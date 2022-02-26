США нададуть Україні негайну підтримку на суму до 350 млн. доларів, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляє, що розпорядився надати Україні негайну підтримку оборони України на суму до 350 млн. доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ із псиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Державний департамент США.
"Сьогодні, коли Україна мужньо і гордо бореться проти жорстокого та нічим не спровокованого нападу Росії, я санкціонував, за дорученням президента, безпрецедентну третю вибірку президентських коштів у розмірі до 350 мільйонів доларів для негайної підтримки оборони України. Таким чином, загальна допомога у сфері безпеки, яку Сполучені Штати виділили Україні за останній рік, перевищила 1 мільярд доларів", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+14 Voloshka P.
показати весь коментар26.02.2022 15:23
+10 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар26.02.2022 15:11
+9 Meritus
показати весь коментар26.02.2022 15:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Europe and US crypto companies and pools disconnect Russia
Медведев предложил вернуть смертную казнь после приостановки членства России в ПАСЕ
Сегодня 26 февраля, а эти падлы долбили ночью по Харькову и Киеву, про небольшие города - молчу. Верить мордору - себе дороже.
Сподівається, що холопи відіб'ються і буде далі нас грабувати?
"City Center" на Таирова пытались бить по аэродрому;
возле "Артвиллле» работает наше ПВО;
на Горбатом мосту задержали группу диверсантов;
звук слышали: Центр, Молдаванка, Два столба, Таирово;
с морской стороны дымит пароход.
Информация поступала со всех районов города, достоверность проверить сейчас сложно. То, что работает наше ПВО - точно.
кто встал на защиту Украины и зеленского? не дерьмаки же.. на защиту Украины и президента, который был в расстрельном списке у рашистов - встала доблестная украинская армия!
геть дерьмака и депутанов!
слава народу Украины и ее Воинам!
другое когда все бомбят
им там напомнили откуда они деньги получают
даже "пророссийский" сразу сказал, отключить от свифт))