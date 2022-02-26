Росія вже перекинула в Україну половину зі стягнутих сил, - джерело в Міноборони США
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Представник Міністерства оборони США оцінив, що Москва в цей час перекинула в Україну більше ніж половину з понад 150 тисяч військовослужбовців, які вона стягнула до кордонів України перед вторгненням.
Про це в суботу заявив високопоставлений чиновник з сектору оборони США, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Напередодні США оцінювали кількість сил РФ в Україні у 30% від цього числа.
Сполучені Штати вважають, що сили РФ дедалі більше розчаровані життєздатним і дуже рішучим українським опором, у той час як Москва вводить в Україну все більше і більше військ.
Посадовець, який говорив на умовах анонімності, також сказав, що, російські командири, схоже, не підготували достатньої кількості палива та базової логістичної підтримки, і тепер намагаються "пристосуватися".
Представник міністерства оборони США зазначив, що Вашингтон бачить ознаки "життєздатного українського спротиву".
"Ми знаємо, що вони не досягли того прогресу, якого хотіли досягти, особливо на півночі. Вони були розчаровані тим, що побачили, дуже рішучим опором", - сказав чиновник, не уточнивши джерела американської розвідки, які стоять за цією оцінкою.
Він додав, що рішучий український опір сповільнив наступ російської армії.
Раніше про те, що український опір уповільнив російський наступ, повідомило Міноборони Великобританії.
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Будь ласка, зачекайте...
сначало бы трупяки своих пособирали, чтоб по колесам и тракам не наматывать...
хотя... наматуйте, мож и это трохи скорость собьет... шоб поточнее с трембиты прицелится успели..
Отака інфа прибула із Рашки, джерело ніби надійне
"Ночью было совещание. Путин на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещания, чтобы никто не улетел в панике.
Из аэропортов на частных бортах их не выпускают.
Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую: "у нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня.
Обсуждают финансовые потери.
Война обходится в день в 20 млрд $.
Путин лютует. Был уверен, что это будет лёгкая прогулка.
Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Их берегут.
Оружия нет. Тульский завод и остальные 2 завода Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через 3-4. И то!!!
Нет сырья. Итого возможно и дольше.
Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали.
Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придётся садиться на стол переговоров. Потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся.
Альфа, силы спец операций ещё с 18-го где-то под Киевом.
Весь расчёт на то, что возьмут Киев и поставят своего ставленника."
потролить тебя немного Нью-Васюками, что-ли? нет, не буду.
тебе для понимания: пассионарность и оптимизм, это - прекрасно. это хорошие ингредиенты, но им, как любому хорошему "набору продуктов", не хватает самой малости - капельки реализма. добавишь его и "блюдо" заиграет удивительной гаммой запахов и вкусов, а если нет, то хоч свиням його викидай...