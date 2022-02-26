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Польська залізниця до 25 березня надала українцям безоплатний проїзд поїздами категорії TLK та IC
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Польська залізниця в рамках гуманітарної допомоги надала жителям України дозвіл на безоплатне користування поїздами категорії TLK та IC до 25 березня 2022 року.
"Все, що потрібно, – показати під час посадки до поїзда паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
"Укрзалізниця" дякує польським колегам за співпрацю та допомогу в ці складні для України часи.
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Одно дело, когда бесплатно ездят беженцы (дети, стрики, мамы), но давать бесплатный проезд всем приспособленцам - это просто галимая показуха.