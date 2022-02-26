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В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак, - ВМС ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ

Корабель окупантів знищив свій же військовий літак.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак.

За інформацією ВМС ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ відбили напад на в/ч на пр. Перемоги в Києві

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+71
А ось і святковий салют !
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26.02.2022 16:08
+55
звання героя раісі капітану корабля і то негайно
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26.02.2022 16:12
+48
Свинособаки скаженіють і вже не розбирають кого кусати. Остання стадія, кінець близько.
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26.02.2022 16:09
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Напевне вони той літак за боярой посилали а він не привіз
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26.02.2022 16:19 Відповісти
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26.02.2022 16:19 Відповісти
Якщо б той літачок і кораблика їхнього потопив.... Але, мабуть, для першого разу я забагато захотів.
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26.02.2022 16:21 Відповісти
Русский самолет, иди *****)
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26.02.2022 16:22 Відповісти
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26.02.2022 16:29 Відповісти
Це ж як у футболі, хоч і автогол, але ж рахунок на нашу користь 😏😏😏
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26.02.2022 16:22 Відповісти
Если это так - представляете КАК они ссуццсья, у них появляется эко-камуфляж в коричневых тонах.
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26.02.2022 16:23 Відповісти
Які молодці, вони не тільки тупі, а ще й рукожопі
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26.02.2022 16:23 Відповісти
тю тоже мне новость ?? они только гадить мастера
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26.02.2022 17:03 Відповісти
Причем гадят даже своим.
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26.02.2022 18:21 Відповісти
Вони як літака в небі побачили, так і повні галіфе, вірніше кльоші (це ж моряки). От і луплять по ньому. "а там разберемся". Мала б спрацювати ЯСС, якщо не зі ствольної лупашили.
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26.02.2022 17:44 Відповісти
самоубивайтесь, суки!!!
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26.02.2022 16:24 Відповісти
Нарив на просторах ютубу ось таку панкоту. Як на мене - готовий новий мем.
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26.02.2022 16:57 Відповісти
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26.02.2022 16:59 Відповісти
Капец,днища!
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26.02.2022 16:24 Відповісти
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26.02.2022 16:25 Відповісти
Цапоморді давайте ще! ))))))
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26.02.2022 16:25 Відповісти
Летел на концерт к кобзону. И прилетел.
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26.02.2022 16:25 Відповісти
На этой колоше им так страшно что они готовы палить куда угодно: в транспортники чужие, в своих
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26.02.2022 16:26 Відповісти
ОСЬ ЦІ МОЖУТЬ СКАЗАТИ "МОЖЄМ ПОВТОРІТЬ!"

Чесне слово, ніхто не буде проти, хоч кожень день по два рази))
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26.02.2022 16:28 Відповісти
Наверное командиру корабля показалось, что пилот самольота сказал "русский корабль, иди *****".
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26.02.2022 16:28 Відповісти
успел ли лётчик в последний момент крикнуть "дружественный корабль, пошёл на ***!"?
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26.02.2022 16:29 Відповісти
Кажуть, що то наша ППО. Принаймні вона там відпрацювала.
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26.02.2022 16:30 Відповісти
Это прекрасно. Просто - прекрасно.
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26.02.2022 16:30 Відповісти
Ага, Слава Україні!
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26.02.2022 18:23 Відповісти
Якби ще по кораблю ****** ото був би повний єралаш☠️
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26.02.2022 16:30 Відповісти
Чорне море ще всміхнеться,
Дід Дніпро зрадіє!

З деж. гімну України.
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26.02.2022 16:31 Відповісти
плохая новость. все таки их лоханки могут попасть в самолет, когда выключен режим непредсказуемой траектории
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26.02.2022 16:31 Відповісти
Я не розумію, чому їх називали ледь не найсильнішою армією? Беруть в полон, а там якісь діти обісцяні. Самі по своїх гатять.
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26.02.2022 16:31 Відповісти
Нє, ну а як же геніальний принцип - бий своїх, щоб чужі боялись?
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26.02.2022 16:53 Відповісти
Хто дивився відео Притули, чому кацапи не переможуть, там був один пункт, типу черех їхню рукожопість. Як в воду дивився)))
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26.02.2022 16:33 Відповісти
А может они перешли на нашу сторону ?
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26.02.2022 16:33 Відповісти
у лёччика забрало запотело, подумал что это омериканцы, хотел напугать, а те не стали разбираться, подумали что ната напала
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26.02.2022 16:38 Відповісти
Как говорил один журналист .В советской армии украинцы были сержантами и старшинами и будущая украинско-российская война будет войной сержантов против рядовых.
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26.02.2022 16:38 Відповісти
І що це було?
З переляку чи свої шкури таким чином рятують?
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26.02.2022 16:38 Відповісти
**** з ним незуняйтесь підери кацапські
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26.02.2022 16:42 Відповісти
В отместку летчики должны потопить росийский корабль
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26.02.2022 16:44 Відповісти
Яка сумна новина ха-ха-ха!
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26.02.2022 16:44 Відповісти
А кузя потопил больше
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26.02.2022 16:48 Відповісти
Так он и самоубился еще!
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26.02.2022 18:22 Відповісти
Можемпавтаріть, москалики? То павтаряйтє!
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26.02.2022 16:50 Відповісти
"Дружба" навек. Кто-то в курсе, акулы в Черном море водятся?
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26.02.2022 16:52 Відповісти
есть но безобидные
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26.02.2022 17:04 Відповісти
Достатньо і крабів - вони душе ********** такі... ласощі.
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26.02.2022 17:06 Відповісти
Там не "акули" а так - акулки - метр-півтора Катрани З пивом копчені хороші а так - цілком безпечні
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26.02.2022 18:29 Відповісти
Это в Одессе .я слышал звук пука ПВО ,нашего.в море горит сбитый самолёт ,вижу с балкона. Думская нет .сообщила что это наши сбили.
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26.02.2022 16:52 Відповісти
Жаль что самолёт не успел в ответ уничтожить корабль ...а так НОРМ ..
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26.02.2022 16:53 Відповісти
в идеале, если "горишь, бубновый" упал бы на тот корабль со всем боекомплектом и запасом топлива
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26.02.2022 18:21 Відповісти
Самознищуються, падли.
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26.02.2022 16:57 Відповісти
Вакруг враги
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26.02.2022 16:59 Відповісти
Это конечно ГУТ.. даже ГУТ ..ГУТ... дайте теперь дружный залп по" К ....у - мосту." Было бы очень , очень ГУТ.
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26.02.2022 17:01 Відповісти
ну вот же умеют когда захотят
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26.02.2022 17:02 Відповісти
кстати орки литуны должны отомстить ! незабудимнепростим дедываевалитраливали
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26.02.2022 17:10 Відповісти
Яке жахливе самогубство...
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26.02.2022 17:18 Відповісти
Пілот хоч встиг, перед смертю, крикнути: рускій карабль іді на йух?
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26.02.2022 17:26 Відповісти
а чего только один?
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26.02.2022 18:04 Відповісти
Ну и ???? !!!!!!!!
Где же ответный удар авиации по атаковавшему кораблю ?
Куда делась вся удаль и героизм ?
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26.02.2022 18:45 Відповісти
А може на тому кораблі капітан ............ко. Маємо дозволити собі таке припущення про українця патріота, чому б ні ?
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26.02.2022 20:38 Відповісти
Тільки один? Пєчалька!
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03.03.2022 07:03 Відповісти
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