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Комендантську годину у Києві встановлено з вечора суботи до ранку понеділка, - КМДА

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Комендантську годину у Києві встановлено з вечора суботи до ранку понеділка, - КМДА

У Києві вводиться комендантська година з 17 години суботи 26 лютого до 8 ранку понеділка 28 лютого.

Про це повідомляється в телеграм-каналі КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"Комендантська година у Києві діятиме відсьогодні (суботи) з 17:00 до 8:00 28 лютого (понеділка). Комендантська година у Києві розпочнеться сьогодні о 17:00 і завершиться о 08:00 28 лютого, в понеділок. У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено", - йдеться у повідомленні.

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Киян закликають максимально обмежити пересування і до початку комендантської години.

"Нагадуємо: усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці у період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога. У разі оголошення повітряної тривоги треба прослідувати у найближче укриття. У режимі укриття працюють станції метро. У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори", - додали в КМДА.
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Топ коментарі
+5
За два дня без еды даже совсем если, никто не умрёт.....
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26.02.2022 17:30
+3
Двое суток
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26.02.2022 16:52
+2
А як дістатись метро, коли неможна виходити з приміщення?
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26.02.2022 16:50
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Могу понять все.
Но какого хрена закрыли аптеки?
Что бы диверсанты бинты не покупали?
А население?
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26.02.2022 16:49 Відповісти
Комунальные аптеки должны работать. Закрылись частные.
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26.02.2022 17:00 Відповісти
Уже два дня не работает ни одна вообще.
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26.02.2022 17:01 Відповісти
А як дістатись метро, коли неможна виходити з приміщення?
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26.02.2022 16:50 Відповісти
😀
Двойка по логике
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26.02.2022 16:54 Відповісти
Логіст диванний, ану розкажи докладно.
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26.02.2022 17:14 Відповісти
А яка логіка на пятірку?
О 2 ночі - сирена. Виходити не можно, бо ти - потенційна ціль (тобто ДРГ). Можна і на кулю в темряві наразитись, поки до метро доберешся.
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26.02.2022 17:15 Відповісти
Тобто, зелена влада прирікає власних громадян на вірну загибель в будь-якому разі? Так?
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26.02.2022 17:21 Відповісти
Что-то я не понял, это на 2ое суток ввели или с 17 дня до 8 утра следующего дня
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26.02.2022 16:51 Відповісти
Двое суток
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26.02.2022 16:52 Відповісти
півтори .
Ну треба , щоб було меньше людей на вулицях...
При наглій потребі вискоч , але з документами.
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26.02.2022 17:34 Відповісти
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26.02.2022 16:53 Відповісти
А в укрытие или магазин как теперь попасть?
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26.02.2022 16:53 Відповісти
Какой магазин? Магазины и аптеки все закрыты. То что аптеки закрыты ето конечно пздц
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26.02.2022 17:14 Відповісти
Не, понятно. Но предупредить надо было чуть раньше. Может кто завтра с утра собирался в магазин проскочить? День без запасов и громадные очереди в понедельник будут...
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26.02.2022 16:53 Відповісти
Мы ведь все уже видели эти посты в Фейсбуке типа "любимые подписчики, напишите как прошла ночь?". И в комментариях несется что-то типа "Сырец, бахало три раза громко" или "Борщаговка, бахало под утро отдаленно где-то на Софиевке".
Мы привыкли делиться таким, это интересно писать и читать. Но делать так нельзя.

Так делать нельзя ни в коем случае.

Когда вы пишите "бахало-бухало" и указываете микрорайон, чаще всего вы даете ориентировочное расположение нашей противовоздушной обороны. Это такие пушки, направленные в небо. Они сбивают ракеты, которые летят в центр Киева, или истребители, которые несут смерть нашим солдатам и нашим семьям.

Прочитав ленту комментариев о том, где "бахало", врагам легко понять расположение нашей ПВО. Воины ЗСУ конечно не глупы, и постоянно меняют расположение техники. Но наивно рассказывая о впечатлениях от ночи, мы можем им навредить.

Эти дни требуют от нас новых знаний и привычек. Пусть одной из них будет аккуратность в социальных сетях.
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26.02.2022 16:55 Відповісти
Не понял, а как в воскресенье купить хлеб
Это типа и магазины не работают.?
Просто сегодня магазины позакрывались в 15.00 а бабушек и дедушек так достаточно ишло в магазин за хлебом. Как им быть они даже не в курсе будут.
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26.02.2022 17:01 Відповісти
Кушай булочки
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26.02.2022 17:31 Відповісти
Не знаю ..., може я інший українець , але навчений батьками і дідами - у мене у хаті завжди є запас

Звичайно , таких речей як хліб і т.п. - не напасешся - бо зачерствіють ...
Але з голоду не помру
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26.02.2022 17:41 Відповісти
Схоже, воює зелена влада з власним народом.
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26.02.2022 17:11 Відповісти
Мародери і ДРГ будуть завжди в полі зору.
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26.02.2022 17:18 Відповісти
розрахунок простий - другруповання уночі як на долоні!
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26.02.2022 17:16 Відповісти
За два дня без еды даже совсем если, никто не умрёт.....
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26.02.2022 17:30 Відповісти
Мочити будуть шваль по вулицям👍
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26.02.2022 17:39 Відповісти
Ага, вот перестрелка короткими очередями хорошо слышна -
кому-то охота получить случайную пулю сами знаете куда ?
Полтора суток - это полезный для организма интервал в питании
и бухании.
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26.02.2022 18:41 Відповісти
 
 