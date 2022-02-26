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Окупанти роздають місцевим бойовикам і військам РФ протигази. Можливий підрив ємностей з хімречовинами, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти роздають місцевим бойовикам і військам РФ протигази. Можливий підрив ємностей з хімречовинами, - СБУ

Існує ймовірність провокації. Можливий підрив промислових ємностей з хімічними речовинами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

"ВАЖЛИВО!!!Маємо розвідувальну інформацію з тимчасово окупованого Донецька. Там окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази. Існує ймовірність провокації – підриву промислових ємностей з хімічними речовинами. У цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових. Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів", - йдеться у повідомленні.

"Закликаємо наших громадян на тимчасово окупованій території бути пильними!", - додали в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві військові колони рухаються з Росії убік окупованого Донецька, - Reuters

Окупанти роздають місцевим бойовикам і військам РФ протигази. Можливий підрив ємностей з хімречовинами, - СБУ 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Уроды! Уродская страна расея. Сцыкуны. Мля, родственники из раши шлют смайлики- держитесь….сцыкуны, не выходят на площади. Ненавиж
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26.02.2022 15:00
+17
Суки
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26.02.2022 14:58
+15
ці уйобки паскудять нашу Українську Св'яту Землю,злість ****
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26.02.2022 15:00
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Суки
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26.02.2022 14:58 Відповісти
Дуже м'яко сказано....
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26.02.2022 15:03 Відповісти
Уроды! Уродская страна расея. Сцыкуны. Мля, родственники из раши шлют смайлики- держитесь….сцыкуны, не выходят на площади. Ненавиж
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26.02.2022 15:00 Відповісти
они уже не родственники, я своих послал на ***, пусть гниют там себе в своей рассии
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26.02.2022 15:42 Відповісти
Тож самое! Разорвали все дип отношения. Кацапы вонючие, хоть родились на черкащин
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26.02.2022 16:03 Відповісти
ці уйобки паскудять нашу Українську Св'яту Землю,злість ****
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26.02.2022 15:00 Відповісти
Жуть! Если он хим-оружие применит - то там и до ядерного недалеко уже. Эй, ЕС, ветер разный бывает - в том числе и западный
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26.02.2022 15:01 Відповісти
Кто знает, как сейчас обстановка в зоне ООС? Что-то отуда нет официальных сообщений!
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26.02.2022 15:01 Відповісти
Мариуполь уверенно держится. Где-то в новостях тут писали, что сегодня наши отошли со Станицы Луганской. А так вроде без изменений особых. Кацапню сейчас другие направления интересуют. В ООС у них ничего не выйдет нахрапом.
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26.02.2022 15:27 Відповісти
Та вже *****!

Хто тепер повірить хлу?
Потрапить ватних тарганів на Лкганді і дєлов то!
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26.02.2022 15:01 Відповісти
Ти не прав. ***** скаже що це ми і у помсту примінить ЯО.
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26.02.2022 15:19 Відповісти
пусть только попробует, думаю от США будет ответка
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26.02.2022 15:42 Відповісти
Уже не знают, что делать. Кацапы в отчаянии.
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26.02.2022 15:01 Відповісти
Смерть цапам!
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26.02.2022 15:02 Відповісти
хутін попав у цугцванг: тепер кожен його крок веде до краху
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26.02.2022 15:02 Відповісти
варвары! а как потом оставшиеся там и вернувшиеся взад это будут выгребать??
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26.02.2022 15:02 Відповісти
Путінським зомбі-окупантам мразям смерть! Слава ЗСУ!!! Слава громадянам України! Героям Слава!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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26.02.2022 15:04 Відповісти
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26.02.2022 15:05 Відповісти
Народ... заходьте на ютуб канал Шарія і блокуйте онлайн цієї гниди... чим більше жалоб-тим більше ймовірність заблокування
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26.02.2022 15:05 Відповісти
А чего только военным раздают, палятся на этом. Ани же очень справедливые, могли и местному населению противогазы раздать.
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26.02.2022 15:06 Відповісти
Я тільки мрію, щоб коли все скінчиться, то щоб кожна ****, яка прийшла в Україну зі зброєю, не важливо знала вона куди іде чи ні, до кінця свого життя не змогла НІДЕ В СВІТІ чути себе в безпеці. Щоб земля горіла в них під ногами, а їх знаходили і різали як баранів. Без строку давнини. Щоб вони божеволіли від параної.
Це мрії, але нехай будуть прокляті всі до єдиного!
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26.02.2022 15:06 Відповісти
Нихуя не менятеся: такая же тактика была и в Сирии.
Варварские методы.
Еще раз доказывает тот факт, что каждый военнослужащий армии РФ - военный преступник.
И судить таких надо по законам военного времени.
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26.02.2022 15:08 Відповісти
Управимся с лаптеногими оккупантами, потом этим дэрээновсим обдроченцам вообще жопа будет
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26.02.2022 15:09 Відповісти
ещё за несколько дней до агрессии, на парашных ресурсах, встретил сообщение, что лугандоновцы сообщают о том, что войска всу минируют какие-то химические емкости на авдеевском коксохиме. понятно, что тогда они думали запустить это как гляйвиц, а сейчас готовы разрушить вообще всё, как акт отчаяния. лугандоновцы они всегда лугандоновцы.
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26.02.2022 15:20 Відповісти
Насправді це якісь російські команди мінували ємності з аміаком на комбінаті "Стирол" у Горлівці. Це поряд з Донецьком. Ще вони можуть якісь диверсії на шахтах вчинити - там, де ядерні відходи совка поховано.
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26.02.2022 16:28 Відповісти
мені попалось повідомлення про авдіївський коксохім. за ядерні відходи - там за совка в якійсь з шахт було проведено експерементальний ядерний підрив, з ціллю дегазації вугленосного пласту. всі продукти підриву там і залишились, звідси й проблема шахтних радіоактивних вод. десь так.
при цікавості в вікіпедії думаю можна вигуглити.
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26.02.2022 16:34 Відповісти
Ну хрен сними!!Чем больше здохнет этих сочевствующих тем нам лучше!!
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26.02.2022 15:20 Відповісти
Нашим також потрібно роздати на всяк випадок противогази.
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26.02.2022 15:28 Відповісти
Просто фашисти у них були в учнях. Смерть ворогам! Україна понад УСЕ!
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26.02.2022 15:31 Відповісти
Хто хоч трішки у темі підкажіть будь ласка це стосується тільки бамбаса чи ще якоїсь территорії України?
Треба про людей попіклуватись та написати застереження
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26.02.2022 15:33 Відповісти
 
 