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СБУ просить повідомляти про ворожі ДРГ в спеціальний офіційний чат-бот в Telegram

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ просить повідомляти про ворожі ДРГ в спеціальний офіційний чат-бот в Telegram

СБУ просить повідомляти про ворожі ДРГ в спеціальний офіційний чат-бот - @stop_russian_war_bot. У разі перебоїв в роботі бота, прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Бачите російські війська та техніку? Помітили ворожі ДРГ? Повідомте про це негайно! Для цього створено спеціальний ОФІЦІЙНИЙ чат-бот - @stop_russian_war_bot Достовірність перевірена! Бот отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слава Україні! Скажи "паляниця": Чоловік на Чернігівщині спілкується з російськими окупантами. ВIДЕО

В разі перебоїв в роботі бота, прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war

Захистимо Україну разом!" - закликали в СБУ.
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Топ коментарі
+20
Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будемо вбивати!
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26.02.2022 15:41
+11
Це незаперчно!
Але є ще одна гарна новина - парашенці вимушені лікуватися Українською музикою, майже по всіх каналах ТБ.
Слава Україні!
Чому мочите, де відповідь?
Героям слава!
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26.02.2022 15:44
+9
Хакерам теж слава!
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26.02.2022 15:45
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Батько наш - Бандера, Україна - мати, Ми за Україну будемо вбивати!
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26.02.2022 15:41 Відповісти
Це незаперчно!
Але є ще одна гарна новина - парашенці вимушені лікуватися Українською музикою, майже по всіх каналах ТБ.
Слава Україні!
Чому мочите, де відповідь?
Героям слава!
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26.02.2022 15:44 Відповісти
Хакерам теж слава!
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26.02.2022 15:45 Відповісти
ну побачили ворогів, ну повідомили.. і що дальші? по закону військового часу їх потрібно знищувати, де посил на ці дії?
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26.02.2022 15:44 Відповісти
А хто тобі забороняє їх знищити?? Чи просто ти пі@д@бол інфантильнодиванний!!!!!?
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26.02.2022 18:17 Відповісти
Аббас Галлямов
Думаю, сейчас в страшной тайне готовится блиц-визит Путина куда-нибудь поближе к линии фронта. Слишком уж очевидно российский президент проигрывает с пропагандисткой точки зрения, сидя в уютном кабинете в момент, когда и Зеленский, и Порошенко находятся в зоне огня противника.

Когда ты сделал ставку на культ личности как главную политическую скрепу, приходится соответствовать. Нужно демонстрировать именно личные качества. Война будит очень древние, примитивные чувства и здесь одними лекциями по истории не отделаешься. Врага мало обозвать издалека, надо продемонстрировать, что ты лично сам его не боишься.

Это та работа, которую ни Кадырову, ни Пескову не передоверишь.
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26.02.2022 15:45 Відповісти
чтоб он издох в жутких мучениях вместе со своими кацапами!
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26.02.2022 15:57 Відповісти
скоріше поближче до мосфільму))
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26.02.2022 16:05 Відповісти
да привет, он крыса бункерная, ни в чеченскую не выезжал ни в грузинскую. разве что ему пропагандоны соорудят деревянный майдан, будет визжать что взял Киев, или переоденут ФСО и он будет им речи толкать, а вообще на мясо ему плевать, еще нарожают
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26.02.2022 16:09 Відповісти
Судячи по всьому його чекає доля Гітлєра - отруїтись у бункері разом з Кабаєвой
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26.02.2022 18:41 Відповісти
У Гитлера не было то, что есть у Путлера, к сожалению. И оно еще к тому же е*анутое.
Так что, один единственный выстрел просто обязан спасти весь мир пока не поздно!!!
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26.02.2022 20:45 Відповісти
хрясь и здох "руське витязь"
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26.02.2022 15:46 Відповісти
Точніше русіш швайне!!!!
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26.02.2022 18:19 Відповісти
Ось вона цифрова реальність...
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26.02.2022 15:54 Відповісти
Молимось за наших захисників !!!

також прохання в коментах писати правильно

росіянин - той хто вийшов на площу і сказав "ні війні"

рашист - це вбивця що лізе на нашу землю- нацист партіі хУ

тому пишіть правильно
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26.02.2022 15:54 Відповісти
та росіянами їх в нас вже давно ніхто не називає(крім вати)
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26.02.2022 16:06 Відповісти
Україна воює з путлером і його посіпаками, а не з російським народом
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26.02.2022 19:46 Відповісти
Я написав на одному російськомовному загально "снг"-шному форумі величезний пост, дещо пафосний, але такий, що я в житті ніколи не писав так! На російській, без образ їх і зловтіхи з їх 200-х, мабуть занадто пацифістичний, але від щирого серця. Може якось вийде використовувати його з вирізанням зайвого для широкої антивоєнної агітації, так - росіян, я сам так все ж їх ще називаю, мати - росіянка все ж таки. Але без "братства", "православія" і подібної "скрєпової" хєрні. Чесно кажучи, чув багато різних виступів на цю тему, але від свого посту - писав і плакав, дійсно, мені аж самому сподобалось, без зайвої скромності... Може хтось зможе десь використати, і дійсно на когось подіє з них. Це покерний форум, але пост про війну цілком.

https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=148362&view=findpost&p=7195797
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26.02.2022 20:08 Відповісти
Стародавня притча про вовків (пра хароших русскіх і плахіх русскіх).

Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою. Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити.
Аж до ночі в селі ішли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти.
Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
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26.02.2022 16:39 Відповісти
А ще правильніше всі вони -орки!!! ''хороший руцкій'' -мертвий руцкій!!!!
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26.02.2022 18:20 Відповісти
Питання на 1000 грн - а якщо вони кричали Кримнаш і так вважають і зараз, то хто вони?
Навальний теж вважає що КРИМНАШ
Таких в РФ мабуть більше 97 %
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26.02.2022 18:44 Відповісти
наверное по тому что есть и дублирующая система
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26.02.2022 16:03 Відповісти
Я бы не стал доверять телеграму. Не забывайте, что его создал россиянин дуров!!!
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26.02.2022 16:08 Відповісти
Створив, коли втік з Кацапії. А потім там була війна з телеграмом - постраждало багато кацапських сайтів.
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26.02.2022 16:27 Відповісти
Так, але потім кацапія розблокувала телеграм. Зараз ним користуються кацапські політики.
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26.02.2022 16:31 Відповісти
Всі користуються, бо він добре захищений.
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26.02.2022 16:35 Відповісти
Це фейки. Фахівці з кібербезпеки добре знають, що жоден месенджер не є захищеним
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26.02.2022 19:49 Відповісти
Жоден популярний месенджер
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26.02.2022 19:50 Відповісти
По ссылке перехожу на страницу,где куча объявлений,о то,что создан чат-бот.Проверьте.
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26.02.2022 16:29 Відповісти
В СБУ предатели засели? Кто автор этой гениальной идеи? Рассиянцы могут читать телеграм боты, и вовремя предупреждать ДРГ. Надо не в бот а на WhatsApp пивидомлять, спецномера выделить для этого или по 102
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26.02.2022 19:46 Відповісти
Whatsapp теж дирявий. Розсилають віруси користувачам
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26.02.2022 19:54 Відповісти
Причем тут вирусы? Кацапы могут в Telegram абсолютно все, это их средство оперативно-разыскных и активных мероприятий. WhatsApp - не могут нихуя, это то же самое но от США
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26.02.2022 19:59 Відповісти
 
 