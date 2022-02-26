Подоляк спростував заяву РФ про начебто відмову України від переговорів: "Тільки повноцінні перемовини"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми.
Про це йдеть у заяві радника глави Офісу президента Михайла Подоляка про переговори із Росією, передає Цензор.НЕТ.
"Будь-яка війна неминуче завершується переговорами. Україна почула переговорну позицію, окреслену у Москві. Вони знають наш погляд на переговорний формат та нашу позицію. Тому їхні коментарі про те, що ми начебто відмовилися від переговорів, це просто частина їхньої тактики. Вони намагаються завести переговори в безвихідь ще до їх початку. Ясно, що потрібний інший підхід. Переговори мають ґрунтуватися на здоровому глузді та бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення на користь людей та національної державності України. Своїм опором українці довели, що загнати нас у глухий кут – це нереалістична амбіція. Ну а брехня росіян про те, що нібито їх сили мали наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на п'ятницю. І сьогодні вранці. Бої були жорстокими, за максимальної інтенсивності. Саме тому, що президент Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Тільки повноцінні переговори", – каже Подоляк.
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Ти - шайтан мокшанский, проклятого чорта брат і товариш і самого Люцифера секретар!
Який ти в чорта лицар, що голою сракою їжака не вб'єш? Чорт висирає, а твоє військо пожирає. Не будеш ти синів українських під собою мати, твого війська ми не боїмось, землею і водою будем битися з тобою.
Сирійський ти кухар, чеченський колісник, астраханський бровирник, тагільський *******, Великого й Малого сибиру свинар, смоленська свиня, татарський сагайдак, осетинський кат, кенігсберський злодіюка, і всього світу і підсвіту блазень, самого гаспида внук і нашого *** крюк, а нашого Бога дурень.
Свиняча морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, мать твою вйоб! Отак тобі козаки відказали, плюгавче! Невгоден єсі матері вірних християн!
Числа не знаєм, бо календаря не маєм, місяць в небі, рік у книзі, а день такий у же, як і у вас, поцілуй за те у сраку нас!..
"Голодные игры" - Сьюзен Коллинз
пусть наши дожимают и деморализуют кабаева и его орду!
надо, что бы наши украинские воины продолжали очищать нашу землю от оккупантов, кабаев бросил в Украину последний резерв, к него больше ничего нет.. в Крыму его военные все побросают и убегут
до Урала.. никаких переговоров! или только полная капитуляция, подписанная в кремле!
и раша сама сейчас поднимется против режима кабаева! надо только чтобы Зеленский не приказал, как главнокомандующий перестать стрелять нашим доблестным воинам!
и что из этого вышло??
если сейчас Зеленский отдаст приказ не стрелять в оккупантов и дать кабаеву передышку на перегруппировку, то ПО ЗАКОНУ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ - переговорщиков и иуд - К СТЕНКЕ!
Мирні договори з кацапами завжди закінчуються поневоленням тих, хто з ними підписує мир. Мир для кацапів - це передишка та планування . Мордор має бути знищений.