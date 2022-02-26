Федоров - Маску: "Доки ви намагаєтеся колонізувати Марс - Росія намагається окупувати Україну. Просимо вас надати станції Starlink"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска із проханням забезпечити Україну доступом до супутникового інтернету.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Ілоне Маску, поки ви намагаєтеся колонізувати Марс - Росія намагається окупувати Україну! Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу - російські ракети атакують громадян України! Просимо вас надати Україні станції Starlink і звернутися до розсудливих росіян, щоб вони зупинились", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+18 Ivan Ivanov 8edb7a14
показати весь коментар26.02.2022 15:39
+14 Victoriya Zabella
показати весь коментар26.02.2022 15:37
+11 Small Jerboa
показати весь коментар26.02.2022 15:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для ЗСУ підійшов би якнайкраще.
Цікаве та розумне прохання.
Але, як я знаю групіровка Сталінку ще повністю не розвернута, а те що є - в основному над США.
Так, що у нас цей интернет може і не запрацювати.