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Українські мобільні оператори заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з РФ та Білорусі, - Держспецзв'язок
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Українські мобільні оператори заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з Росії та Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України.
"Вороги більше не зможуть вводити в оману українців за допомогою телефонних дзвінків та повідомлень.
За рішенням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв’язку (НЦУ) українські оператори Київстар, Vodafone та Lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+19 NonCFist
показати весь коментар26.02.2022 21:28
+9 NonCFist
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+5 Володимир Начинка a8144ae9
показати весь коментар26.02.2022 21:36
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Будь ласка, зачекайте...
⭕️ Россияне в город не прорвались, но в столице орудуют диверсионные группы. Военные, правоохранители и тероборона обнаруживают и обезвреживают диверсантов. Сегодня были столкновения и перестрелки. Продолжаются в отдельных районах и сейчас.
⭕️ В Киеве с начала атаки погибли или умерли 6 мирных жителей, в том числе 1 ребенок, а также 14 военных и бойцов теробороны. Ранены 71 человек. Из них 25 гражданских, в том числе 3 ребенка.
Щоб наші діти жили в мирі...
Народ толпами выгребает из банков свои гроши.
...ещё не критично, но если в 7 утра встать, то с третьего банкомата всё у тебя получится...
С харчами -- ассортимент обнищал и подорожал.
Коммуналка, пока что, как у коммунистов.
+ у всех мутное угнетённое настроение... ...и поговорить нескем обо всём, бо стрёмно.
Светлое будущее, пока что отменяется... -- уже никто никуда не летит -- даже в отпуск.
Видно до розміщення Держспецзвязку на Житомирській трасі вже не дістатися - тому почали щось думати.
Треба Вайбер відключити, а Вотсапп заблокувати із Кацапією.
Піпець...це круто