"Мама, папа, не хотел я ехать в Украину. Попросите Путина, чтобы забрали нас отсюда": Військові РФ у полоні ЗСУ. ВIДЕО

Російські військові, які потрапили у полон до ЗСУ, розповідають, що не знали, куди їдуть.

Про це повідомляє Військове телебачення України, інформує Цензор.НЕТ.

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Відео з цими полоненими раніше також публікувалось на Цензор.НЕ. Тоді окупанти заявили, що готові воювати на боці України.

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