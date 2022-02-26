Внаслідок обстрілів військ РФ у Донецькій області загинули 19 цивільних, поранено 73 людини, - Кириленко

За 26 лютого (станом на 17:00) внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули 19 цивільних, поранено 73 людини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у фейсбуці.

Зокрема:

- у Волновасі 15 загиблих, 5 поранених (1 дитина);

- у Сартані 4 загиблих, 9 поранених (1 дитина);

- у Маріуполі 58 поранених;

- у Сопиному 3 поранених;

- у Південному 1 поранений.

"Росія відповість за злочини!" - додав він.

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