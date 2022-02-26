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Війська РФ завдали авіаудару по Сартані під Маріуполем: 3 мирних жителів померло та 3 - поранено, - Геращенко. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські війська завдали авіаудару по селищу Сартана під Маріуполем. В результаті обстрілу, 3 убитих та 3 поранених, серед поранених 1 дитина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Путін щойно приніс свій "русский мир" в Маріуполь і позбавив життя 3-х мирних жителів. Фото наслідків авіаудару по селищу Сартана, що прилягає до Маріуполя. 3 убитих та 3 поранених. Серед поранених 1 дитина. Фото та інформацію отримав від мера міста Вадима Бойченка, який разом із полком НГУ "Азов" та ЗСУ перетворює Маріуполь на фортецю!" - розповів він.
Топ коментарі
+37 Запорізький козак
показати весь коментар26.02.2022 15:30
+30 Eлена Терехина c0673215
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+20 Павло Бубенко
показати весь коментар26.02.2022 15:32
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"Отак подивишся здаля на москаля,-
Неначе й справді він людина.
Стоїть собі, як сиротина-
Очима-блим!, губами-плям!
і, інколи бува хвилина
Неначе й справді його жаль...
А ближче підійдеш -
москаль" - Ян Таксюра
1. Считают себя особенными
2. Ненавидят крымских татар "они нас выселили из Крыма!". Хотя в языковом и этническом плане эти "греки" те же татары, только православные
3. Благодарны царице Екатерине за то что "спасла" от татар и дала им земли. По факту митрополит Игнатий продал их за 5 мешков серебра, а Екатерина на**бала, дав вместо обещанных земель в низовьях Днепра засушливое и необжитое Приазовье. Но столетия пропаганды сделали свое дело
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/turciya-zakroet-rossiyskim-*******-korablyam-prohod-v-chernoe-more-zelenskiy-50220326.html
бомбить мирных жителей