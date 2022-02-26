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"Мама, папа, не хотел я ехать в Украину. Попросите Путина, чтобы забрали нас отсюда": Військові РФ у полоні ЗСУ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові, які потрапили у полон до ЗСУ, розповідають, що не знали, куди їдуть.

Про це повідомляє Військове телебачення України, інформує Цензор.НЕТ.

Відео з цими полоненими раніше також публікувалось на Цензор.НЕ. Тоді окупанти заявили, що готові воювати на боці України.

Також дивіться: Бійці 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили танк російських окупантів на Луганщині. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+56
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26.02.2022 16:26
+55
Российские солдаты пришли воевать как бомжи: они реально в калошах пришли. Они не знают что такое наколенники или что такое защитные очки. Это плоть от плоти российского народа. Их обмундирование - показатель презрения к ним их российской власти
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26.02.2022 16:21
+52
«Укравтодор» закликає демонтувати дорожні знаки на усіх дорогах України. Почати демонтаж закликають усі шляхові організації, територіальні громади і органи місцевого самоврядування. У ворога жалюгідний зв'язок, вони не орієнтуються на місцевості. Допоможемо їм потрапити у пекло.

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26.02.2022 16:28
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Реально мясо райсисянское
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27.02.2022 13:29 Відповісти
Як я цих собак ненавиджу (нехай собаки-тварини вибачають). І не кажіть, що вони чиїсь діти... Діти *********, які у своєму шовіністичному угарі привели до влади путлєра.
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27.02.2022 15:30 Відповісти
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