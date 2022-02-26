Командир полку "Азов": Маріуполь буде захищений. Ми будемо битися до останньої краплі крові. ВIДЕО

В соцмережах публікують звернення командира полку Азов, який обіцяє боронити Маріуполь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Маріуполь боронять Збройні сили України, Національна гвардія, полк "Азов" та інші силові структури.

"Ми будемо битися до останньої краплі крові. Нам не страшні ані ворожі танки, ані ракетні удари, ані ворожа авіація. Я наказую кожному бійцю полку "Азов" битися до останнього. Ми будемо знищувати росіян у повітрі, на землі та на воді. Разом до перемоги. Слава Україні", - сказав командир.