Українські мобільні оператори заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з РФ та Білорусі, - Держспецзв'язок

Українські мобільні оператори заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Вороги більше не зможуть вводити в оману українців за допомогою телефонних дзвінків та повідомлень.

За рішенням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв’язку (НЦУ) українські оператори Київстар, Vodafone та Lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні.

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