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війна (56444) Донецька область (5701) Кириленко Павло (866)

Внаслідок обстрілів військ РФ у Донецькій області загинули 19 цивільних, поранено 73 людини, - Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

За 26 лютого (станом на 17:00) внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули 19 цивільних, поранено 73 людини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у фейсбуці.

Зокрема:

- у Волновасі 15 загиблих, 5 поранених (1 дитина);

- у Сартані 4 загиблих, 9 поранених (1 дитина);

- у Маріуполі 58 поранених;

- у Сопиному 3 поранених;

- у Південному 1 поранений.

"Росія відповість за злочини!" - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Сартани військами РФ: тяжкі поранення мешканців, яким вдалося вижити. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілів військ РФ у Донецькій області загинули 19 цивільних, поранено 73 людини, - Кириленко 01
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друзі не забувайте про пересування ворожої техніки,повідомляйте @stop_russian_war_bot
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26.02.2022 18:03 Відповісти
ВАЖЛИВО: головна ціль ( крім захвату києва ) наступу рузьге - коридор з ДОНБАСУ НА МЕЛІТОПОЛЬ - КРИМ. Пильно контролювати - це може бути проґрама мінімум.
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26.02.2022 18:13 Відповісти
нелюди
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26.02.2022 18:05 Відповісти
А от і перші ластівки

https://www.youtube.com/watch?v=WJVZrw1_rAw
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26.02.2022 18:05 Відповісти
Інтерв'ю батька перших російських полонених.
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26.02.2022 18:06 Відповісти
 
 