На трасі Ізюм-Харків військові РФ обстріляли пасажирський автобус, 1 особа загинула, 14 поранено
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На трасі Ізюм-Харків поблизу села Волохів Яр обстріляно пасажирський автобус з людьми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомив Володимир Мацокін, заступник Ізюмського міського голови.
Внаслідок обстрілу автобусу 14 поранених, 1 загиблий — повідомив голова Ізюмської РДА Степан Масельський.
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