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В Україні розгортають мережу добровольчих формувань територіальних громад, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Україні розгортають мережу добровольчих формувань територіальних громад, - Резніков

Україна дає відсіч російським окупантам понад 60 годин. В цьому велика роль підрозділів територіальної оборони.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні співвітчизники! Понад 60 годин Україна дає відсіч російським окупантам. Грізною силою, яка знищує ворога, стали підрозділи української територіальної оборони. До лав Сил ТрО ЗСУ вже вступили десятки тисяч людей. Наразі ми перебуваємо на етапі, коли треба підвищити координацію створених підрозділів, організувати їхні дії у рамках єдиного задуму під керівництвом Командування ЗСУ", - написав він.

Так, Резніков повідомив, що за погодженням з Командувачем Сил ТрО Юрієм Галушкіним було ухвалено рішення про розгортання мережі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Щоб не залишити інтервентам жодних шансів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ласкаво просимо до пекла: Батальйони тероборони Києва отримали британську зброю проти російських танків

Він зазначив, що діяльність добровольчих формувань територіальних громад здійснюється під безпосереднім керівництвом та контролем командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних сил України за територіальним принципом.

"Тобто у вашому районі або регіоні. Вже зараз ви можете приєднуватися до влаштування блокпостів, блокування переміщень колон техніки ворога, виконувати інші поставлені командуванням Сил ТрО завдання, використовуючи власну зброю. Щоб отримати серйозну оборонну зброю, ДФТГ має бути відповідним чином оформлена. І залучена до єдиного плану дій", - наголосив міністр.

Для створення ДФТГ встановлено такий алгоритм:

- ініціативна група разом із керівником органу місцевого самоврядування подає пропозицію до командира відповідного підрозділу Сил ТрО (батальйону, бригади), який діє на вашій території. Адреси підрозділів можна перевірити на сайті Сил ТрО - www.sprotyv.in.ua.

Також читайте: Резніков: Росіяни! За кілька днів буде знищено стільки ж військових РФ, як за дві чеченських війни

- на підставі проявленої ініціативи командувач сил ТрО ухвалює рішення про створення ДФТГ та призначення командира. Це рішення схвалює головнокомандувач Збройних сил.

"Він також ухвалює рішення щодо забезпечення ДФТГ тими чи іншими видами озроброєння. Мережа ДФТГ буде важливим фактором протидії ворожим диверсантам, а також порушуватиме логістику окупантів. Це величезний внесок у спільну перемогу. Слава Україні! Слава Героям України!", - додав Резніков.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+26
⚡️Сайт по поиску работы Jooble заблокировал доступ для пользователей из России и Беларуси.
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26.02.2022 22:49
+22
⚡️ На Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Бородянка, Буча, Вышгорода. Подразделения противника частично утратили боеспособность, - Генеральный штаб ВСУ
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26.02.2022 22:50
+17
реально Кадиров каже вже що передумав їхати в Україну ,дякую тим хто мені кинув цю силку https://www.youtube.com/watch?v=GW5wNb3Yi8Q&ab_channel=Galyk вот так поворот))) а шо случілось Рамзанчик?)
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26.02.2022 22:50
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⚡️Сайт по поиску работы Jooble заблокировал доступ для пользователей из России и Беларуси.
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26.02.2022 22:49 Відповісти
Поясните что происходит? На юге страны враги гуляют как по проспекту ! Пустили воду в Крым! Фактически открыт наземный коридор. Остался один Мариуполь!
Что происходит? Нас что слили дерьмаки? В новостях ничего нет! Один Киев и Харьков.
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26.02.2022 23:33 Відповісти
Воду (а точнее мочу) они пустили по ушам своим зрителям. Я уже писал что для того что бы пошла вода надо вести примерно год активные восстановительные работы и уложить не один миллиард на это. Канала по сути нет, все плиты за 8 лет полностью разобраны и вывезены, дать воду по этому каналу куда либо не возможно технически. Максимум чего они могут добиться - сделать небольшое болото после дамбы.
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26.02.2022 23:42 Відповісти
И колон к нему прошло танков просто дохренища, шли целый день , и то что умалчивают про это и дают спокойно пройти, слив 100% . Возьмут Мариуполь и сразу переговоры начнутся . Но мне кажется дерьмаку с зелей после этого уже не жить
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27.02.2022 00:04 Відповісти
Так меня сразу выкидывают в спам! Похоже нас слили !
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27.02.2022 00:20 Відповісти
А нам жить? Дерьмаки заслужили а украинцы мясо?
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27.02.2022 00:21 Відповісти
-До уваги ЗСУ і тероборони (перепровірте): -Через Димер у бік Києва йде колона більше 20 машин із солдатами та бронетехнікою з вимкненими фарами. Ідуть вороги дуже тихо.
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27.02.2022 00:53 Відповісти
Ну неужели дошло
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26.02.2022 22:50 Відповісти
От до них дійшло! А до інших не доходило.
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26.02.2022 22:58 Відповісти
Звісно. А коли про це мало не щодня говорив генерал Кривонос, то вони його не слухали. Але війна та кров воїнів навчила.
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26.02.2022 23:04 Відповісти
а куда денешься:
Hannibal ante portas

мы за 3 дня стали Швейцарией
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26.02.2022 23:42 Відповісти
До Швейцарії це саме зробив Богдан-Зіновій Хмельницький, коли реалізував адміністративно-територіальний устрій Гетьманщини з сотнями та полками.
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28.02.2022 04:10 Відповісти
⚡️ На Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Бородянка, Буча, Вышгорода. Подразделения противника частично утратили боеспособность, - Генеральный штаб ВСУ
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26.02.2022 22:50 Відповісти
люди обоснованно подозревают что тебя интересует не информация, а пропаганда из кремлевской методички. Особенно после того как ты озвучил их бредни про то что они дали воду в Крым, что в принципе не возможно.
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26.02.2022 23:44 Відповісти
реально Кадиров каже вже що передумав їхати в Україну ,дякую тим хто мені кинув цю силку https://www.youtube.com/watch?v=GW5wNb3Yi8Q&ab_channel=Galyk вот так поворот))) а шо случілось Рамзанчик?)
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26.02.2022 22:50 Відповісти
Жим жим
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26.02.2022 22:56 Відповісти
Ну и кроме этого не забудьте о том что в Чечне он держится только за счёт этого полка , который выехал сюда
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26.02.2022 23:01 Відповісти
Улюбленого генерала зармурило ВСУ.
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26.02.2022 22:58 Відповісти
злі люди кажуть що то був його коханець
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26.02.2022 22:59 Відповісти
А як же Басков?
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26.02.2022 23:16 Відповісти
Його Дон)
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26.02.2022 23:31 Відповісти
Фейк. Кадырку за такое на бутылку посадят.
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26.02.2022 22:59 Відповісти
То фейк. Нарізка
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26.02.2022 23:01 Відповісти
так с заданием справился)) уничтожил нациков))
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26.02.2022 23:03 Відповісти
_Своя собственная жизнь ему очень дорога как память. Так шо звините, дарагие украинцы - шайтан папутал!
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26.02.2022 23:04 Відповісти
ДЯКУЮ!!! ОЦЕ КІНО!!!
ПУТІ - ТРУП!
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26.02.2022 23:06 Відповісти
На жаль, фейк.
Оригінал. Не розповсюджеїмо фейки.
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26.02.2022 23:09 Відповісти
Сирожа, а чё на жаль? Поржали знатно, и ты приходи - вместе поржем
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26.02.2022 23:26 Відповісти
це не повне відео.подібне на фейк
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26.02.2022 23:28 Відповісти
Не передергивайте факты! Это огрызок из контекста! Он там в полном ролике говорит что с народом воевать не хочет но грозит всем бендеровцам и шайтанам с которыми будет воевать, и там же расказывает что ни у кого из его бойцов нет даже насморка и они без потерь взяли в плен целую бригаду нацгвардии! А у нас сейчас весь народ для него ими является. Но эта обезьяна сегодня потеряла свою элиту в Гостомеле!
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26.02.2022 23:46 Відповісти
десь уже в ресурсах пролітало про знищення кадировців разом з їх хенералом
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26.02.2022 22:52 Відповісти
хороші новини йдуть без зкпинки..ТЕПЕР КИТАЙ НАШ!!!
"Китай переметнулся на сторону победителя. Центральное ТВ Китая показывает обращения Зеленского и ужасные бомбежки армией РФ городов Украины."
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26.02.2022 22:55 Відповісти
Китай Россию давит любыми руками, кроме своих...
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26.02.2022 22:57 Відповісти
Я думаю, що США дуже сильно "попросило" Китай зайняти правильну сторону, і подумати про наслідки в разі "неправильної" сторони.
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28.02.2022 04:11 Відповісти
дороги блокуйте на всіх напрямках.бачу ,що не всі напрямки прикриті.
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26.02.2022 22:56 Відповісти
Если мы грохнули 3000 из заехавших 70000, то где эти 67000. Не пытаются ли нас ввести в заблуждение тупыми ********, а потом ******* серьезной армией? Просто подозрения, я параноик и ситуация не однозначная. Просто мне все не нравится как происходит
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26.02.2022 22:56 Відповісти
Мене це теж дуже турбує!(
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26.02.2022 23:04 Відповісти
І мене це турбує.
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26.02.2022 23:38 Відповісти
реальні втрати рашистів думаю около 10 тищ під соняшники, и мабудь 20+ тищ раніних калік не боєздатних. важко робити точні підрахунки і офіціфна інфа занижена, щоб не казали що вони брешуть
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26.02.2022 23:05 Відповісти
Я буду только безумно рад если так. А еще больше буду рад, если они сыбутся из моего крыма, откуда мне пришлось сыбаться. Но мы не имеем права их недооценить, потому что шанс один. Перебдеть это не недобдеть и не перебздеть
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26.02.2022 23:08 Відповісти
ЦЕ трошки не так працює, разом з людськими втратами ворог втрачає техніку, зброю, не мможе отримати підкріплення і вибуває з бою
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26.02.2022 23:08 Відповісти
дело в том что в современной войне соотношение убитых к раненым примерно 1:5, т.е. если 3000 зашкварено, то + еще минимум 15 000 это раненых и надолго вышедших из строя, т.е. минимум минус 18 000
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26.02.2022 23:12 Відповісти
Тих, хто служив в армії СССР таке не дивує. В Афган також срочників запускали. Час минув, а їх армія так і застрягла в старих концепціях. Нічого дивного. В них таке у всьому, що лиш не роблять.
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26.02.2022 23:17 Відповісти
Я служил в кдво в 85-87. Да, это была вообще пародия на армию - 3 патрона. Но я же сужу по себе и не могу поверить что они настолько ******, что армию из балагана превратили в пародию на балаган. Хотя вижу что контингент деградировавший...может и правда. Тогда жги их сук Господь и мы
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26.02.2022 23:22 Відповісти
Я служив 85-87, ЛенВО.
На полігоні представляли високотехнологічні мішені вертольотів, "паследниє слова тєхнікі, в мірє анало говнет"(с) це реальна цитата розробників.
Бл, як тепер згадаю, то ридаю.
Мішені різні. До прикладу, мішень вертольота - шмат фанери на опорі, яка мала рухати його на висоту пару метрів. Опора не рухала, бо ... ну тупо не рухала. І сітка, яка мала давати сигнал про влучення. Але не давала. Не давала і все.
А ще мішені не видно було вночі. Зовсім. Тому на показових навчаннях на них причепили червоні лампочки, щоб браві узбеки на БМП їх побачили і могли вцілити.
**** - геніально. Ніби. Розгорнули стрій, пішли в атаку. Але засуєтились на місцевості між пагорбами і тому замість віяла вишикувались в колону. І тут сталася халепа, бо ще червоними лампочками чомусь виявились габарити машин. Ну і браві узбеки, після команди "агонь" побачивши червоний ліхтар, валили по ньому з пушки. Попали. З пари метрів в передню машину. До слова - точно поцілили, бо габарит на друзки. Особовий склад покидав машину як в сповільненому кіно, при чому широко відкривали рота.
Чи я думаю, що щось з того часу змінилось? Ні. Ніц.
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26.02.2022 23:39 Відповісти
да они в пути, города не зачищают по дороге , проходят маршем ставят блок посты и к киеву, видимо хотят сразу столицу брать
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26.02.2022 23:28 Відповісти
67000 бігають і стоять по полях, лісах, містах.
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27.02.2022 00:43 Відповісти
Ласкаво просимо добровольців зі всього СВІТУ в Україну
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26.02.2022 22:57 Відповісти
Туристична компанія "УКРАЇНА" запрошує цапів до Києва, щоб на аідстані побачити купола українських церков, і здохнути.
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26.02.2022 22:57 Відповісти
Оружие дайте!
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26.02.2022 22:58 Відповісти
Про танки
«Двигун повинен дихати, тому кидайте свої коктейлі Молотова в те, що виглядає як забірник двигуна.»
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26.02.2022 22:58 Відповісти
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26.02.2022 22:59 Відповісти
Воюєш? Дякую.
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26.02.2022 23:08 Відповісти
Кореш сеструхи уже три дня в ОП. Сегодня племянник туда вписался... ...я тут с волонтёрами из Киева перетираю за всякое... -- так победим! *)
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26.02.2022 23:00 Відповісти
АРМІЯ США любить воювати вночі, тому що у нас є тепловізори. Thermal збирає тепло, тому ви не можете сховатися за кущем, але все, що має температуру навколишнього середовища, виглядає як чорний квадрат. Вони не можуть бачити крізь вікна, тому що скло навколишнє.
Розріжте картонні коробки і поставте їх скрізь. Картон має ту ж температуру, що й навколишнє середовище. Приховування за будь-чим, що затьмарює зір, працює лише в тому випадку, якщо в них немає тепла. Листи картону в кожному кущі, дереві і т. д. Буде просто квадрат в тепловізорі.
Встановіть їх скрізь як відволікаючі фактори. Зробіть хаос місцевості для ворога.
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26.02.2022 23:00 Відповісти
Франция направит Украине дополнительные средства обороны, примет меры по борьбе с российской пропагандой в Европе и заморозит у себя финансовые активы ряда российских граждан (имена пока не называются). Об этом 26 февраля сообщили в Елисейском дворце.
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26.02.2022 23:05 Відповісти
И примет Украину в НАТО
ЭТО ВЕДЬ НЕМЦЫ С ФРАНЦУЗАМИ ОТКАЗАЛИ УКРАИНЕ В БУХАРЕСТЕ 2008 о вступлении в НАТО
Тыкайте их носом теперь
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26.02.2022 23:12 Відповісти
Тот случай когда кацап не знал что рисовать, фашистскую свастику или букву Z.

Ми воюємо з тими хто з першого разу не зміг написати літеру Z.

https://twitter.com/ua_industrial/status/1497635787143356419

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26.02.2022 23:08 Відповісти
Классика же.

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26.02.2022 23:09 Відповісти
В Херсоне всех разогнали по домам. Если есть информация куда идти и к кому обращаться в Херсоне. Поделитесь.
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26.02.2022 23:13 Відповісти
Лёха где там у вас ближайшее отделение моно банка
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26.02.2022 23:15 Відповісти
Голова Херсона зрадник?
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26.02.2022 23:19 Відповісти
Это онлайн банк карточки на фабрике выдают.
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26.02.2022 23:21 Відповісти
****, как же я люблю Украину и украинцев!
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26.02.2022 23:25 Відповісти
ага сходил я сегодня военкомат Краматорска, шол пешком до него 10км, автобусы не ходят, машины ездят хер кто подвезет. Пришел а меня послали !, мол давай за контрактом, я говорю мне он не нужен я хочу в ТРО, зе что сказал нужен паспорт и иин вот говорю есть а они мне в ответ только контракт.
Кароче гандоны, звонил на горячюю линию трубку не кто не брал, звонил правосекам на передок, сказали пока помочь не могут, вообщем зря телепал, досадно !!!
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26.02.2022 23:25 Відповісти
Сочувствую. От гандоны
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26.02.2022 23:43 Відповісти
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26.02.2022 23:25 Відповісти
Мы в Херсоне пришли в военкомат нас привезли на базу дали оружие. Утром поехали просидели пол дня возле Дарьевского моста потом приехала машина командир сказал сдать оружие. Сел в машину и уехал а мы поседели и по домам разошлись.
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26.02.2022 23:28 Відповісти
В Гуляйполі не видають зброї,навіть тим хто служив,саботаж,люди самі взяли берданки , коктейлі і пішли в степ в засаду,не сьогодні завтра знесуть і военкома і мера,шо за *****
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26.02.2022 23:39 Відповісти
а вот в твиттере Thread Reader App (@Spencer Guard) дает много советов на инглиш и схемы как улицы перекрывать
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26.02.2022 23:42 Відповісти
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26.02.2022 23:51 Відповісти
Не горюй братик. Ковр. бомбардировки применяли там где не было ПВО.
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27.02.2022 03:19 Відповісти
Чеченская Республика Ичкерия предложила Владимиру Зеленскому помощь - отправить добровольцев

https://24tv.ua/ru/chechenskaja-respublika-ichkerija-predlozhila-zelenskomu-pomoshh_n1881172
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27.02.2022 02:18 Відповісти
Вот молодцы ! Вот вовремя, бл*ть! семенченко и Звиробой, которые занимались теробороной зАгодя под следствием и в тюрьме, а бравые чиновники занялись защитой родины...через три дня после того, как родины могло уже и не стать...
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27.02.2022 02:42 Відповісти
Брюссель. Марш в поддержку Украины. Чеченцы Европы готовы защищать Украину от русских агрессоров
https://www.youtube.com/watch?v=GTFh5XkSQGw
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27.02.2022 04:39 Відповісти
Несподівано сніг пішов
І здалося: війни нема.
Розірвався неба мішок,
Тиша в місті, спокій, зима.

Та, на жаль, це тільки мана...
І під Харковом йдуть бої.
Ворогів наші хлопці б'ють
На своїй, на рідній землі.

А хотілося б хлопчакам
Молодим - з коханою йти,
Тим, хто старше, своїх діток
На санчатах гуляти везти.

Тож молімося всі за те,
Щоб додому вернулися всі
З Перемогою.
Кацапня хай вертає в свою ліси.

Навіжений їхній царьок
Хай скоріше ляже в труну
І не має спокою в ній
За оцю огидну війну.

Харківська поетеса Валентина Зав'ялова
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27.02.2022 11:32 Відповісти
 
 