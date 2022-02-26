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благодійність (435) НБУ (1434) Укрпошта (270) ЗСУ (5715)

Переказати благодійні внески на потреби ЗСУ можна у всіх працюючих відділеннях "Укрпошти", - пресслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Переказати благодійні внески на потреби ЗСУ можна у всіх працюючих відділеннях

Національний поштовий оператор відтепер приймає благодійні внески на потреби Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Укрпошти".

"Переказати кошти на спеціальний рахунок, що відкрився 24 лютого НБУ з метою збору коштів для потреб армії, можна у всіх працюючих відділеннях "Укрпошти", - йдеться у повідомленні.

Національний оператор комісію за переказ коштів брати не буде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судовий та митний конфіскат піде на потреби ЗСУ, - Уряд

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA84300001000000047330992708

Рахунок - мультивалютний, створений та відкритий і для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – в іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юанях Женьміньбі та ієнах), і від українського бізнесу та громадян - у національній валюті.

Також читайте: За добу на спецрахунок для збору коштів на потреби армії надійшло майже 300 млн грн, - НБУ

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+2
Електронним шляхом простіше, через Приват24 збсь.
Але поштою лампово так, по-доброму архаїчно...

(думка вголос) Цікаво, скільки коштував би кілер для *****? Мля, скинулися б усією Україною...
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26.02.2022 21:33
+2
Сегодня только узнали- сразу с женой скинули по ковидной тысяче на нужды ВСУ. Мелочь, но хоть так.
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26.02.2022 21:37
+1
Дайте счёт министерства обороны для переводов в евро. Украинцы мы с вами. Все вместе мы победим. Слава Украiнi!
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26.02.2022 21:42
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Дуже цікаве питання!
Позавчора замовили з Києва 40 -- 50 матрасів для ліжок. Для Тер. Оборони.
Матраси не проблема. А як їх спрямувати, куди треба?
...вирішуєму по-троху...
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26.02.2022 21:18 Відповісти
а для тех кто в настоящий момент не в Украине?
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26.02.2022 21:27 Відповісти
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
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26.02.2022 21:42 Відповісти
Не понимаю почему нельзя организовать какой-то рессурс для тех кто за пределами Украины и хочет помочь.
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26.02.2022 21:28 Відповісти
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
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26.02.2022 21:42 Відповісти
Нету здесь такого понятия как кореспонденский счёт. Может и есть но наверное нужно в банк идти или ещё куда то.
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26.02.2022 21:57 Відповісти
Виправде рахунок, там не вистачає одного нулика.
ps - трохи закинув браттям
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26.02.2022 21:29 Відповісти
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
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26.02.2022 21:43 Відповісти
все вірно. В статті на цензо - 7 нулів, в вашій - 8. Ось я й написав, що одного не вистачає
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26.02.2022 21:51 Відповісти
Електронним шляхом простіше, через Приват24 збсь.
Але поштою лампово так, по-доброму архаїчно...

(думка вголос) Цікаво, скільки коштував би кілер для *****? Мля, скинулися б усією Україною...
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26.02.2022 21:33 Відповісти
Гадаю, багато хто погодився б на то абсолютно безкоштовно.
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26.02.2022 21:49 Відповісти
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26.02.2022 21:34 Відповісти
Сегодня только узнали- сразу с женой скинули по ковидной тысяче на нужды ВСУ. Мелочь, но хоть так.
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26.02.2022 21:37 Відповісти
Дайте счёт министерства обороны для переводов в евро. Украинцы мы с вами. Все вместе мы победим. Слава Украiнi!
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26.02.2022 21:42 Відповісти
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
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26.02.2022 21:44 Відповісти
Хтось може написати три речи латинськими літерами? Лише три без всяких банків кореспондентів які нікому не потрібні. Рахунок для ЗСУ у НБУ. Щоб перерахувати із за кордону.
Назва ЛАТИНСЬКИМИ
Рахунок
BIC або SWIFT

і все не треба плутати банками кореспондентами
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26.02.2022 22:40 Відповісти
 
 