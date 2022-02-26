На трасі Ізюм-Харків військові РФ обстріляли пасажирський автобус, 1 особа загинула, 14 поранено

На трасі Ізюм-Харків поблизу села Волохів Яр обстріляно пасажирський автобус з людьми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомив Володимир Мацокін, заступник Ізюмського міського голови.

Внаслідок обстрілу автобусу 14 поранених, 1 загиблий — повідомив голова Ізюмської РДА Степан Масельський.

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