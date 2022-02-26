УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16169 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
73 141 140
війна (56444) ЗСУ (5715)

Росія вже перекинула в Україну половину зі стягнутих сил, - джерело в Міноборони США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія вже перекинула в Україну половину зі стягнутих сил, - джерело в Міноборони США

Представник Міністерства оборони США оцінив, що Москва в цей час перекинула в Україну більше ніж половину з понад 150 тисяч військовослужбовців, які вона стягнула до кордонів України перед вторгненням.

 Про це в суботу заявив високопоставлений чиновник з сектору оборони США, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні США оцінювали кількість сил РФ в Україні у 30% від цього числа.

Сполучені Штати вважають, що сили РФ дедалі більше розчаровані життєздатним і дуже рішучим українським опором, у той час як Москва вводить в Україну все більше і більше військ.

Посадовець, який говорив на умовах анонімності, також сказав, що, російські командири, схоже, не підготували достатньої кількості палива та базової логістичної підтримки, і тепер намагаються "пристосуватися".

Представник міністерства оборони США зазначив, що Вашингтон бачить ознаки "життєздатного українського спротиву".

"Ми знаємо, що вони не досягли того прогресу, якого хотіли досягти, особливо на півночі. Вони були розчаровані тим, що побачили, дуже рішучим опором", - сказав чиновник, не уточнивши ​​джерела американської розвідки, які стоять за цією оцінкою.

Він додав, що рішучий український опір сповільнив наступ російської армії. 

Раніше про те, що український опір уповільнив російський наступ, повідомило Міноборони Великобританії.

Читайте також на Цензор.НЕТПротягом доби російські окупанти втратили 3 СУ-30СМ, 11 вертольотів, два СУ-25, два ІЛ-76МД, знищенно колону техніки з пальним.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+46
показати весь коментар
26.02.2022 22:31
+33
50% фашистов сожгли вместе с техникой за 3 дня - гитлер 21 века в шоке.
показати весь коментар
26.02.2022 22:31
+33
показати весь коментар
26.02.2022 22:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
можно еще анти-Асадовских сирийцев с опытом боев пригласить на условиях фриланса - русню пострелять, в общем варианты всегда можно найти, если подойти к вопросу утилизации москалей творчески, с огоньком ...
показати весь коментар
26.02.2022 22:55 Відповісти
русские бросайте оружие и сдавайтесь в плен пока не поздно!!!! Вы пушечное мясо путлера, которое уже валяется по всей стране
показати весь коментар
26.02.2022 23:01 Відповісти
пукін ще перед нападом підписав указ про повний військовий призив наскільки я знаю. Зараз головне у ВСІХ москалів відбити бажання лізти в Україну!
показати весь коментар
26.02.2022 23:03 Відповісти
Франция направит Украине дополнительные средства обороны, примет меры по борьбе с российской пропагандой в Европе и заморозит у себя финансовые активы ряда российских граждан (имена пока не называются). Об этом 26 февраля сообщили в Елисейском дворце.
показати весь коментар
26.02.2022 23:04 Відповісти
Касапьё, молитесь за Нашу Победу.. потому как вас освобождаем от тирана.. хотя куй вы на это заслуживаете .
показати весь коментар
26.02.2022 23:09 Відповісти
Неблагодарные кацапы должны перед украинцами на коленях стоять после того как Украина уничтожит ботоксного педофила. Но эти твари даже спасибо не скажут. Да и бес с ними.
показати весь коментар
26.02.2022 23:24 Відповісти
Цапам потрібна швабра в дупі. Вони моляться на пуйла
показати весь коментар
27.02.2022 09:06 Відповісти
Кацапський ґенерал Шаманов, виступив по вата ТБ, уже ***********, що Київ брати не потрібно, а треба блокувати, курва, так ніби у них за спиною по всій півночі України одні друзі зостались.
показати весь коментар
26.02.2022 23:13 Відповісти
***** кинул вторую половину... и понимайте слово кинул как хотите )))
сначало бы трупяки своих пособирали, чтоб по колесам и тракам не наматывать...
хотя... наматуйте, мож и это трохи скорость собьет... шоб поточнее с трембиты прицелится успели..
показати весь коментар
26.02.2022 23:14 Відповісти
серйозна орда збирається
показати весь коментар
26.02.2022 23:21 Відповісти
Пуцлер сьоґодні по чуткам звільнив начальника ґенштабу, обісрався падло. Може знайдеться хто, що карлика клепне і тоді все можна закінчити і на ньоґо списати посмертно. Як так сталося, що усі там бояться цієї мразі, хоча ніби замах планувався, тільки не вийшло нажаль. За те бабло, що там оліґархи втрачають, вони рідну маму в розхід пустять. Україні треба 2-3 дні вистояти.
показати весь коментар
26.02.2022 23:21 Відповісти
Про звільнення начальника хрєнштабу - це скоріше за все правда. Також є непідтверджена інфа про те, що пуйло кудись втік - чи то в бункері зачинився, чи то кудись на Урал.
показати весь коментар
26.02.2022 23:25 Відповісти
Нехай відразу в Мавзолей тікає. Хоч пару ночей там полежить.
показати весь коментар
26.02.2022 23:57 Відповісти
В обіймах дєдушкі лєніна.
показати весь коментар
27.02.2022 01:34 Відповісти
Кажуть,що воно на Уралі сидить
показати весь коментар
27.02.2022 00:01 Відповісти
Щоб та потвора в муках там і здохла!
показати весь коментар
27.02.2022 01:24 Відповісти
Це Оборонний Бліцкриг України!
показати весь коментар
26.02.2022 23:23 Відповісти
А не пора вже жахнути по кримському мосту?
показати весь коментар
26.02.2022 23:27 Відповісти




Отака інфа прибула із Рашки, джерело ніби надійне




"Ночью было совещание. Путин на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещания, чтобы никто не улетел в панике.
Из аэропортов на частных бортах их не выпускают.

Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую: "у нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1-4 дня.

Обсуждают финансовые потери.
Война обходится в день в 20 млрд $.
Путин лютует. Был уверен, что это будет лёгкая прогулка.
Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Их берегут.
Оружия нет. Тульский завод и остальные 2 завода Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через 3-4. И то!!!
Нет сырья. Итого возможно и дольше.

Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали.

Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придётся садиться на стол переговоров. Потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся.

Альфа, силы спец операций ещё с 18-го где-то под Киевом.
Весь расчёт на то, что возьмут Киев и поставят своего ставленника."
показати весь коментар
26.02.2022 23:31 Відповісти
Да он просто их всех достал!! Они уже тупо саботируют!!
показати весь коментар
27.02.2022 00:17 Відповісти
що на Львівщині із кацапським десантом, прийшла звістка від місцевих, що ніби наші хлопці попали в оточення
показати весь коментар
26.02.2022 23:35 Відповісти
Поналазило ботов -- ИДИТЕ на Х !!! ВСе кто пришел сдохнут до единого
показати весь коментар
26.02.2022 23:49 Відповісти
А 9 мая на красной площади таджики маршировать будут?
показати весь коментар
27.02.2022 00:23 Відповісти
Наверное никто не будет маршировать.
показати весь коментар
27.02.2022 00:56 Відповісти
Брусчатку той площади разберут толпы голодных орков.
показати весь коментар
27.02.2022 01:33 Відповісти
ну, по ходу будут бульдозеры.
показати весь коментар
27.02.2022 02:56 Відповісти
Что ещё раз доказывает что кацапня только на параде что то может и кроме как на учениях для ютубчика. Я искренне удивлен почему НАТО не просит Украину вступить в альянс. Представьте какой у нас был бы потенциал если бы мы не попиляли свое вооружение ради будапештской бумажки.
показати весь коментар
27.02.2022 00:56 Відповісти
З такими лицарями, як у нас, Україні вже час створювати власний альянс, а країни НАТО мають подавати заявки на вступ. США, країни Балтії, Польща та Британія будуть першими в черзі - ми добро не забуваємо.
показати весь коментар
27.02.2022 01:54 Відповісти
"а країни НАТО мають подавати заявки на вступ" - серьезно?
потролить тебя немного Нью-Васюками, что-ли? нет, не буду.

тебе для понимания: пассионарность и оптимизм, это - прекрасно. это хорошие ингредиенты, но им, как любому хорошему "набору продуктов", не хватает самой малости - капельки реализма. добавишь его и "блюдо" заиграет удивительной гаммой запахов и вкусов, а если нет, то хоч свиням його викидай...
показати весь коментар
27.02.2022 03:08 Відповісти
Можешь "потролить" себя бутылкой в жопу, долбо#б. Если ты, олень, не отличаешь серьёзное заявление от шутки, мне тебя жаль.
показати весь коментар
27.02.2022 10:47 Відповісти
это дурная шутка. а твой коммент, вообще, чистое хамство.
показати весь коментар
27.02.2022 12:06 Відповісти
Вообще-то всех захваченных российских военных неправильно называть военнопленными. В соответствии с международными конвенциями, военнопленный - это сдавшийся или захваченный на поле боя в беспомощном состоянии военнослужащий армии государства, участвующего в войне, которая была официально объявлена одним государством или группой государств против другого государства или группы государств. Ни Россия не объявляла войну Украине, ни Украина - России. Но Украина - страна подвергшаяся нападению другого государства без объявления войны. Соответственно, все захваченные с оружием в руках военнослужащие государства, совершившего агрессию против Украины, являются не военнопленными, а террористами, и, опять же согласно военным обычаям, могут уничтожаться на месте без проведения дополнительных юридических процедур. Так что украинцы еще добрые, а могли бы просто пристреливать всех на месте и были бы абсолютно правы.
показати весь коментар
27.02.2022 00:59 Відповісти
Первый день так и было. Потом посмотрели кто воюет - и наши начали вытаскивать эту детвору из танков, перед тем как технику сжигать. Плачут же на камеру, к маме хотят. Картинку красивую делают с их помощью.
показати весь коментар
27.02.2022 02:58 Відповісти
Где уже все эти международные конвенции? Кончились на будапештском меморандуме. Это политики не могут называть вещи своими именами, восемь лет не могли войну войной назвать.
показати весь коментар
27.02.2022 08:39 Відповісти
Переможе Україна ,її будуть просити і а ЕС і в НАТО.
показати весь коментар
27.02.2022 03:28 Відповісти
Козломорды заставили воевать против Руси-Украины и народы, которые находятся у них в рабстве: чеченцев, татар, башкир, дагестанцев и др.
показати весь коментар
27.02.2022 04:25 Відповісти
Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦!!!!!
показати весь коментар
27.02.2022 09:21 Відповісти
Посилайте і другу половину,місця в землі вистачить.Українці хлібосільна країна,тому ласкаво просимо,ми чекаємо.А,да,забув.Про всяк випадок захопіть свої чорні мішки,це в цілях екологічної безпеки,бо на добриво ви не годитесь,дуже воняєте.В мішках вам буде комфортніше.
показати весь коментар
27.02.2022 09:49 Відповісти
Последовательная утилиция армии РФ.
показати весь коментар
27.02.2022 10:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 