Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт: військові написали, чим можуть допомогти цивільні

Військові склали інструкцію, що можуть зробити цивільні, щоб допомогти побороти російських окупантів.

Її поширила пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України, повіомляє Цензор.НЕТ.

1. Якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів. Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь який спосіб підійде. Немає палива - немає техніки.

2. Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу - валіть дерева, блокуйте також, не дайте їм вийти.

3. Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100 % що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його...новий виросте на кістках окупанта!!!

4. В кого в наявності ЕСКАЛАТОРИ, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас!

5. До уваги власників ЗБРОЇ З ОПТИЧНИМИ ПРИЦІЛАМИ, не обов'язково у відкриту йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі - по обстановці.

6. Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтесь, ворог - ні. Якщо запитують, де знаходимось - проявіть фантазію, ДЕЗІНФОРМУЙТЕ ворога.

7. Всі чули про мітки, які роблять диверсанти на будівлях, поблизу важливих об'єктів тощо. Засипайте землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином.

8. Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу!!!

"Будь яка допомога зараз важлива!!!", - закликали військові.