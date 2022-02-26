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У Бахмачі на Чернігівщині люди кидаються під танки окупантів, щоб зупинити їхній рух. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Бахмачі на Чернігівщині люди кидаються під танки окупантів, щоб зупинити їхній рух. ВIДЕО

У місті Бахмач, Чернігівської області люди кидаються під ворожі танки з метою зупинити їхній рух.

Відповідне відео сьогодні зявилося в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Бахмач, отакий супротив", - відзначає очевидець. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слава Україні! Скажи "паляниця": Чоловік на Чернігівщині спілкується з російськими окупантами. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+51
Дайте мужжику стінгер.
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26.02.2022 15:43
+44
И этот народ орки хотят победить...
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26.02.2022 15:45
+35
Какое там Тяньаньмэнь. Вот оно, по всей Украине!
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26.02.2022 15:43
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Какое там Тяньаньмэнь. Вот оно, по всей Украине!
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26.02.2022 15:43 Відповісти
Дайте мужжику стінгер.
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26.02.2022 15:43 Відповісти
Джавелін в цьому випадку.Навіть доцільніше nlaw. Сміливі люди є. Де зброя?
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26.02.2022 15:47 Відповісти
Ось як усе скінчиться і до нашої влади треба буде поставити дуже багато запитань.
Це ось так не повинно бути, не повинно більше повторитись щось подібне - що люди голими руками та своїм тілом пробують зупиняти ворога.
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26.02.2022 16:24 Відповісти
Згоден.Чому ми робили дороги а не озброювались?Випадковість?Сподіваюсь.
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26.02.2022 19:16 Відповісти
Ага. Дороги на Донбасі. Для оціх танків. Попре те, що амариканці та британці попереджували .... Ех, скіичиться війна - ми ще запитаємо. Ой багато питань буде!
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27.02.2022 00:36 Відповісти
И этот народ орки хотят победить...
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26.02.2022 15:45 Відповісти
мені це не подобається, хоча поставив лайк
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26.02.2022 15:45 Відповісти
Пока светло можно отработать с воздуха, разнеся эту колону в пух и прах.
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26.02.2022 15:45 Відповісти
Одно непонятно....... где Байрактары?
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26.02.2022 16:08 Відповісти
Даже если бы они там были, бомбить негде. Там через каждые пол километра если не село, так хутор.
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26.02.2022 16:16 Відповісти
По трассе можно перехватывать, они же на ночь останавливаются где-то.
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26.02.2022 18:47 Відповісти
Они идут проселочными. Там негде. Все очень уплотнено.
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26.02.2022 19:20 Відповісти
слів нема
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26.02.2022 15:46 Відповісти
⚡️ В Водяном, Запорожская область, заметили грады российских войск.
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26.02.2022 15:46 Відповісти
в Никополе обезвредили группу ДРГ

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26.02.2022 15:52 Відповісти
А они ждали радушный прием? Дождутся, но немного позже. Там наши воины встретят "цветами"
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26.02.2022 15:47 Відповісти
де коктейлі???
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26.02.2022 15:47 Відповісти
Ефективнійше - дочекатися колону з паливом и закидати коктейлями "Малатофа" .

Це купа металобрухту що може без палива !
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26.02.2022 15:48 Відповісти
Чого б було не роздати людям джавеліни...
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26.02.2022 15:50 Відповісти
не хватить на всіх людей джавелінів
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26.02.2022 15:57 Відповісти
вони старі Мосінки та СКСі боялись людям роздати коли вже війна почалася
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26.02.2022 16:27 Відповісти
Где оружие? Где аваковские менты?
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26.02.2022 15:50 Відповісти
Бережіть себе.
.Вони будуть знищені
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26.02.2022 15:51 Відповісти
Где коктейли?
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26.02.2022 15:52 Відповісти
Где коктейли молотова? Почему не пользуются? Бляха муха! Уничтожить танк просто на месте ... Люди, делайте коктейли, становитесь толпою, которая якобы просто наблюдают и потом по команде бросают 3-8 человек ... все, танку кабзда!
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26.02.2022 15:52 Відповісти
У танка є йще кулемет .

Требо палити їх колони з паливом . Це в 10 разів важливійше .
Бо паливо одна заправка на 300 км . Це ушкодження десяти танків на кілька діб й у цистерн нема кулеметів й нема броні за кулеметом .
Охоронці скоріше згорять живцем , ніж встигнуть в когось стріляти !
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26.02.2022 16:13 Відповісти
Лучше бы коктели молота кидали,а не сами.
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26.02.2022 15:52 Відповісти
хто знае шо з хлопцем трапилося?
він живий?
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26.02.2022 15:52 Відповісти
коктейль молотова в руки этому ГЕРОЮ!и жареный кацапский шашлык готов!
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26.02.2022 15:54 Відповісти
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26.02.2022 15:55 Відповісти
5+!
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26.02.2022 16:01 Відповісти
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26.02.2022 16:33 Відповісти
Научите людей изготовлять коктеили. это средство сохраняет много жизней.Зачем под танк. Тот кто погиб под танк, мог погубить десятки танков будучи живым.
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26.02.2022 15:56 Відповісти
Хорошо знаю те места. Там в 50 метрах полиция и цкисз...
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26.02.2022 15:56 Відповісти
этот мужчина, Патриот Украины - должен быть одним из командиров или министром обороны Украины! это вам не депутаны-олигархи шариковы, которые перед войной в большинстве своем здрыснули за границу, испугавшись кабаева..
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26.02.2022 15:57 Відповісти
Оружия нет. Аваковские менты поразбегались, т.к. только защищают правящую мафию от народа, а с Путиным они одной крови ("Маугли").
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26.02.2022 15:59 Відповісти
В слове ***** пять ошибок.
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26.02.2022 16:02 Відповісти
це у слові путін 5 помилок,а в слові ***** їх немає.
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26.02.2022 16:33 Відповісти
а нельзя было раньше перекрыть дорогу теми же бетонными блоками, столбами, хоть чем-нибудь....
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26.02.2022 16:03 Відповісти
Дяде респект, конечно, но у меня "квадратный" вопрос: почему у этого дяди нет гранатомета? Ответственных за гранатометы вагон: и в ВСУ, и в полиции, и в ГБР... Ослов в погонах пруд пруди - все в медалЯх за подвиги. А простого вопроса: вооружить патриота, решить не в состоянии.
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26.02.2022 16:04 Відповісти
потім вам скажуть чого...
зараз не на часі ще ворога треба добити
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26.02.2022 16:29 Відповісти
Вот потому что "треба добити", я и спрашиваю...
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26.02.2022 16:43 Відповісти
ОПГ та зрада зрадная, невже самі небачите?
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26.02.2022 16:53 Відповісти
Да главное, чтобы вы сами это понимали (и помнили), а мне без надобности: не моя страна, не мой выбор (за мужика обидно: мог бы горы своротить - что-что, а дух в нём есть; а вот стоит с голыми руками).
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26.02.2022 17:02 Відповісти
Бєзумству храбрих поєм ми славу... Своїм тілом окупантів не зупинити, бо окупанти прийшли нас вбивати, а от коктейлі Молотова це роблять аж бігом.
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26.02.2022 16:05 Відповісти
кто ответственный за организацию местной самообороны ? Почему они не вооружены ? Это нужно вычислить немедленно кто этим должен был заниматься и немедленно вооружить местное население !
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26.02.2022 16:05 Відповісти
Блоками бетонньІми улицьІ перекрьІвайте
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26.02.2022 16:33 Відповісти
З Луцька величезне дякую вам Українці за таки героїчні вчинки!!!! Тримайтеся Луцьк молиться за вас.
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26.02.2022 16:35 Відповісти
які сміливці! вклоняюсь!
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26.02.2022 16:43 Відповісти
Бачить Бог, мужик хотів врятувати цих істот
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26.02.2022 17:00 Відповісти
Ще день і люди почнуть їх голими руками рвати на шматки. Асвабадітєлєй цих грьобаних треба знищувати ще по дорозі, бо потім буде пізно
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26.02.2022 17:08 Відповісти
Дайте Мужику Джавелин
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26.02.2022 17:09 Відповісти
Хлопці, хоробрості вам не позичати, але не робіть так - не кидайтесь під кацапські танки. Хтось зупиниться, а хтось - переїде танком і ваша жертва нічим не допоможе. Орки обстрілюють дитячі садки, то ж на дорослих чоловіків їм тим паче похєру. Краще закидуйте цих п#дорів коктейлями М - нехай смажаться у своїх *********. Робіть з пацаків шашлик; тих, що вилізатимуть, добивайте камінням чи арматурою.
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26.02.2022 17:16 Відповісти
Смерті собі шукають кацапи
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26.02.2022 19:24 Відповісти
Хочу відповісти всим коментам хто глузує чи не розуміє вчинок МУЖИКА! Я був там, я пройшов 2 війни і маю сказати тим хто не розуміється- це перший вчинок в Україні коли людина зупинила танк та колону з 109 одиниць техніки( сам рахував) хай на 15 секунд але зупинила.В нашому місті його знають як " Буратіно - старший". Він сам убив моральний дух особового складу танкової тактичної групи- це в 100 разів страшніше підбитого з джевеліна танку.Я бачив перелякані очі кацапів я з досвіду скажу Вони - "всьо"( психологічне вбивство) А мужик геройський мало хто так зможе.А коментувати з підвалів воно легко!
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26.02.2022 23:50 Відповісти
Комент мій повністю не помістився тому продовжу.Я сам бачив очі цих кацапів Вони-"всьо"-(психологічне вбивство)Мужик геройський мало хто так зможе.А коментувати з підвалів чекаючи що хтось там повоює а я дружину буду охороняти воно легко.Хто в темі може підтвердити.
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26.02.2022 23:56 Відповісти
 
 