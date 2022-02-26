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Новини Війна в Україні
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біатлон (79) війна (56444) Національна гвардія (1231) Підручний (5)

Спорт не поза війною: український біалоніст відмовився від змагань і пішов служити в Нацгвардію

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український біатлоніст Дмитро Підручний служить у військовій частині Національної гвардії України в Тернополі.

Про це Підручний повідомив  журналісту Андрію Сеньківу, пише сайт Трибуна, повідомляє Цензор.НЕТ.

Разом з Підручним служить лижний двоборець Дмитро Мазурчук

Раніше Підручний звернувся до світової біатлонної спільноти з проханням відреагувати на вторгнення військ РФ на територію України.

"Шановна біатлонна сім’я, мої міжнародні друзі та вболівальники. Я та моя команда залишаємося в Україні, щоб захистити наші домівки та сім’ї від російських збройних сил, які вторгнулися в Україну 24 лютого. У подальших змаганнях ніхто не збирається брати участь. Я прошу вас допомогти нам. Ось що ви повинні зробити:

1. Задонатити. Офіційний банківський рахунок для допомоги українській армії тут.

2. Виходьте на вулиці свої міст. Попросіть вашу владу та НАТО допомогти нам.

3. Перевіряйте будь-яку інформацію, яку читаєте про російське вторгнення, у кількох джерелах", - написав Підручний.

Міжнародний біатлонний союз поставив вимогу до росіян виступати на наступних змаганнях сезону без прапору, росіяни відмовились.

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Топ коментарі
+14
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26.02.2022 23:09
+9
Усику розкажіть
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26.02.2022 23:08
+7
усік гандон
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26.02.2022 23:27
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все друзі я спатки,Мирного неба нам Українці..а кому не спиться заходьте на стрім Миколи рушнці та Одеської хунти https://www.youtube.com/watch?v=hPkIF6DkpxU&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%A0%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
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26.02.2022 23:07 Відповісти
Усику розкажіть
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26.02.2022 23:08 Відповісти
усік гандон
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26.02.2022 23:27 Відповісти
Вусик сцекло
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27.02.2022 00:09 Відповісти
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26.02.2022 23:09 Відповісти
Голови парашовців вилетять з плеч
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26.02.2022 23:10 Відповісти
КРАСУНЧИК!
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26.02.2022 23:12 Відповісти
Спорт не поза війною: український біалоніст відмовився від змагань і пішов служити в Нацгвардію
==========
сумно стало стріляти по нерухомих мішенях
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26.02.2022 23:12 Відповісти
гарний з нього снайпер з нього- доречі він чемпіон світу -
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26.02.2022 23:12 Відповісти
В 2018 - му якби всі сказали рускій спорт іди наху
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26.02.2022 23:14 Відповісти
Справжній Українець і чоловік. Щира пошана від чистого серця.

P.S. А де, курва, ті всі опезежопники, хлопці? Щось жодної ********** не чути.
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26.02.2022 23:22 Відповісти
Хто знає, що діється на Львівщині із кацапським десантом, новини такі, що наші вояки десь попали в оточення.
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26.02.2022 23:24 Відповісти
Де попали в оточення ? На Львівщині ? Ти про що взагалі ?
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26.02.2022 23:36 Відповісти
Сам офіґів, який дурень туди би поліз на вірну смерть, напевно деза, Серґіївку знайшов на Волині, також не схоже на правду. Курва, усяка брехня циркулює.
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26.02.2022 23:47 Відповісти
Повага обом Дмитрам.
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26.02.2022 23:30 Відповісти
Димко(пробач словами тренера) бережи себе i UKRAINU
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26.02.2022 23:34 Відповісти
 
 