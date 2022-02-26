В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак, - ВМС ЗСУ
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Корабель окупантів знищив свій же військовий літак.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак.
За інформацією ВМС ЗС України", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+71 Іван Іванов 9f733e9c
показати весь коментар26.02.2022 16:08
+55 SANDY
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+48 Микола Папізже
показати весь коментар26.02.2022 16:09
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Чесне слово, ніхто не буде проти, хоч кожень день по два рази))
Дід Дніпро зрадіє!
З деж. гімну України.
З переляку чи свої шкури таким чином рятують?
Где же ответный удар авиации по атаковавшему кораблю ?
Куда делась вся удаль и героизм ?