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США нададуть Україні негайну підтримку на суму до 350 млн. доларів, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

США нададуть Україні негайну підтримку на суму до 350 млн. доларів, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляє, що розпорядився надати Україні негайну підтримку оборони України на суму до 350 млн. доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ із псиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Державний департамент США.

"Сьогодні, коли Україна мужньо і гордо бореться проти жорстокого та нічим не спровокованого нападу Росії, я санкціонував, за дорученням президента, безпрецедентну третю вибірку президентських коштів у розмірі до 350 мільйонів доларів для негайної підтримки оборони України. Таким чином, загальна допомога у сфері безпеки, яку Сполучені Штати виділили Україні за останній рік, перевищила 1 мільярд доларів", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+14
А шо там каламойша? Чахне над свїм золотішком, підар бородатий?
Сподівається, що холопи відіб'ються і буде далі нас грабувати?
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26.02.2022 15:23
+10
👍👍👍👍👍👍👍👍
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26.02.2022 15:11
+9
Дайте краще ЗРК Патриот, Стінгери тощо.
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26.02.2022 15:14
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👍👍👍👍👍👍👍👍
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26.02.2022 15:11 Відповісти
Європа і США криптокомпании и пули відключіть Росію

Europe and US crypto companies and pools disconnect Russia
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26.02.2022 15:21 Відповісти
А можно сначало передать в войска а потом пи...ть
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26.02.2022 15:12 Відповісти
Дайте краще ЗРК Патриот, Стінгери тощо.
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26.02.2022 15:14 Відповісти
Тхаад тоже
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26.02.2022 15:37 Відповісти
Лучше зброю и набои. Меньше разтащат
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26.02.2022 15:15 Відповісти
супер!! о поддержке союзников- самолет володина с кубы не пропустили фины и шведы))) мелкая гадость но приятно
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26.02.2022 15:16 Відповісти
после заявлений захаровой было бы странно, если бы пропустили
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26.02.2022 15:17 Відповісти
она много чего вещала)) подзабыла о чем это вы? можно пару слов напомнить
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26.02.2022 15:23 Відповісти
везуть муку.
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26.02.2022 15:34 Відповісти
Дотиснули немчуро на SWIFT КОРЕСПОНДЕНТ РАДІО СВОБОДИ
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26.02.2022 15:18 Відповісти
....сайт ********** сру не доступен ------ атака Анонимус
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26.02.2022 15:20 Відповісти
...а
Медведев предложил вернуть смертную казнь после приостановки членства России в ПАСЕ
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26.02.2022 15:20 Відповісти
И правильно. Пригодится в первую очередь для капутина и не нужно будет вносить новіх законов.
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26.02.2022 15:24 Відповісти
Thanks!
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26.02.2022 15:21 Відповісти
Харьков.Салтовка. Я не спец. Но по моему только что по нам работали грады. Очень долго. Страшно.
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26.02.2022 15:22 Відповісти
Нет.От нас работали Грады.
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26.02.2022 15:35 Відповісти
Не знаю. Но прислали фотку. За ашаном и северной всё в дыму. И у дочки одногрупница туда ближе живёт там повылетали стёкла.
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26.02.2022 15:51 Відповісти
я рядом Ашан( 500м),украинцы бьют из РСЗО
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26.02.2022 16:33 Відповісти
Вы уверены шо это наши. А то мы тут недалеко нам ничего не видно. Все на измене.
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26.02.2022 16:45 Відповісти
Наши, еще один источник сообщил из военных
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26.02.2022 17:12 Відповісти
Вот куда долбили https://www.youtube.com/watch?v=vI11QJc41T8&t=55s
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26.02.2022 18:44 Відповісти
На кого это рассчитано ? Не верить гадам и их вонючим сайтам..
Сегодня 26 февраля, а эти падлы долбили ночью по Харькову и Киеву, про небольшие города - молчу. Верить мордору - себе дороже.
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26.02.2022 15:30 Відповісти
А шо там каламойша? Чахне над свїм золотішком, підар бородатий?
Сподівається, що холопи відіб'ються і буде далі нас грабувати?
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26.02.2022 15:23 Відповісти
Народ... заходьте на ютуб канал Шарія і блокуйте онлайн цієї гниди... чим більше жалоб-тим більше ймовірність заблокування
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26.02.2022 15:23 Відповісти
Дадут не деньги, а продукцию на эти деньги. В общем, в очень скором времени в Украину придет много интересных игрушек для уничтожения кацапов.
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26.02.2022 15:24 Відповісти
Германия дала согласие на отключение СВИФТа
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26.02.2022 15:25 Відповісти
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26.02.2022 15:26 Відповісти
⚡️🇩🇪🇷🇺 «Северный поток - 2» был хорошим проектом, но тема закрыта надолго - Восточный комитет экономики ФРГ.
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26.02.2022 15:26 Відповісти
Одесса:
"City Center" на Таирова пытались бить по аэродрому;
возле "Артвиллле» работает наше ПВО;
на Горбатом мосту задержали группу диверсантов;
звук слышали: Центр, Молдаванка, Два столба, Таирово;
с морской стороны дымит пароход.

Информация поступала со всех районов города, достоверность проверить сейчас сложно. То, что работает наше ПВО - точно.
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26.02.2022 15:28 Відповісти
ИЗ "City Center" по аэродрому??? уточните мысль. У меня рядом родственники. Диверсанты?
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26.02.2022 15:41 Відповісти
Слава америкобандеровцам!
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26.02.2022 15:28 Відповісти
главное, чтобы "слуги" снова не разворовали помощь других стран, которая предназначена для Украины и народа Украины!
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26.02.2022 15:29 Відповісти
А ну ка ссылочку как, кто и где разворовывал. А то уж сильно кацапсиной попахивает.
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26.02.2022 15:32 Відповісти
СБУ должно разобраться, как "слуги" участвовали и участвуют в коррупции и разворовывании бюджета и ресурсов Украины! если Зеленский хочет и дальше быть президентом, он должен очистится от арахамий, дерьмаков и прочей перхоти, предателей Украины! именно они уронили рейтинг зеленского у народа Украины! Зеленский должен полагаться на народ и армию Украины, а не своих дружков воров!
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26.02.2022 15:51 Відповісти
Ясно. Тень на плетень... Ценный кадр для орков однако...
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26.02.2022 16:01 Відповісти
ценный кадр для орков - это окружение зеленского - это дерьмак, арахамия и кодла, которые уронили на пол, ниже плинтуса рейтинг зеленского - своим воровством и коррупцией, "зарплатой в конвертах", повышением тарифов, грабежом среднего и малого бизнеса Украины и тд..
кто встал на защиту Украины и зеленского? не дерьмаки же.. на защиту Украины и президента, который был в расстрельном списке у рашистов - встала доблестная украинская армия!
геть дерьмака и депутанов!
слава народу Украины и ее Воинам!
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26.02.2022 16:21 Відповісти
а Коломойские Ахметовы и прочие Фирташи не хотели бы поделиться награбленным...
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26.02.2022 15:30 Відповісти
Без волшебной пиз.дюлины они сами не смогу.
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26.02.2022 15:33 Відповісти
татарин и так считает что он добрый и щедрый
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26.02.2022 15:46 Відповісти
США самая полезная для Украины страна. Еще Англия и Канада. Не умаляю и остальные страны Европы. Но их роль все же не так ошеломляюща.
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26.02.2022 15:31 Відповісти
главное ,что б не прессовали зеленского пойти на переговоры по сдаче позиций-иначе останемся с разбитыми областями и экономикой и кучей обещаний от запада ,которые они забудут сразу же после договора
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01.03.2022 13:23 Відповісти
А що в Чорному морі твориться? Яка там ситуація Хто знає?
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26.02.2022 15:35 Відповісти
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26.02.2022 15:36 Відповісти
По моему В. Этуш сказал, " Это, Это просто православный талибан какой-то.... Честное слово.."
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26.02.2022 15:40 Відповісти
А мадяри хитрі, взагалі зробили вигляд, що й не були проти. 😁
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26.02.2022 15:41 Відповісти
так одно дело палки в колеса вставлять свои мадьярские когда было более менее тихо
другое когда все бомбят
им там напомнили откуда они деньги получают

даже "пророссийский" сразу сказал, отключить от свифт))
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26.02.2022 15:47 Відповісти
На хрена нам деньги которые разворуют,дайте нам самолёты.
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26.02.2022 15:44 Відповісти
Вообще-то.. тут вертятся белорусы, подозрительно патриотичные какие-то( люди отказавшеиеся от своей истриии, в пользу дикой охоту короля стаха конечно). Время их спросить Хотите за луку умеретьнаселением или сами его...?
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26.02.2022 15:48 Відповісти
Не спешите отказатся.. Вы пока-что в НАТО финансах как .. ну не понимаетете.. Деньги условные. Это цена техники на траверзе
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26.02.2022 15:51 Відповісти
У апосранава ссаря мардвы денех на 10 дней и проблемы с изготовлением вооружения. https://charter97.org/ru/news/2022/2/26/456437/
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26.02.2022 15:51 Відповісти
Деза. Мнение одного человека.
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26.02.2022 16:38 Відповісти
 
 