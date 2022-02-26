Є два варіанти покарати Росію: почати Третю світову або ввести жорсткі санкції, - Байден
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Санкції є єдиним способом покарати Росію за агресію проти України, не розпочинаючи глобальну війну.
Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Ми маємо два варіанти. Розпочати Третю світову війну, вступити у війну з Росією фізично. Або друге: переконатися, що країна, яка діє всупереч міжнародному праву, заплатить за це", - зауважив він у відповідь на питання щодо санкцій проти РФ.
Байден також зазначив, що Росія заплатить високу ціну як у довгостроковій, так і короткостроковій перспективі за своє вторгнення в Україну, додавши, що конфлікт зближує Європу та НАТО.
"Він (Путін - ред.) справляє ефект, прямо протилежний тому, на який розраховував", - сказав Байден.
Топ коментарі
+30 Vika Frei
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Ахмед Закаєв запропонував Зеленському підписати угоду про військову співпрацю між двома сторонами, завдяки якій чеченські добровольці з Європи та самої України воюватимуть проти Росії.
Закаєв зазначив, що у Європі проживає понад 300 000 чеченців, повідомляє Minval.
26.02.2022 22:17
Ни граждан РФ, ни армию РФ они не йе б у т.
Путин облажался - хватит, нах с пляжа в любом виде.
Якщо воно натисне на кнопку, його просто приб'ють.
Кібервійськами України отримано доступ до бухгалтерії та системи документообігу ДСК (для службового користування) ВЧ 6762, Ставропольський Край м. Залізноводськ.
Паспорти, військові квитки, особисті дані, перелік кредитних карток особового складу. Військовослужбовці цього підрозділу направлені в Україну. Усі гроші з їхніх карток підуть на закупівлю озброєння для ЗСУ.
Від нього залежить лише війна від США.
Тож буде війна лише в Європі + США (Північна америка).
Навіть Азії немає - достатньо розбомбити Мацкву - інші самі сдадуться.
Нехай географію вчить.
куда и русский военный корабль
а именно-*****!!!
КГБісти ... бувшими - не бувають!
Нужно думать как охлос отлучить от избирательного процесса
Если сейчас эта " маленькая победоносная война" против Украины закончится поражением России, то последнюю ждет очередной распад.
многим пофиг на войну
"политики там разбираются"
ну где то может процентов 10 20% наберется кто не поддерживает путлера
ну зато теперь всей страной будут отвечать
как они дюбили говорить (точнее это им телевизор вдалбливал в бошки)
стабильно
нет войны
теперь
не стабильно
война есть
фу
у вас куча возможностей есть!!!! просто эскадрильи самолетов посылать над Украиной и по флангам наступающих мокшей - они будут ссаться и приостановят ... нам время нада выиграть, старикашка ты
хотя просто защитить небо украинское от ракет рашенских
это бы очень помогло
они бы не смогли взрывать так склады, аэродромы и дома
катались бы на своих тарантайках до киева
.А оця кадировська свиня , хєнєрал Тушаєв , сьогодні - зажмурилась . .
Ну а Америка делает все что может в этих условиях. Сравните его с танцором Обамой даже и не вспомнишь, когда этот прыщ что ни будь сказал в защиту Украины. А для меня этот фофан перестал быть уважаемым - на похоронах Манделы он щипал МИД Голландии по мышкой а та смеялась. Потом ее уволили, а этот еще куролесил.
А вот если решать военным способом, навалившись всем миром, то эрефия превращается из агрессора уже в некое подобие жертвы, и добрые европейцы ещё и потом помогать будут восстановиться.
как раз аналог рашки маленький
нападает на всех соседей
распространяет шовинизм, и самое удивительное еще типа славяне)))
ждали несколько лет, пока шла война на балканах
когда рашисты говорят вам про "нато бомбило белград"
напоминайте им про войну с хорватией, боснией, про косово
а то сербы прям ангелочки были по версии рашистов
Но её войска в Украине должны быть сочно уничтожены.
Санкциями называется только полное эмбарго на нефте газ
у него в тылу была вся промышленность
а тут кусок от дохлого ссср
если провести молниеносную операцию
по захвату кремля
думаю никто ничего не успеет нажать там с яо
иначе душить санкциями можно вечно
иран вон живет под санкциями десятилетия
и ничего не изменилось почти