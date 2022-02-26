Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити країну, - звернення Зеленського до громадян. ВIДЕО

Звернення Президента України Володимира Зеленського до громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

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"Світ побачив – українці могутні. Українці сміливі. Українці – на своїй рідній землі і ніколи її не здадуть", - наголосив Зеленський.

Президент Азербайджану Ільхам Ілієв і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонували організувати переговори з РФ, повідомив президент.

"Президенти Алієв та Ердоган запропонували організувати переговори з Росією. Це можна лише привітати", – заявив Зеленський.

"Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити країну. Якщо діти вже народжуються в укриттях, навіть коли тривають обстріли, то у ворога немає жодного шансу в цій безперечно народній війні", - підкреслив президент України.

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Відключення Росії від міжнародної міжбанківської мережі SWIFT є конкретною ціною за вторгнення в Україну, заявив Зеленський.

"Наші дипломати боролися цілодобово і натхненно, щоб усі країни Європи погодили сильне та справедливе рішення відключити Росію від міжнародної міжбанківської мережі. Є і ця перемога. Це мільярди та мільярди збитків для Росії – конкретна ціна за це підле вторгнення в нашу державу", – заявив Зеленський у відеозверненні.