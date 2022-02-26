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На Луганщині знищено 2 російські танки, БМП, захоплено 3 протитанкові гармати, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Луганщині знищено 2 російські танки, БМП, захоплено 3 протитанкові гармати, - пресцентр ОС

Російські окупанти продовжують нести втрати на Донбасі в озброєнні та живій силі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Зокрема, на Луганщині українські військовослужбовці знищили 2 російські танки, бойову машину піхоти, до взводу окупантів та захопили 3 протитанкові гармати МТ-12", - йдеться у повідомленні.

На даний час в Донецькому операційному районі тривають важкі бої, проте українські захисники дають гідну відсіч російським окупантам.

Також дивіться: Під час боїв за Чернігів взято у полон командира танкового батальйону окупантів. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+32
⚡️В течение суток войска России потеряли три СУ-30 СМ, 11 вертолетов, два СУ-25, два ИЛ-76 МД, колонну техники и эшелон с горючим, - ВСУ
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26.02.2022 20:33
+11
ну мт 12 рапира скорей всего уже по кацам работает
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26.02.2022 20:37
+9
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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26.02.2022 20:35
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Люди... Ми воюємо за мир...
А вам россіяни... За Іловайськ...
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26.02.2022 20:31 Відповісти
⚡️В течение суток войска России потеряли три СУ-30 СМ, 11 вертолетов, два СУ-25, два ИЛ-76 МД, колонну техники и эшелон с горючим, - ВСУ
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26.02.2022 20:33 Відповісти
где второй ил сбили? - спать буду спокойней...!
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26.02.2022 20:49 Відповісти
Біла Церква
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26.02.2022 20:51 Відповісти
видно пропустил новость - или её тут не было...?
нужно все илы паРаши так приземлить...!
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26.02.2022 20:56 Відповісти
уже появилась новость - но спасибо что прочитал от тебя раньше...!
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26.02.2022 20:58 Відповісти
Як у вас в Харкові?
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26.02.2022 21:56 Відповісти
информации у меня мало - но нет никакой паники...
временами слышны прилёты - знаю только одно место куда попали, рынок ХТЗ, но он рынки пока не работают...
слышал много исходящих, работала наша арта, несколько заходов самолёта.\наверное штурмовика - нашего...\
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26.02.2022 22:01 Відповісти
Добры дзень Лариса...
это не Во-Во точно - похож но не он...\попробую - но Во-Во мне не отвечает...\
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26.02.2022 22:59 Відповісти
да я сейчас не всегда за ним гоняюсь - он для нас моська...!
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26.02.2022 23:06 Відповісти
Бережи себе.
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27.02.2022 07:37 Відповісти
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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26.02.2022 20:35 Відповісти
ну мт 12 рапира скорей всего уже по кацам работает
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26.02.2022 20:37 Відповісти
Видимо, хлу скоро придется менять хенерала на следующего.
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26.02.2022 20:39 Відповісти
щас під шумок можна б було і закрити питання з цими домбасдаунами.
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26.02.2022 20:39 Відповісти
а воно до того і йде. вони самі закрили тему мінська. тепер у нас є повне право повернути все назад . ановоспечені громадяни рф йдуть на йух.
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26.02.2022 20:44 Відповісти
Ну да. ДРГ в Донецк или Луганск и хорошенько покошмарить кацапских свиней. Пусть растягивают силы, метаются между направлениями,
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26.02.2022 20:44 Відповісти
Опубликовано 26.02.2022 - 20:01

Война

Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста.

Побита техніка і багато трупів.

Також під Рубіжним наші хлопці відбили захід до міста ворожої ДРГ.

Слава нашим ЗСУ. Вперед до перемоги!

Луганська обласна державна адміністрація
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26.02.2022 20:48 Відповісти
Хорррошими цвєточками зустріла Україна. Лишилося переконати орків, що це цвєточки. На могилку. Якщо повезе.
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26.02.2022 20:54 Відповісти
Я им всегда пишу: траурный венок - это цветы)
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26.02.2022 21:09 Відповісти
Из кацапского сайта: Пушилин признал осложнения операции в Мариуполе.
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26.02.2022 21:08 Відповісти
Главный их кинул и уже на урале прячется скоро и пушиле придёт писец Луганск и Донецк заберём и очистим
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26.02.2022 21:30 Відповісти
зтягували війська з Дальнєго востока..подальше від Москви.шоб менше протестували..щоб не знали скільки їх поздихають на українській землі
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26.02.2022 21:10 Відповісти
Пусть тянут все сдохнут на нашей земле
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26.02.2022 21:15 Відповісти
Козлорылый! Х...й вам на морду а не Украина!
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26.02.2022 21:15 Відповісти
Идеш *****, *******
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26.02.2022 21:28 Відповісти
ублюдок. ты думаешь что всу остановится на админгранице с крымом или после этого, менцкие болоте не получат обратную тягу от Украины?
так ты наивный удмурт.
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26.02.2022 21:39 Відповісти
Пиддиш тут тільки ти, тварь .
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26.02.2022 21:39 Відповісти
МОЧИМ ОРКОВ ПАЦАНЫ ЖЕСТКО
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27.02.2022 00:07 Відповісти
 
 