Переказати благодійні внески на потреби ЗСУ можна у всіх працюючих відділеннях "Укрпошти", - пресслужба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Національний поштовий оператор відтепер приймає благодійні внески на потреби Збройних сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Укрпошти".
"Переказати кошти на спеціальний рахунок, що відкрився 24 лютого НБУ з метою збору коштів для потреб армії, можна у всіх працюючих відділеннях "Укрпошти", - йдеться у повідомленні.
Національний оператор комісію за переказ коштів брати не буде.
Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA84300001000000047330992708
Рахунок - мультивалютний, створений та відкритий і для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – в іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юанях Женьміньбі та ієнах), і від українського бізнесу та громадян - у національній валюті.
Будь ласка, зачекайте...
Позавчора замовили з Києва 40 -- 50 матрасів для ліжок. Для Тер. Оборони.
Матраси не проблема. А як їх спрямувати, куди треба?
...вирішуєму по-троху...
ps - трохи закинув браттям
Але поштою лампово так, по-доброму архаїчно...
(думка вголос) Цікаво, скільки коштував би кілер для *****? Мля, скинулися б усією Україною...
Назва ЛАТИНСЬКИМИ
Рахунок
BIC або SWIFT
і все не треба плутати банками кореспондентами