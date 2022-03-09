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СБУ просить повідомляти про ворожі ДРГ в спеціальний офіційний чат-бот в Telegram
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
СБУ просить повідомляти про ворожі ДРГ в спеціальний офіційний чат-бот - @stop_russian_war_bot. У разі перебоїв в роботі бота, прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war.
Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Бачите російські війська та техніку? Помітили ворожі ДРГ? Повідомте про це негайно! Для цього створено спеціальний ОФІЦІЙНИЙ чат-бот - @stop_russian_war_bot Достовірність перевірена! Бот отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування.
В разі перебоїв в роботі бота, прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war
Захистимо Україну разом!" - закликали в СБУ.
Топ коментарі
+20 Alex Dev d4763325
показати весь коментар26.02.2022 15:41
+11 Да-это-я
показати весь коментар26.02.2022 15:44
+9 Да-это-я
показати весь коментар26.02.2022 15:45
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Будь ласка, зачекайте...
Але є ще одна гарна новина - парашенці вимушені лікуватися Українською музикою, майже по всіх каналах ТБ.
Слава Україні!
Чому мочите, де відповідь?
Героям слава!
Думаю, сейчас в страшной тайне готовится блиц-визит Путина куда-нибудь поближе к линии фронта. Слишком уж очевидно российский президент проигрывает с пропагандисткой точки зрения, сидя в уютном кабинете в момент, когда и Зеленский, и Порошенко находятся в зоне огня противника.
Когда ты сделал ставку на культ личности как главную политическую скрепу, приходится соответствовать. Нужно демонстрировать именно личные качества. Война будит очень древние, примитивные чувства и здесь одними лекциями по истории не отделаешься. Врага мало обозвать издалека, надо продемонстрировать, что ты лично сам его не боишься.
Это та работа, которую ни Кадырову, ни Пескову не передоверишь.
Так что, один единственный выстрел просто обязан спасти весь мир пока не поздно!!!
також прохання в коментах писати правильно
росіянин - той хто вийшов на площу і сказав "ні війні"
рашист - це вбивця що лізе на нашу землю- нацист партіі хУ
тому пишіть правильно
https://forum.gipsyteam.ru/index.php?viewtopic=148362&view=findpost&p=7195797
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою. Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити.
Аж до ночі в селі ішли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти.
Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
Навальний теж вважає що КРИМНАШ
Таких в РФ мабуть більше 97 %