Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 20:00 26 лютого
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Оперативна інформація станом на 20:00 26 лютого щодо російського вторгнення. Сили оборони України дають гідну відсіч агресору у всіх операційних районах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Так, на Поліському напрямку наступ ворога зупинений на рубежі Городянка, Буча, Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.
На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва. Підрозділи ЗС України стримують загарбника. В Чернігівській області оборонці держави підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом.
Противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському операційному районі, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська.
У Волинському операційному районі ворог проводить демонстраційні дії.
Завдяки рішучій відсічі Об’єднаних сил мета РФ вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей не досягнута.
На Південному напрямку противнику вдалося вийти на рубежі Скадовська та Голої Пристані. Сили оборони держави разом із Силами територіальної оборони ведуть запеклі бої, щоб не допустити закріплення по лівому берегу річки Дніпро. Закликаємо добровольців тероборони Херсонщини та Миколаївщини чинити опір агресору!
В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищений російський винищувач Су-30 СМ.
Російські спецпризначенці та диверсанти, всупереч Женевським конвенціям та правилам ведення війни, використовують об'єкти цивільної інфраструктури для прикриття своїх дій.
Бойовий дух українських воїнів високий!
Натомість війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Противник несе значні втрати. Так, орієнтовні втрати особового складу - понад 3000 осіб, танків - близько 100, ББМ - до 540, гармат - 15, ЗРК "Бук" - 1, літаків - 16, вертольотів - 18.
Також, російські окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі.
Перемога буде за нами! Разом переможемо
Будь ласка, зачекайте...
У нас два города в Украине?
-- поддержал!
1. відправляти паливо ж.д. без прикриття з повітря
2. 56 цистерн в одному потязі !!!!
таке враження, що рашиські військові саботують війну
суки
Война
Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста.
Побита техніка і багато трупів.
Також під Рубіжним наші хлопці відбили захід до міста ворожої ДРГ.
Слава нашим ЗСУ. Вперед до перемоги!
Луганська обласна державна адміністрація
https://twitter.com/berojag59060636/status/1497611661212934144?s=20&t=nFpHp4kJb2YsrSAy-FTVvA
В первоисточнике - 540
Война
Офіційно!
Ситуація щодо російського вторгнення.
Сьогодні, опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом.
Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ.
Операція об'єднаних сил
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/268115
так розтягувати фронт без забеспечення логістики
мы, конечно, здесь все великие стратеги. но, как по мне, то эта группа "рубит" корридор в приднестровье через Одессу.
Далі вони кудись зникли, немає інфи, вірогідно пішли на Антоновський міст через місто. Було невеличке повідомлення, що якусь колону "зустріли" біля Олешків.
Після цього в Херсоні все спокійно.. Працює все, крім підвозу продуктів, бо всі виїзди тримають орки..
что, там было в районе тц "южный буг"?
ВОЙНА.ХАРЬКОВ. РАЗБИТАЯ ТЕХНИКА РОССИИ
https://www.youtube.com/watch?v=VRcTuX0NXVk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=qQLeHkeLtO8&t=2s
Ну то примостись на пляшку.
Скраю.
это точно, ихтамуженет.
https://www.youtube.com/watch?v=qQLeHkeLtO8&t=2s