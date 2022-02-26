Протягом доби російські окупанти втратили три літака СУ-30СМ, 11 вертольотів, два СУ-25, два ІЛ-76МД, знищено ешелон з пальним, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Протиповітряна оборона Повітряних Сил ЗСУ продовжує завдавати суттєвих втрат авіації окупантів, бронетехніці та живій силі противника. Протягом доби російські окупанти втратили 3 СУ-30СМ, 11 вертольотів, два СУ-25, два ІЛ-76МД, знищенно колону техніки з пальним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Протягом поточної доби російські окупаційні війська втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ, 2 штурмовики Су-25 та ще один військово-транспортний Іл-76 МД із десантом окупантів. Ворожу техніку знищували: винищувачі Су-27, бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-300 та Бук М-1.
Фронтовий бомбардувальник українських Повітряних Сил Су-24М одним заходом розгромив колону із 20 одиниць військової техніки.
Блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Байрактар ТБ-2, який знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Недавно бачив відео з розбитої колони забезпечення з під Харкова, то за одним Мазом була причіплення бочка для ПММ ще з 50 років випуску, коли вони мавпували з вермахту повним ходом.
https://www.youtube.com/watch?v=ugdIpuX1-hw&t=4s
Шоб війни більше не було...
Эта техника используется для разрушения зданий и сооружений объёмным взрывом.
Білорусси, ви точно хочете сюди йти?
Наши возмутились.
Фирма СРАЗУ ЖЕ уволила с формулировкой : для русских у нас работы нет!!!!
- Так вы же сами говорите: "У нас мова співуча, кухня пахуча, дівчата веселі і тепла оселя...
- Так у нас ще й звитяга рішуча, ***** гострюча, "зайд" непроханих в землю кладуча!..."
Налагодити звязок через "Дію" з Кобзоном - нехай ретельно всіх рахує.
А лихі парфуми, певно, потомилися, облаштовуючи нові зкріпні котли для новоприставлених лаптів.
Цей телеграм канал публікує роботу розміщення міток в містах України! Велике прохання перейти і поскаржитись!
https://t.me/+VKWSAJJVAtsyZmE6
В Черниговской области на въезде в один из городов российские военные передумали идти в наступление и сливают топливо с техники.
Об этом сообщили на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook."На Черниговщине местные жители сообщают, что оккупанты на подъездах к городу специально сливают топливо из бензобаков, чтобы не идти на фактически гарантированное уничтожение Вооруженными Силами Украины. Уныние оккупантов растет почасово!",- говорится в заявлении.
Ну а их преска вообще начал гнуть пургу про какие то бандероавтомобили.
журналюгам с рузге вообще надо для своих репортов выучить два слова своего кормчего и ежечасно их твердить - ОНА УТОНУЛА. А каждый может придумать свое продолжение, не ошибется
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Летая на такой рухляди 70-х годов, наши летчики творят такое, что не у каждого получится на F-35. Слава им!
https://t.me/glavredinfo/23193
И ещё интересно, сколько в один ИЛ десантников помещается и сколько там экипажа ? Всего человек 50-60, наверное, в одной птичке зажмурилось ?
Блд, в таких случаях предусматривается обеспечение коридора пролёта с подавлением/уничтожением систем ПВО справа и слева, а также подавление действия авиации противника.
Я не буду, Вам тут цифры про ширину коридоров приводить. Вам, это не надо.
Но поверьте, цифры там впечатляющие.
2. В варианте, на десантирование посадочным способом - 145 чел.
3. В варианте перевозки/переброски, в двухпалубном варианте, на десантирование посадочным способом - 225 чел.
Да, их реально, очень мало. Ну так это не отдельный самолёт))) Это этажерка, собранная внутри любого Ил-76. Их на полк было 2 комплекта.
Поэтому, всегда используют 1 и 2 варианты.
Після довгих збавлених ночей.
Вивчив я далекий звук гармати.
І тривожний блиск твоїх очей.
Вивчив я далекий звук гармати.
І тривожний блиск твоїх очей.
Твої очі квіти темно-сині .
На узбічі радісних доріг.
Чи зустрінемось з тобою знову.
На своїх дорогах бойвих .
Чи зустрінемось з тобою знову.
На своїм дорогах бойвих.
Будут стрільна розриватись глухо.
І дріжати в вибухах земля .
Вийдеш ти в ту сторону послухай.
Де в багряних полум"ях поля.
Вийдеш ти в ту сторону послухай.
Де в багряних полум"ях поля.
І почуєш грізну броню волі.
І вктиться кровю битий шлях.
Будуть хлопці йти суворо чолі .
В сіруватих наче ніч рядах.
Будуть хлопці йти суворо чолі.
В сіруватих наче ніч рядах.
І пройдуть вони безмежним краєм.
Крізь руїни сіл, дерев і трав.
І напевно ти тоді зґадаеш.
Хто любов і мужність поєднав.
І напевно ти тоді зґадаєш.
Хто любов і мужність поєднав.
Танки погані в міських боях. Їм потрібна підтримка піхоти. Без чобіт на землі вони просто великі цілі з поганою видимістю. Гвинтівки повинні націлюватися на перископи, але найголовніше - на приціл на верхній частині вежі.
Зніміть дорожні знаки. Не дайте ворогу знати, де він знаходиться. Перемістіть знаки на неправильні вулиці. Танки дуже важкі, тому намагайтеся направити їх на вулиці, які не витримують їхньої ваги. Вони не можуть рухатися, якщо прорвуться в каналізацію.
Розбивайте сліди, якщо у вас є вибухівка. Доріжки також жахливі для того, щоб ловити такі речі, як колючий дріт або дріт. Поставте на вулиці все, що може втягнутися і заплутатися.
Двигун повинен дихати, тому кидайте свої коктейлі Молотова в те, що виглядає як забірник двигуна. Має гумові ремені, шланги та паливопроводи.
Танки - це кошмар матеріально-технічного забезпечення. Їм потрібен ланцюг поставок довжиною в милю для запчастин, і особливо палива. Зазвичай вони можуть проїхати лише близько 300 миль на покращених дорогах на одному баку палива. Зупиніть подачу, і танк - це просто гігантська купа марного заліза.
З бронеавтомобіля оглядовість погана. Якщо ви пофарбуєте обідні тарілки, щоб вони виглядали як міни, і поставте їх догори на вулиці, екіпаж танка не зможе визначити, справжні вони чи ні.
АРМІЯ США любить воювати вночі, тому що у нас є тепловізори. Thermal збирає тепло, тому ви не можете сховатися за кущем, але все, що має температуру навколишнього середовища, виглядає як чорний квадрат. Вони не можуть бачити крізь вікна, тому що скло навколишнє.
Розріжте картонні коробки і поставте їх скрізь. Картон має ту ж температуру, що й навколишнє середовище. Приховування за будь-чим, що затьмарює зір, працює лише в тому випадку, якщо в них немає тепла. Листи картону в кожному кущі, дереві і т. д. Буде просто квадрат в тепловізорі.
Встановіть їх скрізь як відволікаючі фактори. Зробіть хаос місцевості для ворога.