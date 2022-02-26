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Зеленський запропонував Гутеррішу позбавити РФ права голосу в Раді Безпеки ООН і допомогти з доставкою трупів російських оккупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський запропонував Гутеррішу позбавити РФ права голосу в Раді Безпеки ООН і допомогти з доставкою трупів російських оккупантів

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем закликав позбавити РФ права голосу в Раді безпеки ООН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твиттер президента.

"Позбавити країну-агресора права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів. Говорив про це з генсеком ООН Антоніо Гутеррішем", - написав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія у Радбезі ООН ветувала резолюцію щодо відповідальності за агресію проти України

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+58
В аэропорту Гостомель под Киевом сегодня был ликвидирован Магомед Тушаев, руководитель 141 моторизованного полка нацгвардии Чечни.

"У чеченцев потери был убит кадыровский генерал Магомед Тушаев, руководитель 141 моторизованного полка нацгвардии Чечни. Это одно из самых элитных подразделений Путина и Кадырова. Чеченскую колону разгромила наша артиллерия, куски мяса чеченских лежат на украинской земле
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26.02.2022 21:45
+45
Буде вам за Голодомор, за Розстріляне Відродження, за Емський і Валуєвський, за скасування Гетьманщини, за Січових Стрільців, за УНР, за ОУН-УПА, за Ілловайськ, за Луганськ і Донецьк. Замість бліцкрига буде глибоке засвоєння історії України.
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26.02.2022 21:44
+41
⚡️Кадыров высказался по ситуации с российским вторжением. Сказал, шокирован количеством оружия и больше не хочет воевать против Украины.
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26.02.2022 21:46
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У країни-агресора не має взагалі бути права слова,а тим паче вето. РФ повинна бути покарана!😡
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26.02.2022 21:43 Відповісти
Буде вам за Голодомор, за Розстріляне Відродження, за Емський і Валуєвський, за скасування Гетьманщини, за Січових Стрільців, за УНР, за ОУН-УПА, за Ілловайськ, за Луганськ і Донецьк. Замість бліцкрига буде глибоке засвоєння історії України.
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26.02.2022 21:44 Відповісти
И за Круты тоже не забыли...смерть ворогам !!!
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26.02.2022 22:06 Відповісти
В аэропорту Гостомель под Киевом сегодня был ликвидирован Магомед Тушаев, руководитель 141 моторизованного полка нацгвардии Чечни.

"У чеченцев потери был убит кадыровский генерал Магомед Тушаев, руководитель 141 моторизованного полка нацгвардии Чечни. Это одно из самых элитных подразделений Путина и Кадырова. Чеченскую колону разгромила наша артиллерия, куски мяса чеченских лежат на украинской земле
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26.02.2022 21:45 Відповісти
Дикая дивизия была уничтожена Махно под Запорожьем в прошлом веке.
Видимо забыли кадыровцы урок.
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26.02.2022 22:03 Відповісти
Там Нестор ще й трупи їхні в свинячу шкіру завертав...
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26.02.2022 22:53 Відповісти
Щось не везе чеченам в Україні...Як не сунуться так відгребуть "мзди"...Карма...
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27.02.2022 05:57 Відповісти
⚡️Кадыров высказался по ситуации с российским вторжением. Сказал, шокирован количеством оружия и больше не хочет воевать против Украины.
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26.02.2022 21:46 Відповісти
Обрезано видео на самом интересном месте.
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26.02.2022 21:49 Відповісти
Як це не хоче? Нравіца-нєнравіца получі красавіца
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26.02.2022 21:51 Відповісти
Нехай вибачиться перед Зеленським!
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26.02.2022 21:58 Відповісти
Бажано сидячи на пляшці
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26.02.2022 22:55 Відповісти
ну да
они ему еще тут пригодятся
кто ж его охранять будет
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26.02.2022 22:03 Відповісти
nado zastavitj evo izvinitsa don don don don
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26.02.2022 22:08 Відповісти
В том и суть кто мы, а кто те кому он резал бошки когда то ,получается разные мы и очень
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26.02.2022 22:22 Відповісти
***** це ж яким ******** треба бути, щоб тебе одночасно закликали зупинитися і Папа Римський і Талібан
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26.02.2022 21:47 Відповісти
. Бойко хоче вигнати Ківу з ЗАЖОПа . Назвав його ганьбою фракції . Ківі до..здівся .
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26.02.2022 21:48 Відповісти
що серьйозно?
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26.02.2022 21:50 Відповісти
Я сам чув , в новинах на айсітіві . .
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26.02.2022 21:51 Відповісти
не верю
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26.02.2022 22:08 Відповісти
Бджоли проти меду (с)
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26.02.2022 21:50 Відповісти
А бойка з шухричем куди дівати - на лісоповал.
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26.02.2022 21:56 Відповісти
Чи оператором на ЧАЕС.
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26.02.2022 21:58 Відповісти
Не позорьте нормальніх граждан их присутствіем
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26.02.2022 22:11 Відповісти
Когда уже Украина посадит и Бойко, и Киву с конфискацией за измену Родине?
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26.02.2022 21:58 Відповісти
Вони мають разом на стовпах висіти
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26.02.2022 22:04 Відповісти
Ага хитрый маланский ход выжидания уже не зачёт бо поздно дорога ложка к обеду ,кивок и так уже на срок заработал и без бойка
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26.02.2022 22:25 Відповісти
Та не допоможе вже Бойко нічого - його фракції вже не буде в Раді.
А якщо ні - не буде Ради.
Але це потім.
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26.02.2022 22:27 Відповісти
Биологам надо россиян исключить из числа людей.
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26.02.2022 21:49 Відповісти
Пригодятся для опытов, испытаний лекарств. Хватит мучать лабораторных мышей и кроликов, когда есть кацапы!
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26.02.2022 21:53 Відповісти
"Здать в поліклкніку для опитов" (с).
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26.02.2022 22:00 Відповісти
А військовим виключити з числа живих,,, ну як там їх біологи назвуть.
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26.02.2022 21:57 Відповісти
А їх туди хтось включав?
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26.02.2022 22:27 Відповісти
Шо таке ?

Не треба нічого нікуди доставляти.
Треба землю удобрювать.
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26.02.2022 21:53 Відповісти
Так. Скоро ж картоплю садити.
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26.02.2022 22:02 Відповісти
Ну не везе ж кадирівцям на аеропорти, нічому не навчив ДАП!
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26.02.2022 21:57 Відповісти
Собаки обіжруться москалятини і почнуть вити по москальськи У-у-уу-у-у-україна-а-а-аа,Пу-у-у-уу-тін спассии-и-и-и-и......Щося треба буде з цим робити..
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26.02.2022 22:01 Відповісти
допомогти з доставкою трупів російських солдатів Джерело: https://censor.net/ua/n3319554

Только сначала нужно взять у всех без исключения ДНК, чтобы потом их случайно не откопали в Донецке как замученных "нацистами" рускоязычных туристов.
Ну и пригласить всех, у кого служивые пропадут безвести, на сдачу ДНК и предоставлять копию акта приемки-передачи всех аккуратно пронумерованных и переданных российским патологоанатомам "пациентов".
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26.02.2022 22:02 Відповісти
Эта кацапская хрень сейчас уже не актуальна. 24 февраля все обнулилрсь. Остался лишь расейский нацизм который будет уничтожен.
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26.02.2022 22:12 Відповісти
О Боже, они ещё в ООН........
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26.02.2022 22:03 Відповісти
Нам нас*ать на западные санкции.) А между тем они действуют:
Операция по перехвату и задержанию российского сухогруза Baltic Leader ("Болтик лидер") в водах Ла-Манша осуществлялась французской таможней и жандармерией в сотрудничестве с властями США. Судно везло груз новых автомобилей.
«По окончании инспекции капитан судна и представитель судовладельца были уведомлены о том, что судно нарушает решение (ЕС) 2022/260 от 23 февраля 2022 года <...> об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет или независимость Украины или угрожающих им», - гласит коммюнике.
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26.02.2022 22:03 Відповісти
росийский корабль идет н@..й
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26.02.2022 22:16 Відповісти
ну не знаю
когда страшно бомбили алеппо
не исключили же оттуда

на это и расчитывают
очень полезный совбез
где постоянный член совбеза может 1 голосом все ветировать

толку мало все равно от совбеза думаю
там еще китай же есть
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26.02.2022 22:05 Відповісти
Сирия - это не мы. а в НАТО и США с ЕС сейчас, благодаря нашим героическим ВСУ, реально увидели реальный шанс с помощью нас покончить с этим мордором. раз и навсегда. и пусть они и сами сначала от этих санкций получат убытки, но мировая безопасность на многие годы - это гораздо ценнее всяческих нынешних потерь от санкций.
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27.02.2022 00:53 Відповісти
квалифицировать действия и заявления РФ как геноцид украинского народа, помочь с доставкой трупов российских солдат.

Zelensky razcheklylsa!!!!!! RESPEKT!!!!
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26.02.2022 22:05 Відповісти
Я вообще охренел что сейчас делают в европейской организации фашистские твари? Может ещё Гитлера воскресить?!
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26.02.2022 22:07 Відповісти
Про це пише The Times,

Трасс сказала, "Ми йдемо за вами".

Вона додала, що надбагатим людям, пов'язаним із режимом Владіміра Путіна, які використовували юридичні фірми Лондона, щоб загрожувати уряду, "ніде буде сховатися".
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26.02.2022 22:08 Відповісти
Выгонять и лукостан также. Под сраку ногой из оон.
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26.02.2022 22:08 Відповісти
Постановка вопроса правильная но от сгнившей ООН ничего ждать не приходится.
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26.02.2022 22:09 Відповісти
молодец Зеленский. Все верно
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26.02.2022 22:09 Відповісти
у пыни кончилось БАБЛО!!!
https://www.youtube.com/watch?v=NusNNxQE_sE
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26.02.2022 22:10 Відповісти
Кадырова поймаем и посадим на швабру .
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26.02.2022 22:10 Відповісти
старая чеченская традиция, это набутылизация....... )
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26.02.2022 22:15 Відповісти
А воно тобі потрібне? Його самі чеченці найдуть і голову відріжуть.
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26.02.2022 22:31 Відповісти
Ну и замечательно ,на швабре и без головы , прямо ,как Всадник без Головы ...
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26.02.2022 22:45 Відповісти
РФ-ська область має по-троху переходити на українську мову
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26.02.2022 22:13 Відповісти
напуй вони нам потрібні.
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26.02.2022 22:18 Відповісти
зеленский разошелся. он сейчас такой авторитет заработал, что каждый хочет угодить
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26.02.2022 22:17 Відповісти
Хер шо б він заробив, просрало стільки часу, скільки життів врятувати можна було, тіж самі нептуни для руського корабля, хер йому, а не другий термін.
Українці не ідіоти.
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26.02.2022 22:29 Відповісти
І не дозволити "на березі всратися коли плив-плив"
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26.02.2022 22:39 Відповісти
Звісно, нехай допливає, вибору у нас не має, однако по ньому тютьма плаче .
Хоча, кажуть, переможців не судять.
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26.02.2022 22:44 Відповісти
після перемоги вирішимо
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26.02.2022 22:46 Відповісти
я не сперечаюсь, лише констатую факт.
там вся європейська у захопленні. "перший лідер який протистоїть путіну" і т.п.
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26.02.2022 22:45 Відповісти
Сторінка Литовського Сейма в фейсбуці зараз:

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26.02.2022 22:22 Відповісти
///
В Гостомеле ВСУ уничтожили колонну кадыровцев.
Среди убитых - руководитель 141-го моторизованого полка кадыровской гвардии Магомед Тушаев, сообщил советник министра внутренних дел Украины Евгений Карась.

Он указал, что 141-ный моторизованый полк является одним из самых элитных подразделений Кадырова. В настоящее время его остатки «зачищает» спецназ СБУ.

Информацию подтвердил пленный военнослужащий.

www.facebook.com/835084145/videos/513301990220246/

«Гостомель! Кадыровцы на коленях! Скоро будет много видео. Рамзан, тебя ждет много сюрпризов», - обратился к лидеру Чечни Рамзану Кадырову народный депутат Алексей Гончаренко.

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26.02.2022 22:24 Відповісти
Военный аналитик: Путин с Украиной, похоже, допустил роковую стратегическую ошибку
http://ehorussia.com/new/node/25365


Путин капут!!!
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26.02.2022 22:29 Відповісти
Так,так приберіть це дохле московинське гімно з вулиць міста Суми - вже воняти почало! Ті що жарені в бєтєрах, ще нічого, а ті що жмурені з стрілецької зброі вже підванюють. А вони ще лізуть і лізуть, і дохнуть і дохнуть...
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26.02.2022 23:00 Відповісти
 
 