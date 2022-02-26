В Україні розгортають мережу добровольчих формувань територіальних громад, - Резніков
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Україна дає відсіч російським окупантам понад 60 годин. В цьому велика роль підрозділів територіальної оборони.
Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні співвітчизники! Понад 60 годин Україна дає відсіч російським окупантам. Грізною силою, яка знищує ворога, стали підрозділи української територіальної оборони. До лав Сил ТрО ЗСУ вже вступили десятки тисяч людей. Наразі ми перебуваємо на етапі, коли треба підвищити координацію створених підрозділів, організувати їхні дії у рамках єдиного задуму під керівництвом Командування ЗСУ", - написав він.
Так, Резніков повідомив, що за погодженням з Командувачем Сил ТрО Юрієм Галушкіним було ухвалено рішення про розгортання мережі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Щоб не залишити інтервентам жодних шансів.
Він зазначив, що діяльність добровольчих формувань територіальних громад здійснюється під безпосереднім керівництвом та контролем командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних сил України за територіальним принципом.
"Тобто у вашому районі або регіоні. Вже зараз ви можете приєднуватися до влаштування блокпостів, блокування переміщень колон техніки ворога, виконувати інші поставлені командуванням Сил ТрО завдання, використовуючи власну зброю. Щоб отримати серйозну оборонну зброю, ДФТГ має бути відповідним чином оформлена. І залучена до єдиного плану дій", - наголосив міністр.
Для створення ДФТГ встановлено такий алгоритм:
- ініціативна група разом із керівником органу місцевого самоврядування подає пропозицію до командира відповідного підрозділу Сил ТрО (батальйону, бригади), який діє на вашій території. Адреси підрозділів можна перевірити на сайті Сил ТрО - www.sprotyv.in.ua.
- на підставі проявленої ініціативи командувач сил ТрО ухвалює рішення про створення ДФТГ та призначення командира. Це рішення схвалює головнокомандувач Збройних сил.
"Він також ухвалює рішення щодо забезпечення ДФТГ тими чи іншими видами озроброєння. Мережа ДФТГ буде важливим фактором протидії ворожим диверсантам, а також порушуватиме логістику окупантів. Це величезний внесок у спільну перемогу. Слава Україні! Слава Героям України!", - додав Резніков.
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Что происходит? Нас что слили дерьмаки? В новостях ничего нет! Один Киев и Харьков.
Hannibal ante portas
мы за 3 дня стали Швейцарией
как память.Так шо звините, дарагие украинцы - шайтан папутал!
ПУТІ - ТРУП!
Оригінал. Не розповсюджеїмо фейки.
"Китай переметнулся на сторону победителя. Центральное ТВ Китая показывает обращения Зеленского и ужасные бомбежки армией РФ городов Украины."
На полігоні представляли високотехнологічні мішені вертольотів, "паследниє слова тєхнікі, в мірє анало говнет"(с) це реальна цитата розробників.
Бл, як тепер згадаю, то ридаю.
Мішені різні. До прикладу, мішень вертольота - шмат фанери на опорі, яка мала рухати його на висоту пару метрів. Опора не рухала, бо ... ну тупо не рухала. І сітка, яка мала давати сигнал про влучення. Але не давала. Не давала і все.
А ще мішені не видно було вночі. Зовсім. Тому на показових навчаннях на них причепили червоні лампочки, щоб браві узбеки на БМП їх побачили і могли вцілити.
**** - геніально. Ніби. Розгорнули стрій, пішли в атаку. Але засуєтились на місцевості між пагорбами і тому замість віяла вишикувались в колону. І тут сталася халепа, бо ще червоними лампочками чомусь виявились габарити машин. Ну і браві узбеки, після команди "агонь" побачивши червоний ліхтар, валили по ньому з пушки. Попали. З пари метрів в передню машину. До слова - точно поцілили, бо габарит на друзки. Особовий склад покидав машину як в сповільненому кіно, при чому широко відкривали рота.
Чи я думаю, що щось з того часу змінилось? Ні. Ніц.
«Двигун повинен дихати, тому кидайте свої коктейлі Молотова в те, що виглядає як забірник двигуна.»
Розріжте картонні коробки і поставте їх скрізь. Картон має ту ж температуру, що й навколишнє середовище. Приховування за будь-чим, що затьмарює зір, працює лише в тому випадку, якщо в них немає тепла. Листи картону в кожному кущі, дереві і т. д. Буде просто квадрат в тепловізорі.
Встановіть їх скрізь як відволікаючі фактори. Зробіть хаос місцевості для ворога.
ЭТО ВЕДЬ НЕМЦЫ С ФРАНЦУЗАМИ ОТКАЗАЛИ УКРАИНЕ В БУХАРЕСТЕ 2008 о вступлении в НАТО
Тыкайте их носом теперь
Ми воюємо з тими хто з першого разу не зміг написати літеру Z.
https://twitter.com/ua_industrial/status/1497635787143356419
Кароче гандоны, звонил на горячюю линию трубку не кто не брал, звонил правосекам на передок, сказали пока помочь не могут, вообщем зря телепал, досадно !!!
https://24tv.ua/ru/chechenskaja-respublika-ichkerija-predlozhila-zelenskomu-pomoshh_n1881172
https://www.youtube.com/watch?v=GTFh5XkSQGw
І здалося: війни нема.
Розірвався неба мішок,
Тиша в місті, спокій, зима.
Та, на жаль, це тільки мана...
І під Харковом йдуть бої.
Ворогів наші хлопці б'ють
На своїй, на рідній землі.
А хотілося б хлопчакам
Молодим - з коханою йти,
Тим, хто старше, своїх діток
На санчатах гуляти везти.
Тож молімося всі за те,
Щоб додому вернулися всі
З Перемогою.
Кацапня хай вертає в свою ліси.
Навіжений їхній царьок
Хай скоріше ляже в труну
І не має спокою в ній
За оцю огидну війну.
Харківська поетеса Валентина Зав'ялова