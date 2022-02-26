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Директор мережі заправок Glusco Вандич просить владу забрати пальне та бензовози для оборони України
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Мережа готова надати свої ресурси військовим та силовим структурам.
Про це Вандич написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Звертаюся до офіційних органів державної влади: заберіть з наших заправок ПАЛЬНЕ на потреби армії, поліції, МНС, тероборони, медицини. Upd.: Заберіть також наші БЕНЗОВОЗИ", - написав він.
Топ коментарі
+26 Ksenia VB
показати весь коментар26.02.2022 21:16
+21 Ksenia VB
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+15 Запорізький козак
показати весь коментар26.02.2022 21:17
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Рубрика чего добился путин:
⚡Через неделю мы будем обязаны вернуть все самолёты Boeing и Airbus владельцу - Ирландской лизинговой компании. Если не вернём, у них отключат программное обеспечение и они не смогут летать.
Своих самолётов у нас нет!
Звісно не хоче
Стріляти таких відразу!
Нехай роздадуть селянам - відразу з каністрами і бочками приїдуть. Весна - паливо потрібне для траторів. А тим, хто віддав -так і бути - зарахується "явка з повиною"
Что он сказал и чем помог - пока не известно !
Glusco
Якщо так то вони ше й пальне зіпсують навмисно. Треба бути уважним тут
на нього бомба часом не має впасти ?