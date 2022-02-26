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Шведський футбольний союз слідом за Польщею відмовився грати у плей-офф зі збірною РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Шведський футбольний союз оголосив про відмову від проведення можливого стикового матчу з командою Росії в рамках відбору на Чемпіонат світу з футболу.
Про це йдеться у повідомленні Twitter союзу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Такий матч не відбудеться незалежно від того, де б його не збиралися провести.
Раніше в суботу аналогічне рішення ухвалив футбольний союз Польщі.
Топ коментарі
+39 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар26.02.2022 17:29
+11 Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар26.02.2022 17:30
+9 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар26.02.2022 17:31
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Будь ласка, зачекайте...
У будь-якому випадку - зберігаємо спокій і робимо, що можемо зробити там, де ми є.
Но Мариуполь может попасть под огонь с двух сторон.
Тримайтеся, для недопущення проривів буде зроблено, все, що можливо.
Це нібито спілкуватись з гівном.
У Росії не відкриваються сайти Кремля, Роскомнагляду та низки інших установ, а на російських телеканалах транслюється українська музика.
Про це повідомляє Держспецзв'язку.
«Сайт Роскомнагляду лежить, наче російські солдати на українських полях. Це той самий Роскомнагляд, який рекомендував не називати війну Росії проти України війною. Але найгарніше - росіяни зможуть вивчити українську мову, адже по російському телебаченню показують українські пісні», - йдеться в повідомленні
***** фсё
Тогда, в этом случае, пусть шведы, поляки, и кто в них еще, без московии в играх между собой разбираются за выход из группы.
И футбольные функционеры должны решить это незамедлительно. Чтобы народ московитов сразу увидел результат.
https://www.delfi.lv/news/national/politics/portala-delfi-ipasnieks-ziedo-100-000-eiro-ukrainai.d?id=54100090
Похоже дно пробивать было дальше некуда, но они всё таки вышли на новый уровень.
у них же есть яо
и они "могут повторить"
Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают
Но всё же постепенно тают...
Хотя в его случае более уместно: Дурень думкой багатіє.
Не можуть у Фії
НІЧОГО ОСОБИСТОГО.!!!!!!