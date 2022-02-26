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На Чернігівщині окупанти спеціально зливають пальне зі своє техніки, щоб не йти на вірну смерть — місцеві

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Чернігівщині окупанти зливають пальне, щоб не іти далі, повідомляють військові з посианням на місцевих мешканців.

Про це повідомив паблік Сухопутні війська ЗСУ.

"На Чернігівщині місцеві мешканці повідомляють, що окупанти на під'їздах до міста спеціально зливають пальне з бензобаків, аби не йти на фактично гарантоване знищення Збройними Силами України. Зневіра окупантів зростає погодинно!", - написали військові. 

Як відомо, у суботу ішли активні бої під Черніговому, днем раніше ворог атакував Київ. Під Ніжином окупанта фіксували під Колісниками та у Великій дорозі. У соцмережах писали, що у Великій дорозі окупанти начебто пропили солярку та заснули в клубі. Втім, в коментарях цю інформацію заперечили.

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кацапы, меняйте бак соляри у местных селян на бутылку водки (можно с танком) и пешком идитенахй домой
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26.02.2022 20:51 Відповісти
і тепер блукають лісами?
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26.02.2022 20:51 Відповісти
По поводу селища Великої Дороги, то там окупанти уже другій день (про це знають всі до єдиного місцеві). Але схоже, що вони хочуть там дати бій ЗСУ. Бо внаглу строїти блокпост посередині села, коли їх там всього 15 танків/бронемашин. То, занадто "хоробро". І всім місцевим сказали покинути село, бо тут буде стрілянина. А значить вони чекають стрілянину. + є інфа що в сусідньому селі (комаровка) розгортали сьогодні гради. То нічого дивного, якщо на великой дорозі приманка, а гради уже націлені туди і чекають.
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26.02.2022 20:55 Відповісти
Во вторую мировую рашкованы ломали на своих танках трансмиссию или как то так называется, что бы не идти в бой, правда потом за такие поломки начали расстреливать, эти рашкованы похоже только начинают учиться как слинять из боя и не сдохнуть.
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26.02.2022 21:00 Відповісти
Підарасияни
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26.02.2022 21:38 Відповісти
Я вважаю, що тим хто шукає їжі, треба її давати - проявляти гостинність, але ще більше давати пійла, принаймні, по пляшці на рило, а потім в'язати тепленькими й трофеїти техніку. Якщо якийсь власник сільського магазина вкладеться в таке частування, він потім відіб'є сторкат, розвісивши у магазині фотографії цієї операції - будуть ходити, як у музей.
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26.02.2022 22:45 Відповісти
 
 