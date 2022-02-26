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На Луганщині знищено 2 російські танки, БМП, захоплено 3 протитанкові гармати, - пресцентр ОС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти продовжують нести втрати на Донбасі в озброєнні та живій силі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Зокрема, на Луганщині українські військовослужбовці знищили 2 російські танки, бойову машину піхоти, до взводу окупантів та захопили 3 протитанкові гармати МТ-12", - йдеться у повідомленні.
На даний час в Донецькому операційному районі тривають важкі бої, проте українські захисники дають гідну відсіч російським окупантам.
Топ коментарі
+32 Запорізький козак
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А вам россіяни... За Іловайськ...
нужно все илы паРаши так приземлить...!
временами слышны прилёты - знаю только одно место куда попали, рынок ХТЗ, но он рынки пока не работают...
слышал много исходящих, работала наша арта, несколько заходов самолёта.\наверное штурмовика - нашего...\
это не Во-Во точно - похож но не он...\попробую - но Во-Во мне не отвечает...\
Война
Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста.
Побита техніка і багато трупів.
Також під Рубіжним наші хлопці відбили захід до міста ворожої ДРГ.
Слава нашим ЗСУ. Вперед до перемоги!
Луганська обласна державна адміністрація
так ты наивный удмурт.