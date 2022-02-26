Протягом доби російські окупанти втратили три літака СУ-30СМ, 11 вертольотів, два СУ-25, два ІЛ-76МД, знищено ешелон з пальним, - Генштаб ЗСУ

Протиповітряна оборона Повітряних Сил ЗСУ продовжує завдавати суттєвих втрат авіації окупантів, бронетехніці та живій силі противника. Протягом доби російські окупанти втратили 3 СУ-30СМ, 11 вертольотів, два СУ-25, два ІЛ-76МД, знищенно колону техніки з пальним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Протягом поточної доби російські окупаційні війська втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ, 2 штурмовики Су-25 та ще один військово-транспортний Іл-76 МД із десантом окупантів. Ворожу техніку знищували: винищувачі Су-27, бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-300 та Бук М-1.

Фронтовий бомбардувальник українських Повітряних Сил Су-24М одним заходом розгромив колону із 20 одиниць військової техніки.

Блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Байрактар ТБ-2, який знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами", - йдеться у повідомленні.

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