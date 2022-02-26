УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15460 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
4 599 7
війна (56444) Денісова (874) діти (4404) смерть (6551)

Від обстрілів РФ з початку війни загинуло п'ятеро українських дітей, 33 пораненні, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від обстрілів РФ з початку війни загинуло п'ятеро українських дітей, 33 пораненні, - Денісова

З початку російського вторгнення від обстрілів окупантів загинуло п'ятеро дітей, ще 33 отримали поранення.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Військове вторгнення Російської Федерації до України має жахливі наслідки для усього населення. Найсуттєвішою втратою є людські життя, насамперед - дитячі", - написала вона.

За оперативними даними, з початку бойових дій агресора від обстрілів ворога загинуло 5 дітей, ще 33 отримали поранення.

За словами Денісової, протягом доби через обвал автомобілів зі зруйнованого мосту автодороги Київ-Ковель-Ягодин загинув хлопчик орієнтовно 8 років.

Крім того, внаслідок обстрілу російськими військами дитячого садка "Сонечко" у м. Охтирка від тяжких поранень померла 1 дитина.

Також до Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит у м. Києві у вкрай тяжкому стані через вогнепальні поранення доставлено семирічного хлопчика. Дитина перебуває в реанімації в критичному стані.

Також дивіться: В Охматдиті зробили три операції маленькому хлопчику, що потрапив під ворожі обстріли. ФОТО 18+

Водночас, під час авіаудару по м. Сартана Донецької області загинула дитина. Через ракетні обстріли по житлових кварталам пошкоджено ліцей № 144 ім. Григорія Ващенка у м. Києві та школи у м. Маріуполі.

Омбудсмен додала, що на Сумщині авіація ворога розкидає дитячі іграшки, мобільні телефони й цінні речі, які начинені вибухівкою.

"Прошу Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Товариство Червоного Хреста забезпечити гуманітарну та медичну допомогу постраждалим дітям та їхнім родинам в умовах воєнного стану в Україні. Жодна дитина не повинна бути жертвою війни", - наголосила Денісова.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
⚡Россияне в Черниговской области намеренно сливают топливо с бензобаков, чтобы не идти на фактически гарантированное уничтожение ВСУ, - сухопутные войска Украины.
показати весь коментар
26.02.2022 20:02 Відповісти
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
показати весь коментар
26.02.2022 20:07 Відповісти
россіяни хотіли провести нас як з Кримом...
показати весь коментар
26.02.2022 20:08 Відповісти
⚡Белорусы сообщают, что сегодня в городе Калинковичи (Гомельская область, Беларусь) была замечена колонна с российской военной техникой.

Не менее 7 грузовиков «КамАЗ» (кунги, с прицепами), а также 5 пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». На технике можно заметить опознавательный знак «V».
показати весь коментар
26.02.2022 20:10 Відповісти
Московський тероризм


показати весь коментар
26.02.2022 20:10 Відповісти
Жити в Україні, коли твій сусід - ******* окупанти, це:

показати весь коментар
26.02.2022 20:12 Відповісти
Вибачте що не по темі. Але як переглядати віде з ******** Телеграму на ПК. Чому воно постійно дублю вікно і не запускає? Дякую.
показати весь коментар
26.02.2022 20:13 Відповісти
 
 