УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17576 відвідувачів онлайн
Новини Київські новиниВійна в Україні
23 245 53
війна (56444) Київ (13836) Кличко (2816) оборона (1227)

Втрати в Києві: загинули 6 мирних, 14 військових. Поранена 71 людина, з них 25 цивільних. Ворог не прорвався, - Кличко. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

Втрати в Києві: загинули 6 мирних, 14 військових. Поранена 71 людина, з них 25 цивільних. Ворог не прорвався, - Кличко. ВIДЕО

В окремих районах столиці тривають зіткнення й перестрілки. Мер Києва Віталій Кличко закликає киян зберігати спокій та залишатися вдома або в укриттях.

Про обстановку в столиці він розповів на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворог у місто не прорвався, але в Києві орудують диверсійні групи. Військові, правоохоронці і терборона виявляють і знешкоджують диверсантів. Сьогодні були зіткнення і перестрілки. Продовжуються в окремих районах і зараз", - написав Кличко.

Втрати у Киїєві від початку атаки на столицю: загинули або померли 6 мирних жителів, в тому числі 1 дитина. Та 14 військових і бійців теробони. Поранена 71 людина. Із них 25 цивільних. Зокрема 3 дитини.

Кличко нагадав, що до 8 ранку понеділка в столиці діє комендантська година. Рух власними авто заборонено, можна лише дійти з дому до укриття під час повітряної тривоги.

Всі об’єкти критичної інфраструктури в місті працюють, громадський транспорт - ні. Підемні станції метро слугують укриттям.

"Ніч буде теж складною. Війська все одно рвуться до Києва. Разом вистоїмо! Ми захищаємо свою землю, своїх дітей, майбутнє своєї держави! Слава Україні!" - підсумував Кличко.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+35
ще одна новина..не перевірена але хороша
⚡️В Татарстане митинг - выступления призывы к отделению.
показати весь коментар
26.02.2022 21:49
+19
Вечная слава героям! За вашу смерть заплатили уже более 4000 козломордых.
показати весь коментар
26.02.2022 21:50
+11
Обстреляли Охмадит, один ребёнок погиб. Кто это простит и начнёт переговоры - враг Украины
показати весь коментар
26.02.2022 21:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ще одна новина..не перевірена але хороша
⚡️В Татарстане митинг - выступления призывы к отделению.
показати весь коментар
26.02.2022 21:49 Відповісти
Дуже вчасно і для них, і для нас. Дякуємо за інформацію.
показати весь коментар
26.02.2022 21:51 Відповісти
на здоров'я ✌ намагаюсь 90% моніторити лише позитивну інфу,позитив це одне із того що веде нас до нашої неменучої перемоги
показати весь коментар
26.02.2022 21:55 Відповісти
********* уже б давно оздирався на шматки якби відключили СВІФТ ще 2008 або 2014. Коли в Татарстані уявили яка перспектива чекає на них як провінцію московії їм стало реально страшно...
показати весь коментар
26.02.2022 22:01 Відповісти
в начале 90х тоже хотели выйти
но когда "демократ" ельцин бомбить показательно начал чеченцев
то просто формально им что то там про федеральный договор заключили

а вообще вопрос есть то
федерация, там где то у них написано что работает на основе федеральных договоров
но кто их заключил? никто ведь, спрашивал?
я бы посмотрел как кавказские республики, татарстан и какая нибудь якутия согласились бы на договор) когда у тебя залежи нефти такие (у последних двух)

хрень какую то придумали, чтобы просто рашкой не быть
показати весь коментар
26.02.2022 22:17 Відповісти
От якби ще білоруси на референдумі послали б парашу на хєр.
Але в них "жилка" тонка.
показати весь коментар
26.02.2022 22:02 Відповісти
Там вже все підрахували.
показати весь коментар
26.02.2022 23:02 Відповісти
Думаю это фейк. У матери брат в Казани, она сегодня с ними ругалась по скайпу. Там безнадёжный телевизор головного мозга.
показати весь коментар
26.02.2022 23:37 Відповісти
Вечная слава героям! За вашу смерть заплатили уже более 4000 козломордых.
показати весь коментар
26.02.2022 21:50 Відповісти
Обстреляли Охмадит, один ребёнок погиб. Кто это простит и начнёт переговоры - враг Украины
показати весь коментар
26.02.2022 21:53 Відповісти
я видел видео обстрела - это что-то страшное...
как так произошло, что зенитными ракетами обстреляли уже возле Охматдета? это 10 мин до Крещатика!

где наша оборона, как они туда попали с таким оружием..??
жесть!
показати весь коментар
26.02.2022 22:01 Відповісти
ляльковий спектакль від московських загарбників

Ось чому важливо поширювати українські новини. Росіяни мають знати правду! 🇺🇦

https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497618528756715525
показати весь коментар
26.02.2022 21:54 Відповісти
⚡️Пиротехники ГСЧС Украины в Винницкой области изъяли и уничтожили две российские авиабомбы ФАБ-100.

Их россияне скинули за пределы села Шабельня Дашковской территориальной общины Гайсинского района.
показати весь коментар
26.02.2022 21:55 Відповісти
Потратьте пару хвилин і проаналізуйте. У відео є багато підказок https://www.youtube.com/watch?v=F7OVIS84xvA
показати весь коментар
26.02.2022 22:01 Відповісти
Обеспечьте тероборону оружием и тогда действительно Киев будет в безопасности!
Сотни добровольцев стоят днями без оружия на Виноградаре. Сегодня был контакт в 100 метрах от места сбора. Не хочу сказать, что вообще не выдают. Вчера вооружили ~100 (2 автобуса), сегодня 1 автобус. В первую очередь тех, кто имеет боевой опыт, это понятно.
Не понятно, что мешает оперативно вооружить остальных. Нет оружия, или мозгов?
показати весь коментар
26.02.2022 21:56 Відповісти
В Днепре -- инфа сегодняшняя -- племяш родной в ТО записывался -- очередины лютые! И куча дорогих иномарок.
Хотя, у них пока всё спокойно... -- но они ещё на нейтральной полосе.
показати весь коментар
26.02.2022 21:59 Відповісти
В Луцьку теж черги, ходив - не взяли, 61 рік..
показати весь коментар
26.02.2022 22:12 Відповісти
Ровестники... ...а мне с Германии не выехать в Украину. ...а там, скорей посадят, чем возьмут...*)
показати весь коментар
26.02.2022 22:15 Відповісти
это жесть...все люди это говорят...где же оружие???
что они себе думают, враг обстрелял зенитками ОХматдет!!!
показати весь коментар
26.02.2022 22:03 Відповісти
так это тактика у них такая
им что больница что дом
без разницы
показати весь коментар
26.02.2022 22:19 Відповісти
немцы были гуманнее
показати весь коментар
26.02.2022 22:26 Відповісти
Україна не може зупинятися, доки не знищить козломордих з цього світу
показати весь коментар
26.02.2022 21:56 Відповісти
Как Киевлянин коренной -- жалко Город родной.
...а с другой строны -- шансов ни у кого нет -- Наш Город! ...хоть и приходится помучаться веками...
показати весь коментар
26.02.2022 21:56 Відповісти
Министерство обороны Украины призвало жителей Оболони, где сейчас слышна стрельба, делать коктейли Молотова.
показати весь коментар
26.02.2022 21:57 Відповісти
где оружие??
показати весь коментар
26.02.2022 22:02 Відповісти
Так погибли или умерли 6 жителей?
показати весь коментар
26.02.2022 22:01 Відповісти
Кадыров, похоже, дал *задний ход*.
Сначала сказал, что шокирован количеством оружия, которое раздали людям, а потом сказал, что с украинским народом воевать не будет.
https://t.me/s/nexta_live
показати весь коментар
26.02.2022 22:02 Відповісти
как на ринге. видно что воин. с таким нельзя проиграть
показати весь коментар
26.02.2022 22:03 Відповісти
ЛЮТЬ НАРОДУ. У Полтаві російський диверсант зарізав у спину нашу людини і був схоплений звичайними людьми.

https://twitter.com/ua_industrial/status/1497619569497841664?s=20&t=nFpHp4kJb2YsrSAy-FTVvA
показати весь коментар
26.02.2022 22:09 Відповісти
Віталька іноді викидав перли з яких ми тішились, ала він наспавді патріот України і мужик! Не ховається за кордоном а боронить столицю від орди. А де ділась косать відьма юлька?
показати весь коментар
26.02.2022 22:15 Відповісти
була, правда одіта не зовсім для бою. при лабутєнах улюблених,але з автоматом
показати весь коментар
27.02.2022 00:44 Відповісти
Дивись не нарвись. З вами зараз по шуріку розберуться.
показати весь коментар
26.02.2022 22:23 Відповісти
Якщо, дасть Бог, Київ втримають, Віталька реально буде в якості мера з 2222 Новим Роком киян вітати.
показати весь коментар
26.02.2022 23:43 Відповісти
Под Киевом украинскими силами была разгромлена чеченская колонна во главе с генералом Магомедом Тушаевым, руководителем 141 моторизованного полка нацгвардии Чечни. Подразделение считается элитным в рядах Рамзана Кадырова.
Информацию о ликвидации колонны подтвердил пленный

Под Киевом убит чеченский генерал элитного подразделения | События в Украине | MIGnews - MigNews - Самый обсуждаемый русскоязычный портал новостей в Израиле
показати весь коментар
27.02.2022 01:59 Відповісти
 
 