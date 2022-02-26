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Подоляк спростував заяву РФ про начебто відмову України від переговорів: "Тільки повноцінні перемовини"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Подоляк спростував заяву РФ про начебто відмову України від переговорів:

Президент Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми.

Про це йдеть у заяві радника глави Офісу президента Михайла Подоляка про переговори із Росією, передає Цензор.НЕТ.

"Будь-яка війна неминуче завершується переговорами. Україна почула переговорну позицію, окреслену у Москві. Вони знають наш погляд на переговорний формат та нашу позицію. Тому їхні коментарі про те, що ми начебто відмовилися від переговорів, це просто частина їхньої тактики. Вони намагаються завести переговори в безвихідь ще до їх початку. Ясно, що потрібний інший підхід. Переговори мають ґрунтуватися на здоровому глузді та бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення на користь людей та національної державності України. Своїм опором українці довели, що загнати нас у глухий кут – це нереалістична амбіція. Ну а брехня росіян про те, що нібито їх сили мали наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на п'ятницю. І сьогодні вранці. Бої були жорстокими, за максимальної інтенсивності. Саме тому, що президент Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Тільки повноцінні переговори", – каже Подоляк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не матиме слабких позицій на перемовинах з РФ. Далі буде наростати істерика керівництва ворожих збройних сил, - Подоляк
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Топ коментарі
+16
*****! Ще не закрили мішок на Чонгарі, і не випалили все, шо в нього потрапить.
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26.02.2022 16:33
+13
Ні, якщо перемовини на наших умовах щодо деокупації Криму, Донбасу і репарацій - можна і поговорити. Їбашити русню в цей час не забороняється.
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26.02.2022 16:41
+11
Пішов у сраку зі своїм меканням-базіканням про перемови, а особливо про те, що війна закінчується перемовинами! Війна закінчується атїбо перемогою, або поразкою! І завершальною стадією війни є не перемовини, а підписання капітуляції однією зі сторін! Одна тільки наша згода на них призведе лише до одного - на припинення активних бойових дій, що дозволить ворогові перегрупуватися, підтягнути резерви та знову підло вдарити, як це вже було не раз у всій мерзотній історії цього кривавого східного "сусіда"!
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26.02.2022 16:41
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*****! Ще не закрили мішок на Чонгарі, і не випалили все, шо в нього потрапить.
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26.02.2022 16:33 Відповісти
Ні, якщо перемовини на наших умовах щодо деокупації Криму, Донбасу і репарацій - можна і поговорити. Їбашити русню в цей час не забороняється.
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26.02.2022 16:41 Відповісти
НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ -- ТОЛЬКО УЛЬТИМАТУМ !!!
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26.02.2022 16:42 Відповісти
ультиматумы ставит только откровенно более сильная сторона.
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26.02.2022 17:00 Відповісти
Мы откровенна сильная сторона-- ***** еще не понимает куда он прислад свое мясо и чем это все закончится для его скотобазы
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26.02.2022 17:08 Відповісти
А, може, Подоляк знає реальне положення справ, а не те, що тобі по телевізору та на Цензорі втирають?
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26.02.2022 17:55 Відповісти
Реальное положение дел определяют ВСУ, а не Подоляк или телевизор. И оно совсем не в пользу кацапов. Да, будет тяжело, и будет ещё много смертей, но это война. Ей тяжело начать, но ещё труднее остановить. И одних политиков для этого мало, это просто говорящие головы страны, и уже не им определять условия переговоров. Политики были важны до того, как прогремел первый выстрел. А после их мнение важно, но мнение военных важнее.
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26.02.2022 18:03 Відповісти
Тобто, ВСУ діють самі по собі? Анархія? Але для чого тоді всі ці комендантські години, нескінченні повітряні тривоги, якщо, згідно переможних новин, ворог розбитий на всіх направленнях, пуйло повністю переможений і на колінах просить перемовин? В чому логіка? Від кого тоді ховаємся по підвалах і для чого комендантські години? Тим більше, в Києві майже на дві доби? Ворожі ДРГ? Так звідки ж їм взятись в Києві, якщо, знову ж, ворог наголову розбитий ще на далеких підступах?
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26.02.2022 18:53 Відповісти
При мне полиция паковала двух мудаков, которые расклеивали блестящие цветные стикеры, которые светятся в ультрафиолете. Вот прямо сегодня. Они наши, местные, за бабло пошли помогать врагу. Не будь романтиком в розовых очках, Киев нашпигован ДРГ и кацапской резидентурой ещё с середины 2000-х, когда был принят план "силового решения украинской проблемы". Я такого на Майдане в конце 2013 поймал на лжи и незнании элементарных вещей, после чего он точно поставил мировой рекорд по скорости бега. Никто ДРГ с брони не десантирует, их отпраляют задолго до начала военной операции. Где-то полгода назад уже была известна точная дата начала войны и под это забрасывались ДРГ вполне легально, самолетом или поездом, с точным описанием того, что они должны делать, когда наступит "день Х".
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26.02.2022 19:46 Відповісти
условие для начала переговоров простое: полный вывод всех расийских войск с территории Украины в границах по состоянию на 24.08.1991-го года. А потом можно сесть и поговорить
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26.02.2022 19:28 Відповісти
Да **** отправьте этого Подоляка ***** на переговоры, он с утра ноет про них.
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26.02.2022 16:36 Відповісти
Подоляк - іди на йух!
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26.02.2022 16:37 Відповісти
Гандольерос зеленос!!!
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26.02.2022 16:38 Відповісти
Переговори після виведення всіх військ!
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26.02.2022 16:40 Відповісти
І з Криму теж
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26.02.2022 16:42 Відповісти
Пішов у сраку зі своїм меканням-базіканням про перемови, а особливо про те, що війна закінчується перемовинами! Війна закінчується атїбо перемогою, або поразкою! І завершальною стадією війни є не перемовини, а підписання капітуляції однією зі сторін! Одна тільки наша згода на них призведе лише до одного - на припинення активних бойових дій, що дозволить ворогові перегрупуватися, підтягнути резерви та знову підло вдарити, як це вже було не раз у всій мерзотній історії цього кривавого східного "сусіда"!
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26.02.2022 16:41 Відповісти
Те що я і боявся...Знов переговори...домовленності а )(уйло знов підтягне армію..Ну Дєбіли
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26.02.2022 16:44 Відповісти
вы бы сходили ещё в закрытую психушку и там бы попытались договориться с шизофрениками . Вы что , совсем уже кукухой поехали , Зеля и кО ?
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26.02.2022 16:44 Відповісти
Пусть сперва ввх голой сракой Їжака вб'є, а потім перемови
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26.02.2022 16:45 Відповісти
Козаки путлеру!

Ти - шайтан мокшанский, проклятого чорта брат і товариш і самого Люцифера секретар!
Який ти в чорта лицар, що голою сракою їжака не вб'єш? Чорт висирає, а твоє військо пожирає. Не будеш ти синів українських під собою мати, твого війська ми не боїмось, землею і водою будем битися з тобою.
Сирійський ти кухар, чеченський колісник, астраханський бровирник, тагільський *******, Великого й Малого сибиру свинар, смоленська свиня, татарський сагайдак, осетинський кат, кенігсберський злодіюка, і всього світу і підсвіту блазень, самого гаспида внук і нашого *** крюк, а нашого Бога дурень.
Свиняча морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, мать твою вйоб! Отак тобі козаки відказали, плюгавче! Невгоден єсі матері вірних християн!
Числа не знаєм, бо календаря не маєм, місяць в небі, рік у книзі, а день такий у же, як і у вас, поцілуй за те у сраку нас!..
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26.02.2022 16:47 Відповісти
Супер!
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26.02.2022 16:50 Відповісти
Сейчас слушай... Тот, кто придёт к тебе, чтобы договориться о встрече с Барзини, тот и предатель.
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26.02.2022 16:48 Відповісти
Переоценивать противника подчас не менее опасно, чем недооценивать.

"Голодные игры" - Сьюзен Коллинз
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26.02.2022 16:50 Відповісти
подоляк - иди******!
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26.02.2022 16:51 Відповісти
А про що домовлятися з ним? Він попросить визнати Крим і ЛНР та ДНР. За цих умов виведе війська. Наші звичайно ж таки не приймуть пропозицію і він скаже , що йшов на примирення , але "нацисти" українці не хотіли. Тобто ми знову винні , а він ангел визволитель.
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26.02.2022 16:52 Відповісти
Все, находящиеся на территории Украины солдаты России, должны сложить оружие и сдаться. Отправка их домой будет решаться с участием международных организаций. Вывод всей техники и боевиков из лнр--днр. Начать переговоры по срокам возвращения Крыма в состав Украины. Выведение всех воинских частей и кораблей из Крыма. Открытие уголовных производств в отношении лиц чьи действия привели к началу открытой агрессии начавшейся 24.02.2022. Переговоры закрепить гарантиями НАТО и стран ООН.
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26.02.2022 16:53 Відповісти
кабаев никогда не согласится на это, а перерыв в войне, даст кабаеву время очухаться от шока и собрать новые силы!
пусть наши дожимают и деморализуют кабаева и его орду!
надо, что бы наши украинские воины продолжали очищать нашу землю от оккупантов, кабаев бросил в Украину последний резерв, к него больше ничего нет.. в Крыму его военные все побросают и убегут
до Урала.. никаких переговоров! или только полная капитуляция, подписанная в кремле!
и раша сама сейчас поднимется против режима кабаева! надо только чтобы Зеленский не приказал, как главнокомандующий перестать стрелять нашим доблестным воинам!
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26.02.2022 17:02 Відповісти
zakroite etovo pridurka v psichusku. pust vedet peregovori. napoleon, *****, loshadi - ***** skolko hochesh. nikto v mire s nimi uze ne govoriat.
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26.02.2022 16:55 Відповісти
забыли, как уже договаривались с рашей о будапештском меморандуме, об иловайском коридоре...
и что из этого вышло??
если сейчас Зеленский отдаст приказ не стрелять в оккупантов и дать кабаеву передышку на перегруппировку, то ПО ЗАКОНУ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ - переговорщиков и иуд - К СТЕНКЕ!
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26.02.2022 16:56 Відповісти
Будь-яка війна неминуче завершується перемогою, або поразкою. Бо інакше знову буде оголошено перемир'я, яке Україна, як завжди буде виконувати, а Россія, як завжди - ні.
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26.02.2022 17:03 Відповісти
Доварнякаються, що ЕС скажу - відключимо свіфт, тільки якщо переговори проваляться. І снову почнуть на нас тиснути. Ідіть *****, зі воїми переговорами, ***** страшні!
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26.02.2022 17:34 Відповісти
"Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми". Если он действительно будет придерживаться на переговорах этой позиции, то я уже полностью изменю свое когда-то не очень хорошее отношение к нашему президенту.
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26.02.2022 19:23 Відповісти
Это нЕчто! Украинцы бьются за свою страну,а в этих зелёных ублюдков в голове переговоры с бандитом Здесь некоторые призывали не ругать Лыжника в это тяжёлое для державы время и что?-не ругали,а он всё равно мечтает о каких-то тёрках с ублюдком Скажу не ругаясь:не было бы сейчас в стране Лыжника,и всей его воровской своры,то ситуация была бы такая как она и есть А запад помогает не подоляку с Лыжником,а народу,который хочет быть свободным от кремлёвских упырей Думаю,что написал культурно-дальше у меня только неприличные слова О том как верховный готовился к отражению мордорских дикарей-після ПЕРЕМОГИ! Все буде Україна!
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26.02.2022 20:04 Відповісти
русский военный переговорщик #идинах*й!
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26.02.2022 20:44 Відповісти
Перша російсько-чеченська війна. Вона закінчилася «мирним договором» в Хасав'юрті влітку 1996 року, фактично - капітуляцією Москви. Російська армія втратила близько 15 тисяч солдатів загиблими, 2-3 тисячі осіб залишилися з інвалідністю.

Мирні договори з кацапами завжди закінчуються поневоленням тих, хто з ними підписує мир. Мир для кацапів - це передишка та планування . Мордор має бути знищений.
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27.02.2022 08:30 Відповісти
 
 