ДСНС спростувала інформацію про нібито перевірки бомбосховищ та укриттів в Харкові: "Будьте пильними! Негайно повідомляйте про подібні випадки"
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У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області спростували інформацію про нібито перевірки бомбосховищ і тимчасових укриттів.
"Шановні Харків’яни! Наразі спостерігаються випадки, коли до бомбосховищ та тимчасових укриттів заходять особи, котрі представляються співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, і говорять, що їм необхідно провести перевірку цих споруд. Ніяких перевірок ДСНС України не здійснює", - йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС у Харківській області у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Будьте пильними! Про всі подібні випадки негайно повідомляйте до правоохоронних органів або до Служби порятунку за номерами телефонів 101, 102 та 112", - закликали в ДСНС.
Водночас в управлінні офіційно підтвердили, що всі бомбосховища, тимчасові укриття, захисні споруди, підвали, паркінги та станції метрополітену цілодобово відкриті для гарантування безпеки цивільного населення від ураження ворожої авіації та артилерії.
Будь ласка, зачекайте...
То вже ПОВНИЙ ідіотизм, чи ще ні?
1. Ти, придурку запросив би ліпше Кадирова в посередники...
2. Бажання ЗЕ ( як верховного головнокомандувача) покинути Україну під час війни - зрозуміле... А намагання ЗЕ попасти саме в Єрусалим... то вже - на постійне місце проживання?