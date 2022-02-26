Директор мережі заправок Glusco Вандич просить владу забрати пальне та бензовози для оборони України

Мережа готова надати свої ресурси військовим та силовим структурам.

Про це Вандич написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до офіційних органів державної влади: заберіть з наших заправок ПАЛЬНЕ на потреби армії, поліції, МНС, тероборони, медицини. Upd.: Заберіть також наші БЕНЗОВОЗИ", - написав він.



