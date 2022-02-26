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ДСНС спростувала інформацію про нібито перевірки бомбосховищ та укриттів в Харкові: "Будьте пильними! Негайно повідомляйте про подібні випадки"

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ДСНС спростувала інформацію про нібито перевірки бомбосховищ та укриттів в Харкові:

У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області спростували інформацію про нібито перевірки бомбосховищ і тимчасових укриттів.

"Шановні Харків’яни! Наразі спостерігаються випадки, коли до бомбосховищ та тимчасових укриттів заходять особи, котрі представляються співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, і говорять, що їм необхідно провести перевірку цих споруд. Ніяких перевірок ДСНС України не здійснює", - йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС у Харківській області у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Будьте пильними! Про всі подібні випадки негайно повідомляйте до правоохоронних органів або до Служби порятунку за номерами телефонів 101, 102 та 112", - закликали в ДСНС.

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Водночас в управлінні офіційно підтвердили, що всі бомбосховища, тимчасові укриття, захисні споруди, підвали, паркінги та станції метрополітену цілодобово відкриті для гарантування безпеки цивільного населення від ураження ворожої авіації та артилерії.
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Під час телефонної розмови з Беннетом у п'ятницю Зеленський просив прем'єр-міністра Ізраїлю виступити посередником у переговорах із Путіним, які президент України вважає за можливе провести в Єрусалимі.

То вже ПОВНИЙ ідіотизм, чи ще ні?

1. Ти, придурку запросив би ліпше Кадирова в посередники...

2. Бажання ЗЕ ( як верховного головнокомандувача) покинути Україну під час війни - зрозуміле... А намагання ЗЕ попасти саме в Єрусалим... то вже - на постійне місце проживання?
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26.02.2022 17:44 Відповісти
На салтовке какие-то люди с оружием по подвала ходят.
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26.02.2022 17:48 Відповісти
 
 