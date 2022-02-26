Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити країну, - звернення Зеленського до громадян. ВIДЕО
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Звернення Президента України Володимира Зеленського до громадян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Світ побачив – українці могутні. Українці сміливі. Українці – на своїй рідній землі і ніколи її не здадуть", - наголосив Зеленський.
Президент Азербайджану Ільхам Ілієв і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонували організувати переговори з РФ, повідомив президент.
"Президенти Алієв та Ердоган запропонували організувати переговори з Росією. Це можна лише привітати", – заявив Зеленський.
"Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити країну. Якщо діти вже народжуються в укриттях, навіть коли тривають обстріли, то у ворога немає жодного шансу в цій безперечно народній війні", - підкреслив президент України.
Відключення Росії від міжнародної міжбанківської мережі SWIFT є конкретною ціною за вторгнення в Україну, заявив Зеленський.
"Наші дипломати боролися цілодобово і натхненно, щоб усі країни Європи погодили сильне та справедливе рішення відключити Росію від міжнародної міжбанківської мережі. Є і ця перемога. Це мільярди та мільярди збитків для Росії – конкретна ціна за це підле вторгнення в нашу державу", – заявив Зеленський у відеозверненні.
Будь ласка, зачекайте...
не готовий його сприймати як Президента України, але здивуваня е...
https://www.change.org/p/united-nations-officially-recognize-the-current-russian-regime-as-fascist
Я думаю, что все понимают, что такое признание очень важно. Кто сможет подпишитесь. И распространяйте ссылку.
Перемовини тільки: "Скільки часу ми їм дамо щоб сєбнули з України (Крим включно) , Скільки Кубані ми беремо як компенсацію й якау суму репарації рф має виплатити!!!
ПОШИРЮЄМО !
Бейте оккупантов, посылаем оружие.
За вашу и нашу свободу.
Смерть путлеровским захватчикам.
Slava Ukraine.
Geroyam slava.
Собі у сраку твій ***** тільки може стрельнути напалмом.
Ніяких перемовин з рашисстами. Рашиссти використовують перемовини щоб вдарити з за спини.
Жоден, жоден Президент України, наголошую на цьому, не тримав удари посади як Володимир Зеленський!
Тримайся!
Ні кроку назад!
Тільки вільна і незалежна, процвітаюча країна з щасливими громадянами!!!
Война , гибнут наши солдаты ВСУ , детки , мирные граждане ......... и только кучка недоразвитых троляк изголяется своим ущербным ≪остроумием и отвагой≫ перед собой на счёт Президента . И это все те мрази которые тут поносили что Зеленского не будет в первый же день в стране .