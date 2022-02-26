Є надія, що всі українські захисники острова Зміїний можуть бути живими, - ДПСУ
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Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"ДПСУ та ЗСУ як і вся Україна отримали надію, що всі захисники Зміїного живі.
Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові.
Попередня інформація про те, що серед прикордонників можуть бути загиблі надійшла перед тим як з захисниками втратився зв’язок" ,- йдеться в повідомленні.
24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь та застосував бойову авіацію по прикордонникам та воїнам ЗСУ на острові Зміїний.
За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений.
"До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися і отримував одну єдину вірну відповідь – здаватися ніхто не буде. Розуміємо, що пропагандисти рускага міра вміють робити потрібні інформаційні вкиди і використовувати їх, зазначаючи, що українські захисники здалися. Прикордонники та бійці ЗСУ мужньо тримали оборону, особливо перед переважаючими засобами ураження і силами противника.
Робота, щоб дізнатися про долю українських захисників тривала по всім можливим напрямкам.Наразі, після отримання інформації про їх ймовірне місцезнаходження, ДПСУ разом з ЗСУ проводить роботу по ідентифікації наших воїнів, що поширено у відкритих мережах. Ми щиро сподіваємося, хлопці якнайшвидше повернуться додому, а інформація, яка була отримана в момент атаки про загибель, не підтвердиться", - додали в ДПСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Цю операцію Путін і його оточення розробляли роками. Це є факт.
Згідно цього плану мали бути виконані такі задачі:
1. Знищення максимальної кількості військової техніки, баз та аеродромів ракетними ударами;
2. Контроль повітряного простору;
3. Повне оточення і блокада Київської агломерації;
4. Оточення або миттєве захоплення Харкова;
5. Пробиття ударом з Криму дороги між Придністров'ям та Кримом та відповідно Кримом та Донбасом між Мелітополем, Бердянськом та Маріуполем, відповідно з Криму мало вийти дві колони, одна на захід, одна на схід, і одночасно назустріч ним мали рухатись сили з Маріуполя, обійшовши місто суходолом.
Метою цих завдань було знищення боєздатних армійських підрозділів, паніка серед населення, дезорганізація і як наслідок - примушення до перемовин і капітуляції.
Для виконання цих завдань армія, авіація та флот РФ мали нанести одночасні удари з усіх можливих напрямків, розтягнувши наші сили між неймовірно довгим кордонам з РФ, Білоруссю та окупованим молдовським Придністров'ям.
Згідно їхніх планів, всі задачі мало бути виконано на другу добу від початку операції.
А тепер подивимось, що вони змогли.
1. По знищенню баз - ми знали про напад, і 99% авіації врятували, тупо перелетівши звідти за кордон. Російські ракети відпрацювали по порожнім аеродромам. Те ж саме стосується баз та складів. Звичайно, не все і не всіх встигли вивезти, часу було обмаль, тож є втрати, але переважно Росія працювала ракетами по пустоті.
2. Повного контролю над повітрям вони не здобули. Наше ПВО постраждало від ракетних ударів, але виконує завдання, літаки наші літають, вертушки наші працюють, тож і тут у Росії мінус.
3. По оточенню Києва - ну-ну. Підійшли з півночі і стали там, під роботу «Піонів» і арти. Ніякого оточення немає і близько, я вночі спокійно з Бориспільського напрямку заїхав.
4. Харків - те саме. Стоять під містом і неприцільно б'ють по житлових кварталах чим можуть. Оточення немає.
5. З Криму вийшли дві колони, з боями і втратами пробилися на материк і пішли на Придністров'я та Маріуполь. На придністровському напрямку вони зав'язли під Херсоном, хоча саме тут вони добилися найбільших успіхів, взявши під контроль значну частину шляхів на півдні області між Дніпром та Кримом. Десант на Миколаїві провалився. У іншому напрямку те ж саме: під Маріуполем не прорвалися, зав'язли у Запорізькій області. Ідуть бої у Мелітополі.
Бліцкриг провалено повністю. Плани не виконано, війська на марші зупинилися і переходять до оборони. Це ще не позиційна війна, тому що росіяни ще не визнали свою поразку і не перейшли до фортифікаційних робіт, але вже і не така маневрова, як була у перші години.
Паніки немає.
Армія контролює фронт.
Ми зробили набагато більше того, що могли зробити. Ці дні будуть днями нашої слави, поки живе хоч один українець.
Ми повернемо те, що втратили.
Ми вб'ємо всіх тих, хто прийшов на нашу землю.
І ми закінчимо цю війну на своїх умовах.
Russia delenda est.
Юрій Гудименко
Чи тільки ПОСМЕРТНО ?
Але якщо є надія, що наші прикордонники - живі, хай буде так, це було б неймовірно.
Я дуже переживала, що коли ці виродки ступили на острів і там були наші поранені, вони могли їх підло добивати, як в Іловайську.
Ви їм вірите?
Але нам зараз треба думати як відбити окупантів, потім будемо розбиратися що, де і як.
везде националисты
то где тогда "нормальные хохлы"?
в селах прячуться что ли?)))
Я еще месяц назад от одного аналитика слышал, что россияне давно оторвались от реального представления о положении дел в Украине, но это касалось политики. И думал, что, к сожалению, военные-то объективно оценивают ситуацию и необходимые усилия. А, оказывается, нет. Вот они гордо едут, получают джавелином по танку, и сдаются целой ротой со словами "Да мы не собирались воевать". А какого, ты, ****, границу пересекал, за пивом мотнуться?
Они реально живут в другой картине мира - даже военные, которые должны полагаться на факты. Но нет, они ведут себя так, будто читают собственные телеграм-каналы, где у РФ господство в воздухе над Киевом, ВСУ разбегаются при приближении танков и так далее.
Собственно, и Путлер им под стать - он, кажется, так и не верил, что будут хоть какие-то санкции. Впрочем, человек два года провел в бункере, где ему заботливо приносили нужные папочки, вот и свихнулся.
Sergey Petrenko
думали и тут "до киева за 2 дня"
Самые ядреные глюки Петина передаются через телевизор прямо в мозг.
За несогласие -статья УК))
В нас зараз важливіша задача - відбити окупантів.
потому что как объяснить что они убили их
ведь могли просто заблокировать
а они же "асвабадители"
а не "нацики"
и "хахлов" любят
твари рашисткие
то на войне герои всегда нужны
не всегда они реально существуют
но они отражают желание сражаться за свою страну
а рашисты все равно окупанты
"ми знали про напад, і 99% авіації врятували, тупо перелетівши звідти за кордон"
О чём это? Кому спасибо?
Никому не покажут, а будут шантажировать переговорщиков.
До речі, Героя їм офіційно присвоїли.
Зараз свічку поставлю, аби вони тільки ВИЖИЛИ!
Хтось їм вірить?
І як 13-ть стали 82-ма???
РОЗЛЕТІЛИСЯ НА ШМАТКИ!!!!!!!!!
Я в цьому впевнений!
Хто сумнівається - подивіться їхні оперативні звіти!
За їхньою інформацією українські нацисти обстріляли житловий будинок у Києві "Точкою-У"
ДУМАЙТЕ!!!
- Це хто?
- Это я, русский корабль
- Русский корабль, пошел *****!
- Нуу…ик…***…ну сто грамм хоть налейте
ось російська інфа за буксир що начебто доправив їх до Севастополя
https://t.me/shot_shot/35116
Ось той самий буксир у 2017
Зверніть увагу на прапори - є підозра що можуть заманювати під чужим прапором.
Порадьте куди цю інфу ще надіслати щоб попередити