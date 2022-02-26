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війна (56444) Маріуполь (2820) оборона (1227) Азов (678)

Командир полку "Азов": Маріуполь буде захищений. Ми будемо битися до останньої краплі крові. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командир полку

В соцмережах публікують звернення командира полку Азов, який обіцяє боронити Маріуполь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Маріуполь боронять Збройні сили України, Національна гвардія, полк "Азов" та інші силові структури.

"Ми будемо битися до останньої краплі крові. Нам не страшні ані ворожі танки, ані ракетні удари, ані ворожа авіація. Я наказую кожному бійцю полку "Азов" битися до останнього. Ми будемо знищувати росіян у повітрі, на землі та на воді. Разом до перемоги. Слава Україні", - сказав командир.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+47
⚡️Директор сети заправок GLUSCO подарил все горючее и бензовозы компании на нужды обороны Украины.
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26.02.2022 21:11
+42
⚡️ Правительство Германии одобрило передачу Украине 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.
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26.02.2022 21:10
+38
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26.02.2022 21:16
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⚡️ Правительство Германии одобрило передачу Украине 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.
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26.02.2022 21:10 Відповісти
Патріоти на підході!
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26.02.2022 21:17 Відповісти
Козлы! Наконец-то созрели. А если серьёзно, то в ближайшем будущем всё политическое руководство евросоюза необходимо менять, вследствие его тотальной коррумпированности со стороны лубянского режима. Также надо гнать эту лубянскую нечисть изо всех международных организаций - научных, культурных, спортинвных и прочих. Только так и никак иначе, что бы русским вяличием не смердило больше во веки веков! Да ив совбезе ООН до сих пор сидит международный преступник и принимает, а точнее блокирует все миролюбивые начинания. Его особенно выгнать пинком под жопу - и на гиляку!
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26.02.2022 21:44 Відповісти
и 600 стингеров !!
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26.02.2022 23:15 Відповісти
Удачи, ребята!
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26.02.2022 21:10 Відповісти
⚡️Директор сети заправок GLUSCO подарил все горючее и бензовозы компании на нужды обороны Украины.
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26.02.2022 21:11 Відповісти
В Харкові кацапський БТР спалили "коктейлями Молотова".

https://twitter.com/ihor108/status/1497640441562423302
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26.02.2022 21:11 Відповісти
БТР на три оси, как на "Точка-У"
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26.02.2022 22:22 Відповісти
краще до останнього кацапа, а полон не брати
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26.02.2022 21:11 Відповісти
Бийтесь до останнього кацапа.
Ми віримо у вас!
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26.02.2022 21:11 Відповісти
До Перемоги!
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26.02.2022 21:12 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА НАШИМ ВОЇНАМ!
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26.02.2022 21:12 Відповісти
⚡️Обстановка в Киевской области по данным ОГА:

Идут трудные бои за Гостомель, там большое скопление техники.
В Василькове продолжается битва за аэродром.
В Вышгороде - большое скопление техники россиян.
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26.02.2022 21:12 Відповісти
это информация прямо на сейчас?
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26.02.2022 21:15 Відповісти
На 20:57
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26.02.2022 21:21 Відповісти
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26.02.2022 21:16 Відповісти
Вот этот омоновец и рассказывал о прямом участии белорашкинских военных в агрессии против Украины.
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26.02.2022 21:20 Відповісти
омоновцев стрелять на месте ,они избивали женщин и молодых хлопцев убивали и калечили !!
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26.02.2022 23:20 Відповісти
друзі дивлюсь зараз Соловйіний Помьот,просто кайфую)) кацапи обісрані сидять,очинятка бігають,рученьки трясуться хочуть миру...
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26.02.2022 21:12 Відповісти
Сомневаюсь, что они хотят мира
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26.02.2022 21:16 Відповісти
кацапи коли отримують в бубен - відразу хочуть миру. по службі в СА знаю
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26.02.2022 21:20 Відповісти
Так і є. В них хто їм в рило дав - той і ліпший друг.
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26.02.2022 21:25 Відповісти
ти тупий? в СА служили всі народи сересеру
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26.02.2022 23:04 Відповісти
по-перше, "кацапи" не русскіе а угро-фини, по-друге кацапи "бєлимі" завжди вважали тільки себе а всі інші -якісь там хохли, бульбаші, лабуси, чурки, чурбани і т.д.. з того часу нічого не змінилось
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26.02.2022 23:58 Відповісти
da. usi narodi. ja litovec. i sluzil v ac v germanii. i ******* tolko moskalei. bo urodi i svolochi - pogolovno. mog sest po statje - sverchka jobnul na zemliu i pridushil - shtob piatna poboev na sviniachei pjannoi morde ne ostalis. ***** na utro az chest otdal prohodia.
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27.02.2022 00:31 Відповісти
veshaisia - kurva moskovskaja. i ****** chechencev zaglativai. pizlil i v litve takix kak ti - radi zabavi. do toi zizni chto u menia v anglii - tebe kak do marsa
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27.02.2022 00:40 Відповісти
to ti moskal - to ti s latviji - to flag nemchuri - ne grazdanin gandonovij ili krievus zirgas pimpis . ti ne evropeec - ti potomok vatnix ******* v Rige. i ne tvojo gandon ruskij delo kak ja v anglii zivu. ubeisia ob afalt - kurva ruskaja
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27.02.2022 00:58 Відповісти
eto u tebia gandon podgoraet - okazivaecia ti vatnoe govno - kormilec ***** ))) iz takih kak ti i cheloveka ne zdelaesh - to kusok govna ruskovo - pnul kak shval i perestupil. pasport to poluchil, ne grazdanin, a to u tebia i s latishskim hujovo.
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27.02.2022 01:10 Відповісти
Они с самого начала делали вид, что они устанавливают мир, а Украина им мешает. Поэтому все московские подпевалы выставили эмблемки "За мир". Я тоже за мир, но они погань портят любую светлую идею к которой касаются.
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26.02.2022 21:21 Відповісти
руки помийте потім!
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26.02.2022 21:18 Відповісти
Не знаю, как вы эти помои смотрите. Должно быть у вас стальные нервы.
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26.02.2022 21:24 Відповісти
І міцний рвотний рефлекс.
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26.02.2022 22:46 Відповісти
Як бачимо на фото , мангали на башні танку ніхера не допомогають. Розшарте це фото в інеті . Фото з Чернігова .

https://twitter.com/UkropKL/status/1497571417902047233

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26.02.2022 21:13 Відповісти
Канапи сміялися з нас, що ми кастрюлі носили, а вони якісь мангали видумали, на яких Джавеліни бурятів смажать.
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26.02.2022 21:22 Відповісти
Здається це Рівнопілля - 20 км від Чернігова Саме там був сильний бій
Товаришу мати телефонувала - 2 "Гради" у сам Чернігів "приблудилися" так підпалили обидва на об"їздній дорозі
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26.02.2022 21:23 Відповісти
Марик держись! смерть ворогам!
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26.02.2022 21:14 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВААА!МАРІУПОЛЬ ТРИМАЙСЯ!
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26.02.2022 21:15 Відповісти
_Я не понимаю, где весь резерв первой очереди, про который так бодро рассказывали эксперты до 24 февраля?
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26.02.2022 21:16 Відповісти
Там де треба.
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26.02.2022 21:18 Відповісти
Два дня прошло. Мобилизация резерва это буквально месяц. Плюс наша проблема не люди, а техника и снабжение сейчас.
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26.02.2022 21:19 Відповісти
И кое-кто этот месяц подарил врагу! Хотя был предупреждён о вторжении!
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26.02.2022 21:21 Відповісти
Да. Наша военная машина только заработала два дня назад.
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26.02.2022 21:22 Відповісти
И разминировал заградительные поля!
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26.02.2022 22:47 Відповісти
Тримайтеся, хлопці. Їбашим кацапів по всіх напрямках. Смердючі кацапи напали на Україну.
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26.02.2022 21:17 Відповісти
Капець кацапам!
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26.02.2022 21:17 Відповісти
Верим.
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26.02.2022 21:18 Відповісти
Молодці азовці.
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26.02.2022 21:19 Відповісти
‼️Танкісти ЗСУ розбили колону військ РФ, що заходила на північно-східному напрямку від Харкова.

Підрозділи спецпризначення Нацгвардії отримали завдання провести дорозвідку та знищення решти сил противника.

Із трофеїв - залишили вцілілу техніку.

https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497595891649187845?s=20&t=liNl5znq8R7TWA0Tp7wd2g
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26.02.2022 21:21 Відповісти
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26.02.2022 21:22 Відповісти
Хлопці , рідненькі Ви наші , бийтеся з москальською сволотою ,
Тільки до останньої каплі крові московіта ,
а Ви повертайтеся живими 😡💪✊
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26.02.2022 21:23 Відповісти
Что такое полк, когда их атакуют сразу с запада и востока. Боже...
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26.02.2022 21:24 Відповісти
Так він казав, що там і ЗСУ. В Маріуполі багато війська, але дивно, що дали казламордим підійти с заходу.
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26.02.2022 21:28 Відповісти
Они там не одни.
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26.02.2022 21:28 Відповісти
Азовцы! Бейте врага аккуратно но сильно! И на смерть!
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26.02.2022 21:24 Відповісти
Памятаєте Кобзаря?Отак подивишся здаля на москаля- неначе справді він людина: іде собі як сиротина, очима- блим, губами- плям, і десь трапляється хвилина- його буває навіть жаль. А ближче підійдеш- скотина.
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26.02.2022 21:27 Відповісти
"Ми будемо битися до кінця.
Слава Україні"
Пряма мова - закінчення речі
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26.02.2022 21:28 Відповісти
Ребята возвращайтесь живыми, Слава Украине!
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26.02.2022 21:28 Відповісти
Хлопці, ви повинні жити.
А гинути мають лише вороги.

Знищуйте їх несамовито.
І нехай вас береже Небо !
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26.02.2022 21:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=b6x0VdDZGy0

спочатку його забанили за помилку у слові ботоферНа у заголовку , Ростік його виправив
Дивіться правильну версію- а ручки як священнослужителя тримає
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26.02.2022 21:30 Відповісти
Російські окупанти масово кидають техніку. В них закінчується паливо, їжа, збільшується СТРАХ. ЛАСКАВО ПРОСИМО В ПЕКЛО!!! РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО! БИЙ ОКУПАНТА!

https://twitter.com/GeneralStaffUA/status/1497612450006458368

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26.02.2022 21:30 Відповісти
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26.02.2022 21:31 Відповісти
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26.02.2022 21:31 Відповісти
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26.02.2022 21:32 Відповісти
Хай Господь допомагає і молимось за Вас.
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26.02.2022 21:33 Відповісти
Бывает и "сталинград" решает исход войны.
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26.02.2022 21:35 Відповісти
Уничтоженная российская техника в Харьковской области. Допрос пленных

https://youtu.be/XE418deIhtM
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26.02.2022 21:35 Відповісти
До ВОРОЖОЇ останньої краплі бийтеся, а ви всі наші дорогі будьте живі та здорові на довгі-довгі роки.
Не беріть ядовитих змій у полон, не варто панькатася з тими, хто прийшов нас нищити.
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26.02.2022 21:36 Відповісти
Слава вам,наші Воїни!!! Бережи вас усіх Свята Покрова.🙏🇺🇦
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26.02.2022 21:37 Відповісти
Уничтоженная российская техника в Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=uYf6mzC6ktQ
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26.02.2022 21:40 Відповісти
Если видео, что я смотрел, не фейк - то Кадыров отказался отправлять свою гвардию в Украину. Сказал, что украинцы слишком сильно 3,14здят оккупантов и он не хочет в этом побоище участвовать 😂😂😂
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26.02.2022 21:41 Відповісти
Я нисколько не сомневаюсь, что герои будут стоять до последнего. Вот только непонятно, колонны кацапской техники свободно без какого-либо сопротивления через Приморск, Бердянс и обойдя Мелитополь заходят в тыл Мариуполя, чтобы полностью окружить его. Неужели никаких выводов после Илловайска и Дебальцево Генштаб ВСУ не извлёк? Слышал, что привлекли к оперативному управлнию "мастера по организации котлов" Муженко. И молчат, как в рот воды набрали. Потом, суки, скажут, што наши бойцы погибли как герои.
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26.02.2022 21:44 Відповісти
Там некому окружать. Завтра им влупят с северных степей по коммуникациям, сбросят в море, и будут драпать за перешеек, роняя тапки.
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26.02.2022 22:02 Відповісти
Да. У них абсолютно голый тыл. Они думали взять в клещи, но сами попадут в клещи. Если всё сделают правильно.
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26.02.2022 22:18 Відповісти
Крепкие парни. В 14-15 под Мариком часто с ними "работали".
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26.02.2022 21:45 Відповісти
Колонны орков не заходят в города, идут по обьездным дорогам. похоже главная задача Киев (руководство)
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26.02.2022 21:46 Відповісти
До останньої крові москалів. Героям Слава!
Марік, тримайся, ми молимося за вас
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26.02.2022 21:57 Відповісти
Українці - єдині, вони переможуть ту навалу, щоби не було на нашій землі вже ніколи ворога-супостата. Слава Україні!
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26.02.2022 22:07 Відповісти
Героям Слава! Смерть оркам путінським😡хай щастить!!!
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26.02.2022 22:22 Відповісти
 
 