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Кубраков про оборону України: В хід йде все, починаючи від дерев і рельсів до підірваних доріг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кубраков про оборону України: В хід йде все, починаючи від дерев і рельсів до підірваних доріг

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів про три пріоритети, на яких фокусується відомство в ході опору російським загарбникам

Про це він заявив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

Такими пріоритетами зараз є: забезпечення транспортного сполучення для евакуації людей та руху вантажів; фіксація усіх втрат, які зазнає інфраструктура країни через вторгнення Росії; об'єднання наших союзників для того, щоб відбудувати зруйноване після української перемоги.

"Оперативні та системні дії залізниці та дорожників дозволяють нам скеровувати рух транспорту таким чином, щоб люди могли безпечно евакуюватися, а окупанти були зупинені. В хід йде все, починаючи від дерев, запасних рельсів до підірваних мостів та доріг", - написав він.

Кубраков також повідомив, що Міністерство інфраструктури щільно співпрацює з ЗСУ, територіальною обороною та міжнародними партнерами.

Українське небо залишається закритим. Укрзалізниця працює, водночас варто враховувати, що можуть бути затримки рейсів і зміни швидкості.

Також, зазначив Кубраков, о 3:50 українські ПВО збили російську ракету, яка прямувала у напрямку Київського водосховища. Поки Чорноморський регіон захищено.

"Для плавання наразі відкриті тільки порти Бердянськ та Маріуполь, вантажні операції призупинені. Робота всіх річкових шлюзів призупинена. Каховський шлюз – тимчасово захоплено ворогом", - повідомив міністр інфраструктури.

Свій пост у Facebook він проілюстрував фото відремонтованої до 30-річчя Незалежності траси в Бориспіль. На інформаційному табло там написана фраза, яка в Україні уже стала крилатою завдяки подвигу українських прикордонників на острові Зміїний.

Читайте: Бійці 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили танк російських окупантів на Луганщині. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
⚡ВМС ВСУ: в акватории Черного моря корабль ЧФ РФ "дружеским огнём" уничтожил свой военный самолёт
Дайте два
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26.02.2022 16:03
+14
Я бы разбудил. ***** спать!
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26.02.2022 16:08
+13
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26.02.2022 16:07
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⚡ВМС ВСУ: в акватории Черного моря корабль ЧФ РФ "дружеским огнём" уничтожил свой военный самолёт
Дайте два
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26.02.2022 16:03 Відповісти
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26.02.2022 16:07 Відповісти
правильнее не дайте а ТРЕБУЕМ...)))
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26.02.2022 16:07 Відповісти
ооу а це свідчить що у козломордіх вже паніка,гарна новина 👍
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26.02.2022 16:07 Відповісти
Только что сообщілі мІнє..
пЯлот нечаяно сказал : НАХ*Й!
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26.02.2022 16:10 Відповісти
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26.02.2022 16:44 Відповісти
!!! Теперь и смертная казнь не сильно поможет.

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26.02.2022 16:04 Відповісти
***** российским "бабулям".
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26.02.2022 16:07 Відповісти
Эти чёли???

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26.02.2022 16:17 Відповісти
Конь оленевод и *****
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26.02.2022 16:45 Відповісти
На просёлках и дорогах снимаем знаки направлений!!!
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26.02.2022 16:06 Відповісти
Если деревья рядом с дорогой валить на дорогу.
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26.02.2022 16:12 Відповісти
Туда ему и дорога, сволочи...
⚡️Владимира Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон - Mash
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26.02.2022 16:07 Відповісти
Я бы разбудил. ***** спать!
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26.02.2022 16:08 Відповісти
Справді. Проспить найцікавіше.
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26.02.2022 16:11 Відповісти
Ех, шкода дядьку. Так хотів "бамбіть кіев", а тепер бомбить лише свій підгузник.
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26.02.2022 16:15 Відповісти
Блазень *****, навіть дату нападу на нас з точністю до 2-х днів озвучував, ****. Але враховуючи, що запис ***** був від 21, то реальна дата нападу планувалася на 22.
Символічненько, що дохне саме зараз. Шансів в нього майже нуль.
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26.02.2022 16:44 Відповісти
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26.02.2022 16:07 Відповісти
c-Усик звернувся до
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26.02.2022 16:09 Відповісти
Це ти, дурбел, вважаєш їх братами?!
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26.02.2022 16:12 Відповісти
дурбецало...я дав сцилку і тільки.
подивися на підпис.
Якщо перевтомився чи дуже збуджений відпочинь..
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26.02.2022 16:14 Відповісти
Це я так відповів Усику. Соррі плеазе.
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26.02.2022 16:28 Відповісти
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26.02.2022 16:40 Відповісти
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26.02.2022 16:40 Відповісти
Начальника генштабу орків звільненно , Велерка Герасимов скоро не живець
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26.02.2022 16:12 Відповісти
Та ти шо?
Ну ***** і дєржотворєц...
Тут успєшно хєрачат хахлов ... скот лікуєт і хєнєрала в топку))
А пачєму спитаЄТЬ скотобаза?
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26.02.2022 16:15 Відповісти
Поедет на экскурсию и сорвётся со скалы
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26.02.2022 16:15 Відповісти
да, много знает
фсб поможет его средечку вылечиться
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26.02.2022 16:16 Відповісти
Имейте в виду и запишите себе куда впамяти.У вас есть один ТОC на всю страну, Он обьязан распологать всеми изменившиеся за сутки (поминутно) ситуацией. Люди (все), носители инфо. ТОК акумулятор+ дестрибютор.
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26.02.2022 16:28 Відповісти
Кубраков! А хіба тобі не казали дурнику що треба не дороги будувати для кацапських танків, а захист від них? Зараз би мали гарні укріплення, а не дерева валили!
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26.02.2022 21:16 Відповісти
 
 