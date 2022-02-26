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Польська залізниця до 25 березня надала українцям безоплатний проїзд поїздами категорії TLK та IC

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Польська залізниця до 25 березня надала українцям безоплатний проїзд поїздами категорії TLK та IC

Польська залізниця в рамках гуманітарної допомоги надала жителям України дозвіл на безоплатне користування поїздами категорії TLK та IC до 25 березня 2022 року.

"Все, що потрібно, – показати під час посадки до поїзда паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

"Укрзалізниця" дякує польським колегам за співпрацю та допомогу в ці складні для України часи.

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26.02.2022 15:11 Відповісти
в справжніх ЛЮДЕЙ чужої біди не буває.. дзенькуєми панству!
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26.02.2022 15:24 Відповісти
тільки в біді та коли проблема пізнаються Люди та все інше ...- вельке сердечне дзенькі !!! Век Жие !!!
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26.02.2022 15:56 Відповісти
Теперь заробитчане смогут бесплатно куралесить польшей только из-за факта наличия синего паспорта с тризубом.
Одно дело, когда бесплатно ездят беженцы (дети, стрики, мамы), но давать бесплатный проезд всем приспособленцам - это просто галимая показуха.
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26.02.2022 16:00 Відповісти
 
 