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Уряд Німеччини дозволив постачання Україні 400 одиниць ПТРК свого виробництва, що перебувають у Нідерландах, - DPA

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уряд Німеччини дозволив постачання Україні 400 одиниць ПТРК свого виробництва, що перебувають у Нідерландах, - DPA

За інформацією агентства DPA, Федеральний уряд Німеччини 26 лютого схвалив постачання Україні 400 одиниць протитанкового озброєння свого виробництва, що перебувають у Нідерландах. Берлін уперше дозволив експорт летального озброєння Києву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

До вторгнення Німеччина послідовно відмовлялася надавати летальну зброю Україні та дозволяти експорт німецької зброї іншим державам.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+63
***** вы быстрые!! Простите за мой мат.
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26.02.2022 19:03
+46
Перевзувальники
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26.02.2022 19:02
+40
Додавили немцам яйца.
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26.02.2022 19:03
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Фріци порузумнішали
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26.02.2022 19:36 Відповісти
Земля породивша гітлера, гебельса, рібентропа зараз не знаходить для моєї країни нічого кращого, ніж 500 шрот шоломів , блоку по SWIFT і трьох денному карнавалу. Geficktes Sauerkraut!!!
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26.02.2022 19:49 Відповісти
5000 aне 500
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26.02.2022 20:25 Відповісти
все чики, 1000 противотанковых и 500 Стингеров, немцы оказались норм чуваки, пришли в себя, на соседней ветке уже обсуждают, простим мы Шольца или нет
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27.02.2022 00:30 Відповісти
Пробудились? Будильник розбудив?
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26.02.2022 19:50 Відповісти
Упирались до последнего, изо всех сил помогали пюреру.
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26.02.2022 19:50 Відповісти
Ну дык не справился Путлер. Обещал блиц-криг, а оно вона как вышло....
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26.02.2022 21:09 Відповісти
Долго запрягали, но подгон шикарный. Еще бы стингеров..
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26.02.2022 19:59 Відповісти
1000 противотанковых и 500 Стингеров
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27.02.2022 00:30 Відповісти
ось i нiмцi зрозумiли що з ****** не треба мати справ коли того всi кинули вже
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26.02.2022 20:07 Відповісти
В дойчланді дойшло, плавно, але дойшло. Ну хоть так. Дякуємо
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26.02.2022 20:20 Відповісти















Bundeskanzler Olaf Scholz


@Bundeskanzler








Regierungsvertreter*in aus Deutschland

Der russische Überfall markiert eine Zeitenwende. Es ist unsere Pflicht, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von #Putin. Deshalb liefern wir 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Stinger-Raketen an unsere ******* in der #Ukraine.
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26.02.2022 20:23 Відповісти
Должен найтись храбрец, который застрелит ху*ло

https://www.youtube.com/watch?v=iOocHZ7JLq4
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26.02.2022 20:25 Відповісти
рассеюшка с потерями не считается
бесопокит что их с юга много
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26.02.2022 20:26 Відповісти
а можно что то
посерьезее чем пзрк и птрк?
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26.02.2022 20:25 Відповісти
MRLS ATAMC prigodilos te na 300 kilometrov probyvajet vsio .Oni kak grad tolko na mnogo mocnej i dalse bjut i tocnyje tam 10 metrov osybka
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26.02.2022 20:36 Відповісти
их передали?
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26.02.2022 20:38 Відповісти
Poka net tut stati mogli dat.Nemci peredali Ukraine u nas piset 1000 protivotankovix kak foto i 500 stingerov
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26.02.2022 20:47 Відповісти
Ну ПОНЕСЛОСЬ Слава Богу ...кацапов с Украины не выпускать ,кончить ВСЕХ до единого !
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26.02.2022 20:26 Відповісти
На Черниговщине местные жители сообщают, что оккупанты на подъездах в город специально сливают горючее из бензобаков, чтобы не идти на фактически гарантированное уничтожение Вооруженными Силами Украины. Уныние оккупантов растет почасово 😁
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26.02.2022 20:29 Відповісти
Цензор, є новина:

🔥 На футбольному матчі everton - man city, команда Олександра Зінченко вийшла з жовто-блакитниим прапором на футболках. Як підтримка України у війні з парашиєю.
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26.02.2022 20:29 Відповісти
Смотрю как бэ и не вижу такого
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26.02.2022 20:43 Відповісти
В ютубі є запис. До речі, я помилився, там обидві команди були з нашими прапорами
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26.02.2022 21:05 Відповісти
редставляете какой ширины профиля будет украинский боец? джавелины, немчюра, нЛАВ.... ёп.р.ст.
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26.02.2022 20:29 Відповісти
Приятно и хорошо, ну почему как обычно поздно,когда уже наступил ужин , не ужели вы Шольц обедаете только при помощи вилки ,салфетки и ножика
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26.02.2022 20:30 Відповісти
Ех если бы еще Байден рявкнул бы на Ганса и Израиль бы что то да передал ,ех
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26.02.2022 20:31 Відповісти
https://t.me/Porohobotchenko/8421
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26.02.2022 20:32 Відповісти
куплені та штопані гадни
Правительство Германии разрешило поставку Украине 400 единиц ПТРК своего производства, находящихся в Нидерландах,
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26.02.2022 20:36 Відповісти
Держитесь , герои Украины и всего демократического мира! Слава Украине!
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26.02.2022 20:37 Відповісти
Я так понимаю, Германия решила, что если уж отключать от СВИФТ и всё равно замазаться, то ипись оно конём - гулять так гулять.
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26.02.2022 20:37 Відповісти
Если бы Германия захотела "гулять так гулять", то кроме ПТО выделила бы для Украины и танки. Прикинь как бы все приятно оху*ли от такого решения. И конечно же априори зауважали Германию.
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26.02.2022 21:09 Відповісти
у немцев у самих танков нет.

разве что снимут с консервации королевские тигры - танк зачьотный
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26.02.2022 21:58 Відповісти
А как же Леопард-2?))

Королевские тигр крут, но не в нашу эпоху. Их осталось единицы в музеях, он топлива жрёт ******** да и вообще возни с ним много. Особенно при поломке шасси.)
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26.02.2022 22:10 Відповісти
Повідомили, що готують закон про заборону імпорту мокшанських вушлеводнів
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26.02.2022 22:04 Відповісти
Союзники Украины.
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27.02.2022 00:25 Відповісти
В наших новостях 500 стингеров отправляют и медицинские принадлежност
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26.02.2022 20:41 Відповісти
милан?
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26.02.2022 20:46 Відповісти
Немецкие проститутки держат нос по ветру, и понимают что скоро контроль за газовыми месторождениями РФ и северным потоком может перейти к Украине!
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26.02.2022 20:56 Відповісти
сдохни нечисть! это агония у тебя я только позавчера дал больше чем ты гандон стоишь
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26.02.2022 23:49 Відповісти
Це все добрий дідусік Джо, та його дядечко Сем німчиків нагибають
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26.02.2022 20:57 Відповісти
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26.02.2022 21:10 Відповісти
та пихуй !
в уличных боях все лучше, чем молотоф
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26.02.2022 21:59 Відповісти
Наконец-то. Спасибо! Хочется верить, что это от души всего простого немецкого народа
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26.02.2022 21:57 Відповісти
ще є хороша штука - Mantis від Rheinmetall

https://www.youtube.com/watch?v=41sSZTqEsRQ
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26.02.2022 22:45 Відповісти
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