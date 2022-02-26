Комендантську годину у Києві встановлено з вечора суботи до ранку понеділка, - КМДА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні
У Києві вводиться комендантська година з 17 години суботи 26 лютого до 8 ранку понеділка 28 лютого.
Про це повідомляється в телеграм-каналі КМДА, передає Цензор.НЕТ.
"Комендантська година у Києві діятиме відсьогодні (суботи) з 17:00 до 8:00 28 лютого (понеділка). Комендантська година у Києві розпочнеться сьогодні о 17:00 і завершиться о 08:00 28 лютого, в понеділок. У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено", - йдеться у повідомленні.
Киян закликають максимально обмежити пересування і до початку комендантської години.
"Нагадуємо: усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці у період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога. У разі оголошення повітряної тривоги треба прослідувати у найближче укриття. У режимі укриття працюють станції метро. У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори", - додали в КМДА.
Будь ласка, зачекайте...
Но какого хрена закрыли аптеки?
Что бы диверсанты бинты не покупали?
А население?
Двойка по логике
О 2 ночі - сирена. Виходити не можно, бо ти - потенційна ціль (тобто ДРГ). Можна і на кулю в темряві наразитись, поки до метро доберешся.
Ну треба , щоб було меньше людей на вулицях...
При наглій потребі вискоч , але з документами.
Мы привыкли делиться таким, это интересно писать и читать. Но делать так нельзя.
Так делать нельзя ни в коем случае.
Когда вы пишите "бахало-бухало" и указываете микрорайон, чаще всего вы даете ориентировочное расположение нашей противовоздушной обороны. Это такие пушки, направленные в небо. Они сбивают ракеты, которые летят в центр Киева, или истребители, которые несут смерть нашим солдатам и нашим семьям.
Прочитав ленту комментариев о том, где "бахало", врагам легко понять расположение нашей ПВО. Воины ЗСУ конечно не глупы, и постоянно меняют расположение техники. Но наивно рассказывая о впечатлениях от ночи, мы можем им навредить.
Эти дни требуют от нас новых знаний и привычек. Пусть одной из них будет аккуратность в социальных сетях.
Это типа и магазины не работают.?
Просто сегодня магазины позакрывались в 15.00 а бабушек и дедушек так достаточно ишло в магазин за хлебом. Как им быть они даже не в курсе будут.
Звичайно , таких речей як хліб і т.п. - не напасешся - бо зачерствіють ...
Але з голоду не помру
кому-то охота получить случайную пулю сами знаете куда ?
Полтора суток - это полезный для организма интервал в питании
и бухании.