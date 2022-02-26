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Окупанти роздають місцевим бойовикам і військам РФ протигази. Можливий підрив ємностей з хімречовинами, - СБУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Існує ймовірність провокації. Можливий підрив промислових ємностей з хімічними речовинами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"ВАЖЛИВО!!!Маємо розвідувальну інформацію з тимчасово окупованого Донецька. Там окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази. Існує ймовірність провокації – підриву промислових ємностей з хімічними речовинами. У цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових. Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів", - йдеться у повідомленні.
"Закликаємо наших громадян на тимчасово окупованій території бути пильними!", - додали в СБУ.
Топ коментарі
+23 Луиза Тумбочкина
показати весь коментар26.02.2022 15:00
+17 Львiвянин
показати весь коментар26.02.2022 14:58
+15 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар26.02.2022 15:00
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Хто тепер повірить хлу?
Потрапить ватних тарганів на Лкганді і дєлов то!
Це мрії, але нехай будуть прокляті всі до єдиного!
Варварские методы.
Еще раз доказывает тот факт, что каждый военнослужащий армии РФ - военный преступник.
И судить таких надо по законам военного времени.
при цікавості в вікіпедії думаю можна вигуглити.
Треба про людей попіклуватись та написати застереження