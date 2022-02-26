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Федоров - Маску: "Доки ви намагаєтеся колонізувати Марс - Росія намагається окупувати Україну. Просимо вас надати станції Starlink"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Федоров - Маску:

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска із проханням забезпечити Україну доступом до супутникового інтернету.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ілоне Маску, поки ви намагаєтеся колонізувати Марс - Росія намагається окупувати Україну! Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу - російські ракети атакують громадян України! Просимо вас надати Україні станції Starlink і звернутися до розсудливих росіян, щоб вони зупинились", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Україна просить компанію Apple заблокувати Apple Store для громадян РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Старлінк надійний і швидкісний.
Для ЗСУ підійшов би якнайкраще.
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26.02.2022 15:39
+14
Це розвід. дані!
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26.02.2022 15:37
+11
Ключове слово "ПОКИ ЩО"!
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26.02.2022 15:37
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І чим нам його Старлінк допоможе? Поки що мобільних інтернет працює майже повсюди...
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26.02.2022 15:36 Відповісти
Це розвід. дані!
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26.02.2022 15:37 Відповісти
Ключове слово "ПОКИ ЩО"!
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26.02.2022 15:37 Відповісти
покриттям у любій точці України , військові біля оптичного волокна поруч з диваном не сидять ((
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26.02.2022 18:16 Відповісти
коментар відмічено як спам
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26.02.2022 15:38 Відповісти
москальська гнида ізиді демон
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26.02.2022 15:47 Відповісти
Старлінк надійний і швидкісний.
Для ЗСУ підійшов би якнайкраще.
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26.02.2022 15:39 Відповісти
Ну...
Цікаве та розумне прохання.
Але, як я знаю групіровка Сталінку ще повністю не розвернута, а те що є - в основному над США.
Так, що у нас цей интернет може і не запрацювати.
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26.02.2022 15:40 Відповісти
15 мин назад. Одесса.пуски ракет, наших.незнаю ПВО или противокорабельные, на траверзе Одессы миль 10. Горит какой-то корабль. Не знаю чей. Дай Бог чтобы рассейский.
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26.02.2022 15:48 Відповісти
Вот оно что.рассматривал два варианта .то ли наше наше ПВО .то ли орки
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26.02.2022 15:53 Відповісти
русский военный корабль наконец-то пошёл *****?
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26.02.2022 16:01 Відповісти
старлінк так просто не розгорнути. це треба щоб населення покупувало обладнання для нього.
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26.02.2022 15:49 Відповісти
О чем вы бредите? Там небольшая коробка с самонаводящейся антеной и модемом. Разворачивается все за 5 мин. самое главное что работает в любом месте-даже в ущельях-ведь спутники прямо над головой. Старлинк просят не для населения а для армии
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26.02.2022 15:58 Відповісти
то обратная сторона циничной реакции бизнеса на наложенные новые санкции ЕС, УСА и вообще всего прогрессивного человечества. Человек знзает на что намекает.
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26.02.2022 16:21 Відповісти
К ним нужен наземный приемник
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26.02.2022 16:23 Відповісти
прикинь - навіть у твоєму смартфоні є приймач ))
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26.02.2022 18:20 Відповісти
Думаю,что не так.Еще раньше писали,нужен тюнер,ценой баксов 400.Это же не благотворительная акция.
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26.02.2022 18:34 Відповісти
 
 