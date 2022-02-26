Спорт не поза війною: український біалоніст відмовився від змагань і пішов служити в Нацгвардію
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Український біатлоніст Дмитро Підручний служить у військовій частині Національної гвардії України в Тернополі.
Про це Підручний повідомив журналісту Андрію Сеньківу, пише сайт Трибуна, повідомляє Цензор.НЕТ.
Разом з Підручним служить лижний двоборець Дмитро Мазурчук
Раніше Підручний звернувся до світової біатлонної спільноти з проханням відреагувати на вторгнення військ РФ на територію України.
"Шановна біатлонна сім’я, мої міжнародні друзі та вболівальники. Я та моя команда залишаємося в Україні, щоб захистити наші домівки та сім’ї від російських збройних сил, які вторгнулися в Україну 24 лютого. У подальших змаганнях ніхто не збирається брати участь. Я прошу вас допомогти нам. Ось що ви повинні зробити:
1. Задонатити. Офіційний банківський рахунок для допомоги українській армії тут.
2. Виходьте на вулиці свої міст. Попросіть вашу владу та НАТО допомогти нам.
3. Перевіряйте будь-яку інформацію, яку читаєте про російське вторгнення, у кількох джерелах", - написав Підручний.
Міжнародний біатлонний союз поставив вимогу до росіян виступати на наступних змаганнях сезону без прапору, росіяни відмовились.
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сумно стало стріляти по нерухомих мішенях
P.S. А де, курва, ті всі опезежопники, хлопці? Щось жодної ********** не чути.