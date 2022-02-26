19 148 83
Зеленський запропонував Гутеррішу позбавити РФ права голосу в Раді Безпеки ООН і допомогти з доставкою трупів російських оккупантів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем закликав позбавити РФ права голосу в Раді безпеки ООН.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твиттер президента.
"Позбавити країну-агресора права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів. Говорив про це з генсеком ООН Антоніо Гутеррішем", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+58 Roman Rjevskiy
показати весь коментар26.02.2022 21:45
+45 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар26.02.2022 21:44
+41 Запорізький козак
показати весь коментар26.02.2022 21:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"У чеченцев потери был убит кадыровский генерал Магомед Тушаев, руководитель 141 моторизованного полка нацгвардии Чечни. Это одно из самых элитных подразделений Путина и Кадырова. Чеченскую колону разгромила наша артиллерия, куски мяса чеченских лежат на украинской земле
Видимо забыли кадыровцы урок.
они ему еще тут пригодятся
кто ж его охранять будет
А якщо ні - не буде Ради.
Але це потім.
Не треба нічого нікуди доставляти.
Треба землю удобрювать.
Только сначала нужно взять у всех без исключения ДНК, чтобы потом их случайно не откопали в Донецке как замученных "нацистами" рускоязычных туристов.
Ну и пригласить всех, у кого служивые пропадут безвести, на сдачу ДНК и предоставлять копию акта приемки-передачи всех аккуратно пронумерованных и переданных российским патологоанатомам "пациентов".
Операция по перехвату и задержанию российского сухогруза Baltic Leader ("Болтик лидер") в водах Ла-Манша осуществлялась французской таможней и жандармерией в сотрудничестве с властями США. Судно везло груз новых автомобилей.
«По окончании инспекции капитан судна и представитель судовладельца были уведомлены о том, что судно нарушает решение (ЕС) 2022/260 от 23 февраля 2022 года <...> об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет или независимость Украины или угрожающих им», - гласит коммюнике.
когда страшно бомбили алеппо
не исключили же оттуда
на это и расчитывают
очень полезный совбез
где постоянный член совбеза может 1 голосом все ветировать
толку мало все равно от совбеза думаю
там еще китай же есть
Zelensky razcheklylsa!!!!!! RESPEKT!!!!
Трасс сказала, "Ми йдемо за вами".
Вона додала, що надбагатим людям, пов'язаним із режимом Владіміра Путіна, які використовували юридичні фірми Лондона, щоб загрожувати уряду, "ніде буде сховатися".
https://www.youtube.com/watch?v=NusNNxQE_sE
Українці не ідіоти.
Хоча, кажуть, переможців не судять.
там вся європейська у захопленні. "перший лідер який протистоїть путіну" і т.п.
В Гостомеле ВСУ уничтожили колонну кадыровцев.
Среди убитых - руководитель 141-го моторизованого полка кадыровской гвардии Магомед Тушаев, сообщил советник министра внутренних дел Украины Евгений Карась.
Он указал, что 141-ный моторизованый полк является одним из самых элитных подразделений Кадырова. В настоящее время его остатки «зачищает» спецназ СБУ.
Информацию подтвердил пленный военнослужащий.
www.facebook.com/835084145/videos/513301990220246/
«Гостомель! Кадыровцы на коленях! Скоро будет много видео. Рамзан, тебя ждет много сюрпризов», - обратился к лидеру Чечни Рамзану Кадырову народный депутат Алексей Гончаренко.
http://ehorussia.com/new/node/25365
Путин капут!!!