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Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт: військові написали, чим можуть допомогти цивільні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт: військові написали, чим можуть допомогти цивільні

Військові склали інструкцію, що можуть зробити цивільні, щоб допомогти побороти російських окупантів.

Її  поширила пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України, повіомляє Цензор.НЕТ.

1. Якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів. Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь який спосіб підійде. Немає палива - немає техніки.

2. Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу - валіть дерева, блокуйте також, не дайте їм вийти.

3. Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100 % що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його...новий виросте на кістках окупанта!!!

4. В кого в наявності ЕСКАЛАТОРИ, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас!

5. До уваги власників ЗБРОЇ З ОПТИЧНИМИ ПРИЦІЛАМИ, не обов'язково у відкриту йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі - по обстановці.

6. Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтесь, ворог - ні. Якщо запитують, де знаходимось - проявіть фантазію, ДЕЗІНФОРМУЙТЕ ворога.

7. Всі чули про мітки, які роблять диверсанти на будівлях, поблизу важливих об'єктів тощо. Засипайте землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином.

8. Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу!!!

"Будь яка допомога зараз важлива!!!", - закликали військові.
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Топ коментарі
+50
Їбашити москалів треба так, щоб Талібан хрестився...
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26.02.2022 19:17
+37


Слава УКРАЇНІ !
Слава українкам!
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26.02.2022 19:18
+36
дописувачі Цензора, вступайте в тороборону!
ми сьогодні цілий день копали окопи і обладнували вогневі точки на двох блок-постах
копають усі, один дідок 72 роки, копає. 10 хвилин копає потім 10-15 хвилин лежить на траві, хвора спина
прибігла дівчинка років 10-12 з дитячою пластиковою лопаткою і почи нає копати поруч з нами, \й кажуть іди звідсии! - вона каже я поруч живу, он моя хата 100 метрів а путін фуйло на букву "х" і продовжувала копати разом з нами пів дня своєю дитячою лопаткою пластмасовою
в теробороні зняті любі вікові обмеження
дописувачі Цензора, якщо ви українці - ідіть до тероборони, там потрібні не тільки стрілки
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26.02.2022 19:19
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Киев. Помогите. Может, кто знает номер телефона куда звонить. Под домом подозрительное авто с мужиками без номеров.
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26.02.2022 19:14 Відповісти
Тероборона местная.
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26.02.2022 19:16 Відповісти
Дуже дякую за допомогу.. Швидко знайшла телефон, дзвонимо.
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26.02.2022 19:22 Відповісти
102
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26.02.2022 19:16 Відповісти
не отвечают, музіка все время.
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26.02.2022 19:18 Відповісти
Пишите адрес хоть здесь или звоните ментам
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26.02.2022 19:17 Відповісти
не пишите никаких адресов, только ориентировочно +\- по местности..никаких точных адресов!!!! всё это мониторится противником!!!!
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26.02.2022 22:23 Відповісти
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26.02.2022 19:21 Відповісти
Дуже дякую. Підказали раніше, вже знайшла, дзвонимо.
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26.02.2022 19:24 Відповісти
Знайшла мобільний і записала з Вашого списку.
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26.02.2022 19:25 Відповісти
Я звонила в подобном случае в местное СБУ, дежурный сразу ответил
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26.02.2022 19:25 Відповісти
Почастішали випадки телефонного шахрайства з вимогою грошей - що потрібно знати...

1.Найперше :-запитайте шахрая: кому він телефонує, як вас звати (чи ПІБ), свою адресу (місто, вулицю) Це у всіх нижчеперелічених випадках... - і звідки б не телефонували (з "банку", "поліції", "лікарні" , "місця ДТП ваших "родичів ..і ін.)

2. Якщо з "банку": то № вашого депозитного (кредитного) договору, чи № карки (від себе (на їх вимогу) -не вчиняйте ніяких дій)

3. Якщо з "поліції" - то додатково запитайте: з якого відділення, адресу відділення, прізвище (ПІБ) його начальника, звання начальника (якщо самі знаєте всі ці данні, чи можете перевірити - щоб звіритися)

Шахрайство на "Біді з родичами"...

4. Якщо з "швидкої", чи "лікарні" - то запитайте адресу "швидкої чи лікарні", ПІБ вашого "потерпілого родича", в чому він був одітий-обутий, колір волосся, колір очей, зріст. Перевірте за телефоном інформацію у самого "потерпілого родича" (можливо, що він про цю дезу й не чув і не знає, а спить дома, чи сидить на роботі... гуляє в барі).

5. Якщо "з місця ДТП)", то запитайте марку автомобіля та держ.№ автомобіля "родича, що потрапив аварію", колір та особливі прикмети автомобіля (якщо вони є і ви їх знаєте), в чому був одітий-обутий "потерпілий родич", його колір волосся, колір очей, приблизний зріст

6 В усіх випадках, коли переконаєтеся, що це телефонував шахрай - просто "киньте трубку" телефону

7. Якщо дзвонять вам у двері квартири ("сантехзніки-водопровідники", різні "інспектори", "соціологічні опитування", "збирачі пожертвувань", "погадати на картах" "продавці якогось товару" - а особливо задурно) - двері НІКОЛИ не відкривайте і приготовте холодну (а якщо є- то і "гарчу" зброю - для оборони)

Бо ті рекомендації... перевірки справжності інформації (дезінформації) , які донині надає поліція, то, кажучи інтелігентною мовою - повна херня!
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26.02.2022 19:37 Відповісти
сбрось небольшой предмет, он заматюкается и ты сразу поймешь или предмет следующий надо потяжелей сбросить или все нормуль.
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26.02.2022 20:35 Відповісти
як там забанитицих уродів?
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26.02.2022 19:58 Відповісти
Нужно срочное изменение законодательства:за сотрудничество с ВС захватчика,тоесть фактически на стороне ВС захватчика в военное время-самое тяжелое наказание. Как за торгоавлю наркотиками или за убийство. И Лишение гражданства конечно(с сохранением ВНЖ)
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26.02.2022 22:32 Відповісти
Їбашити москалів треба так, щоб Талібан хрестився...
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26.02.2022 19:17 Відповісти
Знайди відео - Талібан ЗАСУДИВ вторгнення в Україну..Мабуть наші хлопці в Кабулі справили на них певне враження...
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26.02.2022 19:22 Відповісти
не чіпайте той талібан. Вам ворогів мало? Для талібів це образливо.
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26.02.2022 22:42 Відповісти
Паліть кацапів.
Слава Україні
Смерть москалям
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26.02.2022 19:18 Відповісти
Гарні поради.
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26.02.2022 19:18 Відповісти


Слава УКРАЇНІ !
Слава українкам!
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26.02.2022 19:18 Відповісти
Баба Надя!
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26.02.2022 19:43 Відповісти
Справжня *******!
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26.02.2022 20:29 Відповісти
Делаем коктейли молотова, бензин(соляра), любое масло, бутылка, тряпка и в путь !
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26.02.2022 19:19 Відповісти
дописувачі Цензора, вступайте в тороборону!
ми сьогодні цілий день копали окопи і обладнували вогневі точки на двох блок-постах
копають усі, один дідок 72 роки, копає. 10 хвилин копає потім 10-15 хвилин лежить на траві, хвора спина
прибігла дівчинка років 10-12 з дитячою пластиковою лопаткою і почи нає копати поруч з нами, \й кажуть іди звідсии! - вона каже я поруч живу, он моя хата 100 метрів а путін фуйло на букву "х" і продовжувала копати разом з нами пів дня своєю дитячою лопаткою пластмасовою
в теробороні зняті любі вікові обмеження
дописувачі Цензора, якщо ви українці - ідіть до тероборони, там потрібні не тільки стрілки
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26.02.2022 19:19 Відповісти
Чтобы копать окопы вступать в тероборону не нужно. Можно просто прийти и копать.
А вот чтобы получить оружие, то да, нужно, но тогда какой смысл с оружием копать, если для вооруженных людей есть другая задача - либо убивать врага на активных точках, или охранять копающих.
И второй момент. Нас тут призывают строить баррикады. Одно дело на Майдане, когда знаешь что и где враг, другое дело сейчас. Как бы не помешать своим же этими перекрытиями.
У нас есть руководство, оно может управлять этим процессом, а не заниматься анархией?
Киев с ноября месяца совершенно не готовился к обороне, пассивно наблюдал, как Уйло готовится. Теперь проснулся. А Крым. Это вообще не укладывается почему рашисты спокойно пересекли вышли из Крыма не встречая ни минных полей, ни фугасов...
Я что то не встречал сообщения, что Резников увидел ударные группы. Скажите ему.
НЕОБХОДИМО ОПЕРАТИВНО ВЫДАВАТЬ ОРУЖИЕ, желающим защищать Украину!
3й день не могу получить, загорая на стадионе в ожидании, а рядом уже вовсю стреляют из автоматов. И ДРГ вовсю шляются.
Только вот их ловит кто то, но не я безоружный, как и сотни мужиков вокруг меня.
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26.02.2022 20:19 Відповісти
Глядя на видео как 40 рашкинских вертолетов пролетели из РБ в Гостомель над гладью КВХ у дамбы(как на ладони-сбивай-не хочу) Я понял что военное руководство вобще не готовилось и не поставило у дамбы хотя-бы чел 20 с джавелинами и другими ПЗРК хотя-бы для охраны дамбы!!!! Притом что там у граници россиянские войска месяц стояли а США замахались предупреждать о нападении! Да эти вертолеты можно было Шилкой покосить Военное руководство никак не готовилось. Достойный ответ рашке-это больше заслуга среднего звена и рядовых бойцов.
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26.02.2022 22:38 Відповісти
Гарні поради...
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26.02.2022 19:19 Відповісти
Я смотрю, на юге нет ни деревьев, ни сетки, ни ворот....
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26.02.2022 19:19 Відповісти
Хотіла написати, де на виїзді з Києва друзі зробили пункт тероборони і заготували коктейлі Молотова, але схаменулась, щоб не показувати.
Но підготувались, нехай вороги начуваються.
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26.02.2022 20:10 Відповісти
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26.02.2022 19:20 Відповісти
Кто умеет заниматься видео монтажем сделайте флаги на этом видено, как хрюский медведь обосрался кота.
https://www.youtube.com/watch?v=CuLYSR9BJ-c
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26.02.2022 19:20 Відповісти
Еще можно это видео https://www.youtube.com/watch?v=h1BClM1TkMU
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26.02.2022 19:21 Відповісти
Я метки ищу, пока с дитем гуляю
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26.02.2022 19:22 Відповісти
Игра "Найди метку".
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26.02.2022 19:29 Відповісти
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26.02.2022 19:35 Відповісти


российский оппозиционер Илья Пономарев ----, Кремль рассчитывал победить Украину за 1-4 дня, однако ожесточенное сопротивление украинцев заставило Путина "лютовать".

"Путин на Урале и он лютует. Был уверен, что это будет лёгкая прогулка, ведь надеялись все взять за 1-4 дня. Сейчас же война обходится в день в 20 млрд $ ", - констатирует политик.

Также Пономарев заявил, что блицкриг Путина провалился. Ведь вместо того, чтобы встречать российские войска с флагами и благодарить за их "миротворческую" миссию, украинцы ищут любое оружие, чтобы убить хотя бы одного оккупанта
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26.02.2022 19:27 Відповісти
а хтось зна, чому так дорого - 20млрд, чи це разом з санкціями?
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26.02.2022 19:39 Відповісти
В рубалях може бути, але не в баксах. Але найцікавіше попереду.
Як варіант можна за кордном валити діточок депутанів госдури. Помста за Україну. По одному. Вони ж також з плоті та крові. І обовязково вказати - це вам суки за смерть дітей та солдат України.
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26.02.2022 20:06 Відповісти
Що за херню ти несеш, нешановний?
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26.02.2022 21:07 Відповісти
Шановний ти думає окупанти припинять наступати? Чи може депутатам госдури жаль своїх солдат? Їм похріну. А от за своїх вони переживають
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26.02.2022 22:09 Відповісти
Не слушайте русских сказочников. Что за любовь их постить постоянно.
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26.02.2022 19:42 Відповісти
⚡️Словения закрыла небо для самолетов РФ.
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26.02.2022 19:27 Відповісти
с Видня сегодня был рейс. кажется Austrian. джеты сегодня носились как чумные из Видня и Цюриха. спасают капиталы. раша похожа все. следующим ходом будет, зачем мир, если в нем нет раши. они тав кремле похоже на веществах, и решили что смогут отсидется на Алтае.
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26.02.2022 21:42 Відповісти
Метиловий спирт им в бухло.
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26.02.2022 19:29 Відповісти
Ви зовсім з глузду з'їхали?Я патріот,але не довбойоб,щоб під танки кидатись без наслідків для ворожої сторони.Дайте актуальну зброю усім не байдужим за суверенітет нашої держави!
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26.02.2022 19:31 Відповісти
Маленьке запитання. А де її взяти, ту зброю?
Тут пишуть - шкодити всім чим можемо. А Ви про зброю.
Буде можливість - зубами, то зубами!
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26.02.2022 19:55 Відповісти
Дожили на лапотных можно без лицензии охотиться.
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26.02.2022 19:32 Відповісти
кадирка обещал горных муфлонов поставить
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26.02.2022 21:44 Відповісти
Муфлоны-все.Сегодня их вместе с командиром в колонне расфигачили.
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26.02.2022 22:22 Відповісти
Треба валити не лише дерева (бо ж виростуть колись нові), а кремлівських хробаків, начолі з головним тарганом (з яких лише будякі негідні зростуть)!
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26.02.2022 19:33 Відповісти
Гуцули коктейлі молотова роблять на бджолиному воску. Передсмертний запах буде приємний.
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26.02.2022 19:34 Відповісти
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26.02.2022 19:36 Відповісти
На вопрос "мы где?", все знают ответ в рифму....а там и до ада недалеко
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26.02.2022 19:36 Відповісти
А ще ліпше, якби по всй парашині лунали урочисті та гучні похоронні марші на честь їхніх окупантських тарганів, що налезли на мирну землю УКРАЇНИ та навіки й безславно сканали у стічних канавах. Ми переможемо! СЛАВА УКРАЇНІ та її ГЕРОЯМ!!!
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26.02.2022 19:36 Відповісти
Які гучні марші, про що Ви кажете? Закопають, як собак, щоб не рахували могили.
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26.02.2022 20:14 Відповісти
Последний пункт конечно бомбический.
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26.02.2022 19:40 Відповісти
Дезориентация врага очень важна.
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26.02.2022 19:43 Відповісти
Как правило враг имеет чёткий приказ - куда ехать и что захватывать независимо от того дымится там что-то или нет. Представляю удивление Иванов, когда проезжая по селу увидят кучи горящих покрышек.
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26.02.2022 19:48 Відповісти
Безусловно. Ведь у них режим обновления в онлайне. Любая задержка при принятии решений, любая ошибка это наш выигрыш. И он стоит того.
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26.02.2022 19:50 Відповісти
на очах всьго миру кацапня знищуе Україну - мир спить.
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26.02.2022 19:43 Відповісти
Щодо пункту №4, щоб не було конфузу:

ЕКСКАВАТОР , ЕСКАЛАТОР
ЕКСКАВАТОР - ЕСКАЛАТОР
Екскаватор, -а. Самохідна землерийна машина.
Ескалатор, -а. Механічні рухомі сходи.

Певно мали на увазі перше.
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26.02.2022 19:51 Відповісти
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26.02.2022 20:19 Відповісти
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26.02.2022 20:23 Відповісти
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26.02.2022 20:24 Відповісти
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26.02.2022 20:25 Відповісти
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26.02.2022 20:26 Відповісти
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26.02.2022 20:30 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Коктейль_Молотова
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26.02.2022 20:37 Відповісти
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26.02.2022 20:38 Відповісти
Борони на дорогу догори зубами проти бензовоза саме те.
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26.02.2022 20:42 Відповісти
Як зупинити танк за допомогою зрубаних дерев.

https://www.youtube.com/watch?v=rzmGjbdQbe8
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26.02.2022 20:45 Відповісти
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26.02.2022 20:50 Відповісти
Экскалаторів точно ні в кого нема, ну тільки як в метро та торгівельних центрах.
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26.02.2022 20:50 Відповісти
Преграды для блокирования улиц. Что-бы не прошла вражеская техника.

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26.02.2022 21:04 Відповісти
В Харкові кацапський БТР спалили "коктейлями Молотова".

https://twitter.com/ihor108/status/1497640441562423302
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26.02.2022 21:10 Відповісти
Спилите все леса, развалите дома, мосты, дороги, застрелитесь, тога никакому оккупанту здесь интереса не будет, так победим!
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26.02.2022 21:29 Відповісти
Про ежей забыли. Еще в мастике подержать чтобы липкие были и магнитом не собрать было. Но это на будущее сейчас пока с этим возиться не стоит.
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26.02.2022 21:33 Відповісти
Пули выдавать? Надо выдавать гранатомёты. Украина не ляжет никогда под Россию. Да и под другую любую страну.
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26.02.2022 21:43 Відповісти
4. В кого в наявності ЕСКАЛАТОРИ, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас! Джерело: https://censor.net/ua/n3319522

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Читаємо виділене слово.

Бутусов, найми школярів статті писати, бо барани які тобі їх пишуть не відрізняють ЕСКАЛАТОРА від екскаватора. Заставити б їх ескалаторами траншеї копати.
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26.02.2022 22:04 Відповісти
Народ, у кого есть доступ к токарным станкам - делайте переходники с АК на автомобильные масляные фильтры. Неплохо работают в качестве глушителей. Безусловно, для полноценного выстрела необходимы дозвуковые патроны, но тем не менее демаскирующий эффект от вспышки выстрела и возможность вычислить стрелка по звуку на расстоянии будут намного меньше.
Изнашиваются быстро, но масляных фильтров полно в магазинах, киньте клич у кого по гаражам есть - можно пару штук в рюкзак закинуть.
Переходник делается за 30мин максимум. Делайте и раздавайте комплекты в подразделения. Будет как находка для увеличения эффекта неожиданности и сбития с толку орков при стрельбе из засад, вылазках ночью и внезапных контратаках.



https://www.youtube.com/shorts/CAziPOkyzYo
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26.02.2022 22:11 Відповісти
Комендантский час в Киеве продлится с 17:00 субботы 26 февраля до 8:00 понедельника 28 февраля. И такая новость тут же. Выходите копать и баррикады строить.
Вот как это можно совместить одновременно?
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26.02.2022 22:33 Відповісти
у нас сегодня на дорогу выкатили мусорники,чтобы танки дальше не прошли
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26.02.2022 22:59 Відповісти
 
 