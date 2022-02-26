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На трасі Ізюм-Харків військові РФ обстріляли пасажирський автобус, 1 особа загинула, 14 поранено

Новини Цензор.НЕТ Події

На трасі Ізюм-Харків військові РФ обстріляли пасажирський автобус, 1 особа загинула, 14 поранено

На трасі Ізюм-Харків поблизу села Волохів Яр обстріляно пасажирський автобус з людьми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Суспільному" повідомив Володимир Мацокін, заступник Ізюмського міського голови.

Внаслідок обстрілу автобусу 14 поранених, 1 загиблий — повідомив голова Ізюмської РДА Степан Масельський.

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Кацапскі вбивці за свої діяння горітимуть у пеклі...
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26.02.2022 16:32 Відповісти
Прохання кацапів у полон не брати!
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26.02.2022 16:39 Відповісти
Кацапи -- твари однозначно, но что за долбоебы ездят на автобусах во время войны?
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26.02.2022 16:39 Відповісти
нет машины, нужно ехать, всех подряд кацапы вчера еще не стреляли. военные преступники. с другой стороны - патроны быстрее закончатся.
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26.02.2022 16:55 Відповісти
А потім виловлять одного такого підраса, воно скаже - я нє знал, мама, папа, спасітє..
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26.02.2022 16:40 Відповісти
а потім якийсь ватний Усік скаже, що то наші "братья-православниє"
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26.02.2022 16:43 Відповісти
Глухий кут
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26.02.2022 16:41 Відповісти
міжнародні терористи - талібан і ІГІЛ відпочивають.....
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26.02.2022 16:42 Відповісти
Беспилотник обстрелял переход Ягодин. Только что звонили напуганный сосед. ***** получил по **@лу, теперь отыгрывается на женщинах, детях.
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26.02.2022 16:46 Відповісти
у кацапов есть стреляющие беспилотники? не знал
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26.02.2022 19:29 Відповісти
Кацапские псины уже делают бизнес меняют хлебт на автомат сало на танк.харьковчане ловите момент
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26.02.2022 16:57 Відповісти
Пристреливайте и бросайте их свиням.Пожрут. Свиням - свинское. Хватит их в плен брать.
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26.02.2022 16:58 Відповісти
сукі, ученія в них.
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26.02.2022 17:11 Відповісти
Вони навмисно стріляють по автобусам, швидким, житловим будинкам. Чи їм повилазило!?
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26.02.2022 17:30 Відповісти
Що ж ви варвари творити? вбиваєте дітей ,хінок горіть в пеклі з своіми "русским миром" і бункерним дедом.
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26.02.2022 17:51 Відповісти
 
 