Внаслідок обстрілів військ РФ у Донецькій області загинули 19 цивільних, поранено 73 людини, - Кириленко
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За 26 лютого (станом на 17:00) внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули 19 цивільних, поранено 73 людини
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у фейсбуці.
Зокрема:
- у Волновасі 15 загиблих, 5 поранених (1 дитина);
- у Сартані 4 загиблих, 9 поранених (1 дитина);
- у Маріуполі 58 поранених;
- у Сопиному 3 поранених;
- у Південному 1 поранений.
"Росія відповість за злочини!" - додав він.
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https://www.youtube.com/watch?v=WJVZrw1_rAw