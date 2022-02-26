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Словаччина передасть Україні артилерійські боєприпаси і пальне на 11 млн євро, - міністр оборони Надь

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Словаччина передасть Україні артилерійські боєприпаси і пальне на 11 млн євро, - міністр оборони Надь

Словаччина передасть Україні артилерійські боєприпаси та паливо на загальну суму 11 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Про це повідомив у суботу міністр оборони Ярослав Надь.

Надь сказав, що вантаж включає 12 000 патронів калібру 120 міліметрів, 10 мільйонів літрів дизельного палива та 2,4 мільйона літрів авіаційного палива.

"По-перше, це десять мільйонів літрів дизельного палива, яке ми відправляємо в Україну. Також це 2,4 мільйона літрів авіапального, яке ми відправляємо в Україну. Це на суму понад вісім мільйонів євро. При цьому ми відправляємо саме те, чого зараз дуже потребує Україна. А саме 12 000 одиниць 120-міліметрових боєприпасів. Це приблизно 2,6 млн євро. Повірте, ми точно знаємо, що потрібно Україні, і вживаємо саме тих заходів, які допоможуть їм", - цитують міністра словацькі ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що Словенія планує надати Україні шоломи для військових, гвинтівки та боєприпаси для допомоги у відсічі збройної агресії РФ.

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Чеський уряд схвалив у суботу відправку зброї та боєприпасів на суму 188 мільйонів крон (8,57 мільйона доларів), щоб допомогти Україні захиститися від нападу Росії.

Нагадаємо, Нідерланди ухвалили рішення "якнайшвидше" відправити до України 200 зенітних ракет Stinger.

Загалом вже 27 країн погодилися надати більше зброї, медикаменти та іншу військову допомогу Україні для боротьби з військовим російським вторгненням.
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Топ коментарі
+19
спасибо
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26.02.2022 15:02
+16
Щас весь мир скинется на ********* Путлеру)
Вот он ******)
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26.02.2022 15:02
+10
И таких новостей будет все больше и больше. Мир увидел, что украинцы это воины. Не трусы, не идиоты, не хатоскрайники. Сильная Украина = мирная жизнь в Европе. Теперь это дошло даже до самых твердолобых. Ну а кацапские шлюхи сейчас трясутся в страхе, потому что на их глазах кацапский свиномолох перемалывается в фарш украинским народом.
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26.02.2022 15:11
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26.02.2022 15:02 Відповісти
Щас весь мир скинется на ********* Путлеру)
Вот он ******)
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26.02.2022 15:02 Відповісти
Уже ********. Уволил какого-то там гавнокомандующего армией орков, а сам закрылся в бункере от всех и никому не открывает.
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26.02.2022 15:35 Відповісти
Дякуємо Ярославе! Дякуємо Словаччині! А от Сербія-проти санкцій рашці!
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26.02.2022 15:03 Відповісти
А ще в Європі багато техніки, старого зразка, не завадило б і її з складів дістати
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26.02.2022 15:03 Відповісти
+
Щас любая штука, которая может стрелять и убивать руцке - будет полезна)
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26.02.2022 15:05 Відповісти
Тим більше що їм буде дешевше коли вона постріляє москалів як її утилізувати...
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26.02.2022 15:10 Відповісти
И таких новостей будет все больше и больше. Мир увидел, что украинцы это воины. Не трусы, не идиоты, не хатоскрайники. Сильная Украина = мирная жизнь в Европе. Теперь это дошло даже до самых твердолобых. Ну а кацапские шлюхи сейчас трясутся в страхе, потому что на их глазах кацапский свиномолох перемалывается в фарш украинским народом.
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26.02.2022 15:11 Відповісти
А немчура - просто "крассавы"! Украину и украинцев рашисты обстреливают крылатыми ракетами, Градами, Смерчами, бомбят авиацией - а они в ответ расцвечивают Бранденбургские ворота в цвета украинского флага и уже неделю как собираются передать 5 тысяч касок...
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26.02.2022 15:17 Відповісти
Дойчен Швайнен з кацапськими генами після Другої Світової.... Мало тоді абортів зробили... Тевтонці кращі мабуть загинули тоді... А залишисиль типу лугандонці та даунбасійці з ДиНиРи та ЛиНиРи.
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26.02.2022 15:30 Відповісти
смерть москалям!
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26.02.2022 15:29 Відповісти
Дякуємо від душі браття!!! Маленька Країна, але має мужність допомогти!!!
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26.02.2022 15:33 Відповісти
200 зенітних ракет Stinger - даже если только половина попадет в цель - это уже серьезно. Очень серьезно. Лишь бы не получилось так, как с Джавелинами, которых почему то нет там, где есть рашистские танки.
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26.02.2022 15:54 Відповісти
Респект и УВАЖЕНИЕ!!!…СПАСИБО!!!…
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26.02.2022 17:11 Відповісти
 
 