Переказати благодійні внески на потреби ЗСУ можна у всіх працюючих відділеннях "Укрпошти", - пресслужба

Національний поштовий оператор відтепер приймає благодійні внески на потреби Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Укрпошти".

"Переказати кошти на спеціальний рахунок, що відкрився 24 лютого НБУ з метою збору коштів для потреб армії, можна у всіх працюючих відділеннях "Укрпошти", - йдеться у повідомленні.

Національний оператор комісію за переказ коштів брати не буде.

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Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA84300001000000047330992708

Рахунок - мультивалютний, створений та відкритий і для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – в іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юанях Женьміньбі та ієнах), і від українського бізнесу та громадян - у національній валюті.

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