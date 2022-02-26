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"Ласкаво просимо в пекло!!!", - в акваторії Чорного моря знищено російський винищувач Су-30 СМ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Командування Повітряних Сил ЗСУ знищений російський винищувач Су-30 СМ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗС України.

"В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces знищений російський винищувач Су-30 СМ. Ласкаво просимо в пекло!!!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак, - ВМС ЗСУ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+65
⚡«Националисты в Украине применяют «бандер-автомобили» с крупнокалиберным стрелковым оружием или миномётами - как у террористов в Сирии», - Минобороны РФ.
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26.02.2022 18:10
+64
Я думаю, в крижаній воді пілот живе три хвилини.
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26.02.2022 18:09
+49
****** этих тварей везде! И на земле и на воде и в воздухе! ВСУ - ВЫ ЛУЧШИЕ !!!СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.02.2022 18:13
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Я думаю, в крижаній воді пілот живе три хвилини.
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26.02.2022 18:09 Відповісти
Рузьге вітязі 5хв.
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26.02.2022 18:10 Відповісти
Ибо отморозки, блд.
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26.02.2022 18:14 Відповісти
Су-30 "Варяг".
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26.02.2022 18:35 Відповісти
То ж вони і закуповували тонни коксу,щоб відморожені літуни впевнено били по цивільній інфраструктурі...
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26.02.2022 18:15 Відповісти
Тому що обісрані, а це додаткова теплоізоляція.
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26.02.2022 18:15 Відповісти
Зрозуміло чому впав - все ж кал є тяжалєє воздуха, потягнув к зємлє. З іншого боку, кал буде тримати на воді.
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26.02.2022 18:19 Відповісти
зато долго не завоняется ))
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26.02.2022 18:13 Відповісти
Потім піде на добриво для риби. Теж непогано для рибної господарської діяльності.
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26.02.2022 18:14 Відповісти
а какие кровожадные черноморские бычки, чтоб вы знали, настоящие бандеровцы
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26.02.2022 18:25 Відповісти
Читала коментар з Одеси, ніби фашисти скидали десант у воду - температура 0градусів.
40-50 чоловік. Наші навіть не стріляли, бо ніхто і так не виплив.
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26.02.2022 18:36 Відповісти
i vse taki - nado bylo strelnut...shtob navernika
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26.02.2022 18:47 Відповісти
Не надо всему верить В баренцевом море, в феврале у нас вода была +3
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26.02.2022 19:08 Відповісти
У Баренцевому морі - Гольфстрім, тому воно ніколи не замерзає, а у Чорному морі біля Одеси у деякі роки буває льодовий покрив. Хоча +3, чи 0 - для людського організму невелика різниця.
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26.02.2022 20:04 Відповісти
Бельгия отправляет Украине 3800 тн. топлива и 2000 пулемётов
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26.02.2022 18:38 Відповісти
ошибаетесь... толстый подкожный жир и мех СВИНОСОБАК может держать тепло дольше. Спросим себя: от чего же так быстро издыхает сбитая летающая свинособака!? И ответим: от страха, что "Укры" сделают с ней то, что делают у них в мокшании на сеансах "гигиенической швабротерапии". Витязи, ...ять!!!
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26.02.2022 18:39 Відповісти
Но точно не тонет.
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26.02.2022 18:41 Відповісти
17-18 хвилин, але приємних.
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26.02.2022 19:03 Відповісти
⚡«Националисты в Украине применяют «бандер-автомобили» с крупнокалиберным стрелковым оружием или миномётами - как у террористов в Сирии», - Минобороны РФ.
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26.02.2022 18:10 Відповісти
То є ******* тачанки, хай звикають
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26.02.2022 18:13 Відповісти
Ну и? Что есть, то и применяют. В чем проблема, это не грязная бомба, не «новичек», вполне разрешённый способ защищаться от захватчико
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26.02.2022 18:16 Відповісти
"Эта нечесна" наверное в их уродливой логике
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26.02.2022 18:34 Відповісти
То так виглядають ******* танки та броньована техніка, бо міноборони рф такого не бачили у себе в частинах від самої другої світової.
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26.02.2022 18:34 Відповісти
и не только! В дополнение к бандера-мобилям, в обращение, также скоро поступят петлюра-черенки от Большой СОВКОВОЙ (как удачно названо-то!) Лопаты а также герметичные упаковки со свинячьим "рассолом" для ка-Дыркиных осло... любителей.
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26.02.2022 18:44 Відповісти
блин
прикольно звучит бандеромобиль))

"терористов сирии"
а вы твари дальней авиацией больницы и школы бомбили
и вы герои да? уроды
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26.02.2022 18:48 Відповісти
россия24, дикторы с кислыми рожами рассказывают какая у ВСУ "старая, еще советская техника" и что у росийских войск потерь нет
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26.02.2022 19:15 Відповісти
Ахахах!
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26.02.2022 20:28 Відповісти
Идиёты )))
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26.02.2022 19:28 Відповісти
Горіть , кляті фашисти , на українській землі 👍🏼💪✊
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26.02.2022 18:10 Відповісти
куда вы прёте? курортный сезон еще не начался!...
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26.02.2022 18:11 Відповісти
Так, так. Яшчэ!
Слава Украiне!
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26.02.2022 18:11 Відповісти
А ви в себе там не хочете? Щоб ваш фюрер нам не пер від вас війська. Може б ти своїх співгромадян на подвиг підбодрив
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26.02.2022 18:15 Відповісти
А прапор України вивісити на балконі, нє?

А зібрати мужиків з усього під'їзду і проїхатись у Мозир чи Єльск, поцікавитись шо там, нє?

Братушкі, @%$ть.
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26.02.2022 18:16 Відповісти
Бабаки ще сплять...
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26.02.2022 18:33 Відповісти
Горіла сосна палала !
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26.02.2022 18:11 Відповісти
Як же рашист без пляшки в сраці.
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26.02.2022 18:14 Відповісти
Свині це кацапи, так що так і є.
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26.02.2022 18:19 Відповісти
Сдохни мразота.
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26.02.2022 18:26 Відповісти
****** этих тварей везде! И на земле и на воде и в воздухе! ВСУ - ВЫ ЛУЧШИЕ !!!СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.02.2022 18:13 Відповісти
и этот недоделанный питерский гопник собирался воевать с нато и угрожать сша ?
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26.02.2022 18:15 Відповісти
Кажуть, що це сцикло-***** вже втікло за урал
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26.02.2022 18:19 Відповісти
Можливість перевороту все більше
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26.02.2022 18:54 Відповісти
Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
Сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
"Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха.
Дочка сегодня заснула в метро на полу
Русский военный корабль, иди *****.

Если, действительно, хочешь для нашей земли,
Что-то хорошее - вон огород перепахан,
Зёрна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.

Здесь возле арты чечен, белорус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески напишем на новых церквях:
Русский военный корабль, иди *****.

Этой империи нужен и Киев и Крым,
Может быть я никогда не дождусь её краха.
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с тобой,
Спросят: ты русский?
Окей,
Иди *****. (С)
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26.02.2022 18:15 Відповісти
рашистская тухлятина на прикормку чтоб украинские крабы и бычки пожирнее были
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26.02.2022 18:15 Відповісти
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26.02.2022 18:17 Відповісти
зранку писали .що москалі рукожопі самі збили з корабля
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26.02.2022 18:19 Відповісти
Це ще кузя в ремонті...
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26.02.2022 18:35 Відповісти
Так
Шкода

О то справжній Герой України

Якщо був
То вже мабуть потопив би крейсер Путана
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26.02.2022 18:55 Відповісти
Старший мичман Петренко по трагической случайности нажал на гашетку.
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26.02.2022 18:37 Відповісти
+1 що підбив корабель РФії дружнім вогнем...

головне, щоб процес збиття літаків не переривався.
Ми не заперечуватимемо, якщо збивати літаки РФ продовжить допомагати нам флот РФ
Правда-правда!
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26.02.2022 18:21 Відповісти
пропоную встановити кацапам премію у 1 млн грн за кожного збитого свого ))
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26.02.2022 18:40 Відповісти
краще 1 млн дерев"яних рублів
так вони будуть квапитися, поки дерев"яний вартий хоч того паперу, на якому надрукований

бо свіфта відключать і вартість дерев"яного гепне
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26.02.2022 19:08 Відповісти
Звісно що у дерев"яних було б дешевше , але в Україні припинено ходження кацапських і бульбашівських грошей ))
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26.02.2022 19:15 Відповісти
Якщо я правильно пам'ятаю
То багато королаблів в 91 році кацапи у нас вкрали

Мабуть дух машин пам'ятая чій він
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26.02.2022 18:57 Відповісти
***** тихо офигевает от нашего слабенького ПВО)
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26.02.2022 18:21 Відповісти
Я чув це, думав, що знову б'ють по аеродрому, як у перший день.

Хлопці, ви найкращі! Дякую!
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26.02.2022 18:22 Відповісти
батько Махно выглянул в окно плюнул и руцьке вже гамно
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26.02.2022 18:26 Відповісти
Отлетался падло ...
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26.02.2022 18:33 Відповісти
Вдень 26 лютого українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з Російськими залізницями.

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що це було зроблено для того, щоб заблокувати РЖД можливість доставки техніки та особового складу армії РФ.

Росіяни запросили відновити зв'язок із центральним штабом Укрзалізниці нібито з гуманітарними цілями.

На що отримали відповідь від українських диспетчерів: «Російський потяг, йди на х*й!».
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26.02.2022 18:33 Відповісти
Нарешті! Я тут у коментарях кілька разів попереджав про це.

А після війни мегапроєктом України має стати переведення на рейки 1435 мм. Заводи з виробництва нових шпалів будуть працювати цілодобово!
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26.02.2022 18:56 Відповісти
Навіщо?
По цих шпалах можна вже постачати паливо для наших меротворців в Росію та Білорусь
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26.02.2022 18:58 Відповісти
🍁 Молния! Канцлер Германии Олаф Шольц разрешил странам-партнёрам поставлять оружие немецкого производства в Украину. у Шарпа пишут
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26.02.2022 18:34 Відповісти
Ссылки давать надо на такие важные новости! Неужели неясно?
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26.02.2022 18:45 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/8450
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26.02.2022 18:46 Відповісти
И тут Шольца понесло...
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26.02.2022 19:54 Відповісти
Вот ще під Харковом https://www.youtube.com/watch?v=vI11QJc41T8&t=55s
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26.02.2022 18:35 Відповісти
Я не понял.А Апостроф написал что свой российский корабль его збил.И кому верить???Это конечно же хорошо что на одного бурята меньше.Но хотелось бы точнее новости узнавать.
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26.02.2022 18:35 Відповісти
Я так розумію, що обидві новини правдиві)
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26.02.2022 18:37 Відповісти
А у москалів що один літак?
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26.02.2022 18:37 Відповісти
Это 2 разных самолета кацарылых
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26.02.2022 18:40 Відповісти
Оба кацапских летуна встретятся с хором Александрова.
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26.02.2022 18:42 Відповісти
Хлопці ЗСУ, ви молодці! Ви інструкторами в НАТО працювати будете.
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26.02.2022 18:38 Відповісти
Над водой здійнявся гриб -
це кацап годує риб.

Над водой поднялся гриб -
это русский кормит рыб.
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26.02.2022 18:40 Відповісти
Вже на дні кацапська срака,
Буде що поїсти ракам.
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26.02.2022 18:59 Відповісти
Еще немного и китайцы придут кацапов просто палками отдубасят и прогонят нах
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26.02.2022 18:41 Відповісти
1 штука мінус 83 млн.$
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26.02.2022 18:47 Відповісти
штук 20 танков, наверное
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26.02.2022 18:54 Відповісти
Гарного вогню чортам під котлом с рашороком.
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26.02.2022 19:02 Відповісти
Отработал свою зарплату в 140 000 рублей. Говна кусок.
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26.02.2022 19:03 Відповісти
А как определили, что это именно Су-30СМ?
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26.02.2022 19:19 Відповісти
Здохни кацапщина
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26.02.2022 19:45 Відповісти
Кривизна Земли помешала.
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03.03.2022 01:04 Відповісти
 
 