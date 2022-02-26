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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 20:00 26 лютого

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 20:00 26 лютого

Оперативна інформація станом на 20:00 26 лютого щодо російського вторгнення. Сили оборони України дають гідну відсіч агресору у всіх операційних районах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Так, на Поліському напрямку наступ ворога зупинений на рубежі Городянка, Буча, Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.

На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва. Підрозділи ЗС України стримують загарбника. В Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом.

Противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському операційному районі, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська.

У Волинському операційному районі ворог проводить демонстраційні дії.

Завдяки рішучій відсічі Об’єднаних сил мета РФ вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей не досягнута.

На Південному напрямку противнику вдалося вийти на рубежі Скадовська та Голої Пристані. Сили оборони держави разом із Силами територіальної оборони ведуть запеклі бої, щоб не допустити закріплення по лівому берегу річки Дніпро. Закликаємо добровольців тероборони Херсонщини та Миколаївщини чинити опір агресору!

В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищений російський винищувач Су-30 СМ.

Російські спецпризначенці та диверсанти, всупереч Женевським конвенціям та правилам ведення війни, використовують об'єкти цивільної інфраструктури для прикриття своїх дій.

Бойовий дух українських воїнів високий!

Натомість війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Противник несе значні втрати. Так, орієнтовні втрати особового складу - понад 3000 осіб, танків - близько 100, ББМ - до 540, гармат - 15, ЗРК "Бук" - 1, літаків - 16, вертольотів - 18.

Також, російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі.

Перемога буде за нами! Разом переможемо

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+51
The Simpsons

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26.02.2022 22:19
+39
⚡️Россия за первые сутки войны против Украины потеряла больше военных, чем за 8 лет войны в Сирии, - The Economist.
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26.02.2022 22:22
+32
В Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом Джерело: https://censor.net/ua/n3319562
-- поддержал!
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26.02.2022 22:22
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The Simpsons

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26.02.2022 22:19 Відповісти
Военнослужащие РФ х#йло шизофреник послал Вас на пушечное мясо! Сдавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...
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26.02.2022 22:19 Відповісти
не розкидайся преміум пакетами..Залежно від того що розкажуть,варіанти ...І радушним може бути тільки ЛЄЩ...
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26.02.2022 22:27 Відповісти
Не абнадьожуйте. Валшебний пендюль. І обмін на наших військоовополонених та політичних в'яязнів..
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26.02.2022 23:29 Відповісти
И ни слова про Приазовье! Похоже херлу подарили воду Днепра и наземный коридор! Так а за что воюем?
У нас два города в Украине?
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26.02.2022 23:46 Відповісти
не трынди, ждем бомбардировок
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27.02.2022 00:42 Відповісти
⚡️США передадут Киеву неназванное количество ПЗРК Stinger в рамках новой поставки вооружений Украине на сумму $350 млн
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26.02.2022 22:21 Відповісти
А ты как с российского флага сюда заходишь?
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26.02.2022 23:29 Відповісти
І шо такоє. Там теж є норм люди...
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26.02.2022 23:30 Відповісти
Цензор заблокирован ведь ркн.
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26.02.2022 23:35 Відповісти
Не знала.... Дякую що прросвітили..
показати весь коментар
27.02.2022 08:50 Відповісти
⚡️Россия за первые сутки войны против Украины потеряла больше военных, чем за 8 лет войны в Сирии, - The Economist.
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26.02.2022 22:22 Відповісти
За неделю в Украине потеряет больше чем за Молдову .Чечню .Грузию и Сирию .
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26.02.2022 23:45 Відповісти
а за два тижні буде Афганістан-2
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27.02.2022 00:02 Відповісти
В Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом Джерело: https://censor.net/ua/n3319562
-- поддержал!
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26.02.2022 22:22 Відповісти
але це ж повна тупість:
1. відправляти паливо ж.д. без прикриття з повітря
2. 56 цистерн в одному потязі !!!!

таке враження, що рашиські військові саботують війну
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27.02.2022 00:06 Відповісти
в Ахтырке беда.
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26.02.2022 22:22 Відповісти
в Ахтырке беда.
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26.02.2022 22:42 Відповісти
Наші тримають місто
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26.02.2022 22:55 Відповісти
под Киевом и Херсоном шастают по сёлам в поисках топлива и харчей
суки
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26.02.2022 22:23 Відповісти
їх видно спеціально не кормили перед відправкою на забой.Харч економили.
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26.02.2022 22:35 Відповісти
Харчів треба давати - показувати гостинність, але ще більше давати пійла - принаймні, по пляшці на рило, а потім в'язати тепленькими й трофеїти техніку.
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26.02.2022 23:10 Відповісти
Лучше метилового.
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26.02.2022 23:35 Відповісти
До речі, всі, хто жив за "совка" зняють пісню "Альоша" про пам'ятник у Болгарії - "Белеет ли в поле пороша...". Ми її в школі вчили на співах. Але не всі знають, що в Болгарії Радянська Армія боїв не вела - спротиву не було. Уся втрати (близько 40 чоловік) були від метилового спирту - знайшли на якійсь залізничній станції цистерну й набухалися.
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27.02.2022 06:20 Відповісти
Опубликовано 26.02.2022 - 20:01

Война

Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста.

Побита техніка і багато трупів.

Також під Рубіжним наші хлопці відбили захід до міста ворожої ДРГ.

Слава нашим ЗСУ. Вперед до перемоги!

Луганська обласна державна адміністрація
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26.02.2022 22:25 Відповісти
ЗнищенI московські окупанти.

https://twitter.com/berojag59060636/status/1497611661212934144?s=20&t=nFpHp4kJb2YsrSAy-FTVvA
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26.02.2022 22:26 Відповісти
ББМ - до 5400

В первоисточнике - 540
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26.02.2022 22:26 Відповісти
То авансом.
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26.02.2022 22:37 Відповісти
как в Томе и Джерри "Пришлите еще котов"?
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26.02.2022 23:23 Відповісти
очепятка)
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26.02.2022 22:37 Відповісти
Очепятка.
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26.02.2022 23:14 Відповісти
Опубликовано 25.02.2022 - 15:08

Война

Офіційно!

Ситуація щодо російського вторгнення.
Сьогодні, опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом.
Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ.

Операція об'єднаних сил
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26.02.2022 22:29 Відповісти
Це за вчора.
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26.02.2022 22:35 Відповісти
А какая разница.
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26.02.2022 22:44 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!!!
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26.02.2022 22:30 Відповісти
ББМ- лишний нуль сотрите. Очень беспокоит Николаев.
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26.02.2022 22:36 Відповісти
22:34 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что Николаев наш!

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/268115
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26.02.2022 22:41 Відповісти
Николаев обошли стороной, у них цель другая, двигаться на север и с восточной группой окружить Киев, блокада города
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26.02.2022 23:42 Відповісти
фантазьори !

так розтягувати фронт без забеспечення логістики
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27.02.2022 00:09 Відповісти
какая блокада Киева со стороны Николаева. от Николаева до Киева 580 км.
мы, конечно, здесь все великие стратеги. но, как по мне, то эта группа "рубит" корридор в приднестровье через Одессу.
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27.02.2022 13:24 Відповісти
Им Одесса н..х не нужна, высадка десанта и прочие мелочи - отвлекающие маневры. У них по расписанию восточная групировка (Харьковское направление) и южная берут в кольцо нашу в донбасе. Затем выдвигаются на Киев, блокада. Ставят Януковича, как легитимного президента! Тот говорит "Я попросил Путина ввести войска в Укураину". Их основные ударные колонны идут по обьездным дорогам, в города заходят мелоч чтоб отвлечь внимание.
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27.02.2022 13:36 Відповісти
Підтверджую.. У Миколаєві все нормально. Вчора колона з Каховки і Антонівського мосту, не заходячи у Херсон, пішла на Миколаїв, по дорозі потрапляла під обстріл нашими смерчами, але таке дійшла до Миколаєва, де була зустріта. Також був десант підтримки на гелікоптерах, але не довго, Після втрат колона вранці повернулася у бік Херсона. У першій половині дня наші смерчі працювали по окружній дорозі навколо Херсона, довгенько працювали, кілька разів.. Чи то допомогу оркам з лівого берега зустріли чи тих, що поверталися. Тут немає інфи. Але потім десь опівдні 4 одиниці техніки орків з'явилися біля автовокзалу, де були зафільмовані.
Далі вони кудись зникли, немає інфи, вірогідно пішли на Антоновський міст через місто. Було невеличке повідомлення, що якусь колону "зустріли" біля Олешків.

Після цього в Херсоні все спокійно.. Працює все, крім підвозу продуктів, бо всі виїзди тримають орки..
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27.02.2022 00:25 Відповісти
Не надо беспокоиться ,в Николаеве всё норм ,два танка вырвались из города и чухнули в направлении Крыма .
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26.02.2022 22:42 Відповісти
угу. днем сообщали, что с Херсона вышли 12 танков, два похоже прорвались в город, а затем дернули взад.
что, там было в районе тц "южный буг"?
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26.02.2022 22:48 Відповісти
Разбомбили их
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26.02.2022 22:52 Відповісти
Были танки а теперь их нет ,только гусеницы остались ...
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26.02.2022 23:28 Відповісти
В Николаеве обороны НЕТ. БТР росийские гуляли по городу несколько часов.
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26.02.2022 23:11 Відповісти
Ага ,несколько месяцев ..не смеши народ ватан ,их спецом запустили в город ,чтобы уничтожить а так бы они обстреливали с расстояния ..
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26.02.2022 23:30 Відповісти
их бы уничтожили на подьезде в город, но ни как ни в самом городе рискуя положить мирняк. Основная колонна орков двинулась на север (город решили не брать)
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26.02.2022 23:39 Відповісти
Шо ты несёшь ,на хера надо было заходить в город ,с какой целью ,поджариться маленько и уехать ? Мосты разведены ,какой нах север . ты ватан эту пургу будешь на одноклассниках мести .
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27.02.2022 00:02 Відповісти
малец, слашал что нибудь об отвлекающих маневрах?
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27.02.2022 00:17 Відповісти
Чехи пишуть, до наші зліквідували кадирівця, якогось командира і фото виложилимйого з кадировим. А також написали, що це праця бійців Альфи. На наших ресурсах такої інформації не знайшов.
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26.02.2022 22:39 Відповісти
Виложили його фото з кадировим.
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26.02.2022 22:41 Відповісти
Правильно пишуть
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26.02.2022 22:43 Відповісти
Есть такое, генерал чеченский
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26.02.2022 22:51 Відповісти
Я один очень боюсь за Мариуполь, прям ппц
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26.02.2022 22:50 Відповісти
Нет, не один, но в сводке ничего нет, странно
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26.02.2022 23:12 Відповісти
В Николаеве дали им ****
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26.02.2022 22:50 Відповісти
Путин. Нам ******.
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26.02.2022 22:51 Відповісти
Да, оружием нас завалят. Но на это нужно пару дней минимум. Потом будут потери парашенцев в два раза больше. Побегут уроды как саранча назад в свою парашу.
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26.02.2022 22:54 Відповісти
Цим п#дарам харчів не видали(розрахунок був на бліцкриг), скоро почнуть мародерити та вбивати цивільних!((((
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26.02.2022 22:56 Відповісти
Харчів треба давати - показувати гостинність, але ще більше давати пійла - принаймні, по пляшці на рило, а потім в'язати тепленькими й трофеїти техніку.
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26.02.2022 23:19 Відповісти
Хлопці, НАТО проситься вступити в Україну! Молодці!
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26.02.2022 23:01 Відповісти
Давно про Одессу ничего не слышно. Что там, кто-то расскажит?
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26.02.2022 23:18 Відповісти
не дошли еще, перед одесой наши мост взорвали , видимо готовятся встречать
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26.02.2022 23:25 Відповісти
В Одессе все ок.
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26.02.2022 23:48 Відповісти
Десятки подбитрй техники.
ВОЙНА.ХАРЬКОВ. РАЗБИТАЯ ТЕХНИКА РОССИИ

https://www.youtube.com/watch?v=VRcTuX0NXVk&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=qQLeHkeLtO8&t=2s
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26.02.2022 23:31 Відповісти
Украинская техника со знаками z?
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26.02.2022 23:47 Відповісти
у нас Тигров нет это всё мордор горелый.
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27.02.2022 00:18 Відповісти
И что, ты, мокша, сразу же обидишься?
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27.02.2022 00:38 Відповісти
Скраю, кажеш?
Ну то примостись на пляшку.
Скраю.
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27.02.2022 01:06 Відповісти
шо удмурт, ихтамнет?
это точно, ихтамуженет.
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27.02.2022 00:46 Відповісти
ты монголоидная североазиатская свинособака уходиш в банн.
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27.02.2022 00:57 Відповісти
Нет, все же ты.
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27.02.2022 01:42 Відповісти
Вот море её

https://www.youtube.com/watch?v=qQLeHkeLtO8&t=2s
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26.02.2022 23:32 Відповісти
Как мне приятно прочитаь это. Не представляете!
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26.02.2022 23:40 Відповісти
Привет Латвия! Спасибо за всю помощь
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27.02.2022 01:43 Відповісти
Нах пошел кацап
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27.02.2022 01:40 Відповісти
 
 