022 15:00 Відповісти
Не біда, після війни, ВСІМ з "угорскими пачпортами" покажуть напрям "хунагри" - е...йте туди, на "родину" сруцкую. Ці виродки-********* ВЖе видали десятки тисяч паспортів в Закарпатті, в тому числі і руцьким свиньям.
Україна має жорстко віднестися до ЧУЖИХ громадян, кяі невідомо якого ... роблять в Україні.
Вугорщина, то "забуде" та покаже Закарпаття як СВОЮ територію, то куйлу сосе. Пора завязувати з цими сектантами. АБО Україна, або - ездуй в угорщину, а не як зараз по 2 паспорти, по 3.
показати весь коментар
26.02.2022 15:01 Відповісти
якщо Будапешт, то там має бути ще США і Великобританія. Всі 3 гаранта.
показати весь коментар
26.02.2022 15:01 Відповісти
А шо трапилося? То ж угро-фіни мадярські були такими друззями з фіно-уграми мокшанськими і тут тобі на.
показати весь коментар
26.02.2022 15:02 Відповісти
Трохи не в тему:
https://ukrreporter.com.ua/politic/war/teroborona-v-kyyevi-zatrymala-rosijskyh-okupantiv-u-pidvali-zhytlovogo-budynku-video.html

https://suspilne.media/211292-u-mikolaevi-teroborona-ta-policia-zatrimala-vorozih-diversantiv-voni-perehovuvalis-u-pidvali/

Два повідомлення про одну подію в різних містах.
Це добре що затримали, але де - не зрозуміло.
показати весь коментар
26.02.2022 15:03 Відповісти
Это Киев

Про це повідлмило командування Повітряних сил ЗСУ.
Ссылка есть в тексте статьи на укррепортёре
показати весь коментар
26.02.2022 15:15 Відповісти
Будапешт для переговоров? Бл#ь, приди в себя,пугало цыганское и учи українську мову на всяк випадок.😡
показати весь коментар
26.02.2022 15:05 Відповісти
А возможно, что фейк кацапы запустили.
показати весь коментар
26.02.2022 15:11 Відповісти
Такий він член партії *****.
показати весь коментар
26.02.2022 15:13 Відповісти
да мадьяры юмористы
уже был будапешт
может лучше бухарест?
показати весь коментар
26.02.2022 15:17 Відповісти
Були вони в коаліції з гітлером ,тепер з путіним навіть якщо і політично це не приховати ,згадайте постійне блокування нашого прогресу в співпраці з НАТО Угорщина блокувала роками,нехай відповідають!
показати весь коментар
26.02.2022 15:27 Відповісти
Да шо ты говориш - тварина, просто нет желания остаться в одной обойме с карликовым гондоном.
показати весь коментар
26.02.2022 15:29 Відповісти
не давать шансов путлеру уйти чистым
а то "миротворцы" какие нить нарисуются из макрона или шольца
и давай мирить, какую то ничего не значащую бумажку подписать, чтобы спасти его
нет уж, гаага ждет тебя путлер
показати весь коментар
26.02.2022 15:32 Відповісти
Венграм верить нельзя,там наверно кротоферма не хуже нашей.
показати весь коментар
26.02.2022 15:34 Відповісти
Нахер!!! Перемовини будуть або у Будапешті чи в одразу в Гаазі хай та потвора почина вибирати
показати весь коментар
26.02.2022 15:36 Відповісти
Скiлькі крові випив у України своїми витребеньками, падло.
показати весь коментар
26.02.2022 15:49 Відповісти
Угорщину, як країну-паразита давно потрібно викакати з ЄС та НАТО. Це країна-курва. Де вигідно - беруть у ЄС, активно підсмоктують ху.лу (не дивлячись ні на що), паразитують в Закарпатті.
Шкода, що стілки років Україна НЕ хотіла прийняти простий закон - про єдине громаданство та автоматичне побзавлення громадянства.
Ось і маємо в Закарпатті 100к+ громадян ІНШОЇ країни. Чому - невідомо. Це, безумовно право людей, яке громадянство вибрати, АЛЕ мати подвійне громадянство для України неприпустимо.
Може хтось з цих громадян України та угорщини звонить свому ******? чи сіятро? НІ. Навіщо.
Незрозуміло, ЧОМУ громадяни ІНШОЇ країни мають ПРАВО хоть щось вирішувати в ЧУЖІЙ країні.
Як бачимо залишилась єдина курва - угорщина. Пора з нею прощатись. хай йде та сосе та лиже дупу ху.лу.
А до цього (15+ років назад ) бігали як дурень з ступою "русини" з своєю автономією.
Просто напрсто треба прийняти ПІСЛЯ війни такий простий закон та дати можливість подвійникам вибрати "З КИМ ти". Ось і все. В гості - будь-ласка. Але НЕ громадяни України повинні мати лише статус ГОСТЕЙ.
показати весь коментар
26.02.2022 15:56 Відповісти
В Будапешті вже одну цидулину підписували.... Краще за Ригу де в 1921 році натягнули більшовиків немає нічого.
показати весь коментар
26.02.2022 16:25 Відповісти
Сіярто ІДИ НА Х,,, із своїми перемовинами. ПЕРЕМОВИНИ ЛИШЕ в ГААЗІ. ПЕРЕМОВИНИ МІЖ ПРОКУРОРАМИ І АДВОКАТАМИ, ЩОДО ПОЖИТТЕВОГО УТРИМАННЯ ПУЙЛОВСЬКОЇ КЛІКИ І БУЛЬБОФЮРЕРА.
показати весь коментар
26.02.2022 16:29 Відповісти
******, призначені для секса, це аналоги гумових жінок.
показати весь коментар
26.02.2022 16:41 Відповісти
 
 