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Принц Вільям і Кейт порушили нейтралітет королівської сім'ї та підтримали Україну: "Хоробро б'ються за майбутнє"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Принц Вільям і Кейт порушили нейтралітет королівської сім'ї та підтримали Україну:

Королівська родина Великої Британії вкрай рідко дозволяє собі будь-які коментарі на політичні теми. Зробити виняток та порушити цей нейтралітет вирішили принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон.

У Twitter вони висловили підтримку народові та президентові України на тлі війни з Росією, передає Цензор.НЕТ з посиланням на https://tabloid.

"У жовтні 2020-го ми мали честь зустрітися з президентом Зеленським та першою леді і дізнатися про їхню надію та оптимізм щодо майбутнього України. Сьогодні ми - разом із президентом та всіма людьми України, які хоробро б'ються за це майбутнє", - заявили герцог та герцогиня Кембриджські.

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Вони підписалися "В та К", що означає, що цей твіт безпосередньо від них.
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Топ коментарі
+35
Е-е, ні! Їм ніде на Землі місця нема. Лішняя нация.
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26.02.2022 17:16
+19
Ну чому ж?Принц Чарльз ще у 2014 році порівняв ***** з Гітлером.
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26.02.2022 17:15
+18
Чтоб они сначала оклимпались, а потом кричали о геноцидерузкоговорящих ?
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26.02.2022 17:19
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Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс предложил давать убежище на Западе российским солдатам, которые сложат оружие и сдадутся украинцам.
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26.02.2022 17:14 Відповісти
Е-е, ні! Їм ніде на Землі місця нема. Лішняя нация.
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26.02.2022 17:16 Відповісти
Чтоб они сначала оклимпались, а потом кричали о геноцидерузкоговорящих ?
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26.02.2022 17:19 Відповісти
Притулок (тільки вічний і тільки у вигляді живлення для дерев і винятково у зоні відчуждження Чорнобиля)!
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26.02.2022 17:26 Відповісти
я б ними свиней годував краще
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26.02.2022 17:35 Відповісти
wrong idea
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26.02.2022 17:45 Відповісти
Никогда.
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26.02.2022 17:46 Відповісти
Ну чому ж?Принц Чарльз ще у 2014 році порівняв ***** з Гітлером.
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26.02.2022 17:15 Відповісти
ТРК,,рада,,передал,что мы сдали Лисичанск,Вранье Только что разговаривал с Лисич. Он НАШ
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26.02.2022 17:15 Відповісти
Неправильний заголовок. Жодного такого нейтралітету королівська родина не дотримується!
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26.02.2022 17:20 Відповісти
нейтралітет при війні, це хотрожопість
або вашим і нашим.
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26.02.2022 17:24 Відповісти
God bless the all royal family!
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26.02.2022 17:26 Відповісти
Не могу с телефона зайти на цензор, с компа пока захожу без проблем. В чем проблема может быть?
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26.02.2022 17:28 Відповісти
Устаревший браузер
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26.02.2022 17:33 Відповісти
Перегрузил телефон и все заработало. А то и мобильный интернет был замедленным. Все пока вроде нормализовалось
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26.02.2022 17:50 Відповісти
Королівській сім'і Великобританії , щира подяка від украінців і респект 🙁✊💪🙏🏼❤️
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26.02.2022 17:33 Відповісти
В кацапии отключили твиттер соцсети еле еле
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26.02.2022 17:34 Відповісти
Не в обиду королевской семье.
Просто по теме осуждения.
Вот когда Северная Корея выступит с осуждением - это будет ВСЕ.
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26.02.2022 17:40 Відповісти
 
 