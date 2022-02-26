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Українські мобільні оператори заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з РФ та Білорусі, - Держспецзв'язок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські мобільні оператори заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"Вороги більше не зможуть вводити в оману українців за допомогою телефонних дзвінків та повідомлень.

За рішенням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв’язку (НЦУ) українські оператори Київстар, Vodafone та Lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів з Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Зв'язок і мобільний інтернет ніхто не відключатиме, - Держспецзв'язку

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
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26.02.2022 21:28
+9
Пшёл нах, мразь путлеровская!
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26.02.2022 21:35
+5
Тобто у держспецзв'язку нема сумнівів що білорусія окупант. І це радує.
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26.02.2022 21:36
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26.02.2022 21:28 Відповісти
Чому вірне..?
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26.02.2022 21:32 Відповісти
Пшёл нах, мразь путлеровская!
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26.02.2022 21:35 Відповісти
Якщо недолугий, то який сенс тобі пояснювати?
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27.02.2022 01:56 Відповісти
⚡️Кличко: Ситуация в Киеве - сложная и напряженная.

⭕️ Россияне в город не прорвались, но в столице орудуют диверсионные группы. Военные, правоохранители и тероборона обнаруживают и обезвреживают диверсантов. Сегодня были столкновения и перестрелки. Продолжаются в отдельных районах и сейчас.

⭕️ В Киеве с начала атаки погибли или умерли 6 мирных жителей, в том числе 1 ребенок, а также 14 военных и бойцов теробороны. Ранены 71 человек. Из них 25 гражданских, в том числе 3 ребенка.
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26.02.2022 21:28 Відповісти
Ми воюємо за мир...

Щоб наші діти жили в мирі...
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26.02.2022 21:31 Відповісти
Ще б заблокували на території луганди , бо в Донецьку сто відсотків є Водафон.
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26.02.2022 21:34 Відповісти
Vodafone "поріже" сам себе?.. там ніби велика доля в бізнесі саме росіянська (колишній МТС)..
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26.02.2022 21:35 Відповісти
Вже мабуть ***** що там свинособача частка
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26.02.2022 21:39 Відповісти
Вообще-то это английская фирма ( если не ошибаюсь) с дочерними у нас и кацапоа
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26.02.2022 21:44 Відповісти
знов ти? моцкалик
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26.02.2022 22:04 Відповісти
Тобто у держспецзв'язку нема сумнівів що білорусія окупант. І це радує.
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26.02.2022 21:36 Відповісти
Кстати -- про Беларусь.
Народ толпами выгребает из банков свои гроши.
...ещё не критично, но если в 7 утра встать, то с третьего банкомата всё у тебя получится...
С харчами -- ассортимент обнищал и подорожал.
Коммуналка, пока что, как у коммунистов.
+ у всех мутное угнетённое настроение... ...и поговорить нескем обо всём, бо стрёмно.
Светлое будущее, пока что отменяется... -- уже никто никуда не летит -- даже в отпуск.
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26.02.2022 21:39 Відповісти
Кстати,Белороссию за прямое пособничество оккупантам тоже бы следовало отключить от Свифта.
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26.02.2022 22:13 Відповісти
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26.02.2022 21:39 Відповісти
А что так можно было раньше сделать?
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26.02.2022 21:40 Відповісти
Тормоза наші.

Видно до розміщення Держспецзвязку на Житомирській трасі вже не дістатися - тому почали щось думати.
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27.02.2022 00:53 Відповісти
Тільки вони шифруватися по Інтернету будуть.

Треба Вайбер відключити, а Вотсапп заблокувати із Кацапією.
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27.02.2022 01:07 Відповісти
Чтобы не спамили говном.
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26.02.2022 21:40 Відповісти
Давно пора було
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26.02.2022 21:40 Відповісти
Підтримую!
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26.02.2022 21:47 Відповісти
це мало бути зроблено ТРИ ДНІ НАЗАД!! всі диверсанти спілкуються виключно і тільки через мобілки і мобільними прогами і я сумніваюсь, що там в них всіх українські сімкарти.
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26.02.2022 21:47 Відповісти
Це могли і россіяни заборонити. А нашім операторам попіариься тільки.
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26.02.2022 22:15 Відповісти
Це проросійськи Водофон и Лайфсел.
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26.02.2022 22:20 Відповісти
Лайф турецькій.
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27.02.2022 01:58 Відповісти
Чого так довго збирались, збитки прораховували? І в кінці кінців вирішили що краще так, аніж бути викинутими з України? Тільки бізнес, чистий бізнес.
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26.02.2022 23:07 Відповісти
Дякуємо за ВАШУ відданість народу України! І дякуємо ХАКЕРАМ-хайканули кремлівські сайти!І ВИ ВСІ ТЕЖ НАШІ ВОЇНИ!НАШІ ГЕРОЇ!!!!!!
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27.02.2022 00:44 Відповісти
 
 