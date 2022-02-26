Втрати в Києві: загинули 6 мирних, 14 військових. Поранена 71 людина, з них 25 цивільних. Ворог не прорвався, - Кличко. ВIДЕО
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В окремих районах столиці тривають зіткнення й перестрілки. Мер Києва Віталій Кличко закликає киян зберігати спокій та залишатися вдома або в укриттях.
Про обстановку в столиці він розповів на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ворог у місто не прорвався, але в Києві орудують диверсійні групи. Військові, правоохоронці і терборона виявляють і знешкоджують диверсантів. Сьогодні були зіткнення і перестрілки. Продовжуються в окремих районах і зараз", - написав Кличко.
Втрати у Киїєві від початку атаки на столицю: загинули або померли 6 мирних жителів, в тому числі 1 дитина. Та 14 військових і бійців теробони. Поранена 71 людина. Із них 25 цивільних. Зокрема 3 дитини.
Кличко нагадав, що до 8 ранку понеділка в столиці діє комендантська година. Рух власними авто заборонено, можна лише дійти з дому до укриття під час повітряної тривоги.
Всі об’єкти критичної інфраструктури в місті працюють, громадський транспорт - ні. Підемні станції метро слугують укриттям.
"Ніч буде теж складною. Війська все одно рвуться до Києва. Разом вистоїмо! Ми захищаємо свою землю, своїх дітей, майбутнє своєї держави! Слава Україні!" - підсумував Кличко.
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но когда "демократ" ельцин бомбить показательно начал чеченцев
то просто формально им что то там про федеральный договор заключили
а вообще вопрос есть то
федерация, там где то у них написано что работает на основе федеральных договоров
но кто их заключил? никто ведь, спрашивал?
я бы посмотрел как кавказские республики, татарстан и какая нибудь якутия согласились бы на договор) когда у тебя залежи нефти такие (у последних двух)
хрень какую то придумали, чтобы просто рашкой не быть
Але в них "жилка" тонка.
как так произошло, что зенитными ракетами обстреляли уже возле Охматдета? это 10 мин до Крещатика!
где наша оборона, как они туда попали с таким оружием..??
жесть!
Ось чому важливо поширювати українські новини. Росіяни мають знати правду! 🇺🇦
https://twitter.com/ng_ukraine/status/1497618528756715525
Их россияне скинули за пределы села Шабельня Дашковской территориальной общины Гайсинского района.
Сотни добровольцев стоят днями без оружия на Виноградаре. Сегодня был контакт в 100 метрах от места сбора. Не хочу сказать, что вообще не выдают. Вчера вооружили ~100 (2 автобуса), сегодня 1 автобус. В первую очередь тех, кто имеет боевой опыт, это понятно.
Не понятно, что мешает оперативно вооружить остальных. Нет оружия, или мозгов?
Хотя, у них пока всё спокойно... -- но они ещё на нейтральной полосе.
что они себе думают, враг обстрелял зенитками ОХматдет!!!
им что больница что дом
без разницы
...а с другой строны -- шансов ни у кого нет -- Наш Город! ...хоть и приходится помучаться веками...
Сначала сказал, что шокирован количеством оружия, которое раздали людям, а потом сказал, что с украинским народом воевать не будет.
https://t.me/s/nexta_live
https://twitter.com/ua_industrial/status/1497619569497841664?s=20&t=nFpHp4kJb2YsrSAy-FTVvA
Информацию о ликвидации колонны подтвердил пленный
Под Киевом убит чеченский генерал элитного подразделения | События в Украине | MIGnews - MigNews - Самый обсуждаемый русскоязычный портал новостей в Израиле