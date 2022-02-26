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Директор мережі заправок Glusco Вандич просить владу забрати пальне та бензовози для оборони України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Директор мережі заправок Glusco Вандич просить владу забрати пальне та бензовози для оборони України

Мережа готова надати свої ресурси військовим та силовим структурам.

Про це Вандич написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до офіційних органів державної влади: заберіть з наших заправок ПАЛЬНЕ на потреби армії, поліції, МНС, тероборони, медицини. Upd.: Заберіть також наші БЕНЗОВОЗИ", - написав він.

Директор мережі заправок Glusco Вандич просить владу забрати пальне та бензовози для оборони України 01
Директор мережі заправок Glusco Вандич просить владу забрати пальне та бензовози для оборони України 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
Данил Денежкин 🇺🇦🦎@denezhken·5 год
Рубрика чего добился путин:
⚡Через неделю мы будем обязаны вернуть все самолёты Boeing и Airbus владельцу - Ирландской лизинговой компании. Если не вернём, у них отключат программное обеспечение и они не смогут летать.
Своих самолётов у нас нет!
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26.02.2022 21:16
+21
Дякуємо !
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26.02.2022 21:16
+15
⚡️СМИ пишут, что во многих регионах тероборона показала себя эффективно. Люди "коктейлями Молотова" уничтожают российскую бронетехнику.
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26.02.2022 21:17
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Дякуємо !
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26.02.2022 21:16 Відповісти
Данил Денежкин 🇺🇦🦎@denezhken·5 год
Рубрика чего добился путин:
⚡Через неделю мы будем обязаны вернуть все самолёты Boeing и Airbus владельцу - Ирландской лизинговой компании. Если не вернём, у них отключат программное обеспечение и они не смогут летать.
Своих самолётов у нас нет!
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26.02.2022 21:16 Відповісти
а шо там бєня? Не хоче поділитися паливом та гсм?
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26.02.2022 21:55 Відповісти
Беня?
Звісно не хоче
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26.02.2022 22:00 Відповісти
Беня, може. Но потом счет выставит, когда победим.
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26.02.2022 22:44 Відповісти
Поідлитися? Беня і тоді нажився. Ця наволоч вміє тільки КРАСТИ. Чому в нього не спитали ДЕ крадені украньскі гроші це велике питання
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26.02.2022 22:08 Відповісти
⚡️СМИ пишут, что во многих регионах тероборона показала себя эффективно. Люди "коктейлями Молотова" уничтожают российскую бронетехнику.
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26.02.2022 21:17 Відповісти
Це дуже складний час для України, але це і час неймовірних можливостей. Ми побачимо, хто друг і хто ворог. А також ми, як нація, можемо зробити еволюційний стрибок.
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26.02.2022 21:18 Відповісти
Де зараз цивільні літаки не літають.

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26.02.2022 21:19 Відповісти
На Черниговщине местные жители сообщают, что оккупанты на подъездах в город специально сливают горючее из бензобаков, чтобы не идти на фактически гарантированное уничтожение Вооруженными Силами Украины. Уныние оккупантов растет почасово'', - сообщили в Сухопутных войсках Украины На Черниговщине оккупанты сливают топливо с баков, чтобы не идти в наступление: боятся, что их уничтожат ВСУ
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26.02.2022 21:21 Відповісти
Куди зливають???
Стріляти таких відразу!
Нехай роздадуть селянам - відразу з каністрами і бочками приїдуть. Весна - паливо потрібне для траторів. А тим, хто віддав -так і бути - зарахується "явка з повиною"
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26.02.2022 22:00 Відповісти
А що скажуть власники інших заправочних мереж.
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26.02.2022 21:25 Відповісти
Большая часть берет ГСМ у Бени !
Что он сказал и чем помог - пока не известно !
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26.02.2022 21:41 Відповісти
Беня срана руцьке консерва. Це нарив, чиряк українського народу. Це любитель та прихильник руцкага міра. Він свиноподібне пропнував вести нас в таежний саюз.
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26.02.2022 22:06 Відповісти
Боже, як це прекрасно!
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26.02.2022 21:26 Відповісти
Украінці , українські компанії - будьте гідні
Glusco
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26.02.2022 21:31 Відповісти
Це ж наче медведчуцька контора, чи як? У мене під будинком перестали там наливати бензин коли на Медведчука наклали санкції.
Якщо так то вони ше й пальне зіпсують навмисно. Треба бути уважним тут
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26.02.2022 21:35 Відповісти
использовать для коктелей лаврова
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26.02.2022 21:50 Відповісти
Ой як цікаво, колишня мережа Мертетчука віддає пальне армії.
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26.02.2022 21:40 Відповісти
А чи вона точно колишня? Може це спеціально зіпсоване пальне для наших бійців?🧐
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26.02.2022 21:44 Відповісти
медведчук решил подмазаться?
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26.02.2022 22:01 Відповісти
стрьомне пальне, "медведчуківське". Щоб не понищило двигуни - чи не диверсія?
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26.02.2022 22:02 Відповісти
Йой, правда? А як це переживе ******** котрий ведмедчук?
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26.02.2022 22:08 Відповісти
Дякуємо !
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26.02.2022 22:43 Відповісти
а мертвечук ще живий ?
на нього бомба часом не має впасти ?
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26.02.2022 23:33 Відповісти
 
 