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"Ласкаво просимо в пекло!!!", - в акваторії Чорного моря знищено російський винищувач Су-30 СМ
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В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Командування Повітряних Сил ЗСУ знищений російський винищувач Су-30 СМ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗС України.
"В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces знищений російський винищувач Су-30 СМ. Ласкаво просимо в пекло!!!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+65 Запорізький козак
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+64 Харьков Сумской
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+49 Юрий Микитась
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Будь ласка, зачекайте...
40-50 чоловік. Наші навіть не стріляли, бо ніхто і так не виплив.
прикольно звучит бандеромобиль))
"терористов сирии"
а вы твари дальней авиацией больницы и школы бомбили
и вы герои да? уроды
Слава Украiне!
А зібрати мужиків з усього під'їзду і проїхатись у Мозир чи Єльск, поцікавитись шо там, нє?
Братушкі, @%$ть.
Сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
"Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха.
Дочка сегодня заснула в метро на полу
Русский военный корабль, иди *****.
Если, действительно, хочешь для нашей земли,
Что-то хорошее - вон огород перепахан,
Зёрна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.
Здесь возле арты чечен, белорус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески напишем на новых церквях:
Русский военный корабль, иди *****.
Этой империи нужен и Киев и Крым,
Может быть я никогда не дождусь её краха.
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с тобой,
Спросят: ты русский?
Окей,
Иди *****. (С)
Шкода
О то справжній Герой України
Якщо був
То вже мабуть потопив би крейсер Путана
головне, щоб процес збиття літаків не переривався.
Ми не заперечуватимемо, якщо збивати літаки РФ продовжить допомагати нам флот РФ
Правда-правда!
так вони будуть квапитися, поки дерев"яний вартий хоч того паперу, на якому надрукований
бо свіфта відключать і вартість дерев"яного гепне
То багато королаблів в 91 році кацапи у нас вкрали
Мабуть дух машин пам'ятая чій він
Хлопці, ви найкращі! Дякую!
Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.
Зазначається, що це було зроблено для того, щоб заблокувати РЖД можливість доставки техніки та особового складу армії РФ.
Росіяни запросили відновити зв'язок із центральним штабом Укрзалізниці нібито з гуманітарними цілями.
На що отримали відповідь від українських диспетчерів: «Російський потяг, йди на х*й!».
А після війни мегапроєктом України має стати переведення на рейки 1435 мм. Заводи з виробництва нових шпалів будуть працювати цілодобово!
По цих шпалах можна вже постачати паливо для наших меротворців в Росію та Білорусь
це кацап годує риб.
Над водой поднялся гриб -
это русский кормит рыб.
Буде що поїсти ракам.