Є два варіанти покарати Росію: почати Третю світову або ввести жорсткі санкції, - Байден

Санкції є єдиним способом покарати Росію за агресію проти України, не розпочинаючи глобальну війну.

Про це заявив президент США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Ми маємо два варіанти. Розпочати Третю світову війну, вступити у війну з Росією фізично. Або друге: переконатися, що країна, яка діє всупереч міжнародному праву, заплатить за це", - зауважив він у відповідь на питання щодо санкцій проти РФ.

Байден також зазначив, що Росія заплатить високу ціну як у довгостроковій, так і короткостроковій перспективі за своє вторгнення в Україну, додавши, що конфлікт зближує Європу та НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочалася техпідготовка до ухвалення рішення щодо відключення Росії від SWIFT, - Кулеба

"Він (Путін - ред.) справляє ефект, прямо протилежний тому, на який розраховував", - сказав Байден.