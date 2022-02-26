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Протягом доби російські окупанти втратили три літака СУ-30СМ, 11 вертольотів, два СУ-25, два ІЛ-76МД, знищено ешелон з пальним, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Протягом доби російські окупанти втратили три літака СУ-30СМ, 11 вертольотів, два СУ-25, два ІЛ-76МД, знищено ешелон з пальним, - Генштаб ЗСУ

Протиповітряна оборона Повітряних Сил ЗСУ продовжує завдавати суттєвих втрат авіації окупантів, бронетехніці та живій силі противника. Протягом доби російські окупанти втратили 3 СУ-30СМ, 11 вертольотів, два СУ-25, два ІЛ-76МД, знищенно колону техніки з пальним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Протягом поточної доби російські окупаційні війська втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ, 2 штурмовики Су-25 та ще один військово-транспортний Іл-76 МД із десантом окупантів. Ворожу техніку знищували: винищувачі Су-27, бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-300 та Бук М-1.

Фронтовий бомбардувальник українських Повітряних Сил Су-24М одним заходом розгромив колону із 20 одиниць військової техніки.

Блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Байрактар ТБ-2, який знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Щодня війська РФ втрачають десятки танків, сотні броньованих машин та тисячі російських солдат, - Генштаб ЗСУ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+76
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26.02.2022 20:54
+62
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26.02.2022 20:59
+58
Таки два ила)))
Лапти баян порвут.
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26.02.2022 20:54
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На рахунок останнього спи...дів (хоча це цитата з фільму).
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26.02.2022 21:27 Відповісти
У Луганского на стриме пленный русский омоновец рассказывает о прямом участии белорашкинских военных в агрессии против Украины.
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26.02.2022 21:03 Відповісти
Думаю белорашкинских вояк можно распознать,это те кто без распозновательных знаков.
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26.02.2022 21:14 Відповісти
Зачем теперь распознавать? Теперь они такие же звери, как их русские братухи.
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26.02.2022 21:15 Відповісти
👍🤝😠
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26.02.2022 22:54 Відповісти
вирішили солярку жд перевозити. О це так номер. Скоріш та все, все прямує із РФ і нема наливного транспорту.
Недавно бачив відео з розбитої колони забезпечення з під Харкова, то за одним Мазом була причіплення бочка для ПММ ще з 50 років випуску, коли вони мавпували з вермахту повним ходом.
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26.02.2022 21:04 Відповісти
Сумская обл. г.Недригайлов
https://www.youtube.com/watch?v=ugdIpuX1-hw&t=4s
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26.02.2022 22:57 Відповісти
Це добрі новини на ніч ,Слава ЗСУ!
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26.02.2022 21:04 Відповісти
Ми воюємо за мир...

Шоб війни більше не було...
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26.02.2022 21:04 Відповісти
Воїни, не забуваєм з історії тактику монгольської орди, вони завжди перші відступали а потім нападали. Обережно. Слава Україні!!!
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26.02.2022 21:05 Відповісти
⚡️УНИАН: В Токмаке замечены российские ТОС-1 "Солнцепёк"

Эта техника используется для разрушения зданий и сооружений объёмным взрывом.
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26.02.2022 21:05 Відповісти
Байрактари туди терміново!!!!
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26.02.2022 21:28 Відповісти
Этих показательно на камеру поливать бензином и жечь заживо.
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26.02.2022 22:07 Відповісти
Этих в плен брать нельзя. Неконвенционное оружие массового поражения.
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26.02.2022 22:07 Відповісти
Героям Слава!!!!!!!!
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26.02.2022 21:05 Відповісти
Путинские войска встречают с цветами
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26.02.2022 21:06 Відповісти
И прошлогодними кладбищенскими венками
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26.02.2022 21:44 Відповісти
На днях прибудуть з Німеччини протитанкові ракетні комплекси і протиповітряні стінгери.
Білорусси, ви точно хочете сюди йти?
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26.02.2022 21:07 Відповісти
Пусть поторопятся. Оккупанты заканчиваются.
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26.02.2022 22:10 Відповісти
⚡️ CEO Rakuten Viber Хироси Микитани пожертвовал Украине 8,7 миллиона долларов, - глава Минцифры Федоров.
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26.02.2022 21:07 Відповісти
Только что рассказал знакомый. На Польскую фирму, где много наших, взяли русского.
Наши возмутились.
Фирма СРАЗУ ЖЕ уволила с формулировкой : для русских у нас работы нет!!!!
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26.02.2022 21:08 Відповісти
.
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26.02.2022 21:16 Відповісти
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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26.02.2022 21:09 Відповісти
Особо радуют два Ила с десантом, хоть как-то отомстили за украинский борт 14.06.14. А количество орков, наколоченных за день, видно и посчитать уже тяжело.
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26.02.2022 21:09 Відповісти
Нічого. Чорти з тим підрахунком у пеклі справляться.
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26.02.2022 21:15 Відповісти
- А чого це ви, "москалі", без запрошення до нас в Україну, претеся?

- Так вы же сами говорите: "У нас мова співуча, кухня пахуча, дівчата веселі і тепла оселя...

- Так у нас ще й звитяга рішуча, ***** гострюча, "зайд" непроханих в землю кладуча!..."
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26.02.2022 21:31 Відповісти
Федорову терміново!
Налагодити звязок через "Дію" з Кобзоном - нехай ретельно всіх рахує.
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26.02.2022 21:31 Відповісти
У кобздона та хіру Алєксандрова аншлаг.
А лихі парфуми, певно, потомилися, облаштовуючи нові зкріпні котли для новоприставлених лаптів.
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26.02.2022 21:13 Відповісти
❗️❗️❗️ТЕРМІНОВО ПЕРЕШЛІТЬ ЦЕ У ВСІ ВАШІ ГРУПИ, ВСІМ ЗНАЙОМИМ, ПОЛІЦІЇ, ВСІМ ❗️❗️❗️

Цей телеграм канал публікує роботу розміщення міток в містах України! Велике прохання перейти і поскаржитись!

https://t.me/+VKWSAJJVAtsyZmE6
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26.02.2022 21:15 Відповісти
Сливают топливо: на Черниговщине оккупанты передумали идти в наступление

В Черниговской области на въезде в один из городов российские военные передумали идти в наступление и сливают топливо с техники.

Об этом сообщили на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook."На Черниговщине местные жители сообщают, что оккупанты на подъездах к городу специально сливают топливо из бензобаков, чтобы не идти на фактически гарантированное уничтожение Вооруженными Силами Украины. Уныние оккупантов растет почасово!",- говорится в заявлении.
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26.02.2022 21:16 Відповісти
смотрела сейчас, как обстреливают Харьков из градов, это ужас просто..., неужели нельзя никак их обезвредить с помощью Байрактаров или еще как
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26.02.2022 21:17 Відповісти
Обезвреживают, и довольно успешно. Свидетельств тому полно в иненте!
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26.02.2022 21:32 Відповісти
і ще більше будуть їх смалити. Порішали з Ердоганом. той перекрив Босфор кацам і нам допомогу військову потужну надасть найближчим часом.
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26.02.2022 21:41 Відповісти
завтра увидите часть пленных и 200Х грозных кадыровских ишаков по ТВ..... исайд
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26.02.2022 21:19 Відповісти
Меня тоже обнадежили, тоже жду! Размещайте срочно как придет!)
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26.02.2022 21:42 Відповісти
железнодорожный эшелон?)
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26.02.2022 21:20 Відповісти
****, я не знаю как у кого, но у меня это банер ипаный на странице и не могу его закрыть!
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26.02.2022 21:20 Відповісти
Банер проверки браузера?
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26.02.2022 21:27 Відповісти
Оборонний бліцкриг України! Військові успіхи ЗСУ увійдуть в усі книги по всесвітній історії та будуть вивчатися у ВУЗах всього світу!
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26.02.2022 21:31 Відповісти
Только что услышал, что фюрер с бранью прогнал герасимова, нач Генштаба, то есть уже определил виновного в провале, а ведь он длительное время был при фюрере, рисовал ему карты, учил "военному делу". Что же это значит, на себя взял руководство. Скоро самих шаманов из Тувы будет прогонять с матерщиной. Может самого Габышева приблизит, вылечился небось.

Ну а их преска вообще начал гнуть пургу про какие то бандероавтомобили.
журналюгам с рузге вообще надо для своих репортов выучить два слова своего кормчего и ежечасно их твердить - ОНА УТОНУЛА. А каждый может придумать свое продолжение, не ошибется
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26.02.2022 21:31 Відповісти
Откуда инфа? Если так то хорошо бы репостить на ресурсах рашки
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26.02.2022 22:13 Відповісти
Та не, "сморчок плешивый" боится шамана Габышева, как огня. Тот обещал его из кремля прогнать. Ну а прогнать его можно, понятно дело, только ногами вперед.
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26.02.2022 22:25 Відповісти
Головне, щоб загнана криса не натиснула ядерну кнопку
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26.02.2022 22:40 Відповісти
Фронтовий бомбардувальник українських Повітряних Сил Су-24М одним заходом розгромив колону із 20 одиниць військової техніки
===
Летая на такой рухляди 70-х годов, наши летчики творят такое, что не у каждого получится на F-35. Слава им!
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26.02.2022 21:36 Відповісти
Stinger в действии: в Каховке уничтожили вертолет оккупантов.

https://t.me/glavredinfo/23193
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26.02.2022 21:36 Відповісти
Так я не понял - в пресс-релизе 1 ИЛ-76, в новости - 2. Так сколько их сбили всё-таки ? Вроде ж было с утра, что один над Васильковом, один возле Белой Церкви . . . Это же не один и тот же . . . Или вся Киевская область по одному самолёту приложилась и все хотят зарубку на свою зенитку нацарапать ?

И ещё интересно, сколько в один ИЛ десантников помещается и сколько там экипажа ? Всего человек 50-60, наверное, в одной птичке зажмурилось ?
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26.02.2022 21:38 Відповісти
Повне завантаження в десантному варіанті (парашутному) - 126 рил Піхота - 167
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26.02.2022 21:48 Відповісти
Напевно же ж не порожняком летів, а "під зав'язку" . . .
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26.02.2022 22:39 Відповісти
Судячи з усього - ішов у "парашутному варіанті - з завданням захопить аеродром для посадки транспортників тобто 126 - десант + екіпаж Пишуть - спрацював Су-27
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26.02.2022 22:46 Відповісти
А в таких випадках прикриття винищувачами не передбачається ? Це ж "на убой" . . .
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26.02.2022 23:39 Відповісти
В таких случаях.... ))))
Блд, в таких случаях предусматривается обеспечение коридора пролёта с подавлением/уничтожением систем ПВО справа и слева, а также подавление действия авиации противника.
Я не буду, Вам тут цифры про ширину коридоров приводить. Вам, это не надо.
Но поверьте, цифры там впечатляющие.
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27.02.2022 01:00 Відповісти
1. В варианте, на десантирование парашютным способом - 126 чел.
2. В варианте, на десантирование посадочным способом - 145 чел.
3. В варианте перевозки/переброски, в двухпалубном варианте, на десантирование посадочным способом - 225 чел.
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27.02.2022 00:04 Відповісти
Ти хоч раз сам "двохпалубник" бачив? Я тільки читав про нього і мені здається що вони якщо і є то тільки в "штучному" варіанті - як "армата"
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27.02.2022 03:04 Відповісти
Не только видел, а и летал на таком девайсе.
Да, их реально, очень мало. Ну так это не отдельный самолёт))) Это этажерка, собранная внутри любого Ил-76. Их на полк было 2 комплекта.
Поэтому, всегда используют 1 и 2 варианты.
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27.02.2022 09:56 Відповісти
я "в курсі" Просто ще при Союзі чи то на навчаннях чи при перекиданні військ у афган та "єтажерка" людей покришила і по авіації пройшов наказ не "експериментувать" до особливого розпорядження і ті конструкції гнили на складах
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27.02.2022 10:10 Відповісти
Сутки прошли, видео обломков все нет, кажется мне пропаганда, хотелось бы конечно посмотреть как горит десантура, да и про байрактар тоже, там же камеры мощные, вон Азербайджан ежечасно видео показывал с беспилотниклв как разлетаются конечности, а тут ЖД состав целый.
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27.02.2022 01:09 Відповісти
Буде нам стобою що згадати.
Після довгих збавлених ночей.
Вивчив я далекий звук гармати.
І тривожний блиск твоїх очей.
Вивчив я далекий звук гармати.
І тривожний блиск твоїх очей.
Твої очі квіти темно-сині .
На узбічі радісних доріг.
Чи зустрінемось з тобою знову.
На своїх дорогах бойвих .
Чи зустрінемось з тобою знову.
На своїм дорогах бойвих.
Будут стрільна розриватись глухо.
І дріжати в вибухах земля .
Вийдеш ти в ту сторону послухай.
Де в багряних полум"ях поля.
Вийдеш ти в ту сторону послухай.
Де в багряних полум"ях поля.
І почуєш грізну броню волі.
І вктиться кровю битий шлях.
Будуть хлопці йти суворо чолі .
В сіруватих наче ніч рядах.
Будуть хлопці йти суворо чолі.
В сіруватих наче ніч рядах.
І пройдуть вони безмежним краєм.
Крізь руїни сіл, дерев і трав.
І напевно ти тоді зґадаеш.
Хто любов і мужність поєднав.
І напевно ти тоді зґадаєш.
Хто любов і мужність поєднав.
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26.02.2022 21:44 Відповісти
Ось тут ця пісня у виконанні Тараса Чубая.
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26.02.2022 23:39 Відповісти
Це моя улюблена пісня УПА. Завжди аж мурашки по шкірі...
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27.02.2022 01:38 Відповісти
Це, як казав швондер, какой-то позор. Кого ми, питається ,скільки років боялись? Получаєця давно їх валити треба було
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26.02.2022 21:45 Відповісти
Не буду виправляти помилки скопіював з сайту США!!! Тут американський танковий механік. Порада.
Танки погані в міських боях. Їм потрібна підтримка піхоти. Без чобіт на землі вони просто великі цілі з поганою видимістю. Гвинтівки повинні націлюватися на перископи, але найголовніше - на приціл на верхній частині вежі.
Зніміть дорожні знаки. Не дайте ворогу знати, де він знаходиться. Перемістіть знаки на неправильні вулиці. Танки дуже важкі, тому намагайтеся направити їх на вулиці, які не витримують їхньої ваги. Вони не можуть рухатися, якщо прорвуться в каналізацію.
Розбивайте сліди, якщо у вас є вибухівка. Доріжки також жахливі для того, щоб ловити такі речі, як колючий дріт або дріт. Поставте на вулиці все, що може втягнутися і заплутатися.
Двигун повинен дихати, тому кидайте свої коктейлі Молотова в те, що виглядає як забірник двигуна. Має гумові ремені, шланги та паливопроводи.
Танки - це кошмар матеріально-технічного забезпечення. Їм потрібен ланцюг поставок довжиною в милю для запчастин, і особливо палива. Зазвичай вони можуть проїхати лише близько 300 миль на покращених дорогах на одному баку палива. Зупиніть подачу, і танк - це просто гігантська купа марного заліза.
З бронеавтомобіля оглядовість погана. Якщо ви пофарбуєте обідні тарілки, щоб вони виглядали як міни, і поставте їх догори на вулиці, екіпаж танка не зможе визначити, справжні вони чи ні.
АРМІЯ США любить воювати вночі, тому що у нас є тепловізори. Thermal збирає тепло, тому ви не можете сховатися за кущем, але все, що має температуру навколишнього середовища, виглядає як чорний квадрат. Вони не можуть бачити крізь вікна, тому що скло навколишнє.
Розріжте картонні коробки і поставте їх скрізь. Картон має ту ж температуру, що й навколишнє середовище. Приховування за будь-чим, що затьмарює зір, працює лише в тому випадку, якщо в них немає тепла. Листи картону в кожному кущі, дереві і т. д. Буде просто квадрат в тепловізорі.
Встановіть їх скрізь як відволікаючі фактори. Зробіть хаос місцевості для ворога.
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26.02.2022 21:50 Відповісти
Спасибо за работу
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26.02.2022 22:43 Відповісти
Нихуя не понял с этими ИЛами, то один, то два, то полтора... по мне, чем больше - тем лучше, но тема в СМИ полностью не раскрыта
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26.02.2022 21:55 Відповісти
А куди русня ешелоном могла завозити пальне?
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26.02.2022 22:00 Відповісти
С такими успехами мы могли бы и Донбасс отвоевать обратно и погнать россиян до границы
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26.02.2022 22:16 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.02.2022 22:54 Відповісти
Байрактаром -ешелон палива аж занадто велика ефективність для такої маленької пташки, і це добре, і так мус бути, нехай мавпи становляться бурлаками, або пішки в свої рідні *****!
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26.02.2022 22:57 Відповісти
Усі знають, що ка цапи погані. Але як тільки ка цап здихає, він одразу стає хорошим. Ми робимо кацапів хорошими. Нам потрібно більше хороших кацапів!
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26.02.2022 23:23 Відповісти
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