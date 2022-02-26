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"Мама, папа, не хотел я ехать в Украину. Попросите Путина, чтобы забрали нас отсюда": Військові РФ у полоні ЗСУ. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські військові, які потрапили у полон до ЗСУ, розповідають, що не знали, куди їдуть.
Про це повідомляє Військове телебачення України, інформує Цензор.НЕТ.
Відео з цими полоненими раніше також публікувалось на Цензор.НЕ. Тоді окупанти заявили, що готові воювати на боці України.
Топ коментарі
+56 Юрий Хорошунов
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Серьога Харківський
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Александр Скобленко
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