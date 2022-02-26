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Уряд Німеччини дозволив постачання Україні 400 одиниць ПТРК свого виробництва, що перебувають у Нідерландах, - DPA
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За інформацією агентства DPA, Федеральний уряд Німеччини 26 лютого схвалив постачання Україні 400 одиниць протитанкового озброєння свого виробництва, що перебувають у Нідерландах. Берлін уперше дозволив експорт летального озброєння Києву.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
До вторгнення Німеччина послідовно відмовлялася надавати летальну зброю Україні та дозволяти експорт німецької зброї іншим державам.
Топ коментарі
+63 Vadim Dumikh 349ba45c
показати весь коментар26.02.2022 19:03
+46 Welle
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+40 Kyryll Shliakhtin
показати весь коментар26.02.2022 19:03
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Bundeskanzler Olaf Scholz
@Bundeskanzler
Regierungsvertreter*in aus Deutschland
Der russische Überfall markiert eine Zeitenwende. Es ist unsere Pflicht, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von #Putin. Deshalb liefern wir 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Stinger-Raketen an unsere ******* in der #Ukraine.
https://www.youtube.com/watch?v=iOocHZ7JLq4
бесопокит что их с юга много
посерьезее чем пзрк и птрк?
🔥 На футбольному матчі everton - man city, команда Олександра Зінченко вийшла з жовто-блакитниим прапором на футболках. Як підтримка України у війні з парашиєю.
Правительство Германии разрешило поставку Украине 400 единиц ПТРК своего производства, находящихся в Нидерландах,
разве что снимут с консервации королевские тигры - танк зачьотный
Королевские тигр крут, но не в нашу эпоху. Их осталось единицы в музеях, он топлива жрёт ******** да и вообще возни с ним много. Особенно при поломке шасси.)
в уличных боях все лучше, чем молотоф
https://www.youtube.com/watch?v=41sSZTqEsRQ