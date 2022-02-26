Шведський футбольний союз слідом за Польщею відмовився грати у плей-офф зі збірною РФ

Шведський футбольний союз оголосив про відмову від проведення можливого стикового матчу з командою Росії в рамках відбору на Чемпіонат світу з футболу.

Про це йдеться у повідомленні Twitter союзу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Такий матч не відбудеться незалежно від того, де б його не збиралися провести.

Раніше в суботу аналогічне рішення ухвалив футбольний союз Польщі.

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