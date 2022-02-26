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Командир полку "Азов": Маріуполь буде захищений. Ми будемо битися до останньої краплі крові. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В соцмережах публікують звернення командира полку Азов, який обіцяє боронити Маріуполь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Маріуполь боронять Збройні сили України, Національна гвардія, полк "Азов" та інші силові структури.
"Ми будемо битися до останньої краплі крові. Нам не страшні ані ворожі танки, ані ракетні удари, ані ворожа авіація. Я наказую кожному бійцю полку "Азов" битися до останнього. Ми будемо знищувати росіян у повітрі, на землі та на воді. Разом до перемоги. Слава Україні", - сказав командир.
Топ коментарі
+47 Запорізький козак
показати весь коментар26.02.2022 21:11
+42 Запорізький козак
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+38 Павло ШОвте
показати весь коментар26.02.2022 21:16
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https://twitter.com/ihor108/status/1497640441562423302
Ми віримо у вас!
Идут трудные бои за Гостомель, там большое скопление техники.
В Василькове продолжается битва за аэродром.
В Вышгороде - большое скопление техники россиян.
https://twitter.com/UkropKL/status/1497571417902047233
Товаришу мати телефонувала - 2 "Гради" у сам Чернігів "приблудилися" так підпалили обидва на об"їздній дорозі
Підрозділи спецпризначення Нацгвардії отримали завдання провести дорозвідку та знищення решти сил противника.
Із трофеїв - залишили вцілілу техніку.
https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497595891649187845?s=20&t=liNl5znq8R7TWA0Tp7wd2g
Тільки до останньої каплі крові московіта ,
а Ви повертайтеся живими 😡💪✊
Слава Україні"
Пряма мова - закінчення речі
А гинути мають лише вороги.
Знищуйте їх несамовито.
І нехай вас береже Небо !
спочатку його забанили за помилку у слові ботоферНа у заголовку , Ростік його виправив
Дивіться правильну версію- а ручки як священнослужителя тримає
https://twitter.com/GeneralStaffUA/status/1497612450006458368
https://youtu.be/XE418deIhtM
Не беріть ядовитих змій у полон, не варто панькатася з тими, хто прийшов нас нищити.
https://www.youtube.com/watch?v=uYf6mzC6ktQ
Марік, тримайся, ми молимося за вас