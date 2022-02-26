Від обстрілів РФ з початку війни загинуло п'ятеро українських дітей, 33 пораненні, - Денісова

З початку російського вторгнення від обстрілів окупантів загинуло п'ятеро дітей, ще 33 отримали поранення.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Військове вторгнення Російської Федерації до України має жахливі наслідки для усього населення. Найсуттєвішою втратою є людські життя, насамперед - дитячі", - написала вона.

За оперативними даними, з початку бойових дій агресора від обстрілів ворога загинуло 5 дітей, ще 33 отримали поранення.

За словами Денісової, протягом доби через обвал автомобілів зі зруйнованого мосту автодороги Київ-Ковель-Ягодин загинув хлопчик орієнтовно 8 років.

Крім того, внаслідок обстрілу російськими військами дитячого садка "Сонечко" у м. Охтирка від тяжких поранень померла 1 дитина.

Також до Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит у м. Києві у вкрай тяжкому стані через вогнепальні поранення доставлено семирічного хлопчика. Дитина перебуває в реанімації в критичному стані.

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Водночас, під час авіаудару по м. Сартана Донецької області загинула дитина. Через ракетні обстріли по житлових кварталам пошкоджено ліцей № 144 ім. Григорія Ващенка у м. Києві та школи у м. Маріуполі.

Омбудсмен додала, що на Сумщині авіація ворога розкидає дитячі іграшки, мобільні телефони й цінні речі, які начинені вибухівкою.

"Прошу Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Товариство Червоного Хреста забезпечити гуманітарну та медичну допомогу постраждалим дітям та їхнім родинам в умовах воєнного стану в Україні. Жодна дитина не повинна бути жертвою війни", - наголосила Денісова.